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As notícias com Miguel Viterbo Dias.

Boa noite. O Porto soma a segunda derrota seguida para o campeonato e os adeptos vão pedindo a saída do treinador. Foi o que se ouviu depois do apito final em Barcelos. O Futebol Clube do Porto perdeu frente ao Gil Vicente por 3x1, num jogo atípico, e atrasa-se na tabela, fica a quatro pontos do líder, o Sporting. O Gil Vicente entrou a ganhar com o gol do Pablo aos 11 minutos. Na segunda parte, Gonçalo Borges empatou, mas Josué voltou a colocar os gilistas em vantagem. Já na reta final, Gonçalo Borges bisou, mas o gol acabou anulado porque a jogada começou com uma falta na área do Porto, que deu grande penalidade ao Gil Vicente e acabou convertida, fechando o resultado em 3x1 a favor da equipe da casa. No final do jogo, Vítor Bruno, apesar da contestação, considera que é parte do futuro do clube.

Pois, aquele segundo gol acaba por deitar abaixo animicamente a equipe. A equipe depois tem dificuldade, vai tentando com coração, acaba por fazer o 2x2 num lance outra vez estranho, que acaba por ser revertido. E depois, sofre 3x1 de penalti, o jogo aí acaba. Mas é um duro golpe na forma, sobretudo, como levamos o segundo gol e que acaba por aniquilar tudo aquilo que tínhamos preparado e lançado no intervalo. Quando eu sentir que sou um problema, sou o primeiro a dizê-lo. Neste momento, eu sinto claramente sou parte da solução.

Já Gonçalo Borges, também nas entrevistas rápidas do Sport TV, diz que a culpa não é apenas do treinador.

Obviamente que no Porto, quando tens resultados menos bons, a culpa é sempre do treinador, mas acho que neste caso específico, a culpa não é só do treinador. Nós, jogadores, também temos responsabilidade, os adeptos também têm que perceber isso. Não é só o mister Vítor, nós temos responsabilidade daquilo que fazemos agora, o resto não sou eu que decido, eu só estou aqui para trabalhar, como nós todos os jogadores. São outras pessoas que decidem por isso. Nós estamos aqui para trabalhar e neste momento o mister Vítor é o treinador do Futebol Clube do Porto e nós estamos com ele.

Gonçalo Borges, do Futebol Clube do Porto. O treinador do Gil Vicente, Bruno Pinheiro, foi expulso e no final do jogo, Emanuel Mesquita, o adjunto, diz que a vitória é importante, mas vale apenas três pontos.

No futebol, tudo muda de um dia para o outro. E se para a semana não ganharmos, vale de nada a sequência de vitórias. O campeonato é muito longo. Começámos hoje a primeira jornada da segunda volta. Faltam 15 jogos pela frente e, portanto, não podemos baixar os braços. É continuar a trabalhar e tentar finalizar o mais alto possível, que é o nosso objetivo, claro.

Técnico adjunto do Gil Vicente, depois da vitória frente ao Futebol Clube do Porto. Nos Estados Unidos, Donald Trump diz que a libertação de reféns em Israel só é possível por ter ganho as eleições presidenciais.

"O acordo para cessar-fogo é o nosso primeiro passo para um acordo de paz no Médio Oriente. E isto só foi possível devido à nossa vitória em novembro. Foi uma grande vitória. Mas é com prazer que vos anuncio que foram libertados os primeiros reféns e quem sabe o que vai acontecer. Eu sei que Biden disse que foram eles que fizeram o acordo. Bem, primeiro que tudo, isto nunca teria acontecido na nossa presidência. Nem sequer pensavam numa coisa destas."

Donald Trump, em Washington, DC, a poucas horas de tomar posse como presidente norte-americano, depois do acordo ter começado a ser cumprido, Joe Biden destacou a coordenação com a administração Trump ao dizer que existiu um país a uma só voz. E após várias horas de atraso, os prisioneiros na Cisjordânia já foram libertados. Uma libertação que registou incidentes. A Al Jazeera refere que já foram disparadas balas de borracha e gás lacrimogéneo contra quem está no exterior da prisão. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas. Entretanto, as três israelitas libertadas pelo Hamas estão em condição estável depois da avaliação médica, mas vão ser acompanhadas durante alguns dias para finalizar exames clínicos. Depois desta primeira troca, o Hamas compromete-se a libertar mais reféns no próximo sábado, 25 de janeiro, dia em que devem ser libertados mais quatro. Na política nacional, Luís Marques Mendes questiona a utilidade da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. O conselheiro de Estado e potencial candidato presidencial questiona a utilidade deste órgão, na sequência da demissão de Gandra de Almeida, que alegadamente terá acumulado funções que são incompatíveis. No espaço semanal de comentário na SIC, Marques Mendes concorda com o perfil para o lugar, mas questiona se a direção executiva do SNS é útil para o país.

O critério mais técnico, mais profissional, era aquilo que eu recomendaria. Acho que o bastonário tem toda a razão. Agora, há uma questão de fundo. Esta é a questão mais conjuntural. Sai uma pessoa, entra outra pessoa. Eu acho que há uma questão de fundo que convinha também avaliar, que é: esta comissão executiva do SNS, que é um organismo novo, que surgiu basicamente há dois anos, faz mesmo sentido? Vale mesmo a pena? Tem mesmo utilidade para os hospitais, para o Serviço Nacional de Saúde, para os doentes? Eu devo dizer que tenho as maiores das dúvidas.

Marques Mendes, no comentário semanal, em que reage ainda ao nome de Alexandra Leitão como candidata do PS à Câmara de Lisboa para dizer que é uma figura que vai polarizar a eleição e mobilizar os eleitorados. A Iniciativa Liberal quer chamar o diretor da Polícia Judiciária ao Parlamento. Os liberais acusam Luís Neves de ter utilizado dados truncados sobre a criminalidade em Portugal. Na rede social, X, Rui Rocha diz que o diretor nacional da PJ deve prestar esclarecimentos na Assembleia da República. Luís Neves disse na sexta-feira, na conferência de aniversário do Diário de Notícias, que não têm sido os imigrantes a estar envolvidos nos fenômenos de criminalidade. Recentemente, a Iniciativa Liberal pediu também ao governo para passar a incluir dados sobre a nacionalidade dos criminosos nos relatórios anuais de segurança interna. Paulo Raimundo acusa o governo de desviar atenções com a segurança. O secretário-geral do PCP pede uma resolução rápida para a insegurança dos salários e pensões e acusa Luís Montenegro de utilizar o tema para desviar atenções dos reais problemas do país. Na apresentação da candidatura autárquica de Diana Ferreira à Câmara Municipal do Porto, Paulo Raimundo critica a instrumentalização política das forças de segurança.

A segurança e a tranquilidade das populações, que é uma questão fundamental, garante-se com forças e serviços de segurança com direitos, com meios, motivados, respeitados, próximos, inseridos nas populações e ao serviço das populações, que é assim que devem estar os serviços de segurança e não ao serviço deste ou daquele ministro, e não ao serviço dessa ou daquela agenda do governo. Mas a segurança e a tranquilidade também exige uma outra questão de fundo São opções que ponham fim à insegurança dos salários e das pensões que não chegam ao fim do mês.

Raimundo, na intervenção esta tarde, depois de ontem ter criticado a forma como o governo tem gerido a saúde, à boleia da demissão do diretor executivo do SNS, Gandra de Almeida. Voltamos ao desporto, desta vez ao andebol, com Portugal a vencer a Noruega no Campeonato do Mundo. A equipa nacional venceu por 31 a 28 na última jornada da fase de grupos. Portugal entrou no jogo já com o apuramento garantido para a ronda principal, mas ainda assim foi vencer a anfitriã deste mundial. A equipa lusa foi para o intervalo a ganhar e no final acabou mesmo por se superiorizar à Noruega. Com esta vitória, Portugal atinge a fase principal com quatro pontos, o que a coloca em boa posição para lutar por um lugar nos quartos de final deste Campeonato do Mundo. A depressão Gero vai atingir o continente depois de passar pela Madeira e pelos Açores. As chuvas fortes acompanhadas de trovoada e granizo são as previsões para os próximos dias. O mau tempo em Portugal continental vai sentir-se sobretudo a partir de segunda-feira e o vento também vai aumentar de intensidade. Esta tarde, Alessandro Marraccini, do Instituto Português do Mar e Atmosfera, já dava conta à Rádio Observador de um agravamento do estado do tempo.

Não estamos à espera de inundações ou chuva muito forte no dia de hoje. Hoje a chuva será em geral fraca. Sim, poderá ser persistente, mas em termos gerais, acumulado nas próximas 12 horas não deverá ultrapassar os 15 milímetros nos sítios onde vai chover mais, que muito provavelmente será o Minho e o Douro litoral. Amanhã, para além da precipitação, que poderá ser por vezes forte, prevê-se ocorrência de trovoada e ocasionalmente também granizo.

Sem risco de inundações, mas com chuva forte, é assim que se prevê o estado do tempo até quarta-feira. E na Serra da Estrela, a queda de neve já levou ao corte de estradas. A Nacional 339 no Maciço Central está cortada ao trânsito, ao que adianta a Proteção Civil à Agência Lusa. Os troços entre Piornos e a Torre e Torre e Sabugueiro estão fechados desde as 19h30 devido à queda intensa de neve. A terminar. A cada dia 20 de janeiro, Santa Maria da Feira celebra a Festa das Fogaceiras, mas o desta segunda-feira vai ser especial. Pela primeira vez na história da festa, três crianças dos países que recriam esta festividade além-fronteiras, Brasil, África do Sul e Venezuela viajam de propósito até Santa Maria da Feira. Vão participar em todos os momentos solenes do programa da Festa das Fogaceiras, juntamente com mais de 250 crianças feirenses vestidas e calçadas de branco. Uma tradição que nos é agora explicada pelo jornalista Diogo Varela. A Festa das Fogaceiras é dos feirenses e para os feirenses. Um dos dinamizadores é o próprio autarca de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, que nos explica a importância desta tradição.

Acresce uma situação que é quase única no país também, que é a organização da festa compete aos funcionários da Câmara. Os andores da festa são transportados pelos funcionários que no dia a dia trabalham nos nossos estaleiros. Por isso que nos envolvemos de forma tão apaixonada e é por isso que é um dia tão especial, porque nós vemos as filhas da terra de Santa Maria a cumprirem um voto que tem 520 anos.

O nome está relacionado à fogassa, mas o que realmente é este símbolo?

É um pão doce que está devidamente certificado, a genuína fogassa da Feira, e que além da sua qualidade gastronómica, apresenta o formato do Castelo da Feira com as suas quatro icónicas torres que fazem dele um dos mais belos castelos medievais de Portugal.

Por falar na beleza de um castelo, Rose Boaventura leva esta simbologia além-Atlântico e também na pele.

Eu tenho o Castelo da Feira tatuado no braço. Tenho algumas tatuagens, elas sempre representam alguma coisa importante na minha vida. Eu em julho fui distinguida com o título de Cidadã de Mérito Municipal, de Cidadã Feirense. E isso me deixou muito feliz, muito honrada, muito agradecida.

Rose é a representante da Casa da Vila da Feira, no Rio de Janeiro, uma casa que realiza a festa há 70 anos.

No Rio de Janeiro, a Festa das Fogaceiras é realizada o mais fiel possível à festa realizada em Santa Maria da Feira. Nós temos uma feliz coincidência, porque no dia 20 de janeiro, que é o feriado municipal e é quando se cumpre o voto a São Sebastião, no Rio de Janeiro também é feriado de São Sebastião, por ser o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro.

Do Brasil à Venezuela, passando na África do Sul, com origens portuguesas, origens fogaceiras. Trabalho do jornalista Diogo Varela, já esta segunda-feira, a Festa das Fogaceiras em Santa Maria da Feira, uma tradição que tem já 520 anos.