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Boa hora. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. Uma da manhã, tempo de atualizar informação. Começamos com uma notícia ao Observador. O primeiro-ministro vai reunir-se esta quarta-feira com o secretário-geral do PS. Os dois líderes já se reuniram, a pedido de Luís Montenegro, no início do mês de junho, sobre os investimentos na defesa, mas José Luís Carneiro tinha dito antes disso que iria pedir uma audiência com o primeiro-ministro. Na altura, a intenção de Carneiro era poder iniciar o diálogo institucional em áreas de soberania, como a política externa e europeia, a defesa, também a segurança, justiça e organização do Estado. No caso da defesa, Montenegro acabou por chamar o PS e o Chega, em meio de junho, no âmbito da preparação da participação de Portugal na Cimeira da NATO. Dias antes, Carneiro tinha desafiado a AD para um acordo estratégico nesta área, pedindo mesmo uma audiência formal ao primeiro-ministro, que não concedeu apenas ao PS, mas também ao partido liderado por André Ventura. Nas últimas semanas, o clima entre AD e PS tem estado mais tenso, sobretudo depois da viabilização de leis relativas à imigração ao lado do Chega. Amanhã, novo acordo entre o primeiro-ministro Luís Montenegro e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro. A esta hora, há nove incêndios de grandes dimensões em Portugal continental que estão a mobilizar mais de 2700 operacionais. De acordo com a Proteção Civil, os que causam maior preocupação são os de Penamacor, Arouca e Santarém, com várias populações em risco. O comandante Elísio Pereira explica que o facto de haver populações em risco obriga a dispersão de meios para evitar que o fogo chegue às habitações, o que tem dificultado o combate às chamas. A mesma fonte adianta que no incêndio de Penamacor, em Castelo Branco, já estão dois grupos de combate a fogos urbanos, cada um com 30 operacionais, que foram mobilizados por precaução. No entanto, para já, o comandante assegura que não houve necessidade de retirar pessoas das aldeias mais próximas. Quanto aos meios de combate a estes incêndios poderem ser reforçados esta noite, a Proteção Civil duvida que isso possa acontecer, até porque já foi aumentado o número de operacionais e viaturas no terreno. O comandante Elísio Pereira diz ainda esperar que a baixa de temperaturas ajude a controlar alguns dos incêndios ativos, mas explica que para os que têm áreas muito grandes já tomadas pelo fogo e difíceis acessos, a noite também não vai ajudar. Em Santarém, há uma frente ativa que está a gerar bastante preocupação. Em declarações à Sic Notícias, Rodrigo Bertelo, segundo comandante sub-regional da Lezíria do Tejo, faz o balanço da situação. O triângulo entre Alcanede, Casais da Espinheira e Aldeia da Ribeira está mais tranquilo. Ainda assim, há agora uma frente que está a causar bastante preocupação.

Neste momento, estes três locais estão mais tranquilos. Não temos reporte de incêndio ativo com muita intensidade. Temos focos pontuais de incêndio a serem debelados pelos bombeiros no local. Temos, sim, uma frente ativa a caminhar para Casal da Josefa e Casais da Charneca. Esta, sim, causa-nos alguma preocupação. Estamos a colocar meios no terreno. Contamos, na próxima hora, hora e meia, ter a situação mais calma também nessa zona. De qualquer das formas, as condições meteorológicas que se fazem sentir, a baixa umidade relativa no local, o vento forte e a orografia, têm complicado a ação dos operacionais no terreno.

Fruto destas complicações, foram já registados cinco feridos leves entre agentes da Proteção Civil e cidadãos que foram transportados para o hospital. Foi também afetada uma primeira habitação e um anexo, e ainda uma pecuária com cerca de 350 animais. Mas a expectativa, segundo Rodrigo Bertelo, é de que a situação possa ficar mais controlada nas próximas horas.

As condições irão se manter nas próximas horas. Não havendo alteração das mesmas, contamos que a operação corra favoravelmente durante esta noite. No caso de haver alguma alteração, cá estaremos para tentar reagrupar e realocar os meios no terreno.

Para já, a GNR informa que está cortada a Estrada Nacional 362, entre a aldeia da Ribeira e o cruzamento do acesso aos Casais da Charneca, bem como os caminhos municipais e rurais das zonas próximas. Ainda assim, em Arouca é onde o panorama está pior. O incêndio em Castelo de Paiva, que faz fronteira com Arouca, continua sem dar tréguas. São mais de 700 os operacionais no terreno. À Rádio Observador, o presidente da Câmara de Castelo de Paiva, José Rocha, revela que os meios no terreno continuam a ser insuficientes, apesar do reforço recebido durante esta tarde.

Temos o esforço de três equipas, agora durante a tarde de hoje, que vieram reforçar os nossos meios, apesar de ainda serem insuficientes, porque como o incêndio está alocado ao município de Arouca, a maior parte, ou quase a totalidade dos meios estão alocados ao município de Arouca e Castelo de Paiva continua com pouquíssimos meios, sejam homens, sejam viaturas.

O autarca de Castelo de Paiva explica que várias localidades já foram atingidas e alerta também para o risco de incêndio em habitações.

O fogo neste momento ainda não se encontra controlado. Continuamos com uma longa faixa de incêndio. Há a possibilidade de o incêndio de Sinsães, Nespereira, voltar a entrar e passar o rio Paiva e passar para o nosso conselho ali na zona de Vilar de Erigo. Já temos equipas também no Carvoeiro que A lutar contra reincêndios. No Gilinho também tenho a população a ligar que já há o fogo a aproximar-se das habitações e também a Coa, no Gilde. Ou seja, para já, continua tudo muito disperso e continuamos a tentar conseguir controlar o incêndio.

É o testemunho do presidente da Câmara de Castelo de Paiva, José Rocha, à Rádio Observador. E perante este cenário em Portugal, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil admite a possibilidade de o país ter de vir a ativar o mecanismo europeu de proteção civil. No briefing feito ao final da tarde desta terça-feira, na sede da Proteção Civil, em Carnaxide, o comandante Mário Silvestre explica que a ajuda dos parceiros europeus pode vir a ser necessária caso os pontos de fogo se venham a intensificar.

Por acaso, no fim da análise estratégica que estamos a fazer e vai depender muito da maneira como o resto da tarde, o resto da noite evoluírem do ponto de vista destes incêndios, iremos fazer a ativação do mecanismo comum.

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil revela ainda que desde o início do ano, esta terça-feira foi o dia com mais ocorrências registadas.

Hoje é o dia, já a esta hora, é o dia com mais ocorrências que já registámos durante o ano de 2025. Registámos até ao momento 132 ocorrências. Ontem tivemos 124 e num total nos dois dias de 256 ocorrências.

Quanto ao cenário para os próximos dias, Mário Silvestre alerta que vão ser dias de muito trabalho. E com as temperaturas a manterem-se elevadas nos próximos dias, quase todos os distritos do país continuam sob risco de incêndio. Apenas Faro fica de fora dos territórios em alerta amarelo. É o que explica o meteorologista Pedro Sousa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à Rádio Observador.

Amanhã está o território todo em aviso. O único distrito que não terá aviso amanhã será o distrito de Faro. Todos os outros têm aviso amarelo, tempo quente. E em termos de perigo de incêndio rural, ele continua muito elevado a máximo em grande parte do território. Na verdade, ele está no nível máximo da escala em praticamente todos os concelhos das regiões Norte e Centro, do Alto Alentejo e também do Algarve. E nas outras regiões está sempre em nível elevado a muito elevado.

Quanto às temperaturas, o IPMA não prevê alterações muito significativas face às temperaturas desta terça-feira.

Dia bastante quente e com tempo muito seco por todo o continente. Na verdade, não há alterações muito significativas. Poderá eventualmente haver em um ou outro local da faixa costeira da região Sul alguma nebulosidade. Já hoje houve, na costa sul do Algarve. Amanhã poderá haver entre o Alentejo e mais um ou outro ponto, mas na maior parte dos casos não será relevante. Será um dia essencialmente de sol. As temperaturas mantêm-se muito elevadas. Existe uma tendência para uma pequena descida nessas tais regiões onde pode haver um aumento temporário de nebulosidade, mas essencialmente na faixa costeira a sul de Lisboa poderá a temperatura máxima descer um pouco, mas nas outras regiões mantêm-se muito elevada e temos alguns locais até com temperaturas próximas dos 40 °C.

Temperaturas que só vão baixar sexta e sábado. A partir de domingo, uma nova massa de ar quente vinda do Norte de África vai atingir Portugal. Estão novamente previstas máximas acima dos 40 °C no Alentejo e Vale do Tejo e muito perto disso nas zonas de Viseu, Braga ou Lisboa. Além disso, voltam as noites tropicais acima dos 20 °C ou com mais de 25 °C, o que adensa o perigo de incêndio. O terreno nunca arrefece e torna mais fácil a propagação ou os reacendimentos. Ainda a falar de incêndios, oito pessoas ficaram feridas num incêndio num prédio na Amadora, que está a mobilizar mais de 30 operacionais. O fogo deflagrou num prédio em Casal da Mira, é o que confirma à Lusa fonte dos bombeiros. O alerta terá sido dado por volta das 10:00 p.m. No total, há oito vítimas deste incêndio, uma das quais em estado grave, que foi levada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. É o que adianta à Lusa fonte do Comando da Proteção Civil da Área Metropolitana de Lisboa. Outros dois feridos ligeiros foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier e há ainda cinco vítimas que estão a ser assistidas no local. Há ainda tempo para falar de atualidade internacional. A Ucrânia desmente que se tenha realizado uma reunião nos Alpes com os Estados Unidos e o Reino Unido. Este encontro foi divulgado pelas secretas da Rússia, que alegaram que altos representantes britânicos, norte-americanos e ucranianos se juntaram num resort alpinista e com o objetivo de discutir as perspetivas de substituição de Volodymyr Zelenskyy como chefe do regime de Kiev. A espionagem russa avança ainda que Valery Zaluzhnyi tinha sido o nome escolhido para suceder ao atual presidente da Ucrânia, mas Kiev desmente que tal reunião tenha acontecido e acusa Moscovo de mais uma campanha contra a Ucrânia. E fechar, Malta vai reconhecer o Estado da Palestina em setembro. Junta-se assim a outros países como França e Reino Unido. Uma decisão que foi anunciada pelo primeiro-ministro Robert Abela no Facebook, onde escreve que enquanto governo tomaram uma decisão que durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, o país vai reconhecer o Estado Palestiniano. O chefe do governo maltês conclui dizendo que o país está empenhado em encontrar uma solução em prol de uma paz duradoura no Médio Oriente. O noticiário fica por aqui, mas a informação regressa daqui a pouco, à 13h30, com a síntese.