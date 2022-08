Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte de criança de 8 anos que foi atropelada por um carro num rali na Madeira

Numa nota no site da Presidência, o chefe de Estado envia condolências à família e aos amigos. Ainda neste jornal, a vitória do FC Porto frente ao Marítimo por 5-1 na primeira jornada do campeonato.