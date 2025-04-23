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É uma hora. As notícias com Maria João Braz.

Boa noite. Ainda não é desta que a morte medicamente assistida passa do papel para a prática, assim é que é. O Tribunal Constitucional apontou seis normas como inconstitucionais. Embora os juízes do Palácio de Ratton tenham considerado que a maioria do diploma cumpre a lei fundamental, persistem lacunas, nomeadamente nos dois métodos da morte medicamente assistida. O legislador dá a liberdade de escolha ao doente entre o suicídio assistido e a eutanásia. No entanto, a lei só consente a eutanásia no caso do doente estar fisicamente impedido de administrar os fármacos letais. Segundo os juízes do TC, esta aparente contradição poderá levar a más aplicações do direito. Também foi contestado o fato de a lei omitir a exigência de um médico especialista examinar o doente. Neste segundo caso, o Palácio Ratton diz que esta lacuna põe em causa a confiabilidade do juízo médico. Por último, foi ainda considerado inconstitucional a obrigatoriedade do médico justificar o motivo da recusa da prática ou ajuda ou do ato médico da morte medicamente assistida, se esse for o caso. Estas deliberações foram requeridas tanto pelo grupo parlamentar do PSD como pela Provedora de Justiça. Ambos os pedidos de fiscalização sucessiva foram feitos há mais de um ano e a lei da eutanásia foi aprovada no Parlamento em 2023. Ora, uma demora que tem sido criticada pela esquerda. É o caso de Inês de Sousa Real, que esta noite, no debate frente a Rui Tavares, dava nota desta demora.

O país já tem levado muito tempo a ter a regulamentação da morte medicamente assistida e não nos podemos esquecer que são pessoas que estão em profundo sofrimento, em doença irreversível. E há aqui também uma desigualdade económica perante aquilo que é a possibilidade de cidadãos que vão ao estrangeiro para pôr fim à sua vida e poder decidir como querem morrer. E estamos aqui a entrar no caminho da liberdade individual. Teremos que ler com atenção a decisão do Tribunal Constitucional, mas lamentamos profundamente.

Já Rui Tavares reafirma a importância do motor desta lei, a autodeterminação.

Respeitar o Estado de direito é respeitar o Estado de direito em todas as suas dimensões. Para nós, a questão de uma vida digna e da possibilidade da escolha de uma pessoa acerca da forma de terminar a sua vida é absolutamente essencial. Vamos ler com muita atenção o que nos diz o Tribunal Constitucional e evidentemente na próxima legislatura vamos continuar a trabalhar sobre este assunto.

Rui Tavares no Frente a Frente com Inês de Sousa Real, na RTP3. O CHEGA também já reagiu a esta lei e saúda a decisão do Tribunal Constitucional. Em comunicado assinado por André Ventura, o CHEGA aproveita a notícia desta decisão para afirmar que quer garantir que a nova composição parlamentar promova o desenvolvimento de cuidados continuados. Isto, segundo Ventura, de forma a evitar que qualquer pessoa queira recorrer à morte medicamente assistida. E a propósito de André Ventura, afinal a casa onde vive não tem 30 metros quadrados, mas sim 70. Na segunda-feira, no debate contra Mariana Mortágua, o líder do CHEGA usou o próprio exemplo para reafirmar os problemas no acesso à habitação. Agora explica o equívoco.

Não há um fato que está lá pendurado num closet, não pode ser porque a sua casa só tem 30 metros quadrados, portanto não deve estar.

70, na verdade. Ninguém nem ontem. É 70.

Agora fiquei tão descasa!

70, na verdade.

André, mentiu!

Enganei-me, foi um lapso mesmo, é 70.

Oh, André!

Mas é um T1 com 70 metros. Mas de facto, o closet é pequeníssimo.

Ah, mas é closet?

Há um armário pequenino pra minha roupa.

O esclarecimento de André Ventura no programa de Júlia Pinheiro na SIC. Antes deste equívoco, o Polígrafo já tinha noticiado que André Ventura vivia num condomínio privado no Parque das Nações, em que em março o metro quadrado custava à volta de seis mil euros. E na atualidade internacional, depois do funeral no sábado, o Papa vai ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Foi esse o desejo do chefe da Igreja Católica. Os enviados especiais do Observador, Luís Soares, João Francisco Gomes e Diogo Ventura estiveram esta terça-feira na Basílica e falaram com o cardeal a quem Francisco deixou as instruções para o funeral.

Foi em frente à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, que o cardeal Rolando Macrikas recebeu o Observador.

Hello, hello. Observador, newspaper and radio from Portugal.

É a Basílica onde vai ficar sepultado o Papa Francisco, que deixou a este cardeal as instruções para este dia.

And for us is really great responsibility to prepare...

E por isso o cardeal Macrikas não esconde que esta é uma grande responsabilidade.

In the way how Holy Father Francis wanted.

Responsabilidade em que tudo decorra da forma como o Papa desejava, com simplicidade e apenas com o essencial. O certo é que a poucos dias do funeral, está praticamente tudo preparado, mas nem tudo. O cardeal Macrikas explica ao Observador que ainda há uma tábua a tapar a zona onde vai ficar o túmulo do Papa, que vai ter que ser retirada. Para já, ainda permanece para evitar a especulação. Sabe-se que a única inscrição será o nome de Franciscus. O cardeal explica que estará presente a cruz que usou como bispo, cardeal e papa, para que as pessoas possam reconhecer o túmulo. O mármore vem de Ligúria, a terra dos avós. A Basílica Santa Maria Maior, onde o Papa vai ficar sepultado, é das mais antigas de Roma e 350 anos depois volta a viver o enterro de um papa.

O último a ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior foi o Papa Clemente IX, em 1669. No próximo sábado, Francisco junta-se aos sete que também lá estão sepultados. Pode ler os pormenores desta cerimônia no site do Observador, um trabalho assinado pelo jornalista João Francisco Gomes e pelo fotojornalista Diogo Ventura Ainda não há fumo branco em Moscovo, mas pode ser que esteja mais perto um cessar-fogo. Essa possibilidade foi admitida pela primeira vez por Vladimir Putin, que se reuniu com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Um dos termos deste hipotético acordo é o Kremlin ficar com as zonas da Ucrânia atualmente ocupadas. Em troca, os Estados Unidos farão concessões a nível geopolítico mais amplas à Rússia. Atualmente, a Rússia ocupa parcialmente as quatro regiões da Ucrânia que antes exigiam a anexação na totalidade: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, tais como o reconhecimento da Crimeia. Esta é uma das medidas que a Rússia pede aos Estados Unidos para assinar este acordo, o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia, algo que os Estados Unidos prepararam para apresentar aos aliados, e ainda a proibição de a Ucrânia entrar na NATO. Zelenskyy diz que a Ucrânia está pronta para manter as negociações diretas com Moscovo para acabar com a invasão russa, mas só depois de um cessar-fogo entrar em vigor. As declarações do presidente ucraniano em conferência de imprensa em Kiev. As últimas conversações diretas entre os representantes russos e ucranianos aconteceram em 2022. Nesta quarta-feira, norte-americanos, ucranianos e europeus vão discutir em Londres o cessar das hostilidades na Ucrânia depois de mais de três anos de guerra. Em desporto, o Sporting é o primeiro finalista da Taça de Portugal. Os Leões ganharam ao Rio Ave por dois gols. No final do jogo, o treinador do Sporting, Rui Borges, diz que a equipa tem dado uma resposta rápida.

É um jogo onde entrámos bem e fizemos o gol inicial, que era importante, queríamos também. Por isso, mérito da equipa, mérito dos jogadores que numa fase inicial entraram muito dinâmicos, pressionantes, tentámos ser logo pressionantes, porque queríamos fazer um gol cedo para dar a eliminatória quase como garantida. Só um grande grupo, um grupo incrível, é que chega e disputa uma final de Taça da Liga, uma final da Taça, está na luta do campeonato em primeiro lugar. Ao fim e ao cabo, o jogo de hoje dá-nos, se calhar, duas finais, a final da Taça e a Supertaça. Por isso, só um grupo incrível, por tudo que nós temos passado, tudo que nos tem acontecido, desde lesões, castigos, como eu já disse, é que conseguia estar nesta reta final desta forma.

Já o treinador do Rio Ave considera que esta noite a equipa foi uma digna vencida e parabeniza o Sporting pela prestação na partida.

O Sporting sentiu-se confortável no jogo. Se nós passamos muito para a pressão e tivemos essa coragem muitas vezes de dar passes em frente, sabíamos que podíamos desproteger atrás e sabendo que o Sporting tem um avançado que é muito forte a atacar essa profundidade, são riscos que nós corremos. Parabéns ao Sporting, que foi um justo vencedor e nós fomos uns dignos vencidos. Por isso, a continuarmos, temos quatro jogos agora de campeonato, queremos acabar bem, que a última imagem é que fica.

Declarações do treinador do Rio Ave ao fim do jogo frente ao Sporting. Esta é a notícia de fecho deste noticiário. Regressamos à 13h30. Até já.