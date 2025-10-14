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É uma hora. As notícias com João Lourenço.

Boa noite. Portugal pode garantir já esta terça-feira o apuramento para o Mundial de Futebol do próximo ano. A Seleção Nacional recebe esta noite de terça-feira a Hungria e em caso de vitória e também se a Arménia empatar ou perder frente à Irlanda, a equipa de Roberto Martínez carimba o passaporte para a nona presença numa fase final de um campeonato do mundo. Esta tarde, em conferência de imprensa, o selecionador nacional Roberto Martínez diz que os jogadores estão calmos, mas com muita energia para vencer a partida frente à seleção da Hungria.

O aspeto emocional é importante em todos os jogos, mas acho que o grupo está calmo, muito focado, a trabalhar muito bem e também percebe a força que nós temos quando jogamos em casa. No jogo contra a Irlanda, há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá.

Nesta divisão, à partida também esteve o internacional português e o médio do Paris Saint-Germain, Vitinha. O médio diz que o fato de a seleção poder carimbar já o apuramento para o Mundial dá uma maior motivação à equipa.

Felizmente, criamos esse hábito de estar presente nas fases finais, mas não é fácil. E nós amanhã sabemos que temos uma grande oportunidade de o carimbar desde já e fazer os estágios de novembro mais tranquilos, por assim dizer, se bem que nós queremos sempre ganhar. Por isso, uma grande oportunidade para amanhã carimbar já a qualificação e estamos bem cientes disso e vamos dar tudo por isso.

Portugal-Hungria está agendado para esta terça-feira, 19h45, no Estádio José de Alvalade. Um jogo que pode garantir essa qualificação lusa para a fase final do Mundial de 2026. Ora, o mesmo jogo do grupo D entre a Arménia e a Irlanda também começa à mesma hora. De recordar que este Portugal-Hungria tem análise e relato em direto aqui na Rádio Observador. Emissão especial a começar a partir das 19h25. Relato de Miguel Cordeiro e Manuel Conceição Carvalho, comentários de Gabriel Alves, João Castro e também Pedro Henriques. Viajamos agora até ao continente africano, até porque Cabo Verde garantiu pela primeira vez na história, um lugar no Mundial de Futebol. Os Tubarões Azuis bateram a seleção de Eswatini por três bolas a zero. Depois da vitória, José Xantre, um adepto cabo-verdiano que acompanhou a seleção a partir do café Óbvio, em Alfornelos, realça que com a qualificação para o Mundial do próximo ano, vão ser abertas novas oportunidades para o país.

Eu acho que a nível de visibilidade, tanto para os jogadores como para o país, é incalculável. O retorno é incalculável. Vão-se abrir portas inimagináveis até uma década atrás, por exemplo.

Entretanto, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, por uma inédita qualificação do país. Também no desporto, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares ao Futebol Clube do Porto, a André Villas-Boas e também ao avançado do Benfica, Vangelis Pavlidis. O Futebol Clube do Porto vai ser alvo de um processo disciplinar devido às críticas feitas nas redes sociais dirigidas ao árbitro da partida entre o Futebol Clube do Porto B e o Torreense. O árbitro desta partida foi Vítor Ferreira. Já o presidente dos Dragões, André Villas-Boas, recebe o processo pelas declarações que deu na gala Portugal Football Globes na semana passada, que originaram a participação do Sporting Clube de Portugal. Por fim, Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, é alvo de uma participação feita pelo Futebol Clube do Porto, que alega que o avançado grego agrediu o médio dos Dragões, Gabri Veiga, no clássico entre os dois clubes na última jornada do campeonato. Viramos agora atenções para as presidenciais, até porque Govê Mel surge à frente numa nova sondagem para as eleições de janeiro. Marques Mendes em segundo e António José Seguro ultrapassa André Ventura. Segundo o estudo publicado esta segunda-feira pela TVI CNN Portugal, o almirante aparece à frente com 26,9% das intenções de voto. Luís Marques Mendes angaria 20,3. Já António José Seguro ultrapassa André Ventura e surge com 18,4%. O presidente do Chega fica-se com 13,9. Numa eventual segunda volta, o almirante venceria todos os candidatos. Voltamos a olhar para as eleições autárquicas, até porque Pedro Nuno Santos avisa que não houve nenhuma retração do Chega neste último ato eleitoral. Numa nota no Instagram, o antigo secretário-geral do PS pediu para que o país não se iluda com a ideia de revés eleitoral do partido de André Ventura, sublinhando que essa interpretação não é verdade. Pedro Nuno Santos defende que não faz sentido comparar diretamente os resultados das autárquicas com os das legislativas, pois são duas eleições de natureza distinta. O ex-líder socialista considera também que André Ventura cometeu um erro ao definir como objetivo eleger um grande número de autarquias, mostrando o desconhecimento do funcionamento do poder local. Pedro Nuno Santos recordou que os partidos, como a Frente Nacional, em França, só consolidaram influência local depois de afirmarem resultados em eleições nacionais. Na véspera do encontro da comissão política do PS, um dos membros do Secretariado Nacional dos Socialistas acusa Alexandre Leitão de não ter sido capaz de apresentar ideias para Lisboa. A crítica é da autoria de Pedro Costa, que defende que até João Ferreira, o candidato da CDU, esteve melhor e aponta o dedo ao desempenho da coligação que juntou PS, Livre, Bloco de Esquerda e também o PAN.

O que não ficaram, com certeza, foi com a ideia de que essa coligação de esquerda era uma alternativa para a cidade. Durante toda a campanha, a coligação não foi capaz de apresentar nenhuma ideia que marcasse o debate. Passamos vagamente pela ideia dos passes gratuitos. Aliás, que o PCP explicava, e bem, por que não era sequer uma boa proposta para a cidade.

João Ferreira esteve melhor do que Alexandre Leitão, por exemplo, nos debates e na campanha?

Incomparavelmente melhor, tirando na matéria de higiene urbana.

O socialista Pedro Costa entrevistado esta tarde na Rádio Observador. Em Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes não fecha portas a diálogos nem com o PS nem com o Chega. A posição do presidente da Câmara eleito foi apresentada na tarde política da Rádio Observador, na primeira entrevista depois da vitória na última noite eleitoral. Luís Filipe Menezes diz que apesar da larga maioria na Assembleia Municipal e com o empate de vereadores com o PS, não exclui entendimentos com outros partidos.

Nós temos uma postura aberta. Já no passado aconteceu em circunstâncias semelhantes e, portanto, nós iremos dialogar com os autarcas do Partido Socialista, com o autarca que foi eleito Che, que aliás, me parece uma pessoa muito cordata e com um discurso muito construtivo. Eu não tenho preferência por ninguém, mas eu tenho como metodologia dialogar com os dois partidos previamente.

Luís Filipe Menezes, que regressa à autarquia de Vila Nova de Gaia, destaca ainda a vitória do PSD em seis das 24 freguesias do concelho do norte do país. Esta segunda-feira, um comboio Intercidades da CP que ligava Lisboa Oriente até à cidade de Faro, perdeu uma carruagem a meio da viagem. Segundo o jornal Público, ninguém ficou ferido na sequência do incidente, que ocorreu entre Grândola e Canal Caveira. Em causa está o engate que ligava duas carruagens, que se partiu e uma ficou desligada do resto da composição. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários abriu uma análise para recolher informações sobre o incidente, que terá tido origem numa falha de manutenção. Lá por fora, num discurso depois do encontro entre os líderes que estão no Egito, Donald Trump diz que as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas. Na cimeira internacional para discutir o fim da guerra em Gaza e uma solução de paz e estabilidade no Médio Oriente, os responsáveis políticos do Egito, Qatar, Turquia e também Estados Unidos, assinaram um documento que, segundo Trump, estabelece muitas regras e regulações. Não foram ainda avançados detalhes sobre o documento assinado, mas o presidente norte-americano fala num acordo histórico.

Este é o dia pelo qual as pessoas de todo o mundo têm trabalhado, lutado, esperado e rezado. Nós temos feito coisas impensáveis nos últimos meses. Ninguém pensou que isto pudesse acontecer. Com o acordo histórico que acabamos de assinar, as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas.

Nas declarações no Egito, Donald Trump repete que a guerra em Gaza acabou e agradece aos países árabes e muçulmanos que tornaram esta conquista possível. O presidente norte-americano recorda a libertação dos reféns que teve lugar na manhã de segunda-feira como parte da primeira fase do plano de paz e aponta ainda para o próximo passo, que é a reconstrução de Gaza. Vou ao final deste noticiário da 01:00 a.m. Regresso dentro de 20 minutos para a síntese informativa. Continue com a Rádio Observador.