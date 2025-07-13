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As notícias com Matilde Malva Sabino. Com o Porto em guerra para as autárquicas, Filipe Araújo não desiste. Pedro Duarte tem a porta aberta e o PS acena com acordo pós-eleitoral. A última sondagem sobre as eleições no Porto veio agitar os ânimos na corrida autárquica, com os resultados a indicarem que Manuel Pizarro fica à frente nas intenções de voto e com a direita dividida pela multiplicação de candidatos. Se à direita se admite que a sondagem do Iskete, divulgada pelo Expresso, preocupa, do lado de Filipe Araújo, garante-se que não há margem de recuo. Já Pedro Duarte deixa em aberto um entendimento que possa reforçar as hipóteses de conquistar a autarquia e reduza a distância para Pizarro. Ao Observador, uma fonte próxima do candidato do PSD é clara e reitera que há margem e disponibilidade para estudar uma solução de compromisso. Quanto ao PS, o partido considera natural um acordo pós-eleições com Filipe Araújo. No meio socialista já se fazem as contas à maioria que se pode obter ao lado do independente. Ao Observador, fonte próxima do PS elogia a lista de independente apresentada por Araújo. Para os socialistas, fica clara a ideia de que os outros partidos de esquerda estão em risco com a hipótese de nem sequer conseguirem eleger vereadores. Com quase todas as principais forças da direita juntas numa candidatura PSD, CDS e IL, e ainda assim, sem conseguirem a vitória nas sondagens. Os socialistas estão confiantes nas reais hipóteses de uma vitória, mas sem maioria. Os cenários em cima da mesa para as autárquicas do Porto, um artigo que pode ler com mais detalhe no site do Observador, é assinado pelo editor-adjunto de política, Miguel Santos Carrapatoso, e pela jornalista Mariana Lima Cunha. A Polícia Judiciária deteve um funcionário do Banco de Portugal, suspeito da Operação Nexus no Aeroporto de Lisboa, uma informação apurada pelo Observador. A Polícia Judiciária deteve este sábado mais um suspeito de estar envolvido na Operação Nexus, uma operação que envolve crimes de corrupção passiva, participação econômica em negócio, recebimento indevido de vantagem e ainda falsificação de documentos e abuso de poder. Ao que o Observador apurou, trata-se de David Gonçalves, funcionário do Banco de Portugal, que estava de férias quando as buscas foram efetuadas e foi agora detido à chegada ao aeroporto de Lisboa. O suspeito ficou detido e deverá ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto na segunda-feira. A Operação Nexus investiga as suspeitas de corrupção e fraudes na obtenção de fundos do PRR, um esquema que pode ler com mais detalhe no site do Observador, num artigo que faz manchete a esta hora, assinado pelo redator principal Luís Rosa e pelo jornalista João Paulo Godinho. Marques Mendes mostra-se a favor da privatização da TAP, mas pede transparência. O candidato presidencial defende que este processo tem de decorrer com total transparência para que não exista qualquer suspeita. Marques Mendes considera que a decisão de privatizar a TAP é a mais correta.

Eu não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, acho que é uma decisão correta e é uma decisão até muito consensual. A única coisa que me permito apenas recomendar é que este processo decorra com muita transparência, com total transparência, de forma que não haja, no final, nenhuma suspeita. Agora, a decisão está certa, a decisão está tomada no momento adequado, é na boa direção, tem consenso, agora é preciso que tudo corra com total transparência.

Declarações de Luís Marques Mendes à margem de uma visita a Mafra. Questionado sobre as mais recentes polémicas no setor da saúde, o candidato presidencial defende que é necessário soluções e não mais demissões. Marcelo Rebelo de Sousa descarta o veto presidencial à privatização da TAP, se o negócio for na linha daquilo que foi anunciado pelo governo. O presidente da República considera que a proposta apresentada pelo Executivo de Luís Montenegro, de privatizar a companhia aérea em 49,9%, não apresenta as mesmas dificuldades que levaram à rejeição, em 2023, da operação proposta pelo governo socialista. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa afasta a possibilidade de vetar o diploma.

O facto de eu ter vetado o diploma socialista, que poderia haver o risco de um veto neste diploma. Ora, precisamente o diploma, daquilo que o senhor primeiro-ministro me explicou, elevou ao Conselho de Ministros, ultrapassa essas dificuldades, que era haver uma fase, já depois conhecidas as propostas todas, na base da transparência, em que podia haver contactos, que eram contactos que levassem a um resultado que não tinha nada a ver com as fases anteriores do processo. Isso não acontece. Depois, se for exatamente na linha daquilo que eu acabei de explicar, não há nenhuma razão para, sendo importante para o país, não deixar passar.

Declarações do Presidente da República em São Tomé e Príncipe, nas comemorações dos 50 anos de independência do país. Ainda nesta visita, Marcelo Rebelo de Sousa abordou o tema das tarifas de Donald Trump. Revela estar surpreendido com o timing do anúncio. Uma vez que as negociações com a União Europeia estão a decorrer, o presidente da República destaca também que Portugal está totalmente alinhado com a Comissão Europeia.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não escondo que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, de visita a São Tomé e Príncipe. Luís Marques Mendes aconselha o governo a optar por exportações para a América Latina, em vez dos Estados Unidos. O candidato presidencial não esconde a preocupação com os possíveis impactos na economia após o anúncio de tarifas de 30% para a Europa, por parte de Donald Trump. Luís Marques Mendes aconselha o Executivo de Montenegro a explorar o Mercosul.

Se não houver recuo nesta decisão, isto é muito mau para as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos. E se não houver recuo, não há volta a dar. Por isso, é melhor encontrar já uma alternativa. E eu queria sugerir às empresas portuguesas, ao governo português, que estudassem alternativas. Em vez de exportarem para os Estados Unidos, que passa a ser mais difícil, ter outros mercados, outros países. E a grande alternativa que eu acho que deve ser estudada é o Mercosul, com quem a União Europeia fez recentemente um acordo. É preciso ratificar esse acordo e explorar este novo mercado.

Declarações de Marques Mendes aos jornalistas de visita a Mafra. Para o candidato a Belém, a procura dos mercados alternativos deve acontecer quanto mais cedo, melhor. Ainda no internacional, os ataques israelitas mataram este sábado, pelo menos 70 palestinianos em Gaza e feriram outros 208. É uma informação avançada pelo Ministério da Saúde palestiniano, que é controlado pelo Hamas. Responsáveis hospitalares indicam um número ainda mais alto. Estimam que 129 pessoas, incluindo 133 que esperavam por ajuda humanitária, tenham morrido este sábado. Um dos bombardeamentos atingiu o campo de refugiados de Al-Shati. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai reunir-se com os dois ministros de extrema-direita para falar sobre um cessar-fogo. É uma informação avançada pela imprensa israelita. Ambos os ministros eram contra os acordos de cessar-fogo com os reféns, ameaçam retirar apoio ao governo caso chegue a um entendimento que acabe com a guerra e deixe o Hamas no controle de Gaza. A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o primeiro-ministro de vender a alma ao Chega. Isto depois do presidente do partido, André Ventura, ter anunciado um princípio de acordo com a AD sobre algumas linhas orientadoras para mudar a lei da nacionalidade. Mariana Mortágua acusa o governo de legitimar a extrema-direita.

Luís Montenegro vendeu a alma. O PSD vendeu a alma. Entende que para conseguir manter-se no poder, para ir para as autárquicas a dizer que tem uma mão firme sobre a imigração e porque entende que isso é uma política populista que dá votos e que permite uma disputa com a extrema-direita, abdicou de todos os valores e vendeu a alma ao Chega. Não é assim que se combate a extrema-direita. Em nenhum país em que os partidos do campo tradicional da direita cederam na agenda de extrema-direita, conseguiram impedir a extrema-direita de crescer. O que estão a fazer é legitimar o campo da extrema-direita.

Declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda em Viseu. No desporto, o selecionador nacional da equipa feminina de futebol diz que é o momento para refletir sobre a exibição no Campeonato Europeu. Francisco Neto destaca que as maiores dificuldades da equipa foram a nível defensivo. Diz que agora é tempo de pensar nos erros e preparar o apuramento para o Mundial.

A reflexão um bocadinho sobre aquilo que têm sido os nossos erros defensivos, é algo que temos que melhorar. Temos sofrido alguns gols com alguns erros que numa mais alta competição não podem acontecer. São essas as reflexões desportivas que temos que ter ao longo dos próximos tempos, porque vem já um grande desafio, que é o apuramento para o Campeonato do Mundo, onde nós queremos estar mais uma vez.

Declarações do selecionador nacional no Aeroporto Humberto Delgado, na chegada da seleção de futebol feminino. As navegadoras foram eliminadas depois de um jogo contra a Bélgica. Viktor Gyökeres está sob a alçada disciplinar do Sporting após ter falhado a apresentação. Confirma à Lusa o presidente do clube, Frederico Varandas. O avançado sueco reivindica a saída do emblema leonino. Varandas reitera a confiança de que esta situação pode ser resolvida com um fecho de mercado, uma multa pesada e um pedido de desculpas. Deixa uma garantia: ninguém está acima dos interesses do clube, seja ele quem for. O Sporting ainda não chegou a um consenso de valor sobre a possível venda do jogador. Gyökeres falhou a apresentação junto da equipa principal do Sporting em Lagos, onde vai realizar o estágio de pré-temporada e, por isso, está sob a alçada disciplinar. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação regressa com a síntese da UMI MEIA.