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Uma hora. Uma da Manhã, está com a Rádio Observador. Vamos seguir com as notícias com a jornalista Beatriz Félix.

Isso mesmo, novamente Jornal da Uma da Manhã. A hora mudou, entra agora o horário de inverno, por isso não se esqueça de acertar os relógios. Mas agora sim, começamos com o balanço das eleições do Benfica e a esta hora Noronha Lopes segue na frente com 47,1% dos votos. Os números vão mudando com o avançar da madrugada, mas para já, Noronha Lopes é quem leva esta vantagem. Rui Costa surge em segundo lugar com 31,1% dos votos. Seguem-se depois outros candidatos, João Diogo Mantegas com 10%, Luís Filipe Vieira com 8,6%, Martim Mayer com 2,8% e por fim, Cristóvão Carvalho com 0,1%. Até a uma da manhã tinham sido contados apenas 1457 de todos os votos, que foram 85422. Então, o número de sócios que votaram este sábado para escolher o próximo presidente do Benfica, um recorde mundial de afluência às urnas em eleições de um clube desportivo. Os resultados finais ainda demoram, estão apuradas seis das 108 secções de voto. Este sábado foi também especial para o Benfica, por outras razões. Os encarnados venceram o Arouca esta noite por 5x0 no Estádio da Luz. Foi uma vitória com um hat-trick de Pavlidis, um gol de Otamendi e ainda o quinto gol de Ivanovic. Na conferência de imprensa, no final da partida, o técnico dos encarnados, José Mourinho, destaca que a vitória foi sentida desde o primeiro minuto.

Sim, acho que é uma vitória que se sentiu desde o primeiro minuto. Eu, pelo menos, senti. A equipe entrou forte, um adversário que joga bem, não conseguiu jogar. Recuperamos muitas bolas no meio-campo adversário. Eles tiveram uma tentativa de gol, que foi uma perda de bola do Sudakov, numa zona de construção, mas dominamos o jogo em todas as vertentes. Os jogadores tiveram ambição. Depois do primeiro, quiseram fazer o segundo, depois do segundo, quiseram fazer o terceiro. Com 3x0 no intervalo, quiseram fazer o quarto. Acho que é uma vitória bem conseguida, que não me faz estar a festejar nada mais do que um bom jogo e três pontos, mas foi um bom jogo nosso e foram três pontos bem conseguidos.

É José Mourinho, treinador do Benfica, na conferência de imprensa depois do jogo, a vitória do Benfica contra o Arouca por cinco bolas a zero, no Estádio da Luz. Ainda no desporto, o Sporting vai jogar este domingo com o Tondela para o campeonato e Rui Borges quer manter a série positiva da equipa. É um encontro que está marcado pras 18h, em Tondela. Os Leões vêm de uma vitória na Liga dos Campeões frente ao Marselha. Ora, Rui Borges sublinhou que apesar desse triunfo, o foco mantém-se no campeonato e pretende-se uma equipa atenta ao que pode fazer o Tondela.

É estarmos em alerta e estarmos ligados pro jogo de Tondela, tal como estávamos ligados pro jogo de quarta-feira. É exatamente a mesma coisa. Ainda ontem o Pote dizia isso, tive a oportunidade de ler agora de manhã, a nossa Champions é o campeonato, e é mesmo. Essa é que é a nossa real Champions e temos que entrar com uma atitude competitiva, tal como entramos no jogo do Marselha.

Rui Borges, em conferência de imprensa, o Sporting joga em Tondela a partir das 18h. Por cá, a emissão especial de desporto pra acompanhar esse jogo da nona jornada do campeonato conta com o relato e análise em direto para ouvires aqui na Rádio Observador. Do desporto, passamos à atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos deu prazo de 48 horas à Hamas para entregar os corpos dos reféns. Numa mensagem publicada na plataforma Truth Social, Donald Trump apelou ao grupo palestiniano para agir rapidamente e fez um aviso: vários países poderão agir se o pedido não for cumprido. O presidente norte-americano reconheceu também que alguns corpos são difíceis de localizar, mas sublinhou que outros podem já ser entregues. Donald Trump diz também que está a acompanhar esta situação de perto e as próximas 48 horas vão ser decisivas. Por cá, na política, André Ventura acredita que vai vencer as eleições presidenciais e diz ser a mão firme de que Portugal precisa. O candidato presidencial, a vencer a corrida a Belém, diz que vai vencer na primeira volta, tanto a nível nacional como na Região Autônoma da Madeira, por onde andou este sábado.

Estou confiante que vou vencer as eleições presidenciais à primeira volta e estou convencido que aqui na Região Autônoma da Madeira, vou vencer também as eleições presidenciais à primeira volta. A Região Autônoma da Madeira tem nos dado grandes resultados. Já me tinha dado grandes resultados em 2021, quando foram as primeiras presidenciais em que participei, e estou empenhado em conseguir que o Chega e eu, nesta candidatura presidencial, tenhamos não é ficar em segundo, nem terceiro, é vencer.

Em declarações aos jornalistas, o líder do Chega esclareceu também o que quis dizer na entrevista dada ontem à SIC, quando afirmou que Portugal precisa de três Salazares. Diz que é a mão firme que o país precisa. E neste momento fazemos uma pausa para acompanhar. Já lá vamos, aliás. Entretanto, André Ventura, no norte da Ilha da Madeira, foram estas as declarações, onde também presenciou a tomada posse de José Carlos Gonçalves, o primeiro autarca do Chega. E agora sim, vamos em direto até ao Hotel Lutécia com Martinho Madeira, para acompanhares algumas declarações.

O Silva vai agora falar mesmo, portanto.

Primeira reação a estes resultados, que dão Noronha Lopes à frente e também Rui Costa. Acha que poderá ficar por aqui ou haverá perspectiva quando abrirem as urnas dos 10, dos 15?

Eu estava agora a reparar que só está 1547 votantes pra 85 mil. Isto não é amanhã às 10h da manhã está livre

Ninguém vai saber o resultado antes das 10:00 am. Como está, não vai.

Mas continua tranquilo com a perspectiva de que poderá vir a angariar mais votos, a vencer estas eleições ou passar à segunda volta?

Não sei quem é que vai ganhar, honestamente. Eu não sei. Aliás, eu parti para isto com uma grande disponibilidade para, se as pessoas quisessem que eu continuasse, muitíssimo bem. Se não, estou na mesma, não tenho problema nenhum.

Até agora, o que acha que vai acontecer?

Neste momento, o que está a contar são só os três votos, mais nada.

Mas ainda espera a vitória?

Os 50 e os 20 vão mudar muita coisa ainda. Aliás, nós vamos crescer, de certeza, muito. Bastante.

Ainda tem aqui a perspectiva de que poderá, até o final da noite, mudar muito?

Não, o que eu lhe posso adiantar é que hoje os benfiquistas deram uma grande lição de benfiquismo, independentemente que acho que devíamos ter feito com o voto eletrónico, de certeza muito mais gente iria votar, e ficou aqui uma lição hoje bastante grande para todos. O Benfica, na realidade, tem que voltar ao voto eletrónico.

Relativamente àquilo que-

Só um bocadinho. E é sintomático, as pessoas todas, os benfiquistas, de certeza, vão votar maciçamente mesmo para escolher quem é o futuro presidente do Benfica, apesar que vai haver a segunda volta, de certeza que não vai haver hoje ninguém para ser eleito. De certeza absoluta. Quem vai ser? De certeza que o Rui e o Noronha Lopes, neste momento, como está, estão bem posicionados com a segunda volta. Depois da segunda volta, logo se verá o que é que vai suceder.

Mas é que faltam alguns votos.

Há muita grande maioria volta, estou a dizer que só há 1540.

Se tivesse que apostar, apostava numa segunda volta, é isso?

Aliás, sempre disse que havia segunda volta. Com tanto candidato, tinha que haver segunda volta mesmo. Só se houver aqui uma reviravolta louca, mas eu penso que não vai existir.

Mas vai haver segunda volta ou não?

Neste momento, está tudo em aberto. Nós não podemos estar a dizer que estamos fora da carroça também. Mas pode haver, vamos contar. Aliás, acho que o Rui vai ter, em termos de 50 votos, devido muito comigo. Pode haver aqui também alguma surpresa. Mas o que haja para mim, a minha disponibilidade foi a mesma, por isso certeza que não estou ansioso com nada, por isso é que eu vou dormir e amanhã logo se verá o que é que vai suceder. O que é importante realçar é que hoje foi uma grande lição de benfiquismo e daí pra frente, logo se verá o que é que vai suceder.

Vai conseguir dormir tranquilo?

Dormi sempre tranquilo, vou dormir hoje tranquilo, certeza absoluta, nada muito mal.

Senão vai ficar aqui até o final da noite, ou início da manhã?

Não, vou ficar na minha que é minha.

Vai ter o telefone ali à mão.

Não, não vou acordar nada, certeza que o telefone vai ficar desligado, por isso ninguém vai incomodar. Não, fica desligado mesmo para dormir, que é dormir mesmo. É bem preciso dormir também. E se porventura houver o contrário, também não fico lá problema. A minha família fica super feliz, meus filhos, meus netos ficam super felizes. E também tenho muito a fazer ainda.

Mas entretanto, agora tem o telefone ligado, não é? Tem recebido algumas mensagens?

Se eu mostrar quanto é que tenho aqui, fica admirada. Tenho que responder, não sei o que vou fazer para responder tanta gente. Por isso, não está à vontade.

À forma como se processou toda a campanha e o dia de hoje. Houve, inclusive, algumas mensagens enviadas, houve essa notícia por parte da lista do João Noronha Lopes. Que comentário é que merece? Ou seja, as críticas das outras listas foi no sentido de que haver campanha no dia das eleições. É nesse sentido?

Eu acho é que para me pronunciar só depois do resultado final. Até lá não vale a pena estarmos a arranjar confusão com ninguém. E depois no final, logo podemos dizer, há coisas que não se processaram devidamente e houve incorreções dessa parte. Mas isso só no final, depois é que falarei nisso. Até lá não vale a pena estar a especular com nada, deixar as pessoas contarem os votos todos e depois no final logo veremos.

Como é que se sentiu naquele debate final na BTV?

Se você reparar, tive muita vontade aquilo, até me apercebi de rir um bocadinho. Repara que até me ri demais. Por isso, eu acho é que quem ganhar vai ter um problema pela frente muito grande.

Qual é o maior problema?

O problema é que vai ter uma responsabilidade, não vai haver pacificação, estou mesmo a ver que não vai haver, porque houve já alguns comentários, já recebi algumas mensagens, não vai ficar assim como as pessoas dizem. Por isso, vamos lá ver.

Mas mensagens menos positivas?

Está, hoje no Benfica está muito dividido. Vamos ver quem é que ganhar, se tem hipótese de pacificar o Benfica. Se tiver hipótese, muitíssimo bem, mas acho que uma grande dificuldade é haver pacificação neste momento.

A pacificação são de 85 mil pessoas, não significa...

O Benfica tem que ganhar, se ganhar, certeza que começa a abrandar um pouco. Mas vamos ver o que é que vai suceder no futuro.

Mas olhar para estes 85 mil adeptos que vieram votar não é também uma coisa de otimismo, no final?

Já disse que hoje levamos uma lição de todo os benfiquistas. A maior votação de sempre no mundo de futebol. Aliás, o Benfica tem uma particularidade. Estas eleições, revalam a toda a gente, quem ganhar, tem aqui uma responsabilidade muito grande. Nós somos um grande clube mundial. Infelizmente, desportivamente, não temos sido, mas se calhar vai ser obrigatório sermos um grande clube desportivo, ganhar muitas vezes. E só assim é a única maneira de pacificar o Benfica. Por isso eu dizia que o Benfica, se ganhar, resolve todos os seus problemas. Resolve, pacifica, vai se pacificar, vai ganhar, ganha dinheiro para resolver outros problemas. Se não for, é difícil.

Acabámos de saber agora que Rui Costa voltou a passar para a frente. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa, porque foi evidente no último debate. Parece que havia, de facto, uma cumplicidade ainda grande entre Luís Filipe Vieira e Rui Costa. Há alguma amizade? O que resta é que ao longo da campanha, parece que houve ataques de parte a parte, mas depois no debate, de facto, pareceu haver uma cumplicidade entre os dois.

Não, acho que o debate foi muito claro para toda a gente. Acho que quem tinha ideias para o Benfica e quem pode resolver os problemas do Benfica, foi demasiado evidente isso. Mas isso não tem nada a ver com cumplicidades, não tem nada a ver. Foi uma postura que eu quis estar ali, não valia a pena, aquilo que eu tinha que dizer que podia fazer, disse. Aquilo que eu critiquei, tinha criticar, nomeadamente quando se falou do Covid, do passivo do Benfica ter subido, que era uma das coisas que não fazia sentido nenhum o Covid, nós fomos exemplares no Covid, aliás, até abatemos empréstimo ao Brinco Isto nesse percurso, por isso tínhamos bastante dinheiro para fazer.

O Luís Filipe Vieira já é muito experiente neste tipo de situações, nestes atos eleitorais. Estes números agora que a CMTV inclusive avançou, o que é que lhe dizem? Que comentário é que lhe merece? Mantém, ainda assim, a esperança neste ato eleitoral?

Ainda agora acabou de dizer, repara, havia uma diferença brutal ainda há bocado com o Rui Costa, com o Noronha. Estava a dizer que passou pra frente, por isso é que eu estou a dizer isto, vai oscilar muito mesmo. Vai mudar, a qualquer momento vai mudar

Se não tiver uma boa votação, se não ficar com uma boa percentagem, arrepende-se de se ter candidatado novamente?

Não, eu entrei nisso e as pessoas que me acompanham sabem perfeitamente. Aliás, nós fizemos uma campanha muitíssimo boa com muito pouca gente. E temos resultados, vamos ter, eu acho que vamos subir muito ainda. Mas muito mesmo.

Como é que está o ambiente lá dentro, na sua sede?

Na minha sede? Qual sede? Eu não tenho sede nenhuma.

Aqui na sua sala, onde existem os seus apoiantes.

Eu vi agora baterem palmas no Noronha, eu não sei para onde é que está a fogueteça da festa. Atenção, vejam bem o que é que vão fazer. E depois tem a segunda volta, e a segunda volta vai dizer muita coisa. Atenção.

Está frustrado por estes resultados provisórios que têm saído?

Eu? Frustrado? Nunca tive uma frustração no Benfica, só quando perdi campeonatos, resto mais nada. A minha consciência tranquila, acho que sou uma referência no Benfica, sou se calhar dos presidentes mais ganhadores na história do Benfica, fui aquele que fez o maior patrimônio do Benfica e que o deixou pago, por isso nada frustrado.

Já agora, caso não vença, será este um encerrar de capítulo?

Encerrar de capítulo?

Com relação ao Benfica.

Não, o Benfica vai ser sempre Benfica, isto é até ao fim da minha vida.

Vamos imaginar que o Rui Costa ganha ou que o Luís Filipe Vieira ganha. Se ganhar, poderá contar com a ajuda de Rui Costa?

Não vou me pronunciar agora, depois vão ver qual é a nossa decisão.

Está disposto para ajudar Rui Costa, se Rui Costa ganhar?

Não penso assim pessoalmente. Eu tenho pessoas que estiveram comigo até agora e havemos de conversar todos e logo vamos ver o que é que vamos apanhar na segunda fase. Não vale a pena estarmos agora a especular quem vai ser e quem não vai ser. Eu acho é que as pessoas fizeram aqui muita confusão entre criticar. Repare, as críticas são positivas. Até hoje, tudo o que eu disse em relação ao Rui, ninguém desmentiu. Nem ele nem ninguém. Eu fui positivo. Vou lhe contar esta, que é a verdade. Eu tenho um homem que sempre me odiou, chamado Rui Santos, mas curiosamente, na crítica que ele me fazia, algumas coisas aprendi com ele também. E ele também devia ter aprendido alguma coisa comigo. Quando eu ganhava, então ficava muito chateado para o Benfica ter ganho, mas tudo bem. Por isso, o Rui tem que se habituar à crítica quando ela é construtiva e quando são verdades. E altera ou não altera, isso é um problema dele, não é meu. Agora, não tenho inimizade nenhuma com o Rui. Aliás, pelo contrário, ele quando chegou cumprimentou-me, cumprimentei normalmente, falei com ele normalmente, não tenho problema nenhum nisso.

E durante o debate, e por isso é que eu estava precisamente a falar nisso, porque durante o debate foi visível que havia ali alguma cumplicidade, inclusive Luís Filipe Vieira, de vez em quando, ou quando se esquecia de algum número específico, lembro-me até no Seixal, o número de quartos, ou de habitações para os jogadores, que acabou por lhe perguntar. E por isso é que eu estava precisamente a questioná-lo sobre essa-

E curiosamente, ele em uma altura até me chamou presidente, veja bem.

Ao longo da noite vai dando declarações ou só mesmo no final?

Esquece, eu agora entro no carro e desligo o telefone. E você pode ligar para mim que não vai ver nada.

E vai mesmo dormir ou vai ficar atento à televisão?

Não, televisão? Chego em casa e meu Deus, é logo direitinho à cama, aos lençóis.

E não vai ter a curiosidade de ver nada?

Não tenho nenhuma curiosidade. Nada. Aliás, ainda agora eu disse ao Bruno: "Amanhã, quando eu acordar, o telefone parte".

Ainda há bocadinho em relação aos resultados-

Amanhã, 9h30, estou a treinar. E a treinar também não tem telefone. Isso é uma das coisas que eu não abdico, que é treinar de manhã. Por isso, quando eu acabar o treino, vou ligar para ele. Não, começar a andar, não é o treino. Quando eu começar o ginásio, eu vou andar e depois telefono.

Ainda há bocado estava a falar que viu na televisão João Noronha Lopes e os apoiantes.

Foi agora aqui.

Acha que o jogo ainda agora começou e que é preciso esperar até o fim para realmente fazer uma festa?

Eu acho que o Noronha Lopes vai ficar em primeiro lugar nesta primeira fase, acho eu. Quando chegar aos 50 votos, tenho a noção exata que Rui vai dominar.

E você não?

Quando eu estou a dizer que vai dominar, porque vamos dividir votos. Noronha Lopes não vai acompanhar os 50 votos sozinhos.

Uma segunda volta Luís Filipe Vieira e Rui Costa.

Não sei, o que é que eu lhe diga?

Gostava.

Há aquele senhor ali que sussurra. Eles às vezes estão ansiosos, mas não se ateiem com isso, no fim vamos saber o que é que vai ser. É preciso saber por que eu parti para as eleições. Repare que eu fui a última pessoa a dizer que me candidatava. E foi num timing, e mesmo assim fizemos milhares e milhares de quilómetros rapidamente. Se eu tenho que entrar três meses antes, se calhar-

Por que é que esperou até o fim?

Não estava minimamente a pensar me candidatar.

O que é que lhe fez mudar de ideias?

Deu um clique. Achava que podia ser útil ao Benfica, pronto.

Deixe-me só fazer uma pergunta. Eu há bocadinho perguntava-lhe- É verdade. Perguntei se ficava frustrado, deixe-me perguntar outra situação que o podia deixar frustrado. O facto de aqui a quatro dias começar um julgamento, deixa-o frustrado estes timings e a altura que começa este julgamento?

Eu acho que demonstrei a todo lado, em declarações que prestei, muito claro. Eu tenho a certeza que estou inocente, por isso estou muito à vontade.

Mas os timings da Justiça, o facto de estarmos no meio deste processo, um processo com tanta gente a participar e é precisamente nesta altura que surge ou que inicia finalmente julgamento que já tem muitos anos para trás.

Olhe, eu nem sei porque é que estou naquele julgamento, veja bem. Nem sei porque é que estou, mas repare.

É por causa da Operação Lex, é depois temos de falar.

Nem sei porque é que estou lá, pronto, e vocês vão ver depois o resultado. A Justiça não tem dias, nem meses, nem anos. O timing é deles, não é meu. Por isso, na altura em que disserem que tenho que ir lá, eu vou lá prestar declarações, não tem problema nenhum.

Acha que não devia de estar lá, mas acha que de alguma forma, se hoje os resultados não forem positivos, acha que essa situação pode ter prejudicado?

Não, não tem nada. A Justiça anda a ver como fica.

Os benfiquistas sabem que-

Oiça, eu já lhe disse, já estou farto de dizer isso. Vocês mais tarde vão saber o que se passou. Até lá não vale a pena, porque houve alguma intenção. Quer dizer, nós crescemos tanto no curto espaço de tempo, que estava a incomodar muita gente, se calhar, o crescimento do Sporting de Lisboa e benfiquista. Não, não vou. Certeza que muitos gentes já conhecem a história por dentro e por fora

Muito bem. Boa noite.

Obrigado. Aqui Luís Filipe Vieira a fazer umas declarações de perspetiva para estas eleições, Miguel. Dizer que, em princípio, vai existir mesmo uma segunda volta. É a crença de Luís Filipe Vieira para este momento, de que vai existir uma segunda volta, possivelmente entre Noronha Lopes e Rui Costa. E também diz agora que vai mesmo dormir, vai para casa, vai descansar e não vai prestar atenção nenhuma ao telefone, nem a televisões para saber quais os resultados. Luís Filipe Vieira também aqui a mostrar tranquilidade e a mostrar calma, também um reflexo do que foi hoje o dia na sede. Um dia de calma e de tranquilidade. E então, Luís Filipe Vieira disse que a noite não ia ser longa e de facto acabou por não ser. Vai mesmo para casa, vai dormir e espera o possível nas próximas horas e vai ver o que for. E também perspectiva aqui, como já disse, vitória ou de Rui Costa ou de Noronha Lopes, que vão para a segunda volta. É o que perspectiva Luís Filipe Vieira.

O jornalista Martim Madeira a acompanhar as declarações de Luís Filipe Vieira à saída do Hotel Lutécia, onde esteve durante estas horas a acompanhar os resultados, que estão longe de ser conhecidos, os resultados finais. Neste momento foram já contados 3.775 de 85.422 votos. Um número histórico num ato eleitoral desportivo. Seguimos neste jornal com a política. Mariana Mortágua vai deixar o lugar de deputada e diz que o Bloco de Esquerda ganha em ter outras vozes. A ainda coordenadora bloquista anunciou este sábado que não vai ser candidata à liderança do partido. Mariana Mortágua enviou uma missiva aos militantes e falou também aos jornalistas este sábado, na sede nacional do partido, onde admitiu não ter cumprido os objetivos à frente do Bloco de Esquerda, que vai eleger um sucessor para Mariana Mortágua já no final de novembro, na Convenção Nacional do Bloco, marcada para os dias 29 e 30. E com a saída de Mortágua, José Manuel Pureza pode avançar como candidato à liderança do Bloco de Esquerda. O antigo deputado é considerado uma das figuras mais respeitadas do partido. Ele que foi deputado entre 2009 e 2011, e novamente de 2015 a 2022 e durante esse período, liderou também o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e chegou a ser vice-presidente da Assembleia da República. Numa nota enviada à Agência Lusa, José Manuel Pureza afirmou estar confiante de que o partido vai encontrar uma solução que dê força ao Bloco, mas rejeita, no entanto, qualquer precipitação sobre o futuro e garante que a moção que subscreve inclui várias pessoas capazes de coordenar o partido. É o ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui. Está de regresso daqui a pouco, à 13h30 com a síntese.