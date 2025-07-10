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Vamos às notícias na Rádio Observador, jornal da meia-noite com a Laura Figueiredo e começamos pelas autárquicas. Continuam as dúvidas em volta da coligação de direita à Câmara Municipal de Lisboa, com o CDS e a Iniciativa Liberal a competirem pelos melhores lugares na aliança.

Apesar de já existir um princípio de acordo para que a coligação de Carlos Moedas venha a integrar o CDS e a Iniciativa Liberal, as negociações continuam e sem que exista ainda um desenho final do que pode vir a ser a distribuição de lugares no futuro executivo autárquico. Ao Observador, uma fonte próxima do autarca de Lisboa, Carlos Moedas, diz que cada coisa a seu tempo. No entanto, o mal-estar entre todas as partes envolvidas tem vindo a aumentar. Do lado do CDS, o nervosismo está instalado e isto porque há poucos democratas cristãos que conheçam o verdadeiro estado da negociação. Já a Iniciativa Liberal está a usar o silêncio como arma de negociação. Passaram poucos meses desde as notícias que abalaram a relação entre liberais e social-democratas e que deixaram a IL de pé atrás relativamente ao apoio a Carlos Moedas. O número de lugares no executivo é um dos temas da discussão. Um partido com o peso da Iniciativa Liberal dificilmente permitirá que o CDS tenha mais vereadores, o que deixa os democratas cristãos numa posição mais delicada do que há quatro anos.

Este é um artigo dos jornalistas Inês André Figueiredo, Miguel Santos Carrapatoso e Mariana Lima Cunha, que faz manchete a esta hora no site do Observador. Laura, a ministra da Saúde diz que não se pode normalizar a ideia de ter urgências fechadas, mas admite que é preciso mais tempo para regularizar a situação, especialmente na península de Setúbal.

Esta noite, em entrevista à SIC, Ana Paula Martins foi confrontada com o atual estado da saúde. A ministra realça que durante o último ano foram feitos vários progressos na área da obstetrícia, mas perante o fecho de vários serviços de urgência, Ana Paula Martins admite que não está tudo resolvido e pede tempo para a estabilização.

Se me pergunta se está tudo feito, não está. Não está tudo feito. Vamos levar algum tempo a conseguir estabilizar, nomeadamente a península de Setúbal, que como sabemos, é a área mais crítica. Já era a área mais crítica quando entrámos, mas este ano, ao contrário do ano passado, em que o Hospital Garcia de Orta, que é muito conhecido e que é o hospital com mais capacidade de resposta, nós este ano vamos ter o Hospital Garcia de Orta, pelo menos em 11 dias, com abertura total.

Questionada ainda sobre a intenção do PSD e CDS de retirar o conceito de violência obstétrica da lei, a ministra da Saúde esclarece que a lei, tal como está, precisa de aperfeiçoamento.

Essas reclamações têm que ser levadas muito a sério. A literacia também e o acompanhamento destas mulheres tem que ser levado muito a sério. E a lei o que faz é corrigir áreas clínicas que, se não forem corrigidas, vamos ter alguns problemas muito sérios, porque os médicos vão começar a recusar-se a fazer algumas destas intervenções.

Em relação à polêmica do transporte aéreo de saúde, a ministra admite que não correu tudo bem no concurso público, mas recusa que o governo tenha deixado a questão dos helicópteros para a última.

E a Iniciativa Liberal defende que a Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM é a única solução para perceber a origem das falhas na gestão deste organismo.

À Rádio Observador, a deputada liberal Joana Cordeiro explica a importância deste mecanismo para se encontrarem soluções políticas de combate à crise no serviço de emergência.

Nós aprendemos muito com as comissões de inquérito e, portanto, as comissões de inquérito fazem recomendações e com tudo aquilo que nós vamos saber e analisar, tendo em conta toda a documentação, como o Paulo estava a explicar, as comissões de inquérito permitem-nos pedir um conjunto de documentos que de outra forma são mais difíceis de obter e, portanto, permitem-nos uma análise mais aprofundada das várias questões que temos aqui envolvidas.

Na mesma linha, o LIVRE diz que vai votar a favor da Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pela Iniciativa Liberal. Também ouvido no explicador, o deputado Paulo Muacho aponta contradições à equipa de Ana Paula Martins.

Sistematicamente confrontados com versões diferentes da mesma história. Nós vimos isso logo no início de 2024, na questão da contratação dos helicópteros, se tinha sido pedida ou não algum tipo de informação ao ministério e se teria sido ignorado. Vemos isso também na questão da greve, em que essa questão também se levantou, em que depois se vai perceber que efetivamente o gabinete da ministra e a ministra e a secretária de Estado tinham sido informadas de que iria acontecer uma greve.

Paulo Muacho, do LIVRE, que, tal como defendem os liberais, diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM é o único mecanismo para que se percebam realmente as falhas deste serviço. O PSD vai abster-se na votação à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. O Bloco de Esquerda fez saber que vai votar a favor.

E o Presidente da República quer conhecer o plano do governo para o SNS nos próximos quatro anos.

Marcelo Rebelo de Sousa considera fundamental conhecer as ideias da ministra Ana Paula Martins para o setor.

O muito importante é saber como é que todo o Sistema Nacional de Saúde, e em particular o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, vai funcionar nos próximos anos, uma vez que vem de uma experiência dos governos anteriores. Ficou a meio dessa experiência com mudanças de liderança e, portanto, é fundamental saber como é que se vai organizar, como é que vai funcionar, porque é um governo de quatro anos e é um planeamento a quatro anos, que é importante ouvir da parte do governo.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa esta tarde, no final da cerimónia de entrega dos Prémios Gulbenkian para a Humanidade 2025. O chefe de Estado recusa comentar o encerramento das urgências obstétricas na Península de Setúbal. Diz que prefere esperar para ouvir o que tem a dizer Ana Paula Martins. Questionado sobre se não foi mais exigente com outros ministros da Saúde no passado, o chefe de Estado diz que manteve até um apoio público a anteriores titulares da pasta e aponta como exemplo Adalberto Campos Fernandes.

E o Chega deixa um aviso ao governo e admite quebrar o acordo sobre a Lei da Nacionalidade.

A posição assumida por André Ventura esta noite em entrevista à TVI. O líder do Chega não esconde que está disponível para viabilizar propostas do Executivo, mas lembra o papel de oposição sobre as matérias relativas à imigração e nacionalidade. Ventura admite voltar atrás no acordo com a AD e enumera cinco linhas vermelhas.

Quando se entra ilegal, não se pode depois atribuir um visto de residência, porque é premiar quem entrou ilegal, é premiar quem cometeu crimes. Para nós, isto é um ponto fundamental. Um, podemos atribuir a nacionalidade, mas não a quem estiver dependente de apoios sociais, porque já temos os nossos, sinceramente, para pagar subsídios. Não precisamos que venham de fora para ter subsídios nossos. Três, quem obteve a nacionalidade de forma fraudulenta, deve ser anulada e não deve poder voltar a ter. Seguro de saúde. Para nós é fundamental quem vem para Portugal, venha com o seguro que lhe permita dizer ou pagar quando chega a Portugal, para não estar a onerar uns serviços que já não existem para os nossos. Finalmente, para mim é fundamental que quem vem para Portugal, obtém nacionalidade e viola uma mulher ou mata alguém, para mim perde a nacionalidade. Se o PSD achar que isto é demasiado radical, eu pedia-lhe que olhasse para o que se está a passar.

Retira o acordo.

Sim, porque isto é uma questão fundamental para nós.

André Ventura, esta noite numa entrevista à TVI. O presidente do Chega falou ainda sobre a polémica dos nomes das crianças estrangeiras no Parlamento. André Ventura garante ter informações sobre diretores de escolas e associações de pais que confirmaram situações de alegada injustiça no acesso ao ensino de cidadãos nacionais, por oposição aos estrangeiros.

Sete minutos para lá da meia-noite, Laura, que outros temas marcam a atualidade?

Benjamin Netanyahu considera que os Estados Unidos e Israel estão em sintonia em relação à Faixa de Gaza. Em declarações aos jornalistas no Capitólio, o primeiro-ministro israelita afirmou que Israel e os Estados Unidos têm como objetivo comum a libertação dos reféns e também o fim do domínio do Hamas em Gaza. Benjamin Netanyahu negou ainda que Israel esteja a tentar expulsar à força os palestinianos do enclave. França e Reino Unido dizem estar prontos para coordenar as respetivas capacidades de dissuasão nuclear para proteger a Europa de qualquer ameaça extrema, uma mudança importante de doutrina perante a deterioração da segurança europeia. Durante a visita de Estado do presidente francês ao Reino Unido, Emmanuel Macron vai assinar, juntamente com o primeiro-ministro britânico, uma declaração que afirmará pela primeira vez que os meios de dissuasão respetivos dos dois países são independentes, mas podem ser coordenados. É o que avança a nota do Ministério da Defesa britânico e da presidência francesa. No desporto, está encontrado o segundo finalista do Mundial de Clubes. O Paris Saint-Germain venceu esta noite o Real Madrid por 4x0. O português Gonçalo Ramos fez um dos gols da formação parisiense. Com este resultado, o PSG tem encontro marcado com o Chelsea na final desta prova. A final do Mundial de Clubes está marcada para às 20h de dia 13 de julho, este domingo.

Laura Figueiredo com o Jornal da Meia-Noite.