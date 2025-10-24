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É uma hora. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. O primeiro-ministro afirma que o governo não se quer intrometer em atitudes ciumentas dos partidos na discussão da Lei da Nacionalidade. A votação da lei foi, esta quinta-feira, adiada pela terceira vez, agora para sexta-feira, às 9h. Luís Montenegro diz que os portugueses estão cansados de intrigas partidárias.

Nós queremos resolver os problemas das pessoas e os problemas do país. Não estamos interessados em discutir se o fazemos com o maior apoio, participação ou colaboração do partido A ou do partido B, e muito menos nos queremos intrometer em algumas atitudes mais ciumentas de um e de outro. Sinceramente, as pessoas estão cansadas disso. As pessoas querem é mesmo resultados e é nisso que nós nos estamos a concentrar.

Declarações de Luís Montenegro, em Bruxelas, à margem da reunião do Conselho Europeu. O Chega mantém as linhas vermelhas na negociação da Lei da Nacionalidade. André Ventura ameaça chumbar o diploma se não chegar a acordo com o PSD. Linhas vermelhas como a perda automática da nacionalidade para quem cometer crimes graves, como homicídio ou atos de terrorismo. André Ventura assegura que as negociações com o PSD e o CDS continuam, mas se não forem bem-sucedidas, o PSD não conta com o Chega.

Se não houver nenhum entendimento nestes valores fundamentais, como estava a dizer, o Chega não viabilizará a Lei da Nacionalidade, por entender que essa— é igual, para nós é a mesma coisa. Se não forem acautelados estes valores, o Chega não viabilizará. Sei que as negociações continuarão hoje noite dentro.

Os avisos de André Ventura, que espera ainda que seja possível chegar a um acordo com o PSD. Hoje mesmo o PSD deu entrada de alterações ao projeto de Lei da Nacionalidade. André Ventura acusa os sociais-democratas de enganarem o eleitorado ao ceder aos socialistas. E perante o terceiro adiamento da votação da Lei da Nacionalidade, o líder parlamentar do PSD justifica que hoje não estavam reunidas as condições para se aprovar uma boa lei, por causa do luto nacional pela morte de Francisco Pinto Balsemão. Hugo Soares rejeita que o pedido feito pelo PSD esteja relacionado com essa nova proposta dos socialistas.

Para lhe ser muito franco, eu só tive conhecimento da proposta do Partido Socialista quando estava a descer para a comissão. Portanto, não tem nada a ver com isso. O adiamento tem a ver só com isto. Não interessa se é com o partido A, com o partido B, com o partido C, D ou E, porque eles são vários. Tem a ver com a necessidade de que as pessoas possam conversar para encontrar soluções.

Hugo Soares respondeu assim a suspeitas lançadas, ainda dentro da comissão, pela deputada Cristina Rodrigues.

A possibilidade ou o nosso acordo para este adiamento é muito simples: se a ideia do PSD é viabilizar as propostas que acabaram de dar entrada do Partido Socialista, acho que não vale a pena adiar, porque nós vamos votar contra todas. E portanto, acho que aí é simplesmente votar-se.

Na proposta entregue esta tarde, o Partido Socialista tenta aproximar-se do PSD nos prazos para o pedido de nacionalidade por parte de imigrantes vindos de fora da União Europeia e da CPLP. Ana Gomes foi constituída argúida depois da queixa da Solverde por difamação, uma revelação feita pela socialista à Rádio Observador. No programa "Vici e Suaves", Ana Gomes diz que o procurador-geral da República está a tentar adiar o processo.

A única novidade que tenho é que fui hoje constituída argúida num processo que a Solverde acionou contra mim. Independentemente do que faça o senhor procurador-geral da República no sentido de evitar, com todas as suas forças, a abertura de um inquérito criminal que já devia ter sido aberto de início.

Solverde apresentou uma participação criminal contra a antiga eurodeputada do PS por considerar que Ana Gomes fez declarações atentatórias ao bom nome e reputação da empresa. Quanto às eleições presidenciais, às quais concorreu em 2021, Ana Gomes revela que já há dois anos tinha incentivado António José Seguro a avançar.

Posso lhe dizer que há mais de dois anos, no almoço que tive com António José Seguro, eu própria o incitei a candidatar-se, porque justamente acredito que ele é o tipo de pessoa de que nós precisamos, integra, honesta, capaz de ouvir, de procurar o máximo consenso.

Ana Gomes considera que o PS fez a escolha certa ao apoiar António José Seguro. O Presidente da República diz que é preciso esperar pelo relatório final do acidente no Elevador da Glória. Em declarações à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o relatório preliminar revelou mais do que aquilo que esperava. Em causa está o relatório preliminar que aponta para falsas tarefas de manutenção e inspeção da responsabilidade da Carris. Por enquanto, Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso esperar pelo relatório final, sem pressões.

Eu quero esperar pelo relatório definitivo. Claro que o relatório preliminar já deu algumas consequências, mas isso são decisões de quem as tomou. Eu queria ver o relatório definitivo para ver se se confirma tudo aquilo que vem no relatório preliminar, que é muito mais do que eu tinha pensado, se está no definitivo. E se está no definitivo, então, em função do definitivo, é preciso, de facto, apurar as responsabilidades.

O Presidente da República reforça a importância de esperar pelos resultados do relatório definitivo para então apurar responsabilidades e retirar consequências sobre o acidente no Elevador da Glória. No desporto, o Futebol Clube do Porto perdeu em casa do Nottingham Forest, em Inglaterra, por 2x0. Primeira derrota da época para os Dragões, num jogo a contar para a terceira jornada da fase de Liga da Liga Europa. Os gols da partida foram marcados através de duas grandes penalidades convertidas por Gibbs-White, aos 19 minutos, e Igor Jesus, aos 77. Aos 52 minutos, foi anulado um gol dos azuis e brancos por fora de jogo. No final da partida, o treinador do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli, diz que os Dragões vão para casa sem o resultado pretendido, mas de cabeça levantada, mas assume que faltou a presença na área. O Futebol Clube do Porto queria alcançar a terceira vitória na Liga Europa, mas não conseguiu. Segue assim na 15ª posição da fase de liga da competição. Na próxima ronda, marcada para 6 de novembro, os Dragões vão à Holanda encontrar os neerlandeses do Utrecht.