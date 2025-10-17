Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É uma hora. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Pedro Passos Coelho diz que tinha razão quando avisou para o problema na imigração em Portugal. O antigo primeiro-ministro partiu para o ataque esta noite e apoiado pelos números sobre a imigração que foram divulgados pela AIMA, em Lisboa. Passos Coelho apontou a Marcelo Rebelo de Sousa e a António Costa. O social-democrata quis recuperar o que disse há dois anos, durante uma campanha legislativa ao lado de Montenegro. Nessa altura, apontou para um crescimento da percepção de insegurança por causa da imigração. Hoje, Miguel Cordeiro, o antigo primeiro-ministro quis reforçar essa ideia.

Pedro Passos Coelho sabe que quando fala, muitos ouvem com atenção, mas faz questão de avivar a memória dos mais distraídos.

Já agora convém a gente lembrar, justamente aqui há uns anos eu chamei a atenção para o problema da imigração, e a mim parece-me que há aqui um problema que se materializou.

Quando disse esta frase, Pedro Passos Coelho já discursava há 40 minutos na apresentação do novo livro de Miguel Morgado, "Introdução ao Liberalismo". No discurso, já tinha questionado a relação entre liberdade e segurança. Já tinha dito que as pessoas se sentem inseguras e desorientadas. Referiu que não é otimista nem pessimista, é apenas realista e depois apontou o dedo.

Por que que não se fez nada? Por que que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Vi há pouco aqui o ministro da presidência, que já deve ter informado desta vez o senhor presidente da República dos dados oficiais, mais oficiais, portanto, mais sólidos sobre a imigração. Portanto, em muito pouco tempo, entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí a fora, bem, isso qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra.

Para uma plateia de quase 200 pessoas, no Salão Nobre da Câmara do Comércio de Lisboa, Pedro Passos Coelho fala de uma política errada em Portugal, diz que o PS sabia exatamente o que estava a fazer e pede que se questione António Costa por essas escolhas.

Já alguém perguntou ao senhor presidente do Conselho Europeu se ele não queria rever essa posição, essa política que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. No entanto, quando eu chamei a atenção para estes problemas há dois anos, meu Deus, populismo. Populismo, irresponsabilidade total. Nem parece que foi primeiro-ministro, completamente irresponsável. Não sei o que dirão agora.

Pedro Passos Coelho ao ataque e a dizer que são as práticas das instituições liberais governadas com irresponsabilidade que acabam por gerar radicalismo.

Um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro. À saída, Pedro Passos Coelho foi questionado sobre os resultados das eleições autárquicas. O ex-primeiro-ministro fala num bom resultado para o PSD. E quem também esteve na apresentação do livro de Miguel Morgado foi João Cotrim de Figueiredo, o candidato à Presidência da República e antigo líder da Iniciativa Liberal. No discurso de Pedro Passos Coelho, apontou para vários problemas no liberalismo, mas Cotrim de Figueiredo fala em lufada de ar fresco em ouvir o antigo primeiro-ministro sobre a política e sobre o futuro de Portugal. Depois do elogio, o candidato presidencial abriu a porta a mais apoio na corrida a Belém.

Eu gostaria de ter o apoio de todos aqueles que têm essas questões liberais e que têm em relação a Portugal uma preocupação de futuro e que querem se expressar no discurso político hoje. Todos esses são bem-vindos.

Depois de ouvir Pedro Passos Coelho hoje, acha que esse seria um cenário possível, o apoio à sua candidatura nas presidenciais?

Acho claramente que sim. Acho que do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que Pedro Passos Coelho pode desejar fazer em Portugal. E devo dizer mais, um cenário em que existisse um presidente da República com a minha atitude e um primeiro-ministro com a atitude do Pedro Passos Coelho, seria uma oportunidade única que o país não tem tido nos últimos 30, 35 anos para, de facto, fazer as reformas que fazem falta.

Foi Cotrim de Figueiredo, candidato à Presidência da República, com um desejo sobre o possível apoio de Pedro Passos Coelho. E André Ventura diz que as candidaturas de António José Seguro e de Henrique Covey Melo são das mais fortes na corrida a Belém. O líder do CHEGA reconhece o valor dos adversários e coloca a própria candidatura numa corrida renhida a três. Em entrevista esta noite à TVI e CNN Portugal, o líder do CHEGA critica a atuação dos adversários, sobretudo em questões em que estejam alinhados a Marcelo Rebelo de Sousa. André Ventura explica ainda qual é, para ele, o perfil de um presidente da República.

Também não pode ser medroso, hesitante nas palavras e incapaz de tomar uma posição sobre os assuntos fundamentais do país. Também não pode ser assim. Também não pode, sobre imigração, dizer tudo e o seu contrário. Também não pode, sobre corrupção, dizer tudo e o seu contrário e querer agradar a todos. Para isso já temos o atual. Para agradar a todos, já temos o atual. Quer dizer, se temos um candidato a presidente que diz assim: "Eu quero pôr o país em ordem", mas concorda com o veto à lei de estrangeiro, concordo, faria a mesma coisa. Também viria para o Tribunal Constitucional.

André Ventura diz ainda que prestaria juramento à Constituição, em caso de vitória nas próximas eleições presidenciais, mas que preferia jurar proteger os portugueses. E também nas presidenciais, António José Seguro quer afastar-se dos candidatos que são extensões dos partidos. É um desejo manifestado esta quinta-feira, numa altura em que está iminente o apoio oficial do Partido Socialista à candidatura de Seguro para as presidenciais. No domingo, José Luís Carneiro e Carlos César vão levar o tema do apoio ao antigo secretário-geral do partido À Comissão Nacional Socialista. Esta quinta-feira, o candidato presidencial esteve no lançamento do movimento Futuro Seguro, lançado por jovens, e sublinha que já reúne o apoio de pessoas pertencentes a diferentes espectros ideológicos. Agora, António José Seguro pede o envolvimento de todos para mostrar que a candidatura vai além dos partidos.

Esta é a altura de todos nos envolvermos. Por quê? Porque uma campanha presidencial não é uma campanha de partidos. Esta é a única eleição em que os partidos não se candidatam. É certo que há candidatos que são extensões dos partidos. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Por isso, nós temos aqui, nesta assistência e audiência, tanta gente que vem de campos ideológicos diferentes e pessoas que nem têm, sequer, preferências partidárias.

António José Seguro, que desvaloriza as declarações de Henrique Gouveia e Melo, onde disse que o presidente da República não pode ser um catavento hesitante ou populista. O ministro da Educação promete um aumento do orçamento para a investigação nos próximos anos. Fernando Alexandre fala em milhares de milhões de euros que vão ser investidos. O ministro aponta as receitas dos impostos como principal forma de financiamento do orçamento e afasta a dependência de fundos europeus.

Nós vamos ter um orçamento só para investigação, vamos ter um orçamento dedicado, que vai ser de milhares de milhões de euros. É disso que nós estamos a falar. A obrigação que qualquer governo tem, porque estamos a falar do dinheiro dos contribuintes, a estabilidade e a previsibilidade resulta de utilizarmos verbas que são de receitas de impostos, porque os fundos europeus não garantem essa estabilidade e previsibilidade. E por isso eu estou a falar de milhares de milhões de euros de receitas de impostos, isto é, de impostos dos contribuintes.

Fernando Alexandre reforça que, mesmo com a extinção da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, não vai haver um corte de financiamento da investigação acadêmica. E esta quinta-feira, o presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia assegura que vão realizar-se mais protestos até que os agentes da autoridade deixem de ser discriminados. São declarações de Paulo Macedo no final de um protesto que juntou cerca de 5 mil polícias, entre uma caminhada da Penha de França até ao Ministério da Administração Interna. Os polícias reclamam salários mais altos, revisão dos suplementos e também o fim das restrições à entrada na pré-reforma. A Câmara Municipal de Almada enviou uma carta aberta ao primeiro-ministro e ao ministro das Infraestruturas devido a construções descontroladas em terrenos do Estado. Esta carta é subscrita pela autarquia, por juntas de freguesia e por mais de 200 moradores. Em causa estão construções ilegais em Penajoia e Raposo, em terrenos do Estado. A Câmara de Almada alerta para um crescimento acelerado e descontrolado do bairro, aponta para cerca de 800 barracas. Nos Estados Unidos, Donald Trump clarificou como vai decorrer a reunião entre ele e Vladimir Putin. O presidente norte-americano tinha anunciado que ia acontecer um encontro na próxima semana, mas agora vem deixar mais pormenores aos jornalistas. Na Casa Branca, o presidente norte-americano explica que será dentro de duas semanas que se vai encontrar com Vladimir Putin. No entanto, para a semana já há mesmo uma reunião entre os dois países, neste caso, entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e também o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. O que não muda é o fato de, já esta sexta-feira, Donald Trump receber Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Ponto final neste noticiário da 01:00. A informação na Rádio Observador regressa à 13h30. Continue conosco.