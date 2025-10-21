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As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. António José Seguro agradece o apoio do Partido Socialista à candidatura à Presidência da República. Ainda assim, sublinha que tem uma candidatura acima dos partidos. Um agradecimento público feito esta noite em entrevista à Sic Notícias, um dia depois de o Partido Socialista ter anunciado oficialmente o apoio ao antigo líder na corrida a Belém. António José Seguro diz que se sente honrado e revela que ligou ao secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, a manifestar agradecimento. Ainda assim, o candidato a Belém sublinha que a candidatura é suprapartidária.

A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária e que tem a sua própria estrutura. Nós temos mandatários distritais, mandatários concelhios, temos diretores de campanha distritais, concelhios, temos uma estrutura própria e obviamente todos aqueles que vierem e que sejam democratas, progressistas, humanistas, que é esse o meu apelo, que convirjam nesta candidatura, são todos muito bem-vindos. Esta não é uma extensão de um partido. Eu percebo que outras candidaturas são os partidos que as anunciam. No meu caso, não foi assim.

António José Seguro deixou ainda algumas críticas a Marcelo Rebelo de Sousa.

Eu serei um presidente muito mais ativo, de forma discreta, para resolver os problemas do que propriamente um presidente que todos os dias fala para aparecer nos telejornais. Nos últimos anos, tem havido uma política de tratar os sintomas e não tanto as causas dos problemas. Nós precisamos de erradicar as causas dos problemas. Isso leva mais tempo.

António José Seguro acrescenta que à semelhança de Marcelo Rebelo de Sousa, teria também promulgado o diploma da Lei dos Estrangeiros. O ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, defende que a maior maldade do PS ao governo é a abstenção no Orçamento do Estado, porque dessa forma impede o governo de continuar a rapar o fundo do tacho bem recheado deixado pelos governos socialistas. É a expressão utilizada por Augusto Santos Silva. Para o antigo presidente da Assembleia da República, o governo está a esvaziar o dinheiro guardado por antigos executivos socialistas para satisfazer interesses de alguns funcionários públicos.

Usando o excedente orçamental que recebeu, procurou conquistar esses segmentos. Por isso, aliás, é que eu pessoalmente acho que a maior maldade que o grupo parlamentar do PS vai fazer ao atual governo, maldade que o atual governo merece, é mesmo abster-se no orçamento, impedindo-os de continuar a ser uma mera comissão eleitoral, rapando o fundo do tacho que receberam bem recheado do ministro das Finanças, Fernando Medina, e dos seus predecessores.

Augusto Santos Silva acusa o governo de ser especialista em degradar os serviços públicos. Declarações nas jornadas parlamentares do Partido Socialista em Penafiel. Luís Marques Mendes defende que é preciso aguardar pelo relatório definitivo sobre o acidente no Elevador da Glória. Diz que não pode haver impunidade, mas tem de haver clareza. Uma posição defendida esta noite em entrevista à CNN Portugal em relação ao relatório preliminar divulgado hoje. O candidato à Presidência da República diz que nesta altura é preciso ter todas as cautelas.

Neste momento é preliminar. Muita cautela, mas muita exigência relativamente ao futuro. Num acidente desta gravidade, com o número de mortes que ocorreu, não pode haver impunidade, tem que haver muita clareza, tem que haver causas muito concretas e eu espero que o relatório final leve em atenção isto.

Luís Marques Mendes, esta noite em entrevista à CNN Portugal. Já Carlos Moedas avisa que o acidente teve causas técnicas e não políticas. Uma reação do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que surge na sequência do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, que aponta falhas à Carris, quer à manutenção, como à supervisão. O relatório revela que o cabo do elevador não estava certificado para transporte de pessoas. O cabo não respeitava as especificações da empresa responsável pelo Elevador da Glória, como explica a grande repórter de economia do Observador, Ana Suspiro.

O cabo que foi instalado não correspondia às certificações que tinham sido feitas pelo departamento de engenharia da empresa a vários níveis, inclusive é que não sequer estava certificado para ser utilizado em equipamentos de transporte de pessoas. E depois havia outras coisas mais técnicas, tem a ver com diâmetros e com as medidas. Não consegue, contudo, nesta fase, o gabinete de investigação de acidentes estabelecer uma relação direta entre as duas coisas, ou seja, não tem a certeza de que foi essa a causa do acidente.

A jornalista Ana Suspiro acrescenta que o relatório preliminar do acidente aponta falhas acumuladas à Carris e dá um exemplo.

Das propostas que foram recebidas, duas delas não cumpriam os requisitos, os cabos que eles se propunham fornecer não cumpriam os requisitos. E, no entanto, foi escolhida uma delas por uma razão que tinha a ver com a razão pela qual este procedimento foi lançado em 2022. A Carris precisava de fazer uma substituição da motorização no elevador de Santa Justa e, portanto, estava com pressa e aceitou a proposta que prometia entregar os cabos mais depressa. E por acaso era uma das duas cujas certificações não correspondiam àquilo que era necessário para estes equipamentos.

A nos suspir com algumas das conclusões preliminares do acidente de 3 de setembro no elevador da Glória. Entretanto, a Carris diz que desconhece as falhas da empresa externa responsável pela manutenção. O relatório aponta, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente estão registradas como executadas, mas há evidências de que não foram feitas no horário indicado na folha de registro. Em comunicado, a Carris diz que o Conselho de Administração desconhecia estes fatos, até porque esse incumprimento, garante, nunca foi reportado pela direção de manutenção do módulo elétrico, nem pelo gestor do contrato. Na nota enviada ao Observador, a Carris ressalva que a informação ainda é incompleta nesta altura, uma vez que o relatório final pode ficar pronto apenas em setembro do próximo ano. O acidente no elevador da Glória provocou 16 mortos e cerca de 20 feridos. Já está sob custódia da Polícia Judiciária a principal suspeita da tentativa de homicídio a José Manuel Anes, é a filha do antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. É o que avança um comunicado da PJ, que acrescenta que devido à gravidade da agressão, José Manuel Anes está internado no Hospital de São José, em Lisboa. O Observador apurou que o criminalista de 81 anos está livre de perigo e que a Polícia Judiciária está a investigar as publicações nas redes sociais alegadamente feitas pela filha de José Manuel Anes, que aludem à tentativa de homicídio. No desporto, o treinador do Benfica não considera que o jogo desta terça-feira seja decisivo para a jornada europeia do clube. A Inglaterra, na antevisão do jogo de amanhã frente ao Newcastle, a contar para a Liga dos Campeões. José Mourinho afirma aos jornalistas que o Benfica vai jogar o jogo como se fosse a última oportunidade do clube na competição, apesar de não achar.

Estão 18 pontos em disputa. Depois do jogo de amanhã, estarão 15. Se nós fizermos 15 pontos, qualificamo-nos. Nem precisamos de 15, nem precisamos de 14, nem precisamos de 13, nem precisamos de 12. Provavelmente, nem precisamos de 11. Portanto, o jogo de amanhã não é decisivo. Agora, nós jogaremos o jogo a pensar que sim, jogaremos o jogo como se fosse a nossa última oportunidade, mas não é.

Quando questionado sobre se assumia um empate frente ao Newcastle antes do jogo, Mourinho não se compromete. Diz que quando fez isso no embate frente ao Chelsea, o Benfica perdeu. As águias jogam esta terça-feira frente ao Newcastle, às 8 horas da noite, em Newcastle, no St. James Park, para a terceira jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Jogo que vai contar com relato e análise aqui na Rádio Observador. Setenta e seis mortos e 27 desaparecidos é o mais recente balanço das cheias que atingiram o centro e o leste do México há cerca de 10 dias. Para além do número de mortos e feridos, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum confirma que mais de 100 localidades no México continuam isoladas devido aos danos provocados pela intempérie. Mais de 12 mil militares continuam no terreno empenhados nas operações de resgate e apoio às populações. Notícia de fecho neste Jornal da Uma, a informação está de regresso à 13h30. Até já.