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É uma hora. As notícias com Carlos Pedro.

Boa noite. Jornal da Uma, na Rádio Observador. A ministra da Saúde admite que é preciso mais tempo para regularizar a situação nos serviços de urgências, em particular na Península de Setúbal. Esta quarta-feira, em entrevista à SIC, Ana Paula Martins foi confrontada com o atual estado da saúde. Diz que não se pode normalizar a ideia de ter urgências encerradas, mas realça que durante o último ano foram feitos vários progressos na área da obstetrícia. Em relação ao fecho de vários serviços de urgência, Ana Paula Martins admite que não está tudo resolvido e pede tempo para estabilização.

Se me pergunta se está tudo feito, não está. Não está tudo feito. Vamos levar algum tempo a conseguir estabilizar, nomeadamente, a Península de Setúbal, que como sabemos, é a área mais crítica. Já era a área mais crítica quando entramos, mas este ano, ao contrário do ano passado, em que o Hospital Garcia de Orta, que é muito conhecido, e que é o hospital com mais capacidade de resposta, nós este ano vamos ter o Hospital Garcia de Orta, pelo menos, em 11 dias, com abertura total.

Questionada também sobre a intenção de PSD e CDS em retirar o conceito de violência obstétrica da lei, a ministra esclarece que a lei precisa mesmo de aperfeiçoamento.

Essas reclamações têm que ser levadas muito a sério. A literacia também e o acompanhamento destas mulheres tem que ser levado muito a sério. E a lei o que faz é corrigir áreas clínicas que, se não forem corrigidas, vamos ter alguns problemas muito sérios, porque os médicos vão começar a recusar-se a fazer algumas destas intervenções.

Ana Paula Martins, em entrevista à SIC. Em relação à polêmica do transporte aéreo de saúde, a ministra admite que não correu tudo bem no concurso público, mas recusa que o governo tenha deixado a questão dos helicópteros para a última. Ainda na saúde, a Iniciativa Liberal defende que a Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM é a única solução para perceber a origem das falhas na gestão do instituto. À Rádio Observador, a deputada liberal Joana Cordeiro explica a importância deste mecanismo para se encontrarem soluções políticas de combate à crise no serviço de emergência.

Nós aprendemos muito com as comissões de inquérito e portanto, as comissões de inquérito fazem recomendações e com tudo aquilo que nós vamos saber e analisar, tendo em conta toda a documentação, como o Paulo estava a explicar, as comissões de inquérito permitem-nos pedir um conjunto de documentos que de outra forma, são mais difíceis de obter e portanto, permitem-nos uma análise mais aprofundada das várias questões que temos aqui envolvidas.

Na mesma linha, o Livre diz que vai votar a favor da CPI proposta pela Iniciativa Liberal. Também ouvido no Explicador, o deputado Paulo Muacho aponta contradições à equipa de Ana Paula Martins.

Sistematicamente confrontados com versões diferentes da mesma história. Nós vimos isso logo no início de 2024, na questão da contratação dos helicópteros, se tinha sido pedida ou não algum tipo de informação ao ministério e se teria sido ignorado. Vemos isso também na questão da greve, em que essa questão também se levantou, em que depois se vai perceber que efetivamente, o gabinete da ministra e a ministra e a secretária de Estado tinham sido informadas de que iria acontecer uma greve.

Paulo Muacho, do Livre, que tal como defendem os liberais, diz que a CPI ao INEM é o único mecanismo para que se percebam realmente as falhas deste serviço. O PSD vai abster-se na votação à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Já o Bloco de Esquerda fez, esta quarta-feira, saber que vai votar a favor. O Presidente da República quer conhecer o plano do governo para o Serviço Nacional de Saúde nos próximos quatro anos. Marcelo Rebelo de Sousa não comentou os problemas na emergência médica e escusou-se a responder à pergunta sobre se acha que a ministra merece o benefício da dúvida. O chefe de Estado considera, sim, que é fundamental conhecer as ideias de Ana Paula Martins.

O muito importante é saber como é que todo o Sistema Nacional de Saúde, e em particular o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, vai funcionar nos próximos anos, uma vez que vem de uma experiência dos governos anteriores, ficou a meio dessa experiência, com mudanças de liderança, e portanto, é fundamental saber como é que se vai organizar, como é que vai funcionar, porque é um governo de quatro anos e é um planeamento a quatro anos, que é importante ouvir da parte do governo.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, esta quarta-feira, no final da cerimônia de entrega dos Prêmios Gulbenkian para a Humanidade. Olhamos agora para as autárquicas. Continuam as dúvidas em torno da coligação de direita à Câmara Municipal de Lisboa, CDS e Iniciativa Liberal competem pelos melhores lugares na aliança. Apesar de já existir um princípio de acordo para que a coligação de Carlos Moedas venha a integrar o CDS e a Iniciativa Liberal, as negociações continuam e sem que exista ainda um desenho final do que pode ser a distribuição de lugares no futuro executivo autárquico. Ao Observador, uma fonte próxima do autarca de Lisboa, Carlos Moedas, diz: "Cada coisa a seu tempo". No entanto, o mal-estar entre todas as partes envolvidas tem vindo a aumentar. Do lado do CDS, o nervosismo está instalado, e isto porque há poucos democratas cristãos que conheçam o verdadeiro estado da negociação. Já a Iniciativa Liberal está a usar o silêncio como arma de negociação. Passaram poucos meses desde que as notícias que abalaram a relação entre liberais e sociais-democratas e que deixaram a Iniciativa Liberal de pé atrás relativamente ao apoio de Carlos Moedas. O número de lugares no executivo é um dos temas da discussão. Um partido com o peso da Iniciativa Liberal dificilmente permite que o CDS tenha mais vereadores, o que deixa os democratas cristãos numa posição mais delicada do que há quatro anos. Este é um artigo dos jornalistas Inês André Figueiredo, Miguel Santos Carrapatoso e Mariana Lima Cunha, que faz esta hora manchete no site do Observador. O Chega deixa um aviso ao governo e admite quebrar o acordo sobre a lei da nacionalidade. Posição assumida por André Ventura na noite desta quarta-feira, em entrevista à TVI. O líder do Chega não esconde que está disponível para viabilizar propostas do Executivo, mas lembra o papel de oposição. Sobre as matérias de imigração e nacionalidade, Ventura admite voltar atrás no acordo com a AD e enumera cinco linhas vermelhas.

Quando se entra ilegal, não se pode depois atribuir um visto de residência, porque é premiar quem entrou ilegal, é premiar quem cometeu crimes. Para nós, isto é um ponto fundamental. Um, podemos atribuir a nacionalidade, mas não a quem estiver dependente de apoios sociais, porque já temos os nossos, sinceramente, para pagar subsídios. Não precisamos que venham de fora para ter subsídios nossos. Três, quem obteve a nacionalidade de forma fraudulenta, deve ser anulada e não deve poder voltar a ter. Seguro de saúde. Para nós é fundamental, quem vem para Portugal, venha com o seguro que lhe permita dizer ou pagar quando chega a Portugal, para não estar a onerar uns serviços que já não existem para os nossos. Finalmente, para mim é fundamental que quem vem para Portugal, obtém nacionalidade e viola uma mulher ou mata alguém, para mim, perde a nacionalidade. Se o PSD achar que isto é demasiado radical, eu pedia-lhe que olhasse para o que se está a passar.

Retira o acordo.

Sim, porque isto é uma questão fundamental para nós.

André Ventura esta noite na TVI. O presidente do Chega falou ainda sobre a polêmica dos nomes das crianças estrangeiras no Parlamento. Garante ter informações sobre diretores de escolas e associações de pais que confirmaram situações de alegada injustiça no acesso ao ensino de cidadãos nacionais por oposição aos estrangeiros. Na atualidade internacional, Benjamin Netanyahu não tem dúvidas de que Israel e Estados Unidos estão em sintonia em relação a Gaza. Esta quarta-feira, ainda na Casa Branca, o primeiro-ministro israelita afirmou ter em comum com Trump um objetivo acerca da faixa de Gaza. No entanto, assegura que não vai existir um acordo de cessar-fogo a qualquer preço. Netanyahu aproveitou ainda para negar que Israel esteja a tentar expulsar à força os palestinianos. França e Reino Unido estão prontos para coordenar as respectivas capacidades de dissuasão nuclear. O objetivo é o de proteger a Europa de qualquer ameaça extrema, dizem Londres e Paris. Emmanuel Macron está em visita oficial ao Reino Unido. O chefe do Estado francês vai assinar, juntamente com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, uma declaração que pressupõe a coordenação nuclear entre os dois países. Na prática, qualquer país que ameace os interesses vitais de Reino Unido ou França poderá ser confrontado com a capacidade das forças nucleares das duas nações. Olhamos agora para o desporto. Martim Mayer apresentou esta quarta-feira a candidatura oficial à presidência do Benfica. Diz que é um passo livre de interesses instalados no clube. Anúncio feito no Teatro Capitólio, repleto de adeptos encarnados. O empresário de 51 anos deixou críticas aos jogos de bastidores dentro do clube. Martim Mayer acrescenta que quer defender o legado do avô Borges Coutinho, antigo presidente das Águias.

Estou aqui convosco porque quero liderar uma candidatura independente, livre dos interesses instalados. De todos aqueles que gravitam à volta do nosso clube, não podem, dos que dele se aproveitaram e ainda se aproveitam, em benefício próprio ou têm essa intenção disfarçada do seu propósito e que se dizem de enorme benfiquismo. Isto não pode ser. Porque nós temos o Benfica no sangue. Este é o meu legado.

O candidato à presidência do Benfica também criticou a gestão do futebol por parte de Rui Costa. Afirmou que o clube tem falhado no planeamento das temporadas. Lamenta ainda o que diz ser uma falta de cultura de vitória.

O Benfica comprou em jogadores 900 milhões de euros e vendeu 1800 milhões de euros, dos quais 800 milhões vieram da sua formação. Ou seja, sem a formação, no global, e ao contrário do que se faz crer os sócios, nem perdeu, nem ganhou. Portanto, nem vitórias, nem mais-valias. Estes factos são suficientes para demonstrar a falta de estratégia, a falta de competência e a preocupante falta de vitórias.

Já no final da apresentação, Martim Mayer afirmou que Bruno Lage não devia ter começado esta temporada. Afirmou também estar contra a posição do Benfica na centralização dos direitos televisivos. O clube quer a suspensão do processo. Martim Mayer discorda, diz que os encarnados têm de assumir um papel central na promoção do futebol nacional. As eleições para a presidência do Benfica estão marcadas para o dia 25 de outubro. Ainda no desporto, o PSG junta-se ao Chelsea na final do Mundial de Clubes. A equipa de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos bateu o Real Madrid por 4 x 0. Vitória construída desde bem cedo. Aos 10 minutos, os parisienses já venciam por 2 x 0, graças aos gols de Fabián Ruiz e Dembélé. Até o final da primeira parte, o médio espanhol bisou e aumentou para 3 x 0. Já no segundo tempo, o português Gonçalo Ramos fechou as contas com o 4 x 0 final. O avançado dedicou o gol ao antigo companheiro de seleção Diogo Jota. Entretanto, PSG e Chelsea têm agora encontro marcado para este domingo. É a final do Campeonato do Mundo de Clubes, joga-se em Nova York, no MetLife Stadium. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa com a síntese da 13h30.