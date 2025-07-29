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É 1 hora. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. Uma da manhã, tempo de atualizar a informação. Pelo menos três pessoas foram atingidas num tiroteio em Nova York, um polícia e dois civis. Mas para já, vamos olhar primeiro para os incêndios ativos em Portugal e começamos com o incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco. As chamas estão, nesta altura, muito próximas da localidade de Bemposta. Ao final da tarde, o presidente do município, António Bates, dizia que a prioridade era dominar esta frente antes de anoitecer, algo que acabou por não acontecer. À Rádio Observador, Daniel Lopes, um habitante da Bemposta, explica que há dificuldades no acesso dos bombeiros ao local.

Os bombeiros nesta zona não conseguem entrar, só mesmo aqueles carros mais pequenos, os autotanques não conseguem aqui entrar. É muito difícil entrar aqui. Os autotanques estão concentrados na zona da igreja, autotanques de abastecimento, mas eles aqui nesta zona é muito difícil de entrar.

É o testemunho de Daniel Lopes, um habitante da Bemposta. Ao início da noite, o autarca de Penamacor receava que tivessem já ardido algumas habitações. António Bates explica que pelos estrondos que se ouviram do rebentamento de botijas de gás, é provável que algumas casas possam já ter ardido, embora ainda não haja confirmação. A esta hora no local estão mais de 410 bombeiros, apoiados por mais de 140 veículos. As chamas passaram já para a freguesia vizinha de Proença-a-Velha, é o que confirma a presidente da junta à Rádio Observador. Falamos também do incêndio em Ponte da Barca. A aldeia de Ermida é a principal preocupação da Proteção Civil no combate ao fogo, que começou este sábado no Parque Nacional da Peneda-Gerês. A aldeia da Ermida está ameaçada pelas chamas, o que obrigou a confinar a população numa igreja. O comandante sub-regional do Vale do Ave, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adianta que o incêndio florestal tem uma frente ativa e que estão a ser realizados trabalhos de consolidação de alguns locais que já teriam sido extintos durante o dia. Rui Costa acrescenta que os idosos e pessoas com mobilidade reduzida da aldeia de Ermida continuam abrigados na Igreja de Entre Ambos os Rios e que não há condições para voltarem a casa. Nesta igreja estão a ser fornecidas refeições, água e todas as comodidades necessárias. Augusto Marino, presidente da Câmara de Ponte da Barca, confirma que o incêndio na aldeia de Ermida enfrenta um momento complicado.

Trata-se de um incêndio muito difícil. Estamos a falar de um incêndio em montanha, de propagação muito rápida, com muito vento, com muitas propagações e aquilo que parece a determinada altura controlado, de um momento para o outro, com a alteração do vento, propaga-se novamente, ganha intensidade. Neste momento, o cenário mais difícil que temos é na freguesia da Ermida. A Ermida, e eu acabo de chegar há 10 minutos de lá, está com uma frente muito próxima das casas. A população está confinada na igreja ou já recebeu indicações para ser confinada no interior da igreja e está a ser avaliada a necessidade de evacuação.

O presidente da Câmara de Ponte da Barca, ouvido pela CNN Portugal. Nesta altura, no município, são mais de 350 os operacionais no terreno, em Ponte da Barca, apoiados por 120 viaturas. E o incêndio em Arouca, no distrito de Aveiro, tem neste momento quatro frentes ativas. No terreno estão mais de 400 operacionais. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, diz que as chamas lavram nesta altura com muita intensidade.

Tenho três ocorrências. Uma em Alvarenga, com uma frente ativa a descer para o rio. Tenho outra ocorrência em Canelas, com uma frente ativa e meios em combate. E tenho duas frentes ativas com meios em combate, em Canelas. É isso.

E estão a arder com muita intensidade essas frentes?

Estão a arder com muita intensidade.

Existem casas em risco?

Não há casas, agora é só mato e eucaliptos, mais nada.

E os meios de combate que estão envolvidos nesta altura?

Tenho aqui operacionais, tenho 364 homens e 124 viaturas, e durante o dia andaram aqui oito meios aéreos.

O comandante explica ainda quais são as expectativas de combate para as próximas horas.

As expectativas é ver se isto acalma um bocadinho, vamos ver o que é que se pode fazer. Não é fácil, porque os acessos são difíceis. É muito difícil, não temos acessos para isto.

Para amanhã estão previstos reforços, caso não se consiga?

Já sabe que logo amanhã, à primeira hora, pede-se logo os meios aéreos e reforços para render o pessoal que vai ficar aqui durante a noite.

Em declarações à Agência Lusa, o chefe de operações do Comando Nacional da Proteção Civil, Rui Oliveira, afirma que os três incêndios estão a ter um reforço de meios no terreno para combater as chamas que avançam com cada vez mais intensidade. O vento e os difíceis acessos são os principais fatores que estão a dificultar o trabalho dos bombeiros. Mudamos de tema. Luís Marques Mendes aconselha o governo a reunir com os parceiros sociais para encontrar apoios para as empresas na sequência do acordo feito entre os Estados Unidos e a União Europeia. O entendimento impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. A Europa compromete-se ainda a comprar energia e material de defesa a empresas norte-americanas num valor superior a 1 mil milhões de euros. O candidato presidencial diz que o acordo não é bom, mas é o possível. E aqui chegados, diz Marques Mendes, que é preciso resolver o futuro.

Eu acho que é chegado o momento De o governo se sentar à mesa com os parceiros sociais, em especial as empresas, e em conjunto encontrarem formas de apoiar as empresas portuguesas para que elas diversifiquem os destinos das suas exportações. Ou seja, encontrem outros países em alternativa para poderem vender os seus produtos, porque vai ser mais difícil vender para os Estados Unidos, então é preciso encontrar, na Europa e fora da Europa, outros países para exportar. Isto tem que ser feito num esforço conjugado entre as empresas, os vários parceiros sociais e também com o apoio e o incentivo do governo.

Declarações de Marques Mendes à margem de uma ação de campanha em Lisboa. Questionado sobre se o governo deveria ter atuado mais cedo sobre esta questão das tarifas, o candidato presidencial considera que se for feito agora, vem muito a tempo. Outro candidato presidencial que deixa alertas sobre o acordo comercial alcançado entre os Estados Unidos e a União Europeia é António Filipe, que diz que Bruxelas acata as ordens de Donald Trump. Um acordo que vem prejudicar profundamente a economia portuguesa, é o que considera António Filipe.

E agora o que estamos a assistir com esta negociação entre os Estados Unidos é, mais uma vez, a cedência, em toda a linha, da União Europeia, aquilo que são as imposições vindas dos Estados Unidos, vindas da administração Trump. E, portanto, temos vindo a assistir a uma situação em que, a nível da União Europeia, se critica o que Trump diz e se acata o que Trump manda fazer. E aqui estamos perante um pseudoacordo que não é mais do que uma cedência às imposições norte-americanas e que certamente terá consequências negativas para os povos europeus.

O candidato do PCP à presidência salienta que este acordo é uma rendição da União Europeia. O Partido Socialista quer esclarecimentos do governo sobre as novas tabelas de retenção na fonte do IRS e a aplicação do novo regime de trabalhadores a recibos verdes. Em declarações à Rádio Observador, a deputada Marina Gonçalves afirma que a revisão do regime para recibos verdes, prometida para 2024, continua por aplicar.

Nós tínhamos a necessidade de rever o regime de retenção na fonte dos trabalhadores a recibos verdes já em 2024, deveria ser nessa altura. No fundo, permite definir um regime de retenção na fonte que é mais favorável aos trabalhadores, escalonando, e o certo é que até agora essa revisão não foi feita. No fundo, seria uma revisão informática e ela ainda não foi feita. E aquilo que questionamos ao governo, aliás, hoje fizemos duas questões relativas à retenção da fonte, seja sobre essa questão dos trabalhadores a recibos verdes, seja com essa nova alteração ao IRS, aquilo que vemos por parte do governo é sempre a passividade naquela que é uma solução que vem dar mais proteção aos trabalhadores.

O PS mostra ainda preocupação com o efeito prático das novas tabelas de retenção, que entram em vigor em agosto e setembro, e aproveita para questionar o timing político destas alterações.

Aquilo que nós nos questionamos é o porquê de ser em agosto e em setembro e não de forma equitativa entre agosto e dezembro, e questionamo-nos sobre a oportunidade política e temporal de escolher agosto e setembro, quando temos eleições autárquicas em outubro.

Marina Gonçalves reitera ainda que a maior inquietação do partido é esclarecer as pessoas que vão ser abrangidas neste novo regime. Vamos à atualidade internacional. Pelo menos três pessoas foram atingidas num tiroteio em Nova York, um polícia e dois civis. É uma informação avançada pela CNN. Há ainda poucas informações, mas sabe-se que o tiroteio ocorreu no centro de Manhattan, junto a vários edifícios de empresas de investimentos. As autoridades montaram um perímetro de segurança e pedem às pessoas que não se aproximem do local. O atirador estava em fuga, mas de acordo com as últimas informações, terá sido neutralizado. O primeiro-ministro palestiniano defende que o movimento islamita Hamas deve abdicar do controle da Faixa de Gaza para entregar as armas. É uma posição defendida numa intervenção no primeiro dia da Conferência Internacional para a Solução de Dois Estados no Médio Oriente, organizada por França e pela Arábia Saudita na ONU. O primeiro-ministro Mahmoud Abbas assegura que o Estado palestiniano está pronto para assumir a total responsabilidade pela governação e segurança em Gaza, com o apoio árabe e internacional. O presidente ucraniano agradece a posição clara e a determinação expressa de Donald Trump ao ameaçar reduzir o prazo de 50 dias para aplicar sanções à Rússia. Para Volodymyr Zelensky, esta decisão surgiu na hora certa, quando muita coisa pode mudar através da força para uma paz real. Através de uma publicação na rede social X, o líder ucraniano agradeceu por isso a Donald Trump, por este estar focado em salvar vidas e acabar com a guerra. O noticiário fica por aqui, mas a informação regressa daqui a pouco, à 13h30, com a síntese.