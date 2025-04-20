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As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Começamos pelo desporto. O Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 3x0 e cola-se assim ao Sporting. As Águias abriram o marcador aos 21 minutos com gol de Pavlídis. Na segunda parte, as Águias aumentaram a vantagem com gols de Álvaro Carreras e bis de Pavlídis. No final da partida, o técnico dos encarnados, Bruno Lage, mostrou-se satisfeito com o resultado e assume que foram os justos vencedores.

Jogo muito difícil, mas uma importante vitória. Era isso que nós perspectivamos. Oportunidades para ambas as equipes, grandes defesas de ambos os guarda-redes. Foi um jogo muito intenso, com enorme qualidade, num ambiente fantástico e penso que no final fomos os justos vencedores.

Já o treinador do Vitória de Guimarães admite que o Benfica mereceu ganhar. Ainda assim, Luís Freire considera que o resultado não espelhou a exibição da equipe.

Mereceram ganhar porque fizeram os gols e quem faz os gols não há discussão possível. Nós temos que saber é o resultado, para nós é injusto, na perspectiva que o que produzimos foi muito mais do que tivemos. Se fizermos isto para o próximo jogo, e por isso é que não perdemos há 10 jogos, porque continuamos a acreditar que o caminho é este. E nós fomos dominadores, não fomos eficazes. O Benfica ganhou, mas nós temos um caminho até o fim para fazer com esta identidade.

Luís Freire, em análise à derrota do Vitória de Guimarães. O Benfica iguala assim o líder da tabela, o Sporting, com os mesmos 72 pontos. Portugal sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins de sub-23 em Barcelona. A seleção portuguesa bateu a campeã em título, Espanha, no desempate por pênaltis 2x1, depois do empate por 4x4 no prolongamento. Os quatro gols de Lucas Honório permitiram que o jogo fosse decidido nas grandes penalidades com o guarda-redes Gonçalo Bento em destaque. Portugal tinha perdido em 2023 a primeira edição do Europeu sub-23 para a Espanha e conseguiu agora a conquista do título. Na atualidade internacional, Volodymyr Zelensky garante que apesar da trégua anunciada por Putin, os combates continuam em Kursk e Belgorod. Citado pela BBC, o presidente ucraniano diz que as promessas pascais de Putin não se estenderam a estes territórios e garante que a artilharia russa é ainda ouvida nestas regiões. Ainda assim, noutras áreas, a situação está mais calma, admite o presidente ucraniano. É uma trégua de Páscoa, que, de acordo com o Kremlin, começava hoje às 16h e seria para vigorar até amanhã, às 22h, hora de Lisboa. Ouvido na Rádio Observador, o major-general João Vieira Borges diz que já duvidava que a trégua fosse mesmo respeitada e considera que Putin anunciou o cessar-fogo sob pressão dos Estados Unidos.

Pode ter a ver com a pressão que fez Marco Rubio, sobretudo Trump, ao dizerem que os Estados Unidos já estavam prontos a abandonar o esforço para alcançar a paz na Ucrânia. Perceberam que havia uma incompatibilidade total, perceberam que havia infração das duas partes relativamente ao cessar-fogo parcial. Julgo que Putin demonstra uma manifestação de boa vontade, mas também é resposta à pressão de Trump, ou seja, ele tem a noção perfeita de que é uma oportunidade que não pode ser perdida.

O major-general João Vieira Borges, ouvido na Rádio Observador, espera que a decisão da trégua tenha sido articulada com o mediador dos Estados Unidos, apesar de não haver informação sobre se isso realmente aconteceu. Depois do encontro de hoje, os Estados Unidos e o Irão retomam as negociações no próximo sábado para chegar a um acordo nuclear. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros confirma que houve progressos nas negociações de hoje. Foram quatro horas com o melhor entendimento e sintonia sobre alguns princípios e objetivos para alcançar um acordo nuclear. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, país que serviu de mediador, está confiante na possibilidade de um acordo justo, duradouro e vinculativo. A ideia é que o Irão fique livre de armas nucleares e sanções, com a garantia de que pode continuar a desenvolver energia nuclear para outros fins. Na atualidade nacional, o PS ataca o Ministério Público, diz que é legítimo concluir que interferiu no processo político. Acusação de Marcos Perestrelo no programa Facto Político, na Sic Notícias. O porta-voz do PS às eleições legislativas sublinha que é estranho o timing da averiguação preventiva. Pedro Nuno Santos.

Eu não acredito em coincidências desta natureza. Eu penso que é legítimo olhar para a atuação do Ministério Público em relação a estes dois casos e considerar que houve aqui dois pesos e duas medidas. Isso, do meu ponto de vista, é grave. Eu julgo que é legítimo concluir, em função da atuação do Ministério Público, neste caso, que o Ministério Público optou por interferir no processo político.

Marcos Perestrelo, porta-voz do PS às eleições legislativas, acredita que se o Partido Socialista vencer as eleições de 18 de maio, o PSD vai viabilizar um governo socialista. O diretor-executivo do SNS diz que há menos problemas nas urgências nesta Páscoa. Ideia que é desmentida por Fernando Araújo, antigo CEO do Serviço Nacional de Saúde, em declarações à Rádio Observador.

É uma situação de elevado risco, uma situação grave. E por quê? Porque primeiro, o número de blocos de parto encerrados nesta Páscoa é o dobro do que aconteceu no ano passado. E eu sublinho, para não haver dúvidas, é o dobro do que aconteceu no ano passado. Estamos a falar de cerca de 25 blocos de parto fechados, a capacidade assistencial instalada, 25% fechados na mesma altura.

Declarações do antigo diretor do Serviço Nacional de Saúde. Fernando Araújo é agora cabeça de lista do PS pelo círculo eleitoral do Porto nas legislativas do próximo mês. E é notícia de fecho neste Jornal da Uma. A informação está de regresso à 13h30. Até já.