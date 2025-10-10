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É uma hora. As notícias com Matilde Malva Sabino. Boa noite. Começamos com a atualidade internacional. O governo israelita aprovou o acordo de cessar-fogo em Gaza, confirmação feita através do Executivo nas redes sociais. Numa breve publicação, Israel anunciou que aprovou o esboço para a libertação de todos os reféns. Deixou ainda a ressalva de que vão regressar a Israel independentemente de estarem vivos ou mortos. A decisão do gabinete do primeiro-ministro acontece pouco depois de Benjamin Netanyahu ter dito que Israel estava prestes a alcançar o objetivo de recuperar os reféns mantidos pelo Hamas. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco confirma que os Estados Unidos, o Egito, o Qatar e a Turquia vão liderar a implementação do plano para Gaza. Hakan Fidan, citado pela agência Reuters, diz que o conjunto de quatro países vai discutir as questões com ambos os lados, palestiniano e israelita. O chefe da diplomacia turca afirma ainda que esta equipa vai entrar em ação para solucionar possíveis entraves que surjam com a implementação do plano. O acordo para o cessar-fogo na Faixa de Gaza deve entrar em vigor já nas próximas horas. É expectável que as Forças de Defesa de Israel se retirem para as linhas acordadas dentro de 24 horas. No prazo de 72 horas após a retirada dos militares, todos os reféns, vivos e mortos, devem ser libertados pelo Hamas. Assim que todos os reféns forem libertados, Israel vai liberar 250 prisioneiros palestinianos que cumprem penas perpétuas e 1700 habitantes de Gaza detidos após o massacre do 5 de outubro. Também a ajuda humanitária que entra em Gaza vai aumentar até 600 caminhões por dia. Nos Estados Unidos, a procuradora-geral do Estado de Nova York, Letitia James, foi indiciada por um grande júri federal na Virgínia. A juíza é acusada pelo responsável da Agência de Financiamento Imobiliário, Bill Pulte, um colaborador próximo de Donald Trump, de falsificar documentos relacionados com pedidos de financiamento imobiliário. Letitia James já reagiu e promete que vai lutar agressivamente contra as acusações que considera infundadas. Em comunicado, a procuradora afirma que as acusações se tratam de uma represália política pelo processo que levantou contra Donald Trump em 2022. Na política nacional, o primeiro-ministro destaca o esforço social a que o governo se comprometeu com as medidas destinadas aos pensionistas no Orçamento de Estado. E fala numa proposta intergeracional, bem como um orçamento feito a pensar dos mais novos aos mais velhos, é o que garante o primeiro-ministro. Em Sintra, lembrou as isenções fiscais para os jovens contempladas na proposta apresentada esta tarde de quinta-feira pelo governo e também a subida em €40 do complemento solidário para idosos. Montenegro pede que as contas continuem equilibradas para que seja possível ir ainda mais longe nos próximos anos.

É um esforço de justiça social. É um esforço que é acompanhado pela comparticipação dos medicamentos a 100%. É um esforço que será acompanhado se conseguirmos, como é minha expectativa, ter, apesar de todos os desafios, um exercício orçamental equilibrado, ainda passível de poder permitir no próximo ano, como foi possível nos dois últimos, uma prestação suplementar, um suplemento extraordinário às pensões até €1567,50.

Luís Montenegro numa ação de campanha do candidato da coligação PSD e LPAN ao município de Sintra, Marco Almeida. O secretário-geral do Partido Socialista assegura que vai contribuir para a estabilidade política do debate do Orçamento de Estado para 2026, mas tem dúvidas quanto às medidas para os pensionistas. Esta é uma garantia deixada por José Luís Carneiro durante o discurso no comício autárquico desta noite de quinta-feira em Braga, mas insiste na necessidade de aumentar as pensões mais baixas de forma duradoura e estrutural. O líder socialista pegou numa ideia do eurodeputado do PS, Francisco Assis, no discurso que o antecedeu, de que há um desequilíbrio no país que está a encaminhar Portugal de novo para profundas desigualdades. As consultoras financeiras concordam que os portugueses devem mesmo pagar menos IRS em 2026. O ministro das Finanças disse que a esmagadora maioria dos portugueses vai ter um desagravamento do IRS a pagar já no próximo ano. E as consultoras fizeram as contas e sublinham que, considerando as medidas anunciadas, o IRS, de forma geral, deve ser inferior ao de 2025. Em causa está a atualização de todos os escalões do IRS em 3,51% e a redução das taxas do segundo ao quinto escalão em 0,3 pontos percentuais. As simulações de duas consultoras, a PwC e a Deloitte, partem do ponto de partida que o contribuinte mantém o mesmo salário. Sendo assim, a PwC diz que uma pessoa solteira, sem dependentes, cujo salário esteja na casa dos €1200 brutos, pode ver o IRS ser alterado e receber mais €31. Já um casal sem filhos, com os mesmos rendimentos, pode vir a ter um aumento na casa dos €63. A consultora Deloitte também preparou um conjunto de simulações que partilhou com o Observador e que ajudam a antecipar a redução do imposto. Nestas simulações, diz a Deloitte que uma pessoa solteira, sem dependentes, cujo salário esteja na casa dos €1200 brutos, pode ver o IRS aumentar €37. Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado antes da votação do Orçamento de Estado para o próximo ano. O documento com que o governo quer gerir as contas públicas em 2026 foi apresentado esta tarde de quinta-feira, com o atual líder do PS, José Luís Carneiro, já a reiterar que o vai viabilizar. Agora esta notícia de que o ex-secretário-geral Pedro Nuno Santos, atual deputado, suspende funções a partir de 24 de outubro. Alega razões pessoais e profissionais em declarações à Agência Lusa. José Luís Carneiro diz que foi avisado de antemão da decisão pelo próprio deputado, já há algum tempo, que iria suspender o mandato. Vamos às eleições autárquicas. Luís Montenegro não tem dúvidas de que Carlos Moedas vai continuar a ser o presidente da Câmara de Lisboa e pede uma maioria absoluta na capital. No comício em Lisboa, no início desta noite de quinta-feira, o primeiro-ministro e presidente do PSD elevou a fasquia. Carlos Moedas continua sem pedir diretamente a maioria absoluta e pede apenas um reforço na votação, mas o líder dos sociais-democratas aumentou a exigência e faz uma leitura nacional dos resultados em Lisboa. Miguel Viterbo Dias.

Desta vez, sem meias-palavras.

O Carlos Moedas vai continuar a ser o presidente da Câmara Municipal, agora com uma maioria absoluta para poder cumprir todos os pontos do seu programa.

Luís Montenegro usou a expressão proibida e pediu maioria absoluta para Carlos Moedas, que continua a fugir e fica-se apenas por um pedido de reforço de votos, desta vez com um trocadilho.

Se tivermos mais votos, ainda terão mais Moedas, porque eu às vezes não podia ser totalmente Moedas, porque a minoria em que estava, eles não deixavam. Por isso, meus amigos, vamos fazer mais, vamos a isso, mais Moedas.

Carlos Moedas, que dramatiza o discurso e avisa que estas autárquicas representam a escolha entre confirmar a mudança de ciclo na cidade ou regressar à liderança socialista.

No próximo domingo não se trata só de mais umas eleições em Lisboa. Esta é uma escolha de uma vida, de uma geração. E é preciso ser claro: essa escolha dos lisboetas vai decidir o futuro da cidade, o futuro da nossa Lisboa.

Carlos Moedas com Luís Montenegro ao lado. O líder do PSD, que evitou comentar o orçamento do Estado, mas tocou nos pontos principais: a segurança, a imigração e a habitação, colocando Lisboa como um ponto de referência face ao país.

Implica ter à frente da Câmara Municipal alguém que se projeta para lá do importantíssimo trabalho que é gerir Lisboa, mas projeta-se para lá disso. Motiva, alimenta, incentiva a região, o país, a Europa e o mundo com bons exemplos de governação.

Luís Montenegro no comício de encerramento de Carlos Moedas, na cidade de Lisboa.

Miguel Viterbo Dias com os destaques do comício final de Carlos Moedas, que esta sexta-feira ainda tem um almoço com o setor cultural e que encerra com a tradicional descida do Chiado. Com a campanha autárquica a terminar, Alexandra Leitão dramatiza o apelo ao voto, alerta para os riscos de um novo executivo de Carlos Moedas, que desta vez pode precisar do apoio do Chega para conseguir uma maioria de direita na vereação da Câmara de Lisboa, bem como na Assembleia Municipal. Alexandra Leitão faz um último apelo ao voto e diz que os eleitores ainda estão a tempo de impedir uma autarquia liderada por Moedas com o apoio do Chega.

Imaginem o que é acordar no dia 13, de manhã, na segunda-feira, com o governo PS, CDS, Iniciativa Liberal, apoiado na Câmara pelo Chega e na Assembleia Municipal pelo Chega. Imaginem o que é acordar nesse dia. E a nossa caminhada lá estará, se isso acontecesse. Lá estaremos a caminhar para, mesmo assim, mesmo que isso viesse a acontecer, evitar males maiores para a nossa cidade. Mas caros e caras amigos, caras e caras amigas, estamos a tempo de evitar amanhecer nesse dia 13. Por acaso é 13.

Alexandra Leitão, candidata da Coligação Viver Lisboa, que junta o PS, Livre, Bloco de Esquerda e o PAN num comício esta noite de quinta-feira em Arroios. A candidata à presidente de Câmara avisa para o risco de um novo executivo liderado pelo PSD, CDS e também pela Iniciativa Liberal. No Porto, o candidato independente à Câmara, Filipe Araújo, garante que sempre sentiu o apoio de Rui Moreira. Estas declarações surgem depois de uma publicação feita por Rui Moreira na rede social Facebook, onde o presidente da autarquia, em fim de mandato, afirmou não apoiar pública nem intimamente qualquer candidatura às eleições que acontecem já este domingo. No penúltimo dia de campanha para as autárquicas, o candidato independente do movimento Fazer à Porto preferiu destacar a confiança e o trabalho partilhado dos últimos anos.

Nós fizemos todo um trabalho conjunto e ao longo destes 12 anos eu senti sempre, isso eu digo, intimamente, senti sempre o apoio do Rui Moreira. E eu acho que esse apoio foi aquilo que também mereceu a confiança dele para me escolher como vereador e como vice-presidente, como número dois dele ao longo de oito anos.

Filipe Araújo, candidato independente à Câmara Municipal do Porto, em declarações à margem de uma visita ao Centro Associativo dos Moradores dos Blocos Residenciais da Prelada. Como é tradicional, do fecho da campanha eleitoral, o Observador fez uma última chamada aos principais candidatos autárquicos. A esta hora vamos ouvir os candidatos à Câmara de Lisboa. O candidato da coligação que junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal alerta que a candidatura da coligação de esquerda está refém de um discurso de extremismo. Carlos Moedas diz que é preciso deixar o aviso de que o Bloco de Esquerda pode entrar no governo da autarquia em caso de vitória de Alexandra Leitão.

Começa a ser refém daquilo que é a ideologia do Bloco de Esquerda. Isso já acontecia indiretamente com o Bloco de Esquerda fora do executivo, mas nós vamos ter agora aqui o Bloco de Esquerda neste executivo socialista, no caso, se o Partido Socialista ganhasse, que eu não acredito, ou mesmo na oposição, eles terão aqui vereadores que são do Bloco de Esquerda. Aliás, uma das vereadoras é uma ativista e, portanto, isso traz suas implicações.

A última chamada de Carlos Moedas, candidato do PSD, CDS e Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa, ao telefone com o jornalista do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. Notícia de fecho deste jornal, a informação regressa à 13h30. Até já.