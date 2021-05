LOSC Lille escorrega e não conquista campeonato. PSG vence por 4-0 e está a um ponto do primeiro lugar

O Lille, com José Fonte a jogar do início, empatou 0-0 com o Saint-Étienne. O PSG, com Danilo Pereira a titular, venceu o Reims por 4-0. A decisão do campeão fica adiada para a última jornada.