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Rádio Observador. É uma hora. As notícias com Carlos Pedro.

Boa noite, Jornal da Uma, na Rádio Observador. A começar pela política e com uma notícia Observador: o Chega e o PSD chegaram a acordo sobre a lei da nacionalidade. Há luz verde para a aprovação do documento. Ao que o Observador apurou, depois de um ultimato e a um dia da votação, os dois partidos cederam. O Chega aceita a perda da nacionalidade proposta pelos sociais-democratas como pena acessória, a decidir e aplicar por um juiz. Já o PSD aceita incluir uma exceção para as situações em que a obtenção de nacionalidade ocorreu de forma manifestamente fraudulenta. A lei da nacionalidade, recordo, é votada em plenário esta terça-feira. Esta segunda, à margem do debate do Orçamento do Estado para o próximo ano, André Ventura insistiu em dois pontos anteriormente rejeitados pelos sociais-democratas.

A lei será aplicável sempre que se cometa um crime, perde-se a nacionalidade. Para evitar algum juízo de inconstitucionalidade, o resultado nunca poderia ocorrer numa situação jurídica de apatridia do visado. Isto é, aquele que cometeu o crime não pode ficar nunca numa situação de apatridia. A segunda norma prende-se com a obtenção fraudulenta da nacionalidade. Para o Chega era importante, era fundamental que, após a obtenção da nacionalidade, tenha decorrido que prazo tenha, se tiver sido obtida de forma manifestamente fraudulenta, que ela nunca possa ficar consolidada.

André Ventura, antes de alcançado este entendimento entre Chega e PSD sobre a lei da nacionalidade, Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, tinha também lamentado a falta de acordo. Com isso, o PSD ficou apenas com a possibilidade de se sentar à mesa com o Chega e após uma noite de negociações, que se antecipava longa, o Observador sabe que foi possível chegar a acordo. Ventura recua na questão da perda automática da nacionalidade e vai aprovar a proposta do PSD, em que esta existe, mas como pena acessória, a decidir e a aplicar por um juiz. Ainda na política, mas noutro tema, para José Luís Carneiro, o primeiro-ministro tem um ano para mostrar o que vale. Isto depois da abstenção do PS na votação do Orçamento do Estado. O secretário-geral dos socialistas esteve esta noite numa sessão na FAU do PS para discutir o Orçamento do Estado. Aproveitou para deixar a garantia de que vai insistir na proposta de aumento permanente das pensões mais baixas, depois de Luís Montenegro ter recusado fazê-lo. Carneiro avisa ainda o primeiro-ministro, diz que a abstenção do PS tem um prazo de validade e justifica a decisão que foi tomada para o bem da estabilidade política do país.

O primeiro-ministro tem um ano para mostrar aquilo que vale. Tem o ano de 2026, porque é mais um ano. Ele já está há um ano e meio em funções e agora tem mais um ano para mostrar daquilo que é capaz. E foi isso que o Partido Socialista lhe quis dizer com a abstenção. Ou seja, nós, fundamentalmente, mostrámos o nosso sentido de compromisso com a estabilidade política do país, que é para conseguir cumprir e responder às necessidades urgentes. Mas é evidente que o primeiro-ministro e o Governo não vão ter agora a desculpa do Partido Socialista, porque não conseguiu, porque não votou contra o Orçamento. Agora o Governo tem mesmo que mostrar daquilo que é capaz e vai ter um ano para o fazer.

José Luís Carneiro adianta ainda que o partido vai apresentar propostas que visam garantir a estabilidade das contas públicas, a sustentabilidade da estrutura financeira da Segurança Social e ainda o não aumento da despesa líquida estrutural do Estado. Ainda nesta sessão na FAU dos socialistas, José Luís Carneiro comentou as declarações de António Leitão Amaro a respeito da lei da nacionalidade. O ministro da Presidência disse que o PS quer acabar o trabalho de reengenharia democrática e política. O líder do PS respondeu assim:

É uma declaração absolutamente inaceitável, que exige um reparo público da parte daquele que é um dos ministros mais importantes na arquitetura política do Governo.

O secretário-geral socialista, com críticas a António Leitão Amaro, ministro da Presidência, José Luís Carneiro, acusou ainda André Ventura de passar mensagens de ódio através de cartazes de campanha para as eleições presidenciais. Vamos então recordar o primeiro debate sobre o Orçamento do Estado, uma discussão onde Luís Montenegro procurou retirar peso ao documento. O Governo tem avisado que as políticas públicas podem ser discutidas durante todo o ano e não precisam do Orçamento do Estado para serem viabilizadas. Por isso, no arranque do debate sobre o documento de 2026, Luís Montenegro apelou à responsabilidade da oposição. Miguel Viterbo Dias.

Miranda Saramento já tinha dito que esta é a estratégia do Governo e Luís Montenegro confirmou. O Orçamento não é para ser o alfa e ômega da política nacional e, por isso, os partidos devem concentrar-se no dever de estabilidade para com o país.

A viabilização do Orçamento não torna os partidos que o fazem corresponsáveis pela governação. Quando muito, torna-os responsáveis pela estabilidade política que prometeram aos portugueses.

O primeiro-ministro passou em revista as medidas para a habitação, o aumento do salário mínimo e a descida do IRC. Já sobre a imigração, deixou uma garantia vista com bons olhos pelo Chega.

Temos de ser claros. A pergunta é: e os ilegais, como é que vai ser? A resposta é simples e é direta: os imigrantes ilegais devem regressar ao seu país de origem.

Luís Montenegro com voz grossa no que toca à gestão dos fluxos migratórios, mas sobre a saúde, um dos temas mais quentes, deixou a maior parte da responsabilidade para o PS.

Com humildade, eu repito, com humildade

Com consciência das dificuldades, mas dispensando as lições despudoradas de quem contribuiu para a degradação do SNS nos últimos anos.

Monteiro, que acrescenta ainda que o número de partos na via pública ou em ambulâncias são uma percentagem ínfima no total do trabalho do Serviço Nacional de Saúde.

Miguel Vitor Dias com os destaques do arranque da discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano. Esta terça-feira, Miranda Sarmento abre os trabalhos às 10h e durante a manhã ainda vão discursar o ministro da Economia, a ministra do Trabalho e a ministra do Ambiente. A votação decorre apenas à tarde. Falamos agora de presidenciais. Luís Marques Mendes e Henrique Vieira Melo não poupam nos ataques a André Ventura. O candidato apoiado pelo PSD diz que a ideia de ditadura sem corrupção é ficção científica. Ainda na última tarde, durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2026, na Assembleia da República, o presidente do Chega reiterou a ideia de que para acabar com a corrupção em Portugal, era preciso três Salazares. Em declarações aos jornalistas no Porto, Luís Marques Mendes diz que as afirmações de André Ventura têm a intenção de branquear o antigo regime.

Aquela ideia de que não havia corrupção no tempo da ditadura, isso é de ficção científica. Quem diz isso, que não havia corrupção antigamente, está a branquear o antigo regime. Vamos ser francos e sérios. Não sabia porque havia censura. Agora, não vou falar mais sobre essa pessoa. Este homem, pelo seu estilo, pela sua linguagem e pelas ideias que tem, não vai ser presidente da República, nunca.

Posição de Marques Mendes esta tarde no Porto. Já Henrique Vieira Melo diz que André Ventura tem uma postura que faz lembrar Hitler. Uma comparação feita perante o discurso do Chega sobre os imigrantes.

Acho que o doutor André Ventura entrou num corrupio de xenofobismo e de racismo, porque é essa a palavra certa, que a democracia não deve tolerar. Nós podemos não concordar que a imigração tenha tido as portas escancaradas, eu não concordo também, mas daí a definir pela cor ou pelos trajes, quem são as pessoas que devem ficar em Portugal ou não, para mim é racismo puro e duro. E faz-me lembrar o sistema italiano.

Henrique Vieira Melo, à margem de uma visita à Associação Académica de Coimbra. O Chega recorreu da decisão do Tribunal Constitucional que deixou a CDU a apenas um voto na eleição para a Câmara de Lisboa. A pedido da coligação, que junta PCP e o Partido Os Verdes, o Tribunal Constitucional determinou a recontagem dos votos da seção número 28, na freguesia de São Domingos de Benfica. Ora, o Chega alega discordar com várias das decisões do acórdão publicado na sexta-feira. De acordo com o recurso a que o Observador teve acesso, o Chega pede ao tribunal a reversão da atribuição de um voto que inicialmente tinha sido considerado nulo à CDU. No recurso, o partido que se estreia no Executivo Municipal de Lisboa alega que a decisão viola decisões de princípios estabelecidos anteriormente pelo Tribunal Constitucional. Bruno Mascarenhas, o primeiro vereador eleito pelo Chega para a autarquia, considera a decisão errada e parcial. O Chega estava à frente da CDU por três votos, agora há apenas um voto de distância entre os dois partidos. Aguiar Branco e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Cura Mariano, vão promover uma reunião de trabalho sobre o tema da reforma da Justiça. O encontro vai realizar-se no sábado da próxima semana, dia 7, no Parlamento, e vai juntar os partidos e operadores judiciários para debaterem cara a cara a reforma no setor. Desta vez, Rita Alarcão Judice foi convidada. A ministra da Justiça vai fazer o discurso de abertura. De acordo com o convite enviado, cada participante vai ter 10 minutos para apresentar cinco medidas prioritárias para melhorar o sistema judicial português. A reunião surge depois de uma primeira tentativa cancelada em março deste ano, devido à crise política que levou à queda do governo de Luís Montenegro. Na altura, o Observador revelou em primeira mão que a ministra da Justiça não tinha sido informada nem convidada para estar presente no encontro. Olhamos agora para a atualidade internacional. Crise política em Espanha, o governo perdeu o apoio do Junts, mas Pedro Sánchez vai manter-se no poder. O partido do espanhol Carlos Puigdemont confirmou a rutura com o governo de Pedro Sánchez, decisão confirmada numa votação que aconteceu esta segunda-feira e que já era expectável. Ainda assim, não vai ser apresentada qualquer moção de censura. No explicador da tarde política, o jurista Gonçalo Duroteia Sevade esclarece as razões pelas quais o Junts não vai apresentar uma moção de censura.

As desvantagens em apresentar uma moção de censura diretamente com o Junts são óbvias e é possível que o próprio PP, se apresentasse uma moção de censura, eu não tenho claro que o próprio Junts se juntasse a essa moção de censura, não tendo nada para apresentar como moeda de troca, nada ao seu eleitorado, precisamente pela questão da Aliança Catalã estar a perder parte do próprio eleitorado na Catalunha.

Já o politólogo Diogo Noivo acredita que o primeiro-ministro espanhol não se vai demitir, mesmo que chegue ao fim de um mandato fragilizado.

Pedro Sánchez criou esta solução política bizarra, inédita, que é ter um governo de Espanha apoiado em partidos que, de forma explícita e objetiva, querem acabar com Espanha. Evidentemente, desde a primeira hora que nós sabíamos que isto não ia correr bem, restava apenas saber por que lado é que isto ia correr mal. Temos estado a ver isso na incapacidade de aprovar, por exemplo, orçamentos de Estado, e estamos a ver isso agora nesta rutura.

As análises do politólogo Diogo Noivo e do jurista Gonçalo Duroteia Sevade no Explicador da Rádio Observador. Fechamos o olhar para o desporto. O Futebol Clube do Porto continua no primeiro lugar do Campeonato Português, depois de vencer esta noite o Moreirense por 2 x 1. Jogo que encerrou a jornada nove do campeonato e que decorreu em Moreira de Cónegos. A equipa da casa estreou o marcador aos 28 minutos com o golo de Alanzinho. Ainda na primeira parte, Samu marcou o primeiro golo dos Dragões, empatou o encontro. Já Denis Görlit, na segunda parte, marcou o golo decisivo aos 88 minutos. No final do encontro, o treinador do Porto, Francesco Farioli, reconheceu as mais-valias do adversário e as dificuldades provocadas pelo estádio.

Sabíamos como seria difícil vir até aqui. O Moreirense venceu todos os jogos em casa, num campo que é muito pequeno, com pouca largura. Mais uma vez, enfrentamos uma equipa que decidiu ficar na própria metade do campo. Por isso é normal que os espaços sejam menores e precisemos de ter paciência, encontrar o momento certo para maximizar as oportunidades. E o resultado, claro, é muito importante.

O Futebol Clube do Porto continua assim em primeiro lugar, tem agora 25 pontos, mais três do que o Sporting e quatro do que o Benfica. Já o Moreirense ocupa o sexto lugar da classificação na primeira Liga Portuguesa, com 15 pontos. Ponto final neste jornal. A informação regressa à antena da Rádio Observador quando for 01:30 da manhã. Até já.