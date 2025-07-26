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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Mário Centeno garante que deu toda a informação sobre a nova sede do Banco de Portugal ao Ministério das Finanças e que o governo não fez nenhuma pergunta. Em entrevista esta noite à RTP3, o ainda governador do Banco Central foi confrontado com a polêmica sobre a nova sede e garante que toda a informação foi dada de forma voluntária ao Executivo, embora a instituição não estivesse obrigada a fazê-lo. Sobre as bandeiras vermelhas do processo, Centeno diz que não ignorou e que as transpôs para o contrato promessa de compra e venda da nova sede do Banco de Portugal.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, em que se a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, se não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato. Sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas.

Isso está previsto no contrato?

Está tudo previsto no contrato.

Centeno reitera que o governo foi informado sobre as questões relacionadas com a nova sede do Banco de Portugal, nomeadamente com o custo do projeto total, que não era com o contratado. Quando questionado sobre declarações do Executivo ao jornal "Expresso", que contradizem esta informação, Centeno repete que foram dadas todas as informações sobre o contrato promessa, os alertas, a forma como o banco tratou dos alertas e também o custo das avaliações. Ainda nesta primeira parte da entrevista à RTP, Mário Centeno diz que não sente desilusão por sair do Banco de Portugal, o ainda governador do banco, agora em fim de mandato, fala numa decisão do governo que não deve ser questionada. Diz ainda que prestou um serviço público marcado pela estabilização financeira.

Em relação ao meu desempenho, ele está aí para ser avaliado. A decisão que foi tomada é uma decisão que só cabia ao governo. Foi assim que foi feito, é assim que deve ser feito e respeito, obviamente, todas essas decisões. Todo este meu trajeto, só 30 segundos para lhe dizer, foi marcado por uma característica de estabilização do sistema financeiro muito significativa, de reforço da posição de Portugal internacionalmente. Estou muito satisfeito por todos estes anos de serviço público e é isso que a mim é mais importante.

Já na reta final da entrevista desta noite à RTP3, o ainda governador do Banco de Portugal passou as questões relativas à partidarização do cargo e diz que o banco nunca deixou de dizer o que tem para dizer sobre a economia portuguesa, porque essa é a função. Centeno recorre aos filmes de animação para deixar um aviso: os países não podem ser governados sem memória.

O primeiro texto que foi publicado pelo Banco de Portugal sobre o IRC é anterior à crise financeira e diz exatamente o mesmo do último que foi publicado. Eu acho que às vezes estamos nesses filmes, eu sempre levo os meus filhos aos filmes da Disney. E há um filme, "À Procura da Dory". A Dory é um peixinho que não tem memória. Os países não podem ser governados sem memória. Nós não podemos dizer essas coisas sem saber do que estamos a falar. Nós não podemos dizer que o Banco de Portugal agora começou a publicar umas coisas, quando o Banco de Portugal já publica essas coisas desde sempre.

Declarações de Mário Centeno, que lembra que o Banco de Portugal sempre produziu relatórios mais ou menos favoráveis e que começou a publicar projeções orçamentais quando Fernando Medina ainda era Ministro das Finanças. Quanto à sua transparência, diz que não pode ser posta em causa por ninguém e que o Banco de Portugal não mudou de atitude e oferece um conjunto de serviços aos portugueses muito superior aos que produzia em 2020. Quanto a um futuro na política, Centeno não nega essa possibilidade e deixa uma porta aberta. Falamos agora das eleições presidenciais. André Ventura diz que só é candidato em último caso. Em entrevista à Sic Notícias esta noite, o presidente do CHEGA afirmou que ainda não tomou nenhuma decisão. André Ventura explica ainda que não é um cenário desejável para o país que um líder da oposição seja candidato às eleições presidenciais. Por isso, só admite entrar na corrida a Belém se nenhum nome corresponder aos vangores do partido.

O eleitorado deu-me um sinal claro, eu próprio estou a fazer uma análise sobre isso e acho que o eleitorado não quer que haja confusões, isso não é o desejável. Só serei candidato em último caso, caso sintamos mesmo que não há nenhum dos candidatos que consegue preencher um espaço que tem que ser preenchido.

Declarações de André Ventura questionado sobre as eleições autárquicas. O presidente do CHEGA acredita que o partido pode ganhar em Setúbal e também no sul do país. É falso que o governo pretenda eliminar a falta por luto gestacional. O desmentido surge numa nota de esclarecimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em relação às notícias divulgadas esta sexta-feira. Segundo o gabinete de Maria do Rosário Ramalho, todas as gestantes conservam e até aumentam os seus direitos na eventualidade de interrupção da gravidez. A trabalhadora terá sempre direito ao gozo da licença de 14 a 30 dias, ao invés dos atuais três dias, o que é um regime mais favorável à gestante. Diz a mesma nota que acrescenta ainda que o outro progenitor também terá direito de faltar ao trabalho até um limite de 15 dias, ao contrário dos atuais três, o que também é mais favorável comparativamente ao atual regime. Vai ser descontinuado o carregamento mensal do passe gratuito Navegante, destinado aos mais jovens. A informação foi avançada em comunicado pela empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa. Em contrapartida, os jovens podem optar pela renovação do carregamento prolongado, que é feita sempre que o cartão Navegante expira. Transportes Metropolitanos de Lisboa alerta também os jovens para a necessidade de verificarem a situação do próprio cartão Navegante. Isto porque se houver mais de um cartão associado ao mesmo número de identificação fiscal, o NIF, o sistema não vai permitir a renovação da gratuidade. A Câmara de Cascais declara situação de alerta municipal e a de Sintra encerra alguns monumentos face ao risco muito elevado de incêndios rurais. A informação foi avançada pelas autarquias, em comunicado, depois do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ter alertado para o perigo de incêndio rural entre domingo e a próxima terça-feira. Durante estes próximos dias, o acesso às áreas florestais do Conselho de Cascais está interdito. De acordo com Carlos Carreiras, presidente do município de Cascais, esta medida visa salvaguardar vidas humanas e proteger o património natural, nomeadamente o Parque Natural Sintra-Cascais. Também a autarquia de Sintra refere que vai proibir o acesso ao perímetro florestal do Conselho e encerrar os monumentos dentro da Serra de Sintra. Isto quer dizer que a Quinta da Regaleira, o Palácio Nacional de Sintra e também o Palácio Nacional de Queluz vão permanecer abertos. A Meta vai proibir anúncios políticos, eleitorais e sociais na União Europeia a partir de 10 de outubro de 2025. A empresa justifica a decisão com o novo regulamento europeu sobre transparências e publicidade política. A medida aplica-se ao Facebook, Instagram e também outras plataformas da Meta. O debate político orgânico vai continuar a ser permitido, mas sem promoção paga. Lá por fora, na Faixa de Gaza, uma em cada três pessoas passa vários dias sem comer. É o que denuncia o Programa Alimentar Mundial, que alerta que a desnutrição no enclave está a aumentar de forma acentuada. Sublinha ainda a agência da ONU que 90 mil mulheres e crianças necessitam urgentemente de tratamento médico. No desporto, o Sporting conquistou o Troféu Cinco Vilinos esta noite no Jamor. Os Leões venceram o Vila Real por uma bola a zero. O golo foi marcado pelo capitão Morten Hjulmand de grande penalidade, ainda nos primeiros minutos da primeira parte. O dinamarquês assumiu o penalti na ausência de Viktor Gyökeres, que já está em Londres para assinar um contrato com o Arsenal. Foi a 10ª vez que o Sporting conquistou este troféu inaugural da temporada leonina. No final da partida, o número 10 dos Leões, Geny Catamo, afirma que a equipa já está pronta para o primeiro desafio oficial da temporada, a Supertaça.

Tivemos muito tempo para preparar durante a pré-época toda. Hoje tivemos mais um teste para provar isso. A equipa está mais unida, mais em conexão naquilo que é a tática do Mister. E agora estamos preparados para aquilo que preparamos durante a pré-época, que é a final, e só estamos à espera que chegue a data.

Geny Catamo no final do triunfo frente ao Vila Real, em declarações captadas pela Sporting TV. Os verde e branco jogam a Supertaça frente ao Sport Lisboa e Benfica já na próxima quinta-feira. O jogo realiza-se no Estádio do Algarve, em Loulé. O apito inicial está marcado para às 20h45. Já sabe, terá relato e comentário aqui na Rádio Observador. Ponto final neste noticiário da 1 hora. Regresso dentro de meia hora para a cinta informativa. Até lá, aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.