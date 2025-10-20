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Uma hora. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Alexandra Leitão recusa as críticas de radicalismo, diz que a culpa é da comunicação social que descreveu a candidatura da coligação que liderou em Lisboa como uma frente de esquerda, a candidata do PS derrotada na capital nas autárquicas do último domingo. Considera que o centro político está cada vez mais virado para a direita, o que faz com que declarações moderadas sejam vistas como radicais à esquerda e posições à direita sejam mais normalizadas. Alexandra Leitão dá o exemplo do tratamento midiático da última campanha autárquica.

Durante toda a campanha eleitoral em Lisboa, 99% dos órgãos de comunicação social chamavam à coligação PSD, CDS e L, ou coligação, ou coligação alargada, ou, por vezes, aliança. E 99,9% chamavam à coligação PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, frente de esquerda. O léxico diz tudo. Um era uma coligação, o outro era uma frente de esquerda. Um era uma coligação alargada, o outro era um exemplo de frentismo, com todo o peso que a palavra frentismo tem. Eu não estou a procurar, que fique claro, justificações, eu estou só a tentar até generalizar.

A dirigente socialista reconhece que a vitória do PSD no último domingo em Lisboa é sinal de que o PS está a ser prejudicado pelo crescimento do Chega. Ainda assim, Alexandra Leitão avisa que o caminho não pode passar por ceder ao populismo, pede que o PS se mantenha moderado.

O PS tem que ser o que sempre foi na sua matriz, que é um partido social-democrata e de socialismo democrático, e manter-se firme e fazer uma coisa fundamental: não deixar, isso é muito difícil, não estou aqui a dar conselhos, porque quem sou eu, mas não deixar ou tentar evitar, é melhor dizer, tentar evitar que seja sempre a extrema-direita a definir a agenda como definiu na história da burca. O Partido Socialista, e agora estou a falar pelo Partido Socialista, mas a social-democracia tem que agarrar nos temas que dizem respeito às pessoas, nem que seja fazendo propostas disruptivas.

Alexandra Leitão, no espaço de comentário na CNN Portugal, avisa que o PS não pode entrar numa deriva de populismo moderado para responder à perda de votos. E o Partido Socialista não vai apresentar propostas na discussão, na especialidade do Orçamento do Estado, que ponham em causa o saldo orçamental e o equilíbrio das contas públicas, compromisso assumido por António Mendonça Mendes, em entrevista à Antena Um e ao Jornal de Negócios. Ainda assim, o deputado socialista, antigo secretário de Estado das Finanças, avisa que existe um valor que não está no Orçamento do Estado e dá margem ao governo. Acredita que os descontos da ISP, que estão hoje em vigor, valem mil milhões de euros e que estão na dependência direta do ministro das Finanças. André Ventura está magoado com Gabriel Mithá Ribeiro. Depois da polêmica saída do Chega, o antigo deputado acusou o líder do partido de ser narcísico e de secar tudo à volta dele próprio. André Ventura responde. No Instagram, assume estar triste, diz que segurou Mithá Ribeiro quando ninguém no Chega queria que o fizesse.

Isto entristece-me muito. Acho que é uma forma errada de estar na política, acho que não devemos estar assim. Neste caso, até talvez me pese um bocadinho mais, porque fui eu que segurei o professor Gabriel Mithá Ribeiro quando muitas das estruturas, inclusive a sua estrutura distrital, não o queria renovar como mandato de deputado, não o queria manter na Assembleia da República. A nível nacional, muitos dirigentes também não. E eu fiz esta aposta nele, inclusivamente indiquei-o para a Mesa da Assembleia da República.

É a resposta de André Ventura às acusações de Mithá Ribeiro. Ventura reitera que Mithá Ribeiro sai do partido porque não foi escolhido para o governo-sombra. Lamenta que o antigo representante nem sequer lhe tenha ligado a comunicar a decisão.

Ele foi representante na mesa do Chega há uns dias atrás. O partido que agora diz que é caótico, que é com líder harmonico, etc. Portanto, isso não faz sentido nenhum, não cabe na cabeça de ninguém, mas entristece e magoa por sentimos um tal volte face na forma de pensar e, sobretudo, uma quebra da confiança. Nem sequer uma chamada a dizer: "Olha, vou sair por causa disto, disto, disto e disto". Para mim, para os líderes da bancada, para alguém. Portanto, isso é uma forma de estar na política, de facto, que não interessa a ninguém, que não interessa ao Chega.

É a resposta de André Ventura a Gabriel Mithá Ribeiro, num vídeo publicado este domingo no Instagram. E o presidente dos Estados Unidos assegura que a Rússia vai ficar com parte do território já conquistado na Ucrânia. Em entrevista à Fox News, Donald Trump confirma que Vladimir Putin está disposto a acabar com a guerra sem tomar quantidades significativas de território da Ucrânia. Mas há uma condição: a Rússia quer ficar com parte dos territórios já conquistados.

"Ele vai ter que ficar com alguma coisa. A Rússia lutou e já tem muito território. Os Estados Unidos são o único país que entra, ganha uma guerra e sai sem territórios. Não faz sentido, nunca fez sentido".

Declarações do presidente norte-americano em entrevista à televisão norte-americana Fox News. Donald Trump diz que avisou o presidente ucraniano sobre as pré-negociações para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Terá dito a Volodymyr Zelenskyy que se não for flexível, a Rússia pode destruir a Ucrânia. No Médio Oriente, depois de um dia marcado por hostilidades e violações de cessar-fogo, Israel restabeleceu o acesso de ajuda humanitária a Gaza. Decisão tomada pelo governo de Netanyahu, já depois do anúncio do fim dos bombardeamentos lançados ao longo do dia contra o enclave. De acordo com a imprensa local, o fluxo de caminhões vai ser retomado em breve, embora a passagem fronteiriça de Rafah permaneça encerrada até que o Hamas devolva os corpos dos 16 reféns que ainda detém. Esta noite, Israel anunciou que o cessar-fogo está mais uma vez em vigor, explicando que respondeu ao Hamas depois de ter sido atacado pelo grupo palestiniano. Este domingo morreram dois soldados israelitas. As autoridades em Gaza, geridas pelo Hamas, dizem à AFP que pelo menos 45 palestinianos morreram ao longo do dia no enclave, vítimas desta nova onda de ataques. E fechamos em Paris. As autoridades francesas ainda procuram os quatro homens responsáveis pelo roubo das joias no Museu do Louvre, em França. O Ministério da Administração Interna explica que a investigação está em curso. Ao todo, os ladrões conseguiram levar oito joias muito valiosas em plena luz do dia. Martim Madeira.

Eram 8h quando soou o alarme do Louvre. Um grupo de assaltantes entrou no museu e roubou oito objetos que, de acordo com o Ministério da Cultura francês, têm um valor inestimável. De acordo com o Le Parisien, entraram pelo primeiro piso do museu, por um dos lados colado ao rio Sena. Dois homens com coletes amarelos utilizaram o elevador de carga até à galeria Apolo, onde estavam as joias. Partiram as janelas e fizeram-se passar por trabalhadores das obras que estão em curso no museu. Intimidaram também os vigilantes, que fugiram do local. Para escapar, tinham mais dois homens preparados do lado de fora com duas motas. O grupo roubou inicialmente nove objetos, sendo que um deles caiu durante o assalto e foi recuperado pela polícia com ligeiras danificações. Estão desaparecidos até ao momento uma tiara, um colar de safiras e um par de brincos safiras de um conjunto que pertencia às rainhas Maria Amélia e Hortência, ainda um conjunto de colar e par de brincos de esmeraldas de Maria Luísa e também um objeto conhecido como broche- relicário, uma tiara da imperatriz Eugénia e um grande laço de coropete da mesma imperatriz. De acordo com o ministro da Administração Interna de França, tudo aconteceu em cerca de sete minutos.

Martim Madeira, com o que já sabemos sobre o assalto que aconteceu este domingo no Museu do Louvre, em Paris. Inicialmente, os assaltantes roubaram nove joias, mas deixaram para trás uma: a coroa da imperatriz Eugénia, esposa de Napoleão III, que ficou caída no chão e foi mais tarde encontrada com estragos pela polícia francesa, junto ao rio Sena. E é a notícia de fecho neste Jornal da Uma, a informação está de regresso daqui a pouco, à 13h30. Até já.