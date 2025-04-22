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É uma hora. As notícias com Maria João Brás. Boa noite. Por toda a parte multiplicam-se as homenagens ao Papa Francisco, da Europa à América Latina, milhões de fiéis lembram o chefe da Igreja Católica nesta segunda-feira. Em Portugal, o governo decretou três dias de luto nacional. Carlos Moedas já quer levar à reunião da Câmara uma proposta para alterar o nome do Parque Tejo, onde se realizaram as Jornadas Mundiais da Juventude para Parque Papa Francisco. Entretanto, esta noite estiveram em oração, na igreja em Portugal, no Santuário de Fátima. Foi lá que alguns fiéis lembraram Francisco esta noite, onde também já se põem os olhos no futuro. Nadine Soares.

Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome.

Da oração ao silêncio, diferentes maneiras de prestar homenagem. Uma centena de fiéis visitou o Santuário de Fátima neste dia, em que morreu o Papa Francisco. Alguns sentiram que tinham de ir até este local religioso, um dos símbolos da Igreja Católica.

Especificamente, nem sei por quê.

Depois de saber esta notícia?

Algo me puxou, foi isso.

E no santuário, muitos sabiam que perderam um grande homem, um mentor.

Acho que é muito triste, que é deprimente mesmo, uma pessoa estar aqui e saber que o mentor, digamos assim, da Igreja Católica, acaba de falecer. Um grande mentor da Igreja Católica, sim.

Outros esperam um sucessor que esteja à altura de Francisco na luta pela paz.

É uma incógnita. Portanto, espera-se uma pessoa que seja como ele. Se não for igual, que seja melhor, mas que ao menos tente fazer o que ele fez sobre as guerras que estão a passar e que se avizinham, vai haver.

E um líder que continue a aproximar-se dos jovens.

Os mais novos é que são o futuro. E eu acho que era extremamente importante, pelo menos o Papa que vier agora, que mantenha a chama de continuar a acreditar nos jovens.

Em Fátima, os fiéis choraram a perda do Papa Francisco, com a chuva a cair dos ombros.

A reportagem da jornalista Nadine Soares, no Santuário de Fátima. Entretanto, já foi confirmada a causa da morte de Francisco. O Papa morreu de um AVC, segundo o Vaticano. Numa nota, a Santa Sé explica que o acidente vascular cerebral levou a um coma e uma falha cardíaca irreversível. O chefe da Igreja Católica morreu às 7h35 desta segunda-feira, na residência na Casa de Santa Marta, no Vaticano. E entretanto, o quarto e o escritório do Papa já foram selados pelo cardeal camarengo. A informação foi avançada pela agência Eclesia. Esta é uma das responsabilidades deste cardeal camarengo, responsável por administrar os assuntos, agora que o Papa morreu. Os aposentos do chefe da Igreja Católica só podem voltar a ser abertos quando for eleito o novo Papa. E precisamente sobre os próximos dias e o processo de sucessão, a primeira congregação de cardeais acontece esta terça-feira. Vão ser decididas as cerimônias fúnebres, sendo que no testamento do Papa já foi revelado que Francisco pediu para ser sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior, mas de uma forma simples, sem particular decoração e apenas com a inscrição na lápide a dizer "Francisco". Entretanto, vários chefes de Estado já confirmaram a presença no funeral, é o caso de Donald Trump. O governo italiano reúne-se esta terça-feira em Conselho de Ministros para preparar o plano logístico para receber os fiéis em Roma. Por cá, Marcelo Rebelo de Sousa lembra Francisco como um amigo tardio, mas intenso do país. O presidente da República falou na noite desta segunda-feira no Palácio do Belém, elogiou a coragem do Papa em defender a dignidade humana e destacou a relação de carinho com Portugal.

Francisco descobriu Portugal e Fátima, que não conhecia, tarde na sua vida, em 2017, canonizando Francisco e Jacinta Marto. E aí iniciando uma intensa ligação que envolveu a canonização de Bartolomeu dos Mártires e culminou na Jornada Mundial da Juventude, há menos de dois anos, momento inesquecível da presença portuguesa no mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa, que depois da mensagem ao país, foi até à Sé de Lisboa para assistir à missa em homenagem ao Papa. Também marcaram presença o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e representantes dos três ramos das Forças Armadas portuguesas. Entretanto, há quatro cardeais portugueses que podem vir a fazer parte do processo de decisão do próximo Papa. São eles José Tolentino de Mendonça, Manuel Clemente, António Marto e Américo Aguiar. À Rádio Observador, o bispo de Setúbal afirmou que o Papa Francisco deu um novo pulmão à Igreja Católica, pede ao sucessor que não abandone o mote: todos, todos, todos.

Este irmão da América Latina, argentino, filho e neto de migrantes, jesuíta, com uma experiência de vida diversificada, tudo isto podia parecer um problema e um obstáculo, pelo contrário. Foi uma oportunidade da Igreja traduzir o Evangelho de outra maneira, com outro coração, com outro pulmão, com outra capacidade mais arejada, mais fresca daquilo que estamos habituados aos irmãos da América Latina.

Dom Américo Aguiar, entrevista aqui na Rádio Observador. Mudamos de tema. Estamos na terceira semana de debates e o primeiro frente a frente foi entre o PS e o PCP. Os dois partidos lutam pelo eleitorado da esquerda e, por isso, Pedro Nuno Santos insiste no apelo ao voto útil.

Quem quer uma agenda que queira defender, preservar o Serviço Nacional de Saúde, que queira investir na construção pública de habitação, que queira valorizar salários, rendimentos, que não queira dar borlas fiscais a uma minoria de empresas. Para nós termos uma agenda dessas, nós precisamos ter um governo do Partido Socialista e de derrotar a AD. E para nós termos um governo do Partido Socialista, o PS tem que ganhar as eleições à AD. E para ganhar as eleições, é óbvio que não pode haver uma grande dispersão de voto.

Já do lado de Paulo Raimundo, o foco está mais nas convergências, com o secretário-geral do PCP a admitir uma geringonça reeditada.

Nós temos que responder é à viabilidade da vida daqueles que trabalham por turnos, daqueles que trabalham em laboração contínua, das creches, dos lares que faltam, dos meios para o Serviço Nacional de Saúde. A resposta à habitação, é a isso que nós temos que responder. Se é para este caminho, contam conosco. Se é para manter o mesmo rumo, ainda que com caminhos diferentes, não vale a pena.

Então há caminho?

Claro, se é para responder ao problema das pessoas, que é isso que importa, há sempre caminho.

Paulo Raimundo e Pedro Nuno Santos em debate na RTP. Esta segunda-feira foi também a vez do CHEGA e do Bloco de Esquerda debaterem. André Ventura garante que se chegar a primeiro-ministro, vai adotar medidas protecionistas. O líder do CHEGA refere-se às recentes tarifas impostas por Trump. Também Ventura considera que há países a invadir Portugal com produtos baratos.

Nós temos os seus amigos da China, da Índia, do Bangladesh, da Tailândia e de outros, a produzir em massa e a invadir os mercados da União Europeia. Aqueles agricultores que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor automóvel que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor têxtil que a Mariana Mortágua se calhar veste, mas não quer saber, são os mesmos que estão a ser penalizados por esta invasão de produtos baratos, de mão de obra escrava, quase tão escrava como a do Bloco de Esquerda, que depois despediu as grávidas e agora está aqui na Europa a fazer preços baratos. Nós dizemos não. E eu vou lhe dizer uma coisa, Mariana Mortágua, se eu for primeiro-ministro português, há uma coisa que eu lhe digo: se vou ser protecionista em algumas coisas, vou. Vou proteger a indústria portuguesa, a agricultura portuguesa, a indústria têxtil portuguesa, vou protegê-la até onde não conseguir mais.

Ora, quase do lado oposto do hemiciclo, Mariana Mortágua usou peças de Lego para explicar a matemática das tarifas a André Ventura.

75% das importações em Portugal vêm da União Europeia. Isto que aqui está, que é a invasão chinesa. Isto que aqui está são 5%. Isto que aqui está é o Brasil. Isto são as importações dos Estados Unidos da América.

Mas isso é o Lego, que a Mariana usa em casa para brincar.

Isto aqui, que é a invasão dos indianos, são as importações da Índia.

Eu estou falando da Europa, eu estou falando da União Europeia.

1% das importações portuguesas. Deixe-me acabar, por favor.

Acabe.

Isto aqui, que é tão pequenino que quase nem se vê, são as importações do Paquistão, 0,2%.

Vocês sabem sobre isso do Paquistão?

Aqui são as importações do Bangladesh.

Pois é, olhe!

0,2%.

Mariana Mortágua e André Ventura no debate na SIC esta noite. E terminamos este jornal com a notícia da demissão do líder do PS Braga. Victor Hugo Salgado anunciou que vai deixar o cargo e lamenta a decisão do PS de não o apoiar numa recandidatura à Câmara de Vizela. O autarca está a ser investigado por violência doméstica. Ora, na noite do debate com o PCP, Pedro Nuno Santos reafirmou a decisão de não apoiar Soares, uma posição definitiva, segundo o secretário-geral do PS. É a notícia de fecho deste jornal. Regressamos à 13h30. Até já.