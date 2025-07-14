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Meia-noite. As notícias com Nadine Soares.

Boa noite. José Luís Carneiro acusa o governo de criar um espetáculo degradante com os setores da defesa e saúde a empurrarem responsabilidades um para o outro. O secretário-geral do PS promete apresentar uma resposta para a coordenação de emergência hospitalar, considera que o país está pior do que quando o PS estava em funções governativas.

Como se vê, hoje estamos muito pior do que aquilo que estávamos quando o governo do Partido Socialista estava no exercício de funções e assistimos a um espetáculo degradante de várias estruturas do Estado a empurrarem as suas responsabilidades de uns para os outros, da defesa para a saúde, da saúde para a defesa e a falta de um plano estruturado relativo às emergências hospitalares. Quer dizer que esse é um dos temas que levaremos ao debate do Estado da Nação, mas vou dizer ao senhor Primeiro-Ministro que se o governo não tiver competência para apresentar uma resposta, o Partido Socialista vai apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar.

Declarações de José Luís Carneiro aos jornalistas em Lousada. O líder do PS aconselha ainda o governo a reunir-se rapidamente com os setores afetados pelas tarifas de Donald Trump. José Luís Carneiro diz que é preciso estudar já medidas de mitigação.

Os impactos da política tarifária dos Estados Unidos vão sentir-se em toda a União Europeia e também em Portugal. Aliás, já havia uma previsão de que com taxas de 10%, a Europa em 2025 poderia ter uma quebra do seu produto, da sua riqueza, de cerca de 30%. E calculava-se que para 2026, a perda de rendimento europeu podia chegar a cerca de 50%, o que significa que com taxas de 30%, os impactos vão ser muito significativos. É muito importante que o governo possa ter respostas, nomeadamente para os setores que aqui são tão importantes como aqueles setores aqui nesta região, do têxtil, do vestuário, do calçado.

Declarações do líder do PS na apresentação do candidato socialista à autarquia da Lousada. José Luís Carneiro lembra que há vários meses se ouve falar, por parte dos Estados Unidos, da possibilidade de adoção de tarifas e, por isso, defende que o governo deve ter um plano preparado para fazer face aos possíveis impactos económicos. A Iniciativa Liberal aprovou mais 14 coligações com o PSD, incluindo Coimbra, Sintra e Gaia. O acordo em Lisboa continua por fechar. O Conselho Nacional da EL aprovou um segundo lote de candidaturas autárquicas. Inclui 30 candidaturas próprias, entre as quais a de Rui Rocha a Braga, e 14 em coligação. De acordo com a informação enviada por fonte oficial dos liberais, entre as autarquias a que o partido concorre, em coligação, encontra-se, por exemplo, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Sintra, Beja e Faro. Apesar de várias alianças aprovadas do lado do PSD, com várias em que se inclui também o CDS, continua a não estar aprovada uma coligação para Lisboa. Na última convenção nacional, Mariana Leitão assumiu algumas reservas em relação a uma candidatura de coligação em Lisboa. Acusava Moedas de não ter feito um trabalho excecional, mas reconheceu que uma aliança seria o mais sensato a ser feito, no caso de existir uma frente de esquerda. Mariana Mortágua diz que o governo ignora o elefante na sala, que são casas vazias. A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o executivo de Montenegro de ignorar 250 mil casas que se encontram vazias e prontas a habitar. A líder do bloco recorda um estudo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, divulgado nos jornais do JN e Público, que dava conta dessas mesmas casas, que não estão no mercado de venda ou arrendamento, mas que se encontram em bom estado para habitar. Mariana Mortágua acusa o governo, mas também o PS, de evitar falar sobre este assunto.

250 mil casas vazias. E o governo e os partidos do PS à direita dizem-nos que vão resolver o problema da habitação, ignorando o elefante no meio da sala, que são as 250 mil casas prontas a habitar e vazias. E elas não estão nas aldeias, elas estão em Coimbra, elas estão em Lisboa, elas estão no Porto, elas estão em Braga. E ninguém tem a coragem de olhar para as casas vazias e dizer como é que nós resolvemos este problema.

Declarações da coordenadora do Bloco, à margem da sessão de encerramento do Fórum de Ideias e Propostas Coimbra Mudar Mesmo. Também na saúde, a deputada única do Bloco acusa o governo de ter como plano entregar o SNS aos privados. A presidente da Câmara de Matosinhos diz que são necessárias penalizações para evitar situações como as descargas residuais da Lactogal no Rio Onda. Em causa, a descarga de resíduos feitos pela empresa, que levou à interdição das praias de Angeres Norte, em Matosinhos, e Labrujo, em Vila do Conde. Em entrevista à Rádio Observador, Luísa Salgueiro explica que a autarquia já tinha pedido à Agência Portuguesa do Ambiente para apurar a autoria das descargas. De acordo com a presidente da Câmara, a APA já participou a situação ao Ministério Público e abriu processos para punir a empresa. Luísa Salgueiro admite que o diretor da Lactogal já pediu desculpas à autarquia. Ainda assim, a presidente fala de uma ocorrência muito grave, que não tem justificação.

Nada justifica que uma empresa lance para um curso d'água uma carga poluente como aquela, que matou a fauna e foi absolutamente notório o efeito, o impacto negativo que aquela descarga trouxe. Nada justifica isso. A empresa não consegue, tem que resolver. Não é a população que há de ser prejudicada por uma decisão dessas. Alguém decidiu lançar aquilo. E, portanto, a Câmara de Matosinhos repudia essas atitudes e exige, mais uma vez, que sejam tomadas todas as medidas para que não se repitam situações como esta, que destroem anos de trabalho.

A autarca explica ainda que a interdição das praias, devido à contaminação da água, causa danos à imagem de sustentabilidade do conselho e tem um impacto negativo nos negócios. No desporto, o Chelsea venceu o PSG e conquistou o Mundial de Clubes. Venceu por 3 x 0. Valeram dois gols de Cole Palmer e João Pedro, ainda na primeira parte. O Chelsea de Pedro Neto e Enzo venceu assim o PSG de Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos e João Neves. Este último acabou expulso do jogo. Uma final 100% europeia que foi jogada no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos. Ainda no desporto, para sempre um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo. Um dia marcado por homenagens a Jota e ao irmão André Silva no regresso do Liverpool ao relvado. Os Reds realizaram hoje o primeiro jogo de pré-época, duelo com o Preston North End, que os Reds venceram por 3 x 1. O resultado pouco importou. Nas bancadas e no relvado houve homenagens antes, durante e depois do jogo. Miguel Cordeiro, adeptos e equipas homenagearam o eterno número 20 do Liverpool e o irmão André Silva.

"Nunca caminharás sozinho", "You will never walk alone". O hino do Liverpool foi entoado desta forma, em plenos pulmões, na cidade de Preston. O Liverpool jogou fora de casa, mas mesmo assim o hino foi entoado em todo o estádio. O capitão do Preston foi o primeiro a subir ao relvado. Benjamin Whiteman deixou uma coroa de flores junto à bancada onde estavam os adeptos do Liverpool. Nessa bancada, miúdos e graúdos erguiam cartazes, cascóis, tarjas em nome de Diogo Jota e André Silva. As equipas entraram no relvado com vários jogadores visivelmente emocionados. E os jogadores das duas equipas entraram no relvado também com fumos negros. Depois, no centro do relvado, o silêncio. Completo silêncio em todo o estádio. Momento que terminou com um forte aplauso. O jogo iniciou-se e repetiram-se cânticos dedicados a Diogo Jota, com o momento alto a chegar ao minuto 20. É um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo. Os adeptos do Liverpool entoaram o famoso cântico Diogo Jota no minuto 20, o número da camisola que nunca mais vai voltar a ser utilizado no histórico clube inglês. Os adeptos do Preston juntaram-se e este cântico foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos. No relvado, o Liverpool venceu. Foi assim o primeiro jogo de pré-época do campeão inglês, depois da morte de Diogo Jota. Os jogadores evitaram festejar os gols, preferiram replicar os festejos popularizados pelo jogador português. Nas bancadas, gritou-se: "Diogo". Para sempre o "lad from Portugal".

O jornalista Miguel Cordeiro com as homenagens a Diogo Jota e o irmão André Silva, neste que foi o primeiro jogo dos Reds sem Diogo Jota. Outras notícias que marcam a atualidade a esta hora: um carro caiu ao rio Douro depois de ser despistado em Gondomar, neste domingo à noite. É o que noticia o JN, que escreve que o alerta foi dado por volta das 9 p.m. O Correio da Manhã indica que foi encontrado o corpo de uma mulher na casa dos 60 anos dentro do carro, na sequência de buscas subaquáticas, as buscas que foram realizadas pelos bombeiros sapadores do Porto. O acidente aconteceu nas mediações da Marina do Covelo, na zona da barragem de Crestuma Lever, acrescenta o jornal de notícias. Lá fora, nos Estados Unidos, duas mulheres morreram num tiroteio este domingo numa igreja do Kentucky. O ataque acontece na sequência de um primeiro incidente no aeroporto de Blue Grass, em Fayette. O suspeito de realizar este ataque foi morto e um polícia ficou ferido. De acordo com o jornal Lexington Herald Leader, um polícia foi alvejado no aeroporto e outras quatro pessoas foram alvejadas a 25 km nesta igreja batista de Richmond. Essas duas mulheres morreram, 72 e 32 anos, tinham essas idades. Foi na igreja que o suspeito acabou por ser abatido. Não há referências sobre motivações, nem é referida qualquer identificação. O aeroporto Blue Grass indica que as operações aeroportuárias já estão a decorrer com normalidade, ainda que o caso esteja a ser investigado. Benjamin Netanyahu terá prometido que após o cessar-fogo, vai voltar à guerra em Gaza. É o que avança a televisão israelita Channel 12. Terão sido as palavras do primeiro-ministro israelita. O canal diz que Netanyahu terá prometido ao ministro das Finanças israelita que vai voltar à guerra depois do cessar-fogo de 60 dias em Gaza, que está a ser discutido com o Hamas, no Qatar. É com a atualidade internacional que encerramos este noticiário e voltamos a atualizar toda a informação à minute meia, já com o jornalista João Lourenço.