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Começamos este jornal da meia-noite com a Laura Figueiredo, com o debate entre o Chega e o Bloco de Esquerda. André Ventura diz que vai adotar medidas protecionistas se chegar a primeiro-ministro.

Uma posição assumida no debate desta noite na SIC Notícias com Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, a propósito da questão das tarifas às importações. O líder do Chega diz que há países a produzir em massa e a invadir Portugal com produtos baratos.

Nós temos os seus amigos da China, da Índia, do Bangladesh, da Tailândia e de outros, a produzir em massa e a invadir os mercados da União Europeia. Aqueles agricultores que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor automóvel que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor têxtil que a Mariana Mortágua, se calhar, veste, mas não quer saber, são os mesmos que estão a ser penalizados por esta invasão de produtos baratos, de mão de obra escrava, quase tão escrava como a do Bloco de Esquerda, que depois despediu as grávidas, e agora está aqui na Europa a fazer preços baratos. Nós dizemos não. E eu vou lhe dizer uma coisa, Mariana Mortágua. Se eu for primeiro-ministro português, há uma coisa que eu lhe digo: se vou ser protecionista nalgumas coisas, vou. Vou proteger a indústria portuguesa, a agricultura portuguesa, a indústria têxtil portuguesa, vou protegê-la até onde não conseguir mais.

Na resposta, Mariana Mortágua utilizou peças de Legos de vários tamanhos para mostrar a origem das importações portuguesas e desmentir André Ventura.

75% das importações em Portugal vêm da União Europeia. Isto que aqui está, que é a invasão chinesa, isto que aqui está são 5%. Isto que aqui está é o Brasil. Isto são as importações dos Estados Unidos da América.

Mas isso é o Lego, que a Mariana usa em casa para brincar.

Isto aqui, que é a invasão dos indianos, são as importações da Índia.

Eu estou a falar da Europa, eu estou a falar da União Europeia.

1% das importações portuguesas. Deixe-me acabar, por favor.

Acabe.

Isto aqui, que é tão pequenino que quase nem se vê, são as importações do Paquistão, 0,2%.

Vocês sabem sobre isso do Paquistão?

Aqui são as importações do Bangladesh.

Olha.

0,2%.

A conversa aqueceu no final, quando o debate se voltou para a imigração e segurança, sobretudo quando André Ventura falou no assalto de que foi vítima Joana Mortágua, a irmã da líder do Bloco de Esquerda.

Até o carro da sua irmã foi assaltado no Martim Moniz.

Eu percebo a sua preocupação.

Chamou o Batman? Não, chamou a polícia, não foi?

Eu percebo a sua preocupação, mas posso dizer que não está confirmado que tenha sido um deputado do Chega. Portanto, a mala da minha irmã não apareceu, mas não está confirmado que tenha sido um deputado do Chega. Percebo a sua preocupação.

Mas foi à polícia, não foi? Não chamou o Batman, nem o Super-Homem, nem o Homem-Aranha.

Mariana Mortágua e André Ventura esta noite em debate na SIC Notícias. E no primeiro debate da noite entre PS e PCP, Pedro Nunes Santos recusa comparações entre a AD e o Partido Socialista e volta a apelar ao voto útil. Já Paulo Raimundo acredita que pode existir acordo pós-eleitoral com o PS, caso os socialistas mudem de rumo.

No primeiro debate desta semana, Pedro Nunes Santos e Paulo Raimundo saíram em defesa do Serviço Nacional de Saúde e criticaram a atuação do governo em torno do SNS. O secretário-geral do PS lembra que para preservar o SNS, entre outras coisas, é preciso derrotar a AD e, para isso, diz Pedro Nunes Santos, não se podem dispersar votos à esquerda.

Quem quer uma agenda que queira defender, preservar o Serviço Nacional de Saúde, que queira investir na construção pública de habitação, que queira valorizar salários, rendimentos, que não queira dar borlas fiscais a uma minoria de empresas. Para nós termos uma agenda dessas, nós precisamos ter um governo do Partido Socialista e de derrotar a AD. E para nós termos um governo do Partido Socialista, o PS tem de ganhar as eleições à AD. E para ganhar as eleições, é óbvio que não pode haver uma grande dispersão de votos.

Quanto à governabilidade do país, Paulo Raimundo refere que a geringonça pode ser reeditada caso o PS mude de rumo.

Nós temos que responder é à viabilidade da vida daqueles que trabalham por turnos, daqueles que trabalham em laboração contínua, das creches, dos lares que faltam, dos meios para o Serviço Nacional de Saúde, a resposta à habitação, é a isso que nós temos que responder. Se é para este caminho, contam conosco. Se é para manter o mesmo rumo, ainda que com pequenos diferentes, não vale a pena.

Então há caminho?

Claro, se é para responder ao problema das pessoas, que é isso que importa, há sempre caminho.

Paulo Raimundo e Pedro Nunes Santos em debate na RTP. Neste frente a frente, o líder socialista referiu-se ainda à polêmica em torno do líder do PS Braga, que se demitiu na sequência das notícias sobre envolvimento em violência doméstica. Pedro Nunes Santos é perentório, diz que o PS tomou uma decisão definitiva.

Em matéria de violência doméstica, o Partido Socialista não vacila e é por isso que foi tomada uma decisão firme e definitiva sobre esse caso.

Vítor Hugo Salgado lamenta que o PS não apoie a recandidatura à Câmara de Vizela. O autarca, que não negou as acusações, lembra que não foi ouvido nem acusado em qualquer processo. Diz, por isso, que o Partido Socialista foi precipitado.

Falamos agora do tema que marcou esta segunda-feira a morte do Papa Francisco. Marcelo Rebelo de Sousa elogia a coragem do Papa Francisco em defesa da dignidade humana e recorda-o como um amigo tardio, mas intenso de Portugal.

O Presidente da República falava no Palácio de Belém, numa declaração a propósito da morte do Papa. O chefe de Estado agradeceu o carinho de Francisco pelo nosso país e recordou a relação do Papa com Portugal.

Francisco descobriu Portugal e Fátima, que não conhecia, tarde na sua vida, em 2017, canonizando Francisco e Jacinta Marto. E aí iniciando uma intensa ligação que envolveu a canonização de Bartolomeu dos Mártires e culminou na Jornada Mundial da Juventude, há menos de dois anos, momento inesquecível da presença portuguesa no mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda a voz corajosa do Papa no contexto internacional ao longo dos 12 anos de pontificado.

Foi talvez

A mais corajosa voz de entre os líderes espirituais dos últimos 12 anos na defesa da dignidade humana, da paz, da justiça, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do diálogo entre culturas e civilizações, da preferência pelos deserdados das periferias, pelos mais pobres, frágeis, sofredores, sacrificados, excluídos e explorados, rejeitados e esquecidos, deste tempo de antigos e novos senhores, interesses e egoísmos que combatem os valores pelos quais sempre se pautou.

O Presidente da República, numa declaração ao país ao início da noite, na sequência da morte do Papa Francisco. Depois da mensagem ao país, o Presidente da República deslocou-se à Sé de Lisboa para assistir à missa em homenagem ao Papa. Na missa marcaram também presença o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e ainda representantes de três ramos das Forças Armadas portuguesas.

E Laura, o Cardeal Camerlengo já selou o quarto e o escritório do Papa Francisco.

Kevin Farrell já selou os apartamentos pontifícios no segundo andar da Casa Santa Marta, onde morreu o Papa, e também no terceiro andar do Palácio Apostólico. Uma informação avançada pela agência Ecclesia. Esta é uma das responsabilidades do Cardeal Camerlengo. O quarto e o escritório do chefe da Igreja Católica só podem voltar a ser abertos quando for eleito um novo Papa. Ao final da tarde, o Vaticano confirmou oficialmente a causa da morte de Francisco. O Papa teve um AVC e um consequente ataque cardíaco. De acordo com uma nota divulgada pelo Vaticano, o AVC levou a um coma e a uma falha cardíaca irreversível.

E o testamento deixado pelo Papa revela que Francisco quer ser sepultado na Terra e sem particular decoração.

O Vaticano revelou hoje o testamento do Papa Francisco, onde ficaram escritas as intenções do líder da Igreja Católica em relação à forma como deve ser sepultado. O texto é datado de 29 de junho de 2022. O Papa quer ser sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Explica que a sua vida e o ministério sacerdotal e episcopal foi sempre confiado à mãe de Nosso Senhor Maria Santíssima. Francisco quer ser sepultado na Terra de forma simples, sem particular decoração e com uma única inscrição: Francisco.

Em Fátima, dezenas de fiéis reuniram-se no santuário no dia em que morreu o Papa Francisco.

Os fiéis sentiram que tinham de estar presentes e que perderam um grande mentor. Quem já olha para o futuro quer um Papa igual ou melhor que Francisco. Nadine Soares.

Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome.

Da oração ao silêncio, diferentes maneiras de prestar homenagem. Uma centena de fiéis visitou o Santuário de Fátima neste dia em que morreu o Papa Francisco. Alguns sentiram que tinham de ir até este local religioso, um dos símbolos da Igreja Católica.

Especificamente, nem sei por quê.

Depois de saber esta notícia?

Algo me puxou, foi isso.

E no santuário, muitos sabiam que perderam um grande homem, um mentor.

Acho que é muito triste, que é deprimente mesmo uma pessoa estar aqui e saber que o mentor, digamos assim, da Igreja Católica, acaba de falecer. Um grande mentor da Igreja Católica, sim.

Outros esperam um sucessor que esteja à altura de Francisco na luta pela paz.

É uma incógnita. Portanto, espera-se uma pessoa que seja como ele. Se não for igual, que seja melhor, mas que ao menos tente fazer o que ele fez sobre as guerras que estão a passar e que se avizinham, vai haver.

E um líder que continue a aproximar-se dos jovens.

Os mais novos é que são o futuro. E eu acho que era extremamente importante, pelo menos o Papa que vier agora, que mantenha a chama de continuar a acreditar nos jovens.

Em Fátima, os fiéis choraram a perda do Papa Francisco com a chuva a cair dos ombros.

A reportagem da jornalista Nadine Soares no Santuário de Fátima, junto aos fiéis que não esquecem o legado de Francisco. O líder da Igreja Católica morreu esta segunda-feira, aos 88 anos.

E Laura, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

Um protesto contra o governo de Benjamin Netanyahu em Tel Aviv acabou em confrontos e com os manifestantes a serem dispersados pela polícia. Uma notícia avançada pelo jornal Times of Israel. De acordo com o jornal Haaretz, o comandante da esquadra responsável pela resposta policial declarou o protesto ilegal e pediu a detenção dos líderes da manifestação. A Câmara Municipal de Veneza reintroduziu a taxa turística de acesso ao centro histórico. De acordo com o comunicado do município, a taxa vai ter o valor de €5 para quem reservar a visita até ao quarto dia antes da chegada. O preço duplica para €10 para quem reservar a partir do terceiro dia antes da visita. Esta medida surge um ano depois de Veneza ter sido a primeira cidade a taxar entradas aos que querem visitar o local num dia.

E ficamos por aqui neste jornal da meia-noite na sua Rádio Observador. Já sabe que as notícias estão disponíveis em permanência no nosso site em observador.pt. Este jornal teve edição da Laura Figueiredo.