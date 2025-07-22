Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É uma hora. As notícias com Matilde Malva Sabino. Rui Moreira está a ponderar candidatar-se à Presidência da República. É uma notícia avançada pela CNN Portugal e confirmada pelo Observador. O anúncio deve ser confirmado amanhã pelo próprio presidente da Câmara Municipal do Porto. O Observador sabe que há um grupo que está há algumas semanas a trabalhar numa candidatura de Rui Moreira a Belém, que até já tem financiadores. Uma fonte que acompanha o processo destaca que o mote para esta candidatura é uma frase que Rui Moreira costuma dizer: "As eleições não são uma maratona, mas sim uma corrida de 100 metros". O autarca acredita que aparecer tarde o deixa mais perto de vencer. Ainda sobre as eleições presidenciais, Gouveia e Melo continua a cair nas intenções de voto. De acordo com a mais recente sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e Jornal de Negócios, o almirante caiu 6,7 pontos percentuais face ao último estudo feito em junho. Henrique Gouveia e Melo tem agora a prestação mais baixa desde que anunciou a candidatura a Belém, 21% das intenções de voto, mais quatro pontos percentuais que Luís Marques Mendes e António José Seguro. No quarto posto desta sondagem, surge André Ventura com 10%. Em março, o almirante chegou a ter quase 36% das intenções de voto. Gouveia e Melo deixou críticas desta segunda-feira ao protocandidato à Presidência, João Cotrim Figueiredo. O ex-presidente da Iniciativa Liberal disse este fim de semana ao Observador que estava a ponderar entrar na corrida a Belém. O almirante diz que todos são bem-vindos, mas devem estar disponíveis a 100%, o que para o Gouveia e Melo não é o caso.

Todas as pessoas devem ter a oportunidade, se acharem que estão em condições, de concorrer à presidência e participarem na democracia. A única coisa que estranhei é o anúncio de um candidato part-time, mas isso é uma preocupação dele próprio. É um candidato que quer estar em Bruxelas e quer, simultaneamente, ser candidato à Presidência da República.

Gouveia e Melo, em declarações aos jornalistas em Lisboa. Luís Marques Mendes defende uma auditoria independente ao processo de compra da nova sede do Banco de Portugal. Em causa, uma notícia avançada pelo Observador. Mário Centeno foi alertado por assessores técnicos e jurídicos para vários riscos associados ao contrato de promessa para a construção de dois novos edifícios. Apesar dos avisos, avançou com a assinatura a dois meses do final do mandato como governador do Banco de Portugal. O CDS já avançou com um pedido de audiência urgente no Parlamento. Marques Mendes concorda, mas defende que se vá ainda mais longe.

A bem da imagem do Banco de Portugal, a bem da credibilidade do governador, era uma auditoria interna, independente, que esclarecesse tudo. É uma sugestão construtiva que deixo.

E face às declarações do primeiro-ministro, que sublinhou que Mário Centeno tem todas as condições e requisitos para ser reconduzido como governador do Banco de Portugal, Marques Mendes não comenta, remete a decisão para o executivo.

Quem é que vai ser o novo governador? Sobre isso não me vou pronunciar, espero. É uma decisão do governo. Portanto, espero a decisão. Não faço ideia qual seja, acho que ninguém sabe.

O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, considera que as notícias que vieram hoje a público sobre Mário Centeno não são boas nem bonitas. Quem se opõe fortemente à recondução de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal é André Ventura, que já deixou esse pedido ao primeiro-ministro.

Eu espero que o primeiro-ministro tenha o bom senso, a que eu apelo aqui também, de que nós tivemos oito anos de tachos do Partido Socialista, oito anos, em que as pessoas saíam do governo, iam para um tacho numa entidade reguladora, no Banco de Portugal, numa entidade qualquer. Eu quero acreditar que esse tempo chegou ao fim. Ao renomearmos pessoas como Mário Centeno, nós estamos a dizer que esse tempo continua.

O presidente do CHEGA não confirma, no entanto, se vai acompanhar o pedido de audição urgente a Mário Centeno, apresentado pelo CDS. O secretário-geral do PS diz que as críticas internas não são sinais de fraqueza, mas sim da riqueza de um partido que sabe acolher a diversidade. Em Coimbra, numa sessão de apresentação dos candidatos às Juntas de Freguesia da Coligação Avançar, José Luís Carneiro usou o exemplo da candidatura encabeçada por Ana Abrunhosa àquela autarquia para dizer que o partido que lidera é como uma grande casa comum de encontro.

Quando aqueles que nos criticam e olham para o PS como tendo muitas vozes, vozes livres, que no espaço público manifestam os seus pontos de vista, e quando olham para isso como uma fraqueza, eu só posso sorrir, porque essa é a nossa grande riqueza. A grande riqueza do Partido Socialista é essa diversidade, que é interior, que é interna, mas que é esta diversidade de acolher, de se abrir às expressões cívicas e às expressões políticas que estão expressas noutros movimentos políticos, noutras identidades políticas. Essa é a força, a grande força do PS.

José Luís Carneiro sublinha que o contrário da diversidade é mesmo o autoritarismo, que outros procuram trazer para a vida política. Carlos Moedas garante que contribuiu mais para o setor da habitação do que os antecessores socialistas em 10 anos. Em entrevista à Sic Notícias, o autarca de Lisboa respondeu às críticas da adversária Alexandra Leitão, que o acusou de não ter uma política para a habitação. Ora, Carlos Moedas explica que foram quatro anos difíceis para melhorar a habitação na capital, depois do mandato do socialista Fernando Medina.

Fizemos na habitação muito mais do que foi feito em 10 anos. Só para lhe dar uma ideia, nos 10 anos de 2010 a 2020, em Lisboa, construíram-se 17 casas por ano Nós entregámos 2600 chaves e conseguimos ajudar 1200 famílias. E o grande projeto, um dos maiores projetos que temos pro futuro, é exatamente olhar pra cidade, olharmos pra 250 hectares que estão dentro da cidade, que são terrenos abandonados desde há mais de 20 anos. Conhece bem o Vale de Chelas, onde nós desbloqueamos todo esse terreno, que vai ter mais de 2000 casas, Vale de Santo António, em que vai ter 2400 casas.

Carlos Moedas saiu ainda em defesa do presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, e recorda que passou pelo mesmo quando mandou retirar as tendas junto à Igreja da Nossa Senhora dos Anjos.

Não há crítica nenhuma a Ricardo Leão, aliás, porque Ricardo Leão aqui está a ser utilizado politicamente como eu fui quando foram as tendas dos Anjos. À volta da Igreja dos Anjos havia 56 tendas. E há partidos políticos neste país, de extrema-esquerda, que não querem que isto se resolva. E, portanto, quando nós fomos tentar resolver, tínhamos toda essa ideologia que não quer resolver os problemas pra que isso não fosse. Mas já o disse várias vezes, Ricardo Leão está a fazer aquilo que a lei manda, arranjando sempre alternativas pras pessoas. Se o presidente da Câmara de Loures arranjou essas alternativas, então está a fazer corretamente.

Pra já, ainda não é conhecido o número dois da lista de Moedas, mas os nomes que vão integrar a candidatura de Moedas à Câmara de Lisboa vão ser conhecidos a 18 de agosto. Falamos agora de educação. A disciplina de Cidadania não vai relacionar matérias relacionadas com identidade de género. O ministro da Educação realça que o tema da igualdade é muito importante para a cultura de respeito. Já quanto à identidade de género, Fernando Alexandre considera que é um tema complexo.

A equidade de género é muito importante. Isso é fundamental. A igualdade de género, termos essa cultura do respeito, é muito importante. Outra questão muito mais complexa é a questão da identidade de género. De fato, ela não faz parte das aprendizagens essenciais, é uma matéria de grande complexidade e que muitas vezes as pessoas não estão sequer preparadas para lecionar isso, sobretudo quando estamos a falar de alunos muito jovens.

Ainda na educação, o governo decidiu alargar o apoio à deslocação a todos os professores e educadores de infância colocados a mais de 70 km de casa. A medida entra em vigor a partir de setembro. Foi anunciada pelo ministro da Educação, que considera uma medida inédita na valorização dos profissionais. Os professores passam a receber entre 150 a 450 euros mensais de deslocação. Fernando Alexandre faz as contas a quanto esta medida vai custar por ano.

Eu gostava de lembrar que foi o governo anterior, com este ministro e com o primeiro-ministro Luís Montenegro, que criou o apoio à deslocação pros professores. Foi uma medida inédita e inovadora, que nós tínhamos dito que queríamos experimentar e alargar depois de avaliados os efeitos. E por isso, aquilo que nós estamos a fazer é, com uma medida que está avaliada em 25 milhões de euros anuais, na forma que apresentamos hoje, é de fato um avanço muito grande em relação àquilo que existia. Aquilo que existia anteriormente era zero.

A medida vai chegar a mais de 8000 docentes. E em relação às medidas apresentadas, as estruturas sindicais saudam as propostas do governo, mas pedem mais. Na atualidade internacional, mais três países assinaram a declaração conjunta pelo fim da guerra em Gaza. Grécia, Malta e Chipre juntam-se à lista de 24 países, que inclui Portugal, e também a Comissão Europeia, que assinaram uma declaração a pedir o fim das hostilidades no enclave. Israel já reagiu e rejeitou o documento, enquanto o Hamas o saudou como um reconhecimento internacional da extensão das violações cometidas pelo governo fascista de ocupação. No desporto, o Sporting venceu os ingleses do Sunderland por 1 x 0. O único gol da partida foi marcado por Francisco Trincão aos 11 minutos. Os Leões voltam a jogar mais um encontro de pré-época já no próximo sábado. A partida é frente aos espanhóis do Villarreal. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese da 13h30.