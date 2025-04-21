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É meia-noite. As notícias com Laura Figueiredo. Boa noite. Começamos na política. O ministro Pedro Duarte admite uma potencial interferência da Justiça na vida política nacional com processos que ficam a marinar. Na CNN Portugal, o ministro dos Assuntos Parlamentares lamentou as fugas de informação, que diz serem seletivas, e avisa que a postura do Ministério Público está a alimentar populismos no país. Pedro Duarte realça que há casos nos últimos anos que nos devem deixar, no mínimo, intrigados.

Duas vertentes. Uma tem a ver com a potencial interferência que a Justiça tem tido nos últimos anos, e eu não resumiria apenas a este momento, na vida política nacional. E depois uma outra matéria que tem a ver com este caso mais concreto que temos assistido, designadamente a propósito da secretária-geral do Partido Socialista. Eu acho que há algumas matérias, historicamente, nos últimos anos, que nos devem deixar, no mínimo, intrigados. Os tempos de decisão, nomeadamente, como por vezes ficamos todos com a sensação que há um conjunto de processos que ficam a marinar, não se percebe muito bem porquê. E não há uma decisão de arquivamento ou de outra natureza, mas parece haver, de facto, uma condução quase política ou politizada, pelo menos, desses processos. Isso é terrível, julgo eu, para a nossa democracia.

Ainda assim, o ministro Pedro Duarte realça que a indignação que se faz sentir pela averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos contrasta com a falta de reação existente quando veio a público o caso da empresa familiar de Luís Montenegro. Na saúde, um bebê nasceu numa ambulância no Seixal, numa altura em que há várias urgências fechadas. A grávida deu à luz esta madrugada antes de chegar ao hospital em Lisboa, para onde tinha sido encaminhada. De acordo com a RTP, devido ao encerramento das urgências de obstetrícia na margem sul do Tejo, foi necessário transportar a grávida para Lisboa. O parto aconteceu por volta das 2h30 da manhã. De acordo com a bombeira Joana Coelho, a corporação tinha indicação para ir para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, uma vez que o bloco de partos não estava disponível no Hospital Garcia de Orta. Este domingo, dia 20 de abril, estiveram encerradas sete urgências de ginecologia e obstetrícia e três de pediatria. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde acusa o antecessor de alarmismo infundado a propósito dos constrangimentos nas urgências. Este sábado, aqui na Rádio Observador, o antigo CEO do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, alertava para uma situação de alto risco nas urgências, tendo mesmo acusado o governo de não ter um plano de contingência. Na resposta, Álvaro Almeida, que está há três meses à frente do sistema público de saúde, acusa o antecessor de estar a fazer campanha eleitoral.

Eu não sei se o professor Fernando Araújo estava a falar como ex-diretor executivo, se estava a falar como candidato do Partido Socialista no círculo do Porto. Mas em qualquer dos casos, o que eu lhe posso dizer é que obviamente que a direção executiva esteve a planear este fim de semana, e não só esteve a planear este fim de semana, está continuamente a trabalhar para garantir a resposta durante todo o fim de semana.

Álvaro Almeida garante que a capacidade de resposta esteve assegurada e que há protocolos para que, em caso de maior afluência, grávidas de baixo risco sejam encaminhadas para hospitais privados. Nesta entrevista, o diretor do SNS acusa ainda o anterior governo socialista de ser o responsável pela instabilidade no setor da saúde. A pergunta era sobre a substituição de várias administrações hospitalares pelo atual governo da AD, mas para Álvaro Almeida, o problema vem já de trás.

Essas alterações, ou a maior parte dessas alterações, foram realizadas antes de eu ser diretor executivo e, portanto, não conheço em detalhe as motivações. Eu só quero chamar a atenção para um pormenor. Quem criou a instabilidade foi quem nomeou 300 e tal lugares da administração com o governo demissionário, sabendo que o governo podia mudar logo a seguir. Isso é que cria instabilidade.

Apesar de várias urgências hospitalares fechadas esta Páscoa, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde rejeita que a situação tenha sido grave e, de olho já nas legislativas de 18 de maio, sugere que só fica se a AD vencer as eleições. O INEM vai levar à Justiça o caso de um técnico de emergência pré-hospitalar que foi agredido ontem à noite em Gondomar pelo paciente que ia tratar. O técnico sofreu traumatismos na cara, foi levado para observação no Hospital de Santo António, no Porto, uma situação denunciada pelo próprio Instituto de Emergência Médica nas redes sociais, onde disse que é inaceitável e que por isso vai acionar os meios legais que tem ao dispor. A Comissão de Trabalhadores do INEM também afirma que a agressão é intolerável e exige que os culpados sejam levados à Justiça com as devidas consequências. E ouvido pela Rádio Observador, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar explica o que aconteceu. Quando o INEM chegou ao local de emergência, a vítima recusou-se a ser tratada e partiu para a violência. Rui Lázaro queixa-se que este tipo de situações é frequente.

Praticamente todos os dias, equipes de emergência médica são vítimas de agressões físicas ou só verbais. O técnico de emergência pré-hospitalar que estava ao serviço da SIM de Gondomar acabou por necessitar de tratamento hospitalar, apresentava algumas fraturas na face e também no dedo, e houve necessidade também de ser suturado, dada a gravidade dos ferimentos. Ainda há poucos meses negociámos a revisão da carreira com o governo, onde precisamente um dos pontos fundamentais era que a profissão de técnico de emergência pré-hospitalar fosse considerada como profissão de risco. Não foi uma reivindicação aceite pelo governo, pois ficaremos agora a aguardar pelo próximo governo para voltarmos a insistir nesta reivindicação que tanto se justifica.

Indignação e os apelos do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar para que a profissão seja considerada de risco. Na atualidade internacional, chegou ao fim a trégua anunciada pela Rússia e sem extensão ordenada pelo Kremlin. A trégua de 30 horas determinada por Putin terminou e com a Ucrânia e a Rússia a acusarem-se mutuamente de não respeitar a pausa nos combates. Apesar de Volodymyr Zelensky ter pedido uma trégua de 30 dias nos ataques com drones de longo alcance e mísseis contra infraestruturas civis, o Kremlin não ordenou qualquer extensão. Zelensky diz que se a Rússia não concordar com este passo, está dada a prova de que Putin quer prolongar a guerra. Entretanto, Donald Trump diz esperar que a Rússia e a Ucrânia cheguem a acordo esta semana. Na rede social Truth Social, o presidente norte-americano diz que depois disso os dois países vão começar a fazer grandes negócios com os Estados Unidos, que segundo o presidente norte-americano, estão a prosperar, o que permitirá à Rússia e à Ucrânia fazer uma fortuna. António José Telos, historiador e professor catedrático da Academia Militar, considera que a trégua proposta por Vladimir Putin serviu apenas os interesses russos. Ouvido pela Rádio Observador, o historiador aponta que o cessar-fogo pode ter sido uma tentativa de o Kremlin conseguir alcançar uma vantagem militar e também de melhorar a imagem pública.

A ideia russa era que fosse uma trégua só parcial, não se aplicasse, nomeadamente em Kursk e noutras zonas. E a Rússia, como é evidente, faz a gestão dessa trégua como bem entender. Embora eu não tenha provas nesse sentido, tudo indica que esta trégua é proposta para obter uma vantagem militar para a Rússia, eventualmente numa reorganização do seu dispositivo, para passar a uma nova fase da ofensiva. E que ao apresentar como sendo uma trégua da Páscoa, também tem vantagens do ponto de vista da opinião pública internacional e do ponto de vista da imagem que a Rússia quer dar de si própria.

António José Telos, historiador e professor catedrático da Academia Militar, ouvido pela Rádio Observador. Na mensagem de Páscoa, Donald Trump deixa vários ataques, chama lunáticos da esquerda radical aos principais inimigos políticos, acusa os juízes de serem fracos e ineficazes e fala ainda de Joe Biden, que adjetiva como sonolento. Várias acusações do atual presidente norte-americano deixadas na rede social Truth Social, poucos minutos depois de desejar um dia cheio de paz e felicidade aos apoiantes. Donald Trump fez referência às movimentações recentes do Partido Democrata em relação a Kilmar Abrego Garcia, o homem que alegadamente foi deportado por engano para El Salvador. Donald Trump fez ainda referência aos juízes do Supremo Tribunal, que travaram a deportação de venezuelanos detidos no Texas e dedicou uma longa frase ao ex-presidente Joe Biden. Donald Trump acusou o antecessor de ser sonolento e de ter permitido propositadamente a entrada de milhões de criminosos nos Estados Unidos. Morreu a cantora Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque. Cristina Buarque tinha 74 anos, morreu de complicações de um cancro da mama. A notícia foi avançada pelo filho Zeca Ferreira, através do Instagram, onde anunciou a morte da mãe ao descrevê-la como a cantora avessa aos holofotes, com amor pelo ofício e pela boa sombra, e que preferia estar no coro. Cristina Buarque tinha uma carreira separada do irmão, recuperou grandes sucessos do samba e liderava uma roda de samba no Rio de Janeiro. Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita e subiu assim à liderança na Fórmula 1. O piloto australiano venceu a quinta corrida da temporada. Piastri aproveitou uma penalização de cinco segundos imposta a Max Verstappen, cortando a meta com quase três segundos de vantagem sobre o campeão do mundo de Fórmula 1, que foi o segundo classificado neste Grande Prêmio da Arábia Saudita. Charles Leclerc, que terminou a corrida no terceiro lugar, deu o primeiro pódio à Ferrari. Oscar Piastri é assim o novo líder do campeonato de Fórmula 1 com 99 pontos, mais 10 do que o colega Lando Norris e 12 pontos acima de Verstappen, da Red Bull. É o ponto final neste noticiário. A informação volta a ser atualizada à 00h30.