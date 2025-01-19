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É meia-noite. As notícias com Miguel Viterbo Dias.

Na política nacional, Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de mentir. Em causa está o aumento do preço dos combustíveis na segunda-feira, motivado também pela subida do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Pedro Nuno Santos diz que Luís Montenegro mentiu quando disse que o Orçamento de Estado não aumentava um único imposto.

Em 1 de janeiro, foi publicada a portaria que aumenta o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Não bastaram seis dias para que aquele anúncio, aquela afirmação passasse a ser uma das mentiras que marca este governo e o atual primeiro-ministro. A verdade, acima de tudo, quando nós fazemos política, em vez de tentarmos mascarar e fazer de conta. Aumentou impostos, sim, seis dias depois de ter garantido que não ia haver um aumento de impostos em 2025.

O secretário-geral do PS num jantar em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, na segunda-feira, o gasóleo vai subir mais de €0,05 por litro e a gasolina €0,03, devido à atualização do ISP. Pedro Nuno Santos criticou ainda as mudanças na Lei dos Solos, que diz que vai aumentar ainda mais o preço da habitação. Carlos César quer um candidato a Belém que una a esquerda ao centro. É o perfil traçado pelo presidente do PS, em declarações aos jornalistas esta noite. Carlos César esteve na inauguração da sede de campanha autárquica do PS em Mação e defende que o sistema político precisa de um equilíbrio entre a esquerda e a direita.

No quadro institucional português, haja um balanceamento, um equilíbrio e uma pluralidade na composição dos diferentes órgãos de soberania e, por isso, a eleição de um representante que seja de uma área política ampla do centro e da esquerda é muito relevante para fazer essa compensação e garantir esse equilíbrio. E, por outro lado, para os socialistas, para mim, como socialista, é importante poder votar em alguém que, representando esse espaço, seja um candidato sólido.

O presidente do PS no jantar de inauguração da sede da campanha autárquica dos socialistas em Mação, município liderado pelo PSD. Na saúde, o PSD assume que existia mais estabilidade com o diretor-executivo do SNS em funções. O líder parlamentar Hugo Soares sai em defesa das políticas do governo, mas admite dificuldades com a saída de Gander de Almeida. O agora ex-diretor do SNS demitiu-se depois de uma reportagem da SIC que dava conta da acumulação de funções de forma indevida e o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, reconhece que esta saída cria uma fissura que o governo vai tentar remendar o mais rápido possível.

Se não tivesse havido este episódio e se o senhor diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde não se tivesse demitido, a estabilidade seria outra. Mas o governo, certamente, nos próximos dias, terá uma nova escolha e o Serviço Nacional de Saúde terá um novo diretor-executivo, porque as políticas é que importam no fim do dia, não é quem executa, é as políticas. Aquilo que é o programa do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, está a ser cumprido, e bem cumprido, com muitos problemas ainda por resolver. Não fragiliza a ministra da Saúde por uma razão, porque a ministra da Saúde tem feito um extraordinário trabalho à frente do Ministério da Saúde.

Hugo Soares defende que o plano do governo para a saúde está a dar resultado e diz que respeita a decisão de Gander de Almeida. Entre a oposição, pedem-se responsabilidades ao primeiro-ministro. André Ventura desafia Luís Montenegro e Ana Paula Martins a dizerem que não sabiam da acumulação de funções de Gander de Almeida. Já Pedro Nuno Santos responsabiliza Luís Montenegro e a ministra pelo que diz ser o desnorte do governo na saúde. Na Iniciativa Liberal, o candidato da oposição interna acredita que o partido pode ter 10% nas próximas legislativas. É a fasquia apontada por Rui Malheiro, que concorre contra Rui Rocha. Em declarações aos jornalistas em Viseu, onde apresentou a moção de estratégia global, Rui Malheiro quer pôr a Iniciativa Liberal a refletir sobre como pode chegar ao governo.

A minha estratégia é tirar o partido da estagnação. Neste momento, estamos com sondagens à volta dos 5%, 6%. Eu comprometo-me a colocar em dois anos a Iniciativa Liberal num patamar de 10%. E isso é a primeira ultrapassagem para esta estagnação. Queremos, a seguir, pensar como é que vamos ser governo. E esse sentido de missão será com as nossas ideias, com os nossos quadros, com a união do partido. O nosso mote é "Unidos por Liberalismo". Não é por nada, é porque queremos trabalhar com todos e seguramente trabalharemos com a equipa do Rui Rocha. E como eu costumo dizer, melhor do que um Rui, só mesmo dois Ruis, um a presidente da Iniciativa Liberal e outro na Assembleia da República.

Rui Malheiro, o candidato que vai defrontar Rui Rocha pela liderança da Iniciativa Liberal. Este movimento compromete-se a pôr fim à polêmica interna do Conselho Nacional, abdicando dos votos da direção neste órgão do partido. No Médio Oriente, a delegação israelita já está no Egito para monitorizar o cessar-fogo. A delegação de Israel aterrou no Cairo para monitorizar a implementação do acordo, que entra em vigor às 06h30. A informação foi avançada pela rede israelita de audiovisual Kan. Entretanto, o Hamas diz que a lista de reféns a libertar ainda não foi entregue apenas por razões técnicas. Uma fonte do grupo revelou no site Ynet que os membros do Hamas comunicam fisicamente através de emissários e que demora tempo a chegarem a acordo sobre os nomes e a localização dos reféns, quando os aviões israelitas estão a sobrevoar o território. Esta fonte adianta também que a lista só vai ser lançada após a aprovação do líder do Hamas, Muhammad Sinwar. Estes dados surgem depois de Netanyahu ter ameaçado esta tarde não avançar com o acordo se Israel não recebesse a lista de nomes a libertar. Apesar da incerteza, a entrevista à SIC, o embaixador de Israel em Portugal, Lauren Rosenblatt, diz que não se pode confiar no Hamas, mas acredita que o acordo de cessar-fogo vai avançar.

Normalmente, no Médio Oriente, no fim, acho que amanhã nós vamos ter este acordo. Isso é situação do bazar de Médio Oriente, mas acho que no fim nós vamos ter a devolver dos três reféns amanhã.

Oren Rozenblatt, embaixador de Israel em Lisboa, entrevista a SIC a poucas horas do início do cessar-fogo, o acordo que tem início marcado para as 06:30 da manhã, hora de Lisboa. No futebol, o Sporting venceu o Rio Ave por 3x0 e volta a distanciar-se do Benfica. O Sporting colocou-se em vantagem aos três minutos com um autogolo, fechou a primeira parte a ganhar 2x0, depois de um penalti convertido por Hjulmand. Viktor Gyökeres, que só jogou 10 minutos, fechou o marcador aos 3x0, já na reta final do encontro. No final do jogo, Rui Borges falou de uma equipa que conseguiu transformar um jogo difícil em fácil.

Acima de tudo, a equipa estava com querer ganhar, ponto final. Sabia que não foi um jogo fácil, nós é que o tornamos mais simples, não fácil. Jogamos contra uma equipa que não perdia em casa há 20 jogos, é muito tempo. Diz também da qualidade do adversário em sua casa. Por isso nós fomos sérios, demonstrámos uma alma enorme, uma crença e uma ambição enorme, dentro da nossa qualidade de jogo, dentro daquilo que também perspetivamos para o jogo. A equipa foi incrível de início ao fim. O Rio Ave tem um remate para cima da baliza na segunda parte. De resto, não tem mais nada durante o jogo. Controlámos sempre o jogo com muita qualidade.

Rui Borges, na flash entrevista da Sport TV, em que elogiou ainda a estreia do guarda-redes Rui Silva, que não foi chamado a grandes intervenções. Já o técnico do Rio Ave, Petit, reconhece uma equipa abaixo do exigido para conseguir pontuar.

Foi um jogo difícil para nós, contra uma belíssima equipa, com entrada em jogo e sofremos logo aos três minutos, torna-se ainda mais difícil, mas acho que devíamos ter feito mais por aquilo que foi o jogo, pouco intensos, pouco agressivos, muita perda de bola da nossa parte, muito longe os setores uns dos outros, pouca agressividade, porque quando os setores estão longe uns dos outros, não consegues ganhar duelos.

O treinador do Rio Ave, que segue em 11º lugar, num jogo em que o Sporting reforça o primeiro, com 44 pontos, deixando o Benfica a três de distância. Em Itália, Sérgio Conceição registou a primeira derrota ao comando do AC Milan. O técnico português perdeu na visita a Turim, em casa da Juventus, por duas bolas a zero, depois de ter ganho a Juventus para a Supertaça de Itália. Desta vez, foi Sérgio Conceição a perder num jogo para o Campeonato Italiano. Destaque para a presença de Rafael Leão no 11 milanês e para Alberto Costa, que esteve no banco da Juventus, o jovem lateral recentemente contratado ao Vitória de Guimarães. Já Francisco Conceição não foi convocado e falhou o reencontro com o pai.