Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É uma hora. As notícias com Carlos Pedro.

Boa noite, Jornal da Uma, na Rádio Observador. O ministro da Defesa não consegue quantificar o retorno que o investimento no setor vai ter na economia portuguesa. O governo tem garantido que Portugal vai cumprir a meta de investimento na defesa de 2% do PIB já este ano, o que corresponde a mais de € 1 mil milhões. Recordo que Nuno Melo disse anteriormente que o objetivo traçado para este ano tem como pressuposto dar retorno e fazer crescer a economia. Ainda assim, questionado esta sexta-feira sobre o valor desse retorno, Nuno Melo não consegue quantificá-lo.

Nenhum de nós pode fazer, nem o ministro das Finanças acertará em todas as previsões orçamentais, menos eu teria essa veleidade em relação ao impacto, que de todo modo, eu tenho a certeza, será muito grande.

Ou seja, ao país está a ser exigido este enorme esforço de investimento na defesa. Os portugueses não merecem saber, no cômputo geral, quanto é que isso significará de retorno para a economia?

Os portugueses não só merecem, como sabem exatamente e como enunciar aquele que será o investimento até o final de 2025, sendo que numa relação de causa e efeito, o que nós sabemos é que, tendo em conta os projetos aquisitivos e a necessidade de envolvimento de micro, pequenas e médias empresas portuguesas em todo o processo, nós sabemos que estamos a assegurar a criação de muitos postos de trabalho.

Já sobre a carta enviada por José Luís Carneiro a desafiar Luís Montenegro para um acordo estratégico com o PS na área da defesa, Nuno Melo recorda a posição do chefe do governo sobre esta matéria.

O primeiro-ministro sobre isso já respondeu no sentido de dizer que em matéria de defesa dialoga com todos. É isso que é suposto, procurando grandes consensos.

Não irá privilegiar o PS nesta matéria.

Estamos a falar de uma área de soberania e essa liderança no processo compete ao primeiro-ministro e, nessa medida, também a dimensão da resposta.

Portanto, não irá privilegiar o PS nesta matéria.

O diálogo tem é de acontecer com todos.

O ministro da Defesa, Nuno Melo, esta sexta-feira em entrevista na CNN Portugal. O governo vai alargar o prazo para as empresas entregarem a declaração mensal de IVA do mês de maio. A submissão da declaração pode ser feita até terça-feira, dia 22 de julho. O prazo regular terminava a 20 de julho, no domingo. O alargamento deve-se a problemas nos programas de contabilidade, confirmados pela Ordem dos Contabilistas. De acordo com o despacho assinado esta sexta-feira pela Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Claudia Reis Duarte, não há acréscimos ou penalidades. Afinal, houve acordo de princípio entre o governo e o CHEGA para alterar as leis da nacionalidade. Uma confirmação dada pelo ministro dos Assuntos Parlamentares no Explicador da Rádio Observador. Apesar de confirmar o entendimento com o CHEGA, Carlos Abreu Amorim explica que o Executivo dialogou com todas as forças políticas.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o facto de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

O primeiro a falar sobre um princípio de acordo para alterar as leis da nacionalidade foi André Ventura. Na quinta-feira, Luís Montenegro garantiu, no debate do Estado da Nação, não saber ao que o líder do CHEGA se estava a referir. De qualquer maneira, Carlos Abreu Amorim rejeita que a AD esteja a ceder à agenda do partido de Ventura, mas avisa que já não se pode ignorar o CHEGA.

Temos que dialogar com o CHEGA. Não o fazer, isso sim, é que seria eventualmente não respeitar as regras do jogo democrático. Agora, uma coisa é existirem conversações, outra coisa é existirem concessões. E nós não vamos fazer concessões no que respeita ao Estado de direito.

E a AD não está a fazer concessões ao CHEGA no que toca à imigração?

Não.

Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Explicador da Rádio Observador, recusa que haja qualquer tipo de aliança no horizonte com André Ventura. O CHEGA pediu uma audiência urgente a Belém com o intuito de sensibilizar o presidente da República para a importância de alterar a lei dos estrangeiros. André Ventura quer impedir que Marcelo Rebelo de Sousa seja um obstáculo ao controle da imigração em Portugal e, por isso, pretende explicar ao chefe de Estado o impacto para o país, em termos de segurança, de uma eventual não promulgação.

Nós queremos é sensibilizar o presidente da República para que esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar também não seria a do PSD, foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

O líder do CHEGA acusa ainda o governo de eleitoralismo rasca por deixar para antes das eleições autárquicas o pagamento do suplemento extraordinário das pensões. Em causa, o diploma do governo promulgado esta sexta-feira pelo presidente da República, que prevê a atribuição de um suplemento extraordinário para as pensões até € 1.567, atribuído em setembro. Apesar das críticas, André Ventura garante que o CHEGA não vai inviabilizar a medida.

O CHEGA não vai inviabilizar nenhum aumento de pensões em Portugal, nem nenhum suplemento. Não vamos inviabilizar. Agora, nós temos que dizer a verdade. Um: é muito estranho um governo que tem eleições em outubro atribuir um suplemento extraordinário em setembro. Francamente, dá um ar de eleitoralismo rasca. Honestamente, é que nem sequer é de bom eleitoralismo, é um eleitoralismo rasca. Há umas eleições em outubro, dá-se umas migalhas em setembro. Parece aqueles países à moda da América do Sul, em que se dá qualquer coisa para as pessoas votarem neles. Não é positivo, não é uma boa lógica de fazermos. Segundo: nós temos um problema sério com pensões em Portugal. Nós temos mais de 1 milhão de pensões abaixo de € 500. Isto é um problema sério que não se resolve com aumentar € 16 ou € 12 por mês as pensões.

André Ventura, na Charneca da Caparica, em Almada, à margem da apresentação dos candidatos do Chega à Câmara Municipal de Setúbal. O PS vai aprovar o suplemento extraordinário das pensões, mas não garante o mesmo com a baixa do IRC. No final da apresentação da candidatura de João Paulo Correia à Câmara de Vila Nova de Gaia, José Luís Carneiro assegurou que vai votar favoravelmente a atribuição da pensão extraordinária aos pensionistas. Durante o debate do Estado da Nação, o secretário-geral do PS tinha dito que era uma medida utilitária, mas com caráter eleitoralista. No entanto, reforçou que o PS não podia ser contra uma medida que tem um relativo benefício para os pensionistas. Já sobre a redução do IRC, José Luís Carneiro diz que vai esperar que a proposta chegue ao Parlamento para decidir o voto. A Iniciativa Liberal vai confirmar este sábado o nome de Mariana Leitão como a próxima líder do partido. Os liberais reúnem-se em Alcobaça para a 10ª convenção do partido. A convenção vai acontecer em velocidade recorde, em menos de 24 horas. A Iniciativa Liberal vai discutir e aprovar a única moção de estratégia global que tem Mariana Leitão como candidata única ao lugar de Rui Rocha. João Gama.

E que será, por isso, eleita presidente da Iniciativa Liberal. Na moção, Mariana Leitão descreve a sua candidatura como um reencontro com o ADN liberal, ambiciona um partido sem medo de incomodar e recupera bandeiras que foram deixadas cair nas últimas eleições, como por exemplo, a taxa única do IRS. Promete ter a coragem para liderar uma transformação do país. Os liberais voltam a reunir-se cinco meses depois da última convenção e aí Mariana Leitão confessava que não lhe passava pela cabeça liderar a Iniciativa Liberal.

Há um caminho que pode culminar com Mariana Leitão como presidente da Iniciativa Liberal. Vê-se nesse fato?

Não tenho essa ambição, não é algo que esteja nos meus planos.

Mariana Leitão, há cinco meses, em Loures, em entrevista à Rádio Observador, foi o trunfo de Rui Rocha para as próximas presidenciais.

Portugal precisa de ambição, Portugal precisa da Mariana Leitão!

De lá para cá, desistiu da corrida a Belém e agora não esclarece se a Iniciativa Liberal deve apoiar um membro do partido nessa próxima eleição. A ver que novidades saem desta convenção. O certo é que Mariana Leitão será a primeira mulher a liderar o partido. Tem uma comissão que vai integrar 13 novos nomes, uma lista que procura unir a Iniciativa Liberal. Nos vogais, há, por exemplo, dois nomes ligados à oposição interna e à antiga lista de Carla Castro. Há quatro deputados que não vão estar na comissão de Mariana Leitão, a começar por Rui Rocha e seguido por Miguel Rangel, Angélica Teresa e Joana Cordeiro.

O jornalista João Gama a resumir os trabalhos da 10ª convenção da Iniciativa Liberal. Os trabalhos começam às 10h30 da manhã deste sábado em Alcobaça. Mariana Leitão vai ser eleita como a próxima presidente da Iniciativa Liberal. A Câmara Municipal de Loures esclarece que das 36 pessoas do bairro do Talude Militar que recorreram aos serviços sociais até quarta-feira, só 14 aceitaram ajudas. De acordo com os dados divulgados pela autarquia, das 55 famílias que ocupavam as construções demolidas em Loures, 36 procuraram apoio social. Destas, 14 estão a receber apoio direto da Câmara, outras 14 encontraram alternativa habitacional junto de familiares ou amigos. Uma terá recusado o apoio disponibilizado e outras sete não manifestaram interesse nas soluções apresentadas. Atualmente, três famílias com cinco menores continuam com apoio de pernoite, enquanto 10 famílias com 21 crianças recebem apoio alimentar. Entretanto, a Câmara de Loures mantém técnicos no terreno, através de unidades móveis e das instalações da associação local. Entre esta sexta-feira e este sábado, decorrem ações de limpeza no Talude Militar para remover resíduos e melhorar a segurança do espaço. A autarquia garante que todas as pessoas foram previamente informadas e que o apoio social esteve sempre disponível antes, durante e após a operação. A candidata à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, teme que as barracas possam regressar em grande número à capital. Líder da Frente de Esquerda, que junta PS, Livre, Bloco e PAN, Alexandra Leitão elege como prioridades a questão da higiene urbana, segurança e habitação. A socialista sublinha a importância de disponibilizar mais habitação pública e, sem querer comentar o caso do bairro do Talude, a anterior líder parlamentar do PS diz que há um princípio que tem de imperar nestes casos: o humanismo.

Significa que aplicaria a lei se tivesse uma situação dessas, e a lei que determina é que se deve repor a legalidade, ou seja, se as casas são ilegais, deve haver despejos depois de as pessoas terem outras soluções. E era o que eu faria, de acordo com a lei, nem mais nem menos.

Alexandra Leitão, convidada do Explicador da Tarde Política, no dia em que foi assinado o acordo de coligação que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN na corrida à Câmara de Lisboa. Na atualidade internacional, o chanceler alemão Friedrich Merz defendeu esta sexta-feira que a migração irregular tem que ser resolvida a nível europeu. Diz, por isso, que as restrições que está a adotar são temporárias até que haja um controle eficaz das fronteiras externas da União Europeia. Entre as medidas adotadas, Merz destacou a limitação do reagrupamento familiar e o acelerar das deportações de pessoas cujos pedidos de asilo sejam rejeitados. O chanceler alemão garante ainda ver com bons olhos o reforço da proteção das fronteiras da Polónia com a Alemanha e a Lituânia. Lula da Silva vai candidatar-se às eleições presidenciais do Brasil no próximo ano, se estiver bem de saúde. É uma garantia deixada pelo chefe de Estado brasileiro num evento no estado do Ceará, horas depois da casa e da sede do partido de Bolsonaro terem sido alvo de buscas por parte da Polícia Federal. O presidente do Brasil diz que não vai entregar o país de volta a um bando de malucos. Os Estados Unidos da América e a Venezuela chegaram a um acordo para a troca de prisioneiros. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, numa publicação na rede social X. Foram libertados 10 cidadãos norte-americanos que estavam detidos pelo regime venezuelano. Também mais de 250 venezuelanos que estavam presos no Centro de Confinamento do Terrorismo foram libertados. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese da 13h30, a partir de agora em 92.8 FM, na Grande Lisboa. Até já.