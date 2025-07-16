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Vamos às notícias. Jornal da meia-noite com edição da jornalista Laura Figueiredo. O Partido Socialista acusa Luís Montenegro de normalizar o Chega para continuar a negociar com o partido de André Ventura.

A Comissão Nacional do PS está reunida esta noite para preparar o debate do Estado da Nação, que acontece esta quarta-feira. Na reunião que decorre à porta fechada na sede nacional do PS, José Luís Carneiro deixou duras críticas ao governo. No Largo do Rato, a acompanhar o encontro, está a grande repórter d'O Observador, Rita Tavares, agora em directo. Boa noite, Rita. José Luís Carneiro abriu a reunião com críticas ao Executivo.

É verdade, José Luís Carneiro falou, na abertura da reunião da Comissão Política do partido, que convocou para preparar o debate do Estado da Nação, que acontece esta semana, e a focar-se nas críticas a uma aliança espúria que considera que a AD está a fazer com o Chega na Assembleia da República. O tema em que isso está a acontecer, explicou lá dentro aos socialistas José Luís Carneiro, é a imigração, mas também há outras áreas em que o PS promete fazer uma posição firme, que é a saúde, a habitação e na cultura. José Luís Carneiro tem tido algumas referências durante esta reunião, ao que O Observador foi apurando, de alguns socialistas a tentarem que o caminho do PS, nesta altura, não seja tão colado à AD, na medida em que a AD já está a fazer essa aproximação em relação ao Chega, e que aqui o caminho deverá ser o de cavar as diferenças em relação à AD, aproveitando essa aproximação entre a AD e o Chega, coisa que José Luís Carneiro de resto assumiu que está a acontecer logo no início dos trabalhos.

E Rita, Eurico Brilhante Dias, à entrada para esta Comissão Nacional do Partido Socialista, falou também sobre a polêmica com a demolição de habitações no bairro do Talude Militar, em Loures?

Certo, falou, porque existiu esta tarde a notícia, avançada pela Agência Lusa, de uma carta assinada por alguns socialistas, muito crítica em relação à ação do autarca socialista de Loures, Ricardo Leão. E o líder parlamentar do PS reconheceu que aquilo que foi visto não terá agradado a muitos socialistas, mas que o PS mantém o apoio a este autarca. Eurico Brilhante Dias não foi muito diferente de José Luís Carneiro, que ao início da noite, antes de vir para a reunião do Partido Socialista, esteve em Beja, na apresentação dos candidatos naquela região do Alentejo, apresentação dos candidatos autárquicos, e explicou que a informação que tinha, da parte da Câmara de Loures, é que tinha sido tudo feito dentro das regras, na questão da demolição das barracas, que está agora a ser atracada por socialistas. As críticas vão sendo feitas, mas da parte da direção do PS, há uma nítida vontade de segurar Ricardo Leão e de tentar aplacar as críticas para que não se crie aqui mais um caso à beira da autárquicas e uma divisão interna que poderia ser prejudicial para as posições eleitorais do partido.

A grande repórter d'O Observador, Rita Tavares, em direto do Largo do Rato, onde está a acompanhar a Comissão Nacional do Partido Socialista.

Olhamos agora para a saúde. É um alerta do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. As urgências do novo Hospital de Sintra estão a funcionar à custa das equipas do Amadora-Sintra, por não terem sido recrutados clínicos para a unidade ontem inaugurada.

Em comunicado, o sindicato lembra que o Hospital Fernando Fonseca, que já tinha as equipas muito desfalcadas, vê agora agravadas as dificuldades ao serem retirados médicos para a urgência do novo hospital. A estrutura sindical diz que a promessa de aliviar o Hospital Amadora-Sintra vai assim transformar-se numa maior sobrecarga para os médicos desta unidade. Em declarações à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, a que pertence o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, defende que o novo hospital tem de significar mais recursos humanos e não realocação.

A partir do momento em que estão a usar recursos humanos partilhados com o Hospital Fernando Fonseca, que já de si é um hospital que é extremamente carenciado, o que nós entendemos é que isto é desumano, é irresponsável e o correto não é retirar recursos de uma instituição, de um serviço que já está tão desfalcado para colocar noutra instituição.

Joana Bordalo e Sá, à Rádio Observador. A presidente da Federação Nacional dos Médicos pede que o Ministério da Saúde aposte no reforço de recursos humanos. Caso contrário, os dois hospitais vão enfrentar falhas de resposta aos utentes.

O Ministério da Educação alega dificuldades técnicas como justificação para o atraso no envio das classificações dos exames nacionais do nono ano para as escolas.

As notas deviam ter chegado esta terça-feira, mas sem esta informação, os estabelecimentos de ensino não conseguiram afixar as classificações finais, uma vez que os exames nacionais de português e matemática pesam 30% na nota final. A natureza das dificuldades técnicas não é explicada. Entretanto, o Júri Nacional de Exames assegura aos diretores das escolas que vão ser enviados esta quarta-feira os resultados dos exames. Ouvido pela Rádio Observador, o presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas Públicas diz que acredita que as pautas possam mesmo sair esta quarta-feira. Filinto Lima sublinha que a situação é incomum.

Não é normal este atraso na divulgação das classificações, portanto, das provas finais. Algo terá passado e penso que os professores, os diretores e os pais deverão ser conhecedores Daquilo que, de facto, obviou a este atraso na divulgação das classificações. Eu faço votos para que amanhã, na verdade, as escolas do nosso país tenham acesso a essas classificações.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas espera que o Ministério da Educação esclareça a situação. Carlos Moedas considera que há um antes e depois de Manuela Eanes na vida de muitas mulheres portuguesas.

Decorações do presidente da Câmara Municipal de Lisboa na cerimónia de entrega da Medalha de Honra da Cidade à antiga primeira-dama, no evento que aconteceu este final de tarde nos Paços do Conselho. Carlos Moedas lembrou a forma como Manuela Eanes era vista nos primeiros anos da democracia.

Mas lembro-me, sobretudo, neste dia, da forma como a minha mãe olhava para si, a admiração que tinha por si. Ela e as mulheres da sua geração em Beja, que era uma cidade ainda bastante fechada, que naquela altura tinha ainda muito de cinzento do antigo regime, e em si, essa geração da minha mãe viu o símbolo de algo novo, de uma sociedade mais aberta, mais moderna, de uma sociedade onde a mulher não estava reservada a um papel fixo e pré-definido. Houve para elas, essas mulheres, um antes e depois de Manuela Eanes em Portugal.

Manuela Eanes foi esta terça-feira homenageada em reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu em prol das causas sociais, especialmente na defesa dos direitos das crianças.

Meia-noite, oito minutos, Laura Figueiredo, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

Em Múrcia, no sul de Espanha, grupos de extrema-direita têm atacado imigrantes como pretexto uma agressão a um idoso por três marroquinos. Esta é a quarta noite de protestos na Torre Pacheco, em Múrcia, desta vez contra jornalistas da RTV. A equipa estava a fazer um direto quando foi insultada, perseguida e agredida. A polícia teve de intervir e proteger os jornalistas espanhóis. Mais de 130 agentes da Polícia de Choque espanhola foram mobilizados para tentar evitar distúrbios. O protesto terminou sem feridos e sem detenções, mas, entretanto, foram já convocadas manifestações para as próximas três noites. Donald Trump rejeita entregar mísseis de longo alcance à Ucrânia com capacidade para atacar cidades russas. Questionado pela imprensa na Casa Branca sobre a possibilidade de enviar às forças ucranianas mísseis de longo alcance, o presidente norte-americano diz que não está a pensar nisso. Trump anunciou na segunda-feira um acordo pro envio de armamento à Ucrânia, incluindo baterias antimísseis Patriot, solicitadas pelo presidente ucraniano, que vão ser pagas pelos aliados europeus e não pelos Estados Unidos. Benjamin Netanyahu garante que Israel não vai permitir que a Síria se torne num segundo Líbano, uma posição defendida pelo primeiro-ministro israelita durante uma visita a um centro de treino militar no Vale do Jordão. A garantia surge depois de Netanyahu ter ordenado ataques contra as forças sírias na cidade de Sueida, no sul do país. O primeiro-ministro israelita acrescenta que espera não ter de voltar a atuar.

Notícia de fecho no Jornal da Meia-Noite, as notícias que marcam a atualidade pela voz da jornalista Laura Figueiredo.