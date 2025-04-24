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É uma hora. As notícias com Maria João Brás.

Boa noite. Luís Montenegro está confiante de que a AD vai sair destas eleições com uma maioria absoluta. O candidato a primeiro-ministro esteve na apresentação do livro sobre Francisco Sá Carneiro e disse ser um descendente da cultura política do fundador do PSD. Para esse efeito, recordou as maiorias de Sá Carneiro, mas também de Cavaco Silva.

Um ano foi suficiente para que as portuguesas e os portugueses soubessem qual é a nossa capacidade de realização, soubessem qual é a nossa capacidade de executar o nosso compromisso, de executar o programa que sujeitámos a votos e que depois pusemos em apreciação na Assembleia da República. E é por isso que estou convencido que esta maioria também vai ser uma maioria maior. Maior porque vai preencher as capacidades de que precisamos.

Luís Montenegro, que acusou ainda a oposição de não deixar governar o governo. E Cavaco Silva também marcou presença nesta inauguração do livro sobre Sá Carneiro. O antigo presidente da República reafirmou que a estabilidade continua a ser relevante nos dias de hoje, sem nunca mencionar diretamente a atual crise política. Cavaco Silva lembrou os ataques da oposição a Sá Carneiro em 1980, que segundo o antigo chefe de Estado, não surtiram efeito.

Apesar das campanhas movidas pela oposição contra o primeiro-ministro Sá Carneiro, a Aliança Democrática voltou a ganhar as eleições em 5 de outubro de 1980, reforçando mesmo a sua maioria. Os ataques à pessoa do primeiro-ministro por parte do Partido Socialista e do Partido Comunista tiveram, afinal, efeitos contrários àquilo que eles esperavam.

Aníbal Cavaco Silva, num discurso na apresentação do livro sobre Francisco Sá Carneiro, no CCB, em Lisboa, onde também esteve Leonor Beleza. A histórica social-democrata deixou duras críticas à Justiça portuguesa, que considera doente, com uma doença antiga e crônica. A vice-presidente do PSD defendeu que não é possível pensar que a Justiça e a política se movem em patamares diferentes, apontou os custos e os atrasos como inaceitáveis. Mas o principal destaque foi mesmo para os políticos investigados no decurso de denúncias anônimas e que arriscam perder o seu bom nome em prol dessas denúncias. Relembro que tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos foram alvo de averiguações preventivas pelo Ministério Público, resultado, lá está, de denúncias anônimas. E na política nacional, Paulo Raimundo não fecha a porta a uma reedição da geringonça. No entanto, o secretário-geral do PCP avisa que, para esse efeito, o PS precisa mudar o programa eleitoral.

Nós temos um país que teve 19 urgências fechadas no fim de semana passado. Falta médicos, falta professores, falta investigadores. Dois milhões de pobres, 380 mil crianças nesta situação. Ora, a política serve para quê? É para responder a isto? Ou é para responder-

Então diga-me muito rapidamente e diretamente.

Se for para responder a isto, não faltaremos. Nós nunca falhamos às soluções. O PS tem que mudar o seu programa, que o programa que tem não responde às necessidades do país.

Paulo Raimundo, no debate desta tarde contra Inês de Sousa Real, a porta-voz do PAN, aproveitou para definir também linhas vermelhas, nomeadamente no entendimento com a Aliança Democrática.

É muito difícil haver qualquer tipo de consenso ou a convergência com o governo da AD e de Luís Montenegro, quando sabemos os recuos que fez na proteção animal, quando quer voltar a abater animais nos canis municipais ou até mesmo quando anda a fazer estes números do ponto de vista midiático no combate à corrupção. Ainda agora deste Conselho de Ministros, saiu também mais uma medida para o combate à corrupção, que sabemos que é uma medida puramente eleitoralista.

Inês de Sousa Real, no debate com Paulo Raimundo, esta tarde na CNN Portugal. E o corpo do Papa Francisco foi hoje trasladado para a Basílica de São Pedro, no Vaticano. É lá que vai estar até sábado, dia do funeral. De acordo com o porta-voz da Santa Sé, 20 mil pessoas passaram esta quarta-feira pela Basílica de São Pedro para homenagear Francisco. Uma dessas pessoas foi Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana. Chegaram também já a Roma 103 cardeais, que se reuniram em congregação para discutir os aspectos protocolares do conclave. E no Leste, planos dos Estados Unidos para um cessar-fogo na Ucrânia cedem a exigências russas. De acordo com o site norte-americano Axios, os norte-americanos terão apresentado a Kiev um plano que determina que a Ucrânia não pode integrar a NATO. Além disso, os territórios até agora conquistados por Moscovo ficam sob a alçada da Rússia, o que inclui também a Crimeia. Ora, Donald Trump já reagiu à posição de Volodymyr Zelensky, que nega reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. O presidente norte-americano acusa o homólogo ucraniano de estar a bloquear a paz e deixou o aviso de que se continuar a lutar, poderá perder o país inteiro. Terminamos no desporto. O Benfica venceu o Tirsense por 3x0. Os encarnados passam assim para o final da Taça de Portugal. O treinador Bruno Lage considerou que o resultado foi justo, mas elogia a prestação do adversário.

Acho que foi um percurso muito bom nesta competição. Marcamos acima dos 20 gols, chegamos com mérito aos jamor. Era um dos objetivos da época. Uma primeira parte morna, mas uma segunda parte já com a dinâmica pretendida. Tivemos a oportunidade, no intervalo, também de corrigir um ou outro posicionamento. Realçar também uma palavra para o Tirsense, porque realmente fez um percurso também muito bom. Tentou ao máximo, em particular neste jogo, atrasar o resultado, para que o resultado não se ditasse. Nós tivemos várias oportunidades para marcar, marcamos quatro, acho que é o resultado justo.

Bruno Lage, em declarações à Sport TV. Da parte do Tirsense, o treinador Emanuel Simões reconhece que o resultado foi pesado, mas espera que daqui a uns anos possa ser recordado como uma eliminatória bonita.

Fizemos uma primeira parte, acho que muito repartida, e acho que estamos de parabéns, embora o resultado seja pesado, eu acho que saímos de parabéns e acho que dignificamos a presença do Tirsense nesta meia-final. Vamos recordar isto como uma eliminatória bonita, embora tenhamos perdido com dois jogos em que são muitos gols, mas eu acho que dignificamos, mostramos que há trabalho, há qualidade e que é possível as pessoas sonharem um bocadinho mais para além do patamar onde estás.

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões, em declarações à Sport TV. Esta é a notícia de fecho deste noticiário. Regressamos à 13h30. Até já.