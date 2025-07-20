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Uma hora . As notícias com Carlos Pedro.

Boa noite. Jornal da Uma, na Rádio Observador. Sem surpresas, Mariana Leitão é a nova presidente da Iniciativa Liberal. A candidata única ao cargo recolheu 73% dos votos. A assessora de Rui Rocha foi escolhida na 10ª Convenção Nacional do Partido e no discurso de encerramento, Mariana Leitão colou AD ao PS, diz que Luís Montenegro tem de decidir se quer ser António Costa. João Gama.

Uma iniciativa liberal com uma verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marca o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento ao Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao Executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para a habitação e para a saúde, mas primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma, menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que sem resposta, quem cresce são os treinos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos.

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal, já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não dedicou uma única palavra.

Liberal! Liberal! Liberal! Liberal! Liberal!

João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão após ser eleita presidente da Iniciativa Liberal, promete uma IL mais radical e irreverente. Nesta convenção ficou a saber que João Cotrim Figueiredo está a ponderar uma candidatura à Presidência da República, um anúncio que foi feito em primeira mão em entrevista à Rádio Observador. O eurodeputado ouviu gritos de avanço para Belém a partir da plateia e respondeu João Costa Campos ao mote lançado pelas centenas de militantes presentes em Alcobaça.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da décima convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim? Ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram de fato as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste, resiste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma João Cotrim Figueiredo está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer. Agora, por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não.

É uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com a maior das cautelas e prudências, evidentemente.

A avançar, João Cotrim Figueiredo garante que não vai abandonar o cargo de eurodeputado e que quer uma candidatura afastada da máquina partidária.

Eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, uma coisa demasiado partidária.

A confirmação estará para breve. É pelo menos o que diz João Cotrim Figueiredo, que não esconde interesse em concorrer a Belém.

João Costa Campos, um dos jornalistas que acompanhou esta décima convenção da Iniciativa Liberal em Alcobaça. E na análise a esta reunião magna dos liberais, o editor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, defende que Mariana Leitão ignorou o elefante na sala ao não falar da possível candidatura de João Cotrim Figueiredo. Miguel Pinheiro não percebe a reticência da líder da Iniciativa Liberal, diz que Mariana Leitão ignorou o óbvio no discurso de encerramento da convenção.

Do elefante na sala, enfim, elefante metafórico, que é João Cotrim Figueiredo, e a candidatura de João Cotrim Figueiredo à Presidência da República, porque esta convenção foi muito sobre isso. O discurso de João Cotrim Figueiredo e depois a entrevista que deu aqui à Rádio Observador mudou totalmente o rumo desta convenção e Mariana Leitão não falou disto Neste discurso, sabemos que não queria falar sobre isso, sabemos que João Cotrim de Figueiredo também não queria que ela falasse sobre isso, mas parece que temos aqui uma realidade alternativa. Estão a acontecer coisas nesta convenção e Mariana Leitão age como se nada se estivesse a passar.

A leitura do editor-executivo do Observador, Miguel Pinheiro, no final desta décima convenção da Iniciativa Liberal. Mudamos de tema, o ministro dos Negócios Estrangeiros fala numa notícia totalmente descabida. Em causa está a polémica de Portugal ser contra a inclusão do tema da fome em Gaza numa declaração da Cimeira da CPLP. Em entrevista à SIC Notícias na noite deste sábado, Paulo Rangel esclarece o caso e critica também o trabalho jornalístico que revelou esta notícia.

Esta notícia é totalmente descabida, não tem qualquer sentido. Isto é de quem não conhece e não fez o trabalho jornalístico bem feito para ao menos conhecer os mecanismos da CPLP. Porque, em primeiro lugar, estamos a falar não é da declaração da CPLP, é de uma declaração de um conselho de segurança alimentar e nutricional que não se refere nem se deve referir aos conflitos. Portanto, é uma coisa marginal, é à margem da cimeira. Os conflitos são tratados na declaração final fundamental, na primeira declaração. Não é nas declarações setoriais de setores, porque se nós queremos condenar algo relativamente ao conflito israelo-palestiniano, é no setor dos conflitos que temos que o fazer.

De acordo com o jornal Público, a referência a que o governo se opôs tinha sido proposta pela sociedade civil, condenava todas as formas de violência que ponham em causa o direito humano à alimentação, com referência direta à situação na Faixa de Gaza. PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda questionaram este sábado o governo sobre esta polémica. Os partidos de esquerda consideram a posição do governo injustificável. Na saúde, a empresa responsável por assegurar o transporte aéreo de emergência em Portugal culpa o governo e o INEM pelos atrasos no concurso público para a compra de helicópteros. Trata-se da Gulf Med, que esclarece que se os prazos tivessem sido cumpridos, todos os meios estariam no terreno no dia 1 de julho. No artigo publicado este sábado no Observador, o presidente da empresa escreve que todo o processo decorreu de forma atropelada. Revela atrasos de dois meses neste lançamento do concurso público internacional para a compra de helicópteros, que deveria ter sido lançado em setembro do ano passado, mas que apenas foi efetuado em novembro. A falta de meios aéreos do INEM tem sido colmatada por equipamentos da Força Aérea Portuguesa. Em comunicado, o Instituto Nacional de Emergência Médica revela que nos primeiros 15 dias de julho, estes meios aéreos de substituição efetuaram cinco das 29 missões efetuadas pelo INEM. Na atualidade internacional, milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Tel Aviv para pedirem a Benjamin Netanyahu e a Donald Trump um acordo que faça regressar os reféns detidos pelo Hamas. Um protesto que ocorreu junto à embaixada dos Estados Unidos, na capital israelita. Num outro ponto da cidade de Tel Aviv, dezenas de ativistas concentraram-se exigindo o fim do genocídio na Faixa de Gaza. As manifestações ocorreram depois das declarações feitas na sexta-feira por Donald Trump, nas quais insinuou mais uma vez que 10 reféns serão libertados muito em breve, sem dar mais detalhes sobre o avanço das negociações entre Israel e o Hamas. No desporto, a seleção portuguesa de sub-17 de hóquei em patins venceu este sábado a Espanha e revalidou o título de campeã da Europa. Vitória alcançada no desempate por grandes penalidades, depois de um dois-dois no tempo regulamentar. Nos penáltis, Portugal levou o melhor por um-zero, graças ao golo de Duarte Ferreira. É a 16ª vez que Portugal conquista este título nesta categoria. Também no desporto, mas no futebol, o Sporting de Braga venceu o Celta de Vigo por 3x1 no jogo de apresentação aos sócios e adeptos da nova temporada. Os arsenalistas levaram a melhor sobre o sétimo classificado da última edição da La Liga. Gorbi, Rodrigo Zalazar e Diego Rodríguez marcaram os gols para a equipe de Carlos Vinicius. El Abdallaoui fez o único golo do Celta de Vigo. Este foi o último teste de pré-temporada do Sporting de Braga, antes de defrontar os búlgaros do Levski Sofia na segunda pré-eliminatória da Liga Europa. A primeira mão joga-se já na próxima quinta-feira na Bulgária. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese da 13h30. Até já.