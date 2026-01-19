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As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. António José Seguro venceu em 17 distritos, perdeu para André Ventura em Faro, Região Autónoma da Madeira e na emigração. Na reação à vitória, com 31% dos votos, o candidato apoiado pelo PS apela aos democratas que se juntem à campanha do socialista, promete respeito pela Constituição.

Serei o presidente leal à Constituição da República. Serei o presidente para cuidar e melhorar o que está bem e para mudar o que está mal. E há tanto para mudar, a começar na saúde. Trabalharei todos os dias para que os portugueses tenham acesso à saúde a tempo e horas. A situação atual é inaceitável.

António José Seguro garante manter a linha de não agressão com o governo de Luís Montenegro. Questionado sobre a neutralidade assumida por Marques Mendes e o presidente do PSD, Seguro promete não colocar em causa as relações com o governo.

Relativamente às relações institucionais, eu tudo farei, já o fiz na primeira volta, vou manter na segunda, para que elas possam não ser afetadas quando, no dia 9 de março, como assim espero, tomar posse como presidente da República Portuguesa.

António José Seguro garante que está com energia para a segunda volta e promete lutar até ao fim. André Ventura, em segundo lugar, com 23,5%, apresenta-se como a personificação da luta contra o socialismo e apela ao voto da direita. O líder do Chega admite estar mobilizado, mais do que nunca, para a luta que vai travar com António José Seguro.

A luta que começa daqui a meia hora mobiliza-me mais do que qualquer outra luta que pudéssemos travar com qualquer outro adversário. Por quê? Porque António José Seguro é precisamente o representante máximo, o representante de tudo aquilo que nós não queremos e de tudo aquilo que o país não deve aceitar. Por isso, estas eleições do dia 8 de fevereiro não vão ser só uma luta do Chega contra o PS. Vão ser uma luta do espaço não socialista contra o espaço socialista em Portugal.

André Ventura apresenta-se como o novo líder da direita e deixa um desafio aos líderes do PSD e da Iniciativa Liberal.

A direita não perdeu estas eleições. A direita ganhou estas eleições. Por isso, meus caros, nós só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita, mas que agora têm que escolher entre um socialista e quem quer verdadeiramente fazer reformas no país. Agora é que nós vamos ver a fibra de que são feitos.

André Ventura, no discurso desta noite, nesta que é a segunda vez que se apresenta a eleições presidenciais. Em terceiro lugar, João Cotrim de Figueiredo atira Luís Montenegro, o liberal culpa o presidente do PSD pelos candidatos que passam à segunda volta. Foi um erro estratégico da liderança social-democrata. É o que diz João Cotrim de Figueiredo.

Os portugueses serão confrontados nessa segunda volta com uma péssima escolha entre António José Seguro e André Ventura. Embora hoje exista em Portugal uma maioria social de centro-direita, é provável que venhamos a ter um presidente da República oriundo do Partido Socialista. Tal ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD. Apesar do apelo que lhe fiz, Luís Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro.

João Cotrim de Figueiredo, que fica em terceiro lugar, assume uma derrota pessoal, garante que não vai apoiar nenhum candidato na segunda volta. Em quarto lugar, Henrique Gouveia e Melo vai posicionar-se sobre a segunda volta, mas não neste momento. No discurso de derrota, o almirante deixa essa reflexão para mais tarde. Nadine Soares.

O quartel-general do almirante gelou com os resultados.

Não corresponderam aos objetivos que tracei. Assumo com serenidade.

Ainda assim, deixa uma mensagem a André Ventura e António José Seguro.

Deixo também uma palavra de respeito e felicitações, em especial àqueles que passaram à segunda volta.

Gouveia e Melo assume a derrota, mas garante que vai continuar ao serviço do país.

Depois de 45 anos a servir Portugal, posso afirmar com clareza que o país continuará a contar comigo, com a minha voz e com o meu empenho na defesa dos valores que sempre me orientaram.

Já sobre o sentido de voto da segunda volta, é assunto para falar depois.

Este é um momento ainda muito precoce para manifestar qualquer opinião a esse respeito. Eu vou reservar isso para outro momento, mais tarde.

O almirante que reforça que não tem partido e, por isso, o voto dos eleitores é livre.

Sobre o movimento e os 670 mil votos, se não me engano, que eu tenho, ninguém é dono de ninguém.

Os destaques da noite eleitoral de Gouveia e Melo depois de ter ficado de fora da segunda volta das eleições presidenciais.

A jornalista Nadine Soares, que acompanhou a noite eleitoral da sede de campanha de Henrique Gouveia e Melo, em Lisboa. A noite é também de derrota para o PSD, é o pior resultado de sempre numas presidenciais. Luís Marques Mendes ficou com o quinto lugar, assumiu a responsabilidade pela derrota e recusa apoiar qualquer candidato na segunda volta. Marques Mendes diz que sai sem mágoas e respondeu à maior dúvida sobre o futuro. Miguel Viterbo Dias. A primeira reação aos resultados acabou mesmo por ser a reação final, com os primeiros dados a apontarem Luís Marques Mendes fora da segunda volta. O candidato apoiado pela AD desceu à sala, onde estavam algumas dezenas de apoiantes e os jornalistas, para assumir a derrota.

Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro a responsabilidade por este resultado. A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha.

Com uma sala com algumas cadeiras vazias, Marques Mendes tinha na primeira fila o mandatário nacional Rui Moreira, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e o ministro e amigo Manuel Castro Almeida, bem como a mulher de Luís Montenegro. E perante a dúvida maior sobre o futuro, anunciou:

Não vou fazer o endosso dos votos que me foram hoje confiados. Tenho a minha opinião pessoal, mas enquanto candidato, que é a única posição que tenho aqui hoje, não sou dono dos votos que em mim foram depositados. Cada um dos que votaram em mim decidirá, na altura própria, de acordo com a sua liberdade e com a sua consciência.

Marques Mendes não vai apoiar ninguém na segunda volta, tal como o PSD. Luís Montenegro falou na sede do partido e pouco depois chegou ao hotel onde estava o Estado-Maior de Marques Mendes, acompanhado por Paulo Rangel, Pinto Luz e Leitão Amaro. Hugo Soares chegou pouco depois, todos em silêncio. Miguel Viterbo Dias, que acompanhou a noite eleitoral de Luís Marques Mendes, terminou cedo e com uma curta declaração, sem direito a perguntas. Catarina Martins reconhece que teve um resultado abaixo do que esperava e deixa uma mensagem aos democratas. O voto agora é em António José Seguro.

Eu percebo que todos os democratas fiquem preocupados com esta radicalização da direita em Portugal e esta reconfiguração. Devo dizer-lhes que acho que a resposta adequada, neste momento, é votar na segunda volta em António José Seguro, com os olhos bem abertos para todas as lutas.

Diz ainda Catarina Martins que a hecatombe de Marques Mendes nestas eleições é também a hecatombe do governo de Luís Montenegro. Quem também declara que vai votar em António José Seguro é o candidato apoiado pelo PCP, ainda com reservas para António Filipe, é a única opção.

O apelo ao voto em António José Seguro na segunda volta não significa um apoio ao candidato António José Seguro e àquilo que defendeu enquanto candidato e que tem defendido ao longo da sua atividade política, mas significa a vontade imperiosa de derrotar o candidato André Ventura. E é isso que estará fundamentalmente em causa nestas eleições, nos seus propósitos profundamente reacionários e de subversão do regime democrático.

António Filipe, que acredita que os eleitores reagiram ao apelo do voto útil. Já Manuel João Vieira admite voltar a concorrer ao mais alto cargo da nação. Promete, desta vez, uma candidatura com ainda mais energia.

É possível, se não estiver completamente louco e demente , que me candidate às próximas eleições presidenciais. Nessa altura, com outro tipo de vivacidade ou, espero eu, com mais alguns fundos que me possam pôr a caminhar por esse país com papa-móvel para ser mais confortável.

Manuel João Vieira, que admite não estar desiludido com o resultado que obteve nas eleições. O candidato apoiado pelo Livre, Jorge Pinto, está de olhos postos na segunda volta. Admite em quem vai votar António José Seguro.

Eu disse durante a primeira volta, num dos debates, que não seria por mim que António José Seguro não seria presidente da República. Agora quero dizer uma coisa diferente: é que será por mim que ele será presidente da República , porque eu irei votar António José Seguro na segunda volta. Irei lutar e apelar a que o meu partido faça a mesma coisa por uma razão muito simples, porque ao que tudo indica, e as sondagens são bastante coerentes nesse sentido, teremos duas escolhas pela frente, entre alguém que se revê na Constituição, alguém que se opõe a ela e a quer alterar drasticamente para pior.

O apelo de Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo Livre, que não vê o resultado nestas eleições como uma derrota. Pelo menos 21 pessoas morreram e mais de uma centena ficou ferida na sequência do descarrilamento de dois comboios de alta velocidade em Córdoba, Espanha. O alerta foi dado perto das 20h, hora local. Vários meios de emergência estão no local, é o que avança o jornal El Mundo. A circulação está, para já, interrompida entre Andaluzia e Madrid. No desporto, o Futebol Clube do Porto venceu o Vitória por uma bola a zero. O gol dos Dragões resultou de um pênalti convertido por Alan Varela nos minutos finais. No final do encontro, o treinador dos Dragões, Francesco Farioli, mostrou-se satisfeito com o resultado, mas admitiu que a partida não foi fácil.

O jogo foi muito complicado. O Vitória é uma grande equipa, jogou muito bem. Acho que conseguimos gerir bem a partida, mesmo nos momentos em que tivemos de sofrer e ter paciência, porque há jogos que exigem isso. Tivemos capacidade de sofrer, criámos um bom número de oportunidades de pênalti, uma bola ao poste e outras boas jogadas também.

Já o técnico do Vitória, Luís Pinto, gostou da forma como a equipa jogou, mas diz que a derrota deixa uma mistura de sentimentos no final da partida. Um jogo que terminou com a derrota da equipa da casa, o Vitória, frente ao Futebol Clube do Porto. Com este triunfo, os Dragões mantêm a liderança do campeonato com 52 pontos, mais sete do que o Sporting e mais 10 do que o Benfica.