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É uma hora. As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, muito boa noite. Luís Marques Mendes promete tentar evitar moções de censura e de confiança e ajudar os partidos a negociar orçamentos. O candidato a Belém esteve esta noite num jantar das jornadas parlamentares da Aliança Democrática, em Évora. Reconhece que, se for eleito, não vai governar, mas vai exercer uma magistratura de influência para incutir ousadia e ambição ao país. Apesar de admitir que o cenário da governabilidade é mais seguro do que era na última legislatura, Marques Mendes avisa que a estabilidade tem de estar no topo das prioridades de um chefe de Estado.

Não é por acaso que a Constituição fala num governo de quatro anos, num mandato de legislatura. É porque justamente a estabilidade é importante, porque é a capacidade de poder planear, programar, executar e apresentar resultados. Isto aplica-se a qualquer governo, à esquerda ou à direita. É um princípio constitucional. E é nesse plano que vos digo que uma vez eleito presidente da República, terei como uma das prioridades fundamentais da minha intervenção a defesa da estabilidade, sobretudo em três dimensões: fazer os possíveis para evitar moções de censura, fazer os possíveis para evitar moções de confiança e ajudar os partidos a negociarem orçamentos de Estado.

O candidato a Belém, neste discurso em Évora, também abordou o tema da imigração. Considera que é uma questão de tempo até as rédeas começarem a apertar.

Depois de anos de imigração descontrolada, era inevitável a necessidade de tomar medidas, como várias que foram tomadas. E com alguma coragem, mesmo medidas como a questão do fim da manifestação de interesse, porque, de facto, houve um descontrole total durante anos. Isso tinha consequências, havia que tomar decisões. Agora, não falo do plano da ação, mas falo aqui também do plano do discurso, o que em democracia é muito importante.

Marques Mendes defende, por isso, um discurso mais tolerante e que olhe para a imigração também como uma oportunidade para a política portuguesa. São declarações do candidato a Belém no jantar em Évora, a fechar o primeiro dia das jornadas parlamentares da AD. Opinião contrária quanto à imigração tem o mais recente candidato a Belém. António Filipe oficializou, nesta segunda-feira, a candidatura à Presidência da República e com críticas às políticas de direita na área da imigração. Este foi um dos temas destacados na apresentação da candidatura de António Filipe à Presidência da República, que decorreu esta tarde na Voz do Operário, na cidade de Lisboa. O candidato apoiado pelo PCP diz que não se pode aceitar que se normalizem expressões de ódio contra os imigrantes que trabalham em Portugal e defende uma imigração regulada.

Num quadro em que a imigração assume um papel cada vez mais relevante, incontornável, na sociedade e na economia nacional, o país precisa de uma imigração regulada. É preciso reforçar os meios de combate às organizações criminosas que se dedicam ao tráfico de seres humanos e é preciso encontrar mecanismos credíveis de regularização e de entrada e permanência de imigrantes em Portugal para trabalharem em condições legais e em igualdade de deveres e direitos com os trabalhadores nacionais, como aliás, determina a Constituição. O que não pode haver é uma política de imigração em que os estrangeiros ricos tenham direitos sem deveres e os estrangeiros pobres tenham deveres sem direitos.

Questionado sobre a postura que terá o cidadão António Filipe, se for eleito chefe de Estado, o candidato comunista diz que será muito diferente de Marcelo Rebelo de Sousa.

Provavelmente, falaria muito menos de questões sem importância e procuraria falar mais de questões realmente importantes. E em vez de ter uma atitude, de certa forma taticista relativamente à situação política nacional, teria uma posição de franqueza, de frontalidade, que os portugueses percebessem que não estariam perante um presidente alheado em táticas políticas, mas alguém que, além de levar muito a sério o seu mandato, está realmente preocupado em servir o povo português.

O ex-deputado comunista garante ainda que esta candidatura é para levar até ao fim. Luís Montenegro reconhece que chegar aos 5% do PIB em defesa não é um percurso absolutamente linear. À margem do debate, a nova defesa realizada pela Sic Notícias, o primeiro-ministro diz que o objetivo é ambicioso, mas pela execução material do que financeira. E por isso, sublinha Luís Montenegro, que não se trata de um processo direto.

Incertezas quanto ao futuro, todos temos. Então, se me pergunta a mim: acha um percurso absolutamente linear chegar a 5% entre 3,5% de forma direta, mais 1,5% de forma indireta? Claro que não acho. Por isso é que nós fizemos tudo, em primeiro lugar, para aumentar mais cinco anos os anos que eram necessários para atingir o objetivo e, em segundo lugar, para termos um passo intercalar de reavaliação da estratégia.

O primeiro-ministro sublinha que o investimento que está a ser feito é o possível e explica que os investimentos se traduzem em condições de desenvolvimento do país, não apenas na área da defesa. Luís Montenegro realça ainda que o PS é o aliado essencial para a implementação de uma estratégia de defesa a longo prazo. Destaca ainda o cruzamento entre as políticas externas e matérias de segurança nacional, em que os dois partidos sempre estiveram alinhados.

O Partido Socialista é um partido essencial quando queremos firmar uma estratégia de longo prazo, como é o caso desta, à volta do investimento na área da defesa. Além do mais, estamos num domínio onde se cruza a nossa política externa e também a nossa política de segurança e defesa. Duas áreas que são fundamentais no nosso Estado de direito, na nossa política mais fulcral do ponto de vista da afirmação da nossa soberania, onde tradicionalmente estivemos sempre alinhados e onde a nossa intenção é que isso continue a acontecer.

O primeiro-ministro defende ainda que a estratégia nacional para o setor da defesa será tão mais credível quanto maior o apoio político tiver. Vão ficar sob termo de identidade e residência, e com a obrigação de apresentações regulares, os cinco inspetores da Autoridade Tributária detidos nos portos de Sines e de Setúbal. As tensões aconteceram no passado domingo, no âmbito da Operação Portus 2, levada a cabo pela Polícia Judiciária e que contou com 30 operacionais da Unidade Nacional de Combate à Corrupção. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais e ainda a beneficiação de organizações criminosas internacionais dedicadas à exportação de elevadas quantidades de cocaína por via marítima, a partir da América Latina. Depois de terem sido presentes ao Ministério Público, foram agora conhecidas estas medidas de coação. Vão ficar sob termo de identidade e residência e obrigação de apresentações regulares nos órgãos da Polícia Criminal. Ficam ainda suspensos do exercício de funções públicas e de contactar com os restantes arguidos. O diretor clínico do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, diz nada saber sobre a sua substituição e afirma que vai continuar em funções. Rui Tato Marinho diz desconhecer a saída e afirma que foi mal tratado várias vezes pelo Conselho de Administração. Declarações depois de o hospital ter anunciado, na semana passada, o início do procedimento de substituição do diretor clínico, nomeadamente devido ao caso das cirurgias adicionais no serviço de dermatologia. Agora, num esclarecimento enviado ao Observador, Rui Tato Marinho garante que ainda não foi notificado de qualquer ato ou decisão a esse respeito. O diretor clínico do Santa Maria afasta também quaisquer responsabilidades no caso dos avultados pagamentos a médicos por cirurgias extra. Vamos ao desporto. Jorge Jesus junta-se agora a Cristiano Ronaldo. É o novo treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O anúncio oficial partiu do clube durante a tarde desta segunda-feira. JJ troca assim o Al-Hilal por Al-Nassr. Vai assinar um contrato válido por uma temporada. Na partida para o novo desafio profissional no Aeroporto Humberto Delgado, JJ afirma que quer ajudar Ronaldo a ganhar novos troféus.

A motivação vai ser grande. O Al-Nassr é um dos grandes clubes da Arábia Saudita, vou tentar que possa ganhar títulos. E principalmente o Ronaldo, um jogador que ganhou sempre tudo onde jogou, ainda não ganhou na Arábia Saudita, vou ver se o ajudo. Falamos a mesma língua, tudo se passa, somos portugueses.

O técnico embarca assim para um novo desafio no campeonato saudita. Ainda assim, Jorge Jesus revela que podia estar neste momento ao comando da seleção do Brasil. O técnico português acrescenta que não está a orientar a Canarinha porque não quis.

O ano passado errei fundamentalmente por não ter aceito o projeto da seleção do Brasil. Não quis ir pra seleção do Brasil, porque estava de corpo e alma no Al-Hilal e agora vou para outro projeto.

As palavras de Jorge Jesus antes de embarcar rumo à Arábia Saudita. Para além de Cristiano Ronaldo, JJ vai encontrar o também português e ex-Futebol Clube do Porto, Otávio, no seu novo desafio no Al-Nassr. Também no desporto, para terminar, Carreras sai, Dedic entra. O lateral bósnio é o novo jogador do Sport Lisboa e Benfica. Oficializado esta tarde à Mar, Dedic é o mais recente reforço das Águias. Chega do Red Bull Salzburgo e assina um contrato até 2030. Tem 22 anos, joga lateral-direito e na temporada passada alinhou entre os austríacos do Salzburgo e também os franceses do Marselha. O valor desta transferência ficou fixado nos €10 milhões. Já na porta de saída da Luz está Álvaro Carreras, que já é o novo jogador do Real Madrid. O lateral-esquerdo espanhol assinou um contrato com o emblema blanco até 2031. O negócio ficou fechado nos €50 milhões. Ponto final neste noticiário da "Uma da Manhã". Regresso daqui a meia hora para a síntese informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.