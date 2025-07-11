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Edição da meia-noite. Laura Figueiredo. A começar na saúde com as urgências obstétricas encerradas no Barreiro, um bebé nasceu esta quinta-feira na via rápida do IC21.

O parto foi realizado pela própria família, o que avança o Correio da Manhã. No momento do parto, a grávida de 33 anos deslocava-se num veículo ligeiro para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, acompanhada pelo marido e pela mãe, uma vez que a urgência de obstetrícia do Barreiro estava encerrada. Segundo apurou o Correio da Manhã, a grávida terá entrado em contacto com o INEM, mas as dificuldades de comunicação impediram o socorro. Numa nova ligação telefónica mais tarde, a família informou que o bebê tinha nascido entretanto. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes recebeu uma primeira chamada às 17h15 para a assistência da grávida, mas afirma que não houve colaboração por parte dos utentes, que terão mesmo desligado o telefone. O CODU diz ainda que voltou a ligar para o local e que os utentes recusaram responder às perguntas. Disseram apenas que iam nos próprios meios até ao hospital.

Política. Está então desfeito o tabu. Carlos Moedas vai mesmo recandidatar-se a presidente da Câmara de Lisboa.

É uma notícia avançada pelo Expresso. Depois de um longo período de reflexão, o autarca avança na corrida para um segundo mandato, mas sem ainda ter fechado os lugares nas listas com CDS e Iniciativa Liberal. De acordo com o Expresso, a apresentação da recandidatura vai acontecer até ao final do mês de julho.

Agora, o Ministro das Infraestruturas diz que manter a participação do Estado na TAP é garantir que, a longo prazo, a empresa valoriza e pode permitir reembolsar toda a ajuda.

Em entrevista à RTP, Miguel Pinto Luz explica que o Governo não optou por uma alienação de mais de 50% da TAP porque considera que o importante é maximizar as sinergias com um parceiro internacional credível e valorizar a parte do Estado.

Porque acreditamos que ao alienar 49,9%, maximizamos a oportunidade dos 50,1%. Ou seja, nós alienamos 49,9%, encontramos um parceiro internacional credível que faça crescer a companhia, mais rotas, mais aviões, e isso vai valorizar a participação de 50,1. E, portanto, maximizamos, desse ponto de vista, o prêmio de controle futuro, maximizamos as sinergias e, acima de tudo, damos a oportunidade de que estes investidores que aparecem nesta primeira fase possam vir de fora da União Europeia.

Sobre o cenário de uma alienação de maioria de capital, mais apetecível para os potenciais compradores, o Ministro das Infraestruturas garante que fica para o privado a gestão da empresa. Miguel Pinto Luz reforça ainda que o Executivo vai ser criterioso na venda. Pretende negociar apenas com companhias aéreas relevantes.

O Governo só está disponível para vender a TAP a um parceiro industrial, ou seja, do setor, com dimensão relevante, eu disse-o ali na peça. O que é a dimensão relevante? Necessariamente maior do que a TAP, portanto, tenha garantias que possa escalar. Ainda que possa, esse parceiro aparecer com um fundo. Isso já deixamos em aberto. Agora, estruturalmente, o negócio tem que ser estabelecido com o parceiro da indústria. Para quê? Para haver sinergias, sinergias de rotas, de operação, de gestão da TAP. E é isso que nós procuramos.

À RTP, o Ministro das Infraestruturas garante ainda que o Governo quer salvaguardar todos os postos de trabalho durante as negociações de venda da TAP.

Um ano é o prazo que o Governo propõe para a conclusão das quatro etapas do processo de privatização de 49,9% da TAP. A recuperação do capital investido é um dos principais objetivos.

Esta tarde, no briefing do Conselho de Ministros, Miguel Pinto Luz traçou cinco objetivos com este negócio: recuperar montantes investidos pelo Estado, reforçar competências da aviação e rotas estratégicas, valorizar a TAP com investimento privado, manter a sede da empresa em Lisboa e ainda preservar o valor político da TAP. A privatização vai ser feita em quatro etapas, mas o Governo deixa em aberto a possibilidade de reverter o negócio caso as propostas não vão ao encontro das expectativas. Para já, espera-se a apresentação do caderno de encargos no prazo de 15 dias. Este é um decreto-lei que não tem de passar pelo Parlamento, mas espera o parecer do Presidente da República.

Agora, 12h04. Laura, os partidos exigem mais explicações sobre a venda da parte da TAP. O Chega já pediu um debate de urgência e considera que só assim é possível clarificar o plano do Governo.

No explicador desta tarde da Rádio Observador, o deputado Carlos Barbosa reclama uma maior participação dos restantes partidos no processo de venda da TAP.

Porque achamos que não está ainda esclarecida a forma como está a ser feita e está a ser feita sem os partidos que estão na oposição e que também podem ter decisão neste processo, não estão a ser ouvidos. E nós achamos que deve o próprio Parlamento ser ouvido sobre esta possível privatização.

Já o PS, pela deputada Marina Gonçalves, critica as declarações do Primeiro-Ministro e refere que o partido vai manter a posição.

E por isso, da parte do Partido Socialista, a nossa posição é muito clara. As nossas questões, obviamente, as duas dimensões que colocamos, que são diferentes também do ponto de vista de decisão política, são para nós importantes e são fundamentais nesta discussão e não temos nenhum motivo para mudar a nossa posição. Sobretudo porque para nós a TAP é um ativo estratégico e não um poço sem fundo, como disse o Primeiro-Ministro.

Do lado da Iniciativa Liberal, o deputado Jorge Miguel Teixeira acusou o Governo de recuar no plano de reformas e defende que a TAP deve ser privatizada a 100%.

E nas decisões fundamentais, que são de fato determinantes na decisão de que tipo de Estado é que nós queremos, o Governo recua e recua tão atrás que chegou a ser menos ambicioso do que António Costa no final do seu mandato, que chegou a afirmar que estava disposto a que a TAP fosse privatizada 100%. A posição da Iniciativa Liberal a este respeito é muito clara e tem sido a mesma ao longo dos anos. A TAP é para ser privatizada a 100%.

Já pelo PSD, Alexandre Poço acredita que o início do processo de privatização da TAP é uma boa notícia para os portugueses. O social-democrata lembra que a transportadora aérea só pode crescer com investimento privado.

É uma boa notícia para os portugueses. Tem como objetivo essencial recuperar, até ao limite do possível que a negociação permita, os montantes que o Estado investiu ao longo dos últimos anos na TAP. Eu recordava aqui que o Estado está impedido de investir mais na TAP, em virtude do acordo de reestruturação da empresa com a Comissão Europeia. E nesse sentido, para que a TAP possa crescer, para que a TAP possa ser uma empresa de maior relevância no panorama aeroportuário, ela necessita de um parceiro privado.

PSD, Chega, PS e Iniciativa Liberal ouvidos esta tarde no Explicador da Rádio Observador. O Chega já avançou com um pedido de debate de urgência sobre a venda da transportadora aérea portuguesa.

Edição da meia-noite. Se as eleições autárquicas fossem hoje, Manuel Pizarro seria o novo presidente da Câmara Municipal do Porto.

Pelo menos é o que revela uma nova sondagem do ISCET para o Expresso e para a SIC, que dá vantagem ao candidato do Partido Socialista em relação a Pedro Duarte, que encabeça a coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Ainda assim, os dois partidos que lideram a tabela de sondagens quase duplicaram a intenção de voto. O PS passou de 8% para 36% e o PSD passou de 17% para 33% das intenções de voto. Em terceiro lugar, surge Miguel Corte-Real, candidato do Chega, que reúne 9% das intenções de voto. Os resultados à esquerda mostram que o PCP e Bloco de Esquerda vão ter dificuldades em eleger deputados para a Assembleia Municipal, com 3% e 2% das intenções de voto. Mais longe ainda fica o Livre, com apenas 1%. Já no que diz respeito à abstenção, 12% dos inquiridos admitem que dia 12 de outubro não tencionam ir votar.

Agora 12:08. Para fechar, Laura Figueiredo, outras notícias que vêm marcando a atualidade.

Nas últimas eleições legislativas, o Chega teve um reforço na votação através dos abstencionistas. De acordo com uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, apenas 64% dos eleitores que votaram no Chega nas legislativas do ano passado voltaram a escolher o partido de André Ventura. Já o partido vencedor das eleições, a AD, conseguiu manter 80% do eleitorado da eleição anterior. De acordo com este estudo, a coligação liderada por Luís Montenegro foi buscar 5% de votos de antigos apoiantes do PS, 4% de abstencionistas e 3% do Chega. O PSD e o CDS conseguiram aprovar na especialidade, e com o apoio do Chega, uma proposta de alteração ao diploma do IRS do Governo. Os partidos querem garantir que no próximo ano há uma redução adicional do imposto. A proposta já tinha sido apresentada a 8 de julho, mas foi votada esta quinta-feira na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. O PS e a Iniciativa Liberal abstiveram-se, já o Livre votou contra. A proposta do PSD e CDS salvaguarda que, em sede de Orçamento do Estado para 2026, o Governo propõe reduzir adicionalmente em 0,3 pontos percentuais as taxas marginais do segundo ao quinto escalão. Na atualidade internacional, o líder da Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos diz que a proibição de jornalistas em Gaza serve para encobrir atrocidades contra civis. Através de uma publicação na rede social X, o líder da agência lembra que faz mais de 640 dias que a imprensa internacional não pode entrar no enclave. O líder da agência da ONU diz que a proibição aumenta a desumanização e previne a compaixão.

Final da edição da meia-noite. Amanhã estaremos de volta a partir das 19h. Laura Figueiredo, até amanhã.

Até amanhã.

Sendo que amanhã, já sabemos, há emissão também especial de desporto para acompanhar o Portugal-Bélgica, a partir das 20h, com o último jogo de Portugal na fase de grupos do Campeonato da Europa, que nesta altura se realiza na Suíça. Então até amanhã.

Até amanhã.