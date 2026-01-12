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É uma hora. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Entramos na última semana de campanha eleitoral rumo às presidenciais do próximo domingo. Começamos mais um dia de campanha com Henrique Gouveia Melo, que subiu o tom do discurso e atira a quase todos os adversários. No comício em Ponte de Lima, o almirante contou com o apoio do autarca de Oeiras, Isaltino Morais, para carregar baterias. Do falso socialista ao tio de Cascais, quase todos receberam novas alcunhas esta noite. Nadine Soares.

No Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, Isaltino Morais discursa pela primeira vez na campanha e chega com alcunhas para todos. O autarca de Oeiras recupera a referência de mentalidade de Ronaldo, de Luís Montenegro, para dizer que Gouveia e Melo é o CR7 das presidenciais.

O primeiro-ministro dizia que devíamos ter todos a atitude de Ronaldo. Entendi aquelas palavras como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui, que estamos com o nosso Ronaldo.

Os adversários do almirante não ficam de fora da crítica e dos apelidos de Isaltino Morais.

Votar na pacotilha liberal é votar nos queques, que apenas durante a campanha descem ao povo e veem os pobres. E dar o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer para além de incutirem o ódio aos outros? Votar num proto ditadorzeco que trai a nossa história?

Gouveia Melo aproveitou o ritmo deixado no palco pelo autarca apoiante e na mesma onda subiu o tom do discurso.

Podem ter certeza, eu não sou um tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população e com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro.

No arranque da segunda semana de campanha, o almirante afina a mira para tentar ganhar terreno na corrida de Belém.

Jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Henrique Gouveia Melo, os destaques deste jantar-comício da noite de domingo em Ponte de Lima. Já amanhã, a campanha do almirante começa em Espinho, terra do primeiro-ministro Luís Montenegro. E seguimos com António José Seguro, que estende o apelo ao voto a todos os moderados, deixa farpas aos restantes candidatos e diz que é o moderado que está em melhor posição de chegar à segunda volta. O dia do candidato apoiado pelo PS terminou mais cedo, com um comício ao início da noite em Viana do Castelo, no qual Seguro deixou vários alertas sobre o risco que a democracia vive em Portugal. No final do dia, que passou João Gama por Aveiro, em plenas festas de São Gonçalinho.

Nem a chuva impediu António José Seguro de distribuir cavacas nas ruas de Aveiro com cautela, mas não em demasia.

Eu serei um presidente da República corajoso. Agora, não sou irresponsável.

E os cavacos assustam ou não?

Não, as cavacas, os cavacos, eu sou pela igualdade de género. Olá, viva! Protejam-se dali.

António José Seguro a fitar uma referência a Aníbal Cavaco Silva. Estava de guarda-chuva erguido bem alto para o proteger da água e das cavacas que caíam em plena festa de São Gonçalinho e como manda a tradição, as cavacas foram acompanhadas por alguns copos de licor de Aveiro.

Não, mas tem que ser o mesmo bocadinho. Um quarto, só para provar. Basta. Não.

Olha, é só o que quiser, bebe só o que quiser.

Não, eu tenho que beber.

Depois a caravana voltou a subir em direção a Viana do Castelo para Seguro partilhar receios sobre a democracia.

Antigamente, como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Hoje já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus.

De dedo apontado aos extremismos, insiste no apelo ao voto e não apenas aos eleitores de esquerda.

Quero dirigir-me a todos os moderados neste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

Sala cheia em Viana do Castelo, onde António José Seguro admitiu encontrar um país que o revolta, mas assumiu ser, acima de tudo, uma força tranquila.

Aqui o dia de António José Seguro, na voz do jornalista João Gama. O socialista vai continuar já esta segunda-feira no norte do país, bem cedo em Barcelos e durante a tarde em Vila Real. Já Luís Marques Mendes elogia Pedro Passos Coelho e procura ficar à margem das trocas de palavras com os oponentes. Em Lamego, o candidato apoiado pela AD quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses, devido aos vários anos de comentário televisivo e a atirar que não se candidata por vaidade. Mas numa tarde em que procurou ficar à margem dos ataques com adversários, Luís Marques Mendes trouxe novamente Passos Coelho para cima da mesa. Miguel Vítor Dias.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembram-se do que aconteceu entre 2011 e 2005? Que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeiro-ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconómicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam, de facto, transformar-se também

Em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando para as notícias, quase campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra. Pois eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos, a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições, achando que pelo caminho, nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem que ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes, em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

Miguel Vitor Dias com os destaques do comício de Luís Marques Mendes por Lamego. A caravana do candidato apoiado pela AD arranca esta segunda-feira em Paredes. André Ventura quer que os próximos dias de campanha sirvam para discutir os reais problemas do país. Em campanha por Aveiro, o candidato apoiado pelo Chega voltou a criticar a saúde e evitou deixar críticas aos adversários. Ventura diz também que prefere falar dos problemas do país que atacar quem está na corrida ao Belém. O repórter Miguel Cordeiro acompanhou a visita de Ventura às festas de São Gonçalinho, onde o candidato teve de enfrentar as cavacas.

Dezoito de janeiro! Ai, como é que é? Ventura!

Apesar de alguns apoiantes ainda terem dúvidas, André Ventura segue confiante numa vitória no dia 18. O candidato do Chega até antecipa o plano para os próximos dias de campanha.

Eu vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está e ver o país que não queremos ser.

Ventura entra pela zona histórica de Aveiro para participar na tradição. Nestes dias celebra-se o São Gonçalinho. Do cimo da capela, atiram-se cavacas para pedir desejos e pagar promessas. O candidato não quis subir e, por isso, ficou à mercê das cavacas.

Vou aproveitar.

Com os chapéus de chuva ao alto, mas virados ao contrário para apanhar as cavacas, o candidato vai respondendo aos jornalistas.

O senhor gostava de estar lá em cima a atirar umas cavacas? Acho que sim, acho que eles gostavam de estar lá em cima, mas também estamos protegidos aqui. Se salvaram aquele, não é só com três. Atirava uma cavaca a alguém? Não, eu sou de paz. É de cavaca mesmo. É de cavaca.

E lá vem mais uma cavaca.

Vamos pessoal, muita força.

Entre a multidão, há um jovem que pede um brinde, que deixa o candidato a descobrir.

Acho que temos mais guarda-chuvas ou não. Olha, isto é segurança. Fica aí. Tranquilo. Caraças, isso é que é.

Ninguém se aleijou e cumpriu-se a tradição, apesar dos sustos para a equipa de segurança de Ventura.

Temos que sim, está bem?

André Ventura em campanha por Aveiro, um resumo pela voz do jornalista Miguel Cordeiro. Amanhã, o dia do candidato apoiado pelo Chega vai passar por Vila Real e mais tarde por Mirandela. Este dia surge na nova sondagem, nova atualização do Barómetro Diário da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, JN e TSF. Ao sétimo dia, o estudo mostra que, pela primeira vez, um empate a quatro e não a cinco candidatos, com Luís Marques Mendes a ficar de fora do empate técnico. Vamos a números. António José Seguro lidera a tabela, 21,4% dos votos. Cotrim Figueiredo aparece em segundo, com 21,1. A fechar o pódio, aparece André Ventura, que hoje conta com 19,7% das intenções de voto. Já fora do pódio, no quarto posto, aparece Henrique Gouveia e Melo com 17%. Por fim, Luís Marques Mendes, quinto lugar, a descer para os 14,5%. Já na outra metade da tabela, Catarina Martins soma 2,6%, António Filipe com 2% e Jorge Pinto com 0,9. E este domingo foi marcado por dia de voto antecipado para muitos portugueses. Lisboa passou à frente do Porto e regista uma taxa de participação de 77%. O balanço foi feito por Carlos Moedas, que esteve na cidade universitária. Quanto aos números da afluência às urnas, o presidente da Câmara de Lisboa garante que a participação é alta e que está em linha com as eleições europeias e legislativas.

Numa amostragem que temos daqueles que são os 27 mil inscritos, dos quais 15 mil do distrito de Lisboa, portanto, é bom que se diga, nós tivemos aqui 77% de participação. Ou seja, 77% de participação por esta amostragem, o que está em linha com aquilo que aconteceu também, seja nas europeias, seja nas legislativas. Mas sobretudo hoje é um dia de agradecimento. Estou aqui com o senhor vice-presidente da Câmara, houve um trabalho de um envolvimento muito grande. As pessoas estão aqui desde as 06:00 e, portanto, é importante agradecer a todos. Correu tudo pelo melhor.

Carlos Moedas destacou ainda a facilidade com que os munícipes puderam exercer o direito de voto e agradeceu aos voluntários presentes nas mesas. Já no Porto, a taxa de participação é ligeiramente menor. Ainda assim, os números são animadores. O último balanço, feito às 16:00, aponta para uma afluência de 73%. Isto num universo de cerca de 35 mil inscritos. Quem votou neste domingo foi Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente da República deixou um apelo aos portugueses, disse que seria uma pena deitar o direito de voto pela janela. Marcelo Rebelo de Sousa escolheu votar este domingo em mobilidade, uma vez que no final da próxima semana vai receber o presidente da Estónia. Não teria, por isso, tempo de ir até Felgurio de Bastos, onde está recenseado. Considera assim que o voto antecipado é um avanço muito grande em democracia.

Elas que estão hoje a votar mostram como vale a pena votar. Antigamente, se dizia uma arma da democracia. Não digo uma coisa assim tão violenta, mas é de facto um direito que a democracia dá e é uma pena deitá-lo pela janela. Pode-se votar como se quiser. Vota-se em A, B, C, D, E, F. Vota-se branco, nulo é um desperdício. Agora, o não votar, depois a pessoa dizer: "Que diabo, eu gosto ou não gosto daquilo que aconteceu, por que eu não usei o meu direito de voto?" Pode fazer a diferença, às vezes, pode ser por um.

Presidente da República, momentos depois de ter votado antecipadamente na Cidade Universitária, em Lisboa. Para terminar este noticiário, digo que o Foco do Porto renovou esta noite com o treinador Francesco Farioli por mais uma temporada, ou seja, o contrato do técnico transalpino é válido até 2028. O italiano de 36 anos tinha contrato até à época 26/27 e veio substituir este verão o argentino Martín Anselmi e desde então ainda não perdeu no campeonato, que lidera com sete pontos de avanço sobre o bicampeão Sporting, que está neste momento na segunda posição, agora está para ficar até ao final desta temporada. Renova em semana de clássico para a Taça de Portugal, nesse encontro frente ao Benfica já na próxima quarta-feira e de salientar de que Francesco Farioli sobe o valor da cláusula de rescisão, fica agora situado nos 20 milhões de euros. Ponto final neste noticiário da 01:00. Informação na Rádio Observador regressa dentro de 20 minutos.