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Jornal da meia-noite com edição da jornalista Laura Figueiredo. O Ministro das Infraestruturas critica as tentativas de privatização e nacionalização da TAP nos últimos anos, diz que tem havido ziguezagues permanentes.

Na grande entrevista da RTP3, Miguel Pinto Luz aponta que as negociações dos últimos anos não têm sido benéficas nem para a companhia aérea, nem para o Estado.

A TAP tem sido ziguezagues permanentes. Há um partido que privatiza, o outro nacionaliza. Há um partido que nacionaliza, o outro privatiza.

E isso é o pior para a companhia?

Não, é o pior para a companhia, é o pior para a credibilidade do Estado, para a confiança dos mercados, para a confiança dos investidores em Portugal. Isso tem que acabar. E agora acaba.

Quanto ao governo PS ter prometido à companhia aérea brasileira Azul que a dívida de 178 milhões seria paga pela TAP, Miguel Pinto Luz diz que ainda não tem conhecimento do documento. Em causa uma carta assinada em 2020 por Pedro Nuno Santos a atestar que o empréstimo à TAP não foi um suprimento.

Não encontramos essa carta. O processo é tão dantesco quanto foi o processo de renacionalização. Naturalmente, o Estado português sabe o que está acontecendo em tribunal e, portanto, naturalmente, tivemos a preocupação de tentar perceber se existia, de facto, essa carta ou não. No Ministério das Infraestruturas não existe, não a encontramos. Eu não vou descansar enquanto não vir essa carta. Pela afirmação que o jornal faz, e diz bem, e pelo conhecimento que temos, as partes dizem que a carta existe. Ora, a parte do Estado não encontra a carta, precisamente pelas tais lacunas que este processo TAP está envolto.

Miguel Pinto Luz confirma que o governo tem feito de tudo para encontrar a carta e garante que se o documento existir, vai ser discutido apenas entre a TAP e a companhia aérea Azul.

Falamos agora das alterações à Lei de Estrangeiros. O Presidente da República diz que quer uma resposta à atual situação, que considera insustentável, mas sem que se caia no outro extremo.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que ainda vai avaliar se promulga ou não a nova Lei de Estrangeiros. À margem de uma comemoração na Diocese de Santarém, o Presidente da República explicou aos jornalistas que não assistiu ao debate desta tarde na Assembleia da República e que, por isso, não conhece a versão final. Ainda assim, o chefe de Estado assegura que vai fazer uma avaliação rigorosa da proposta.

A lei foi votada hoje. Eu não assisti ao debate, não conheço a versão votada, que teve alterações, ao que parece, no final. Há de chegar às minhas mãos e se encontrar que há um equilíbrio geral e não há nenhum ponto pormenor que me impressione politicamente de forma negativa, eu assino, promulgo. Se entender que tenho dúvidas nalguns aspectos quanto ao seu conteúdo, devolvo à Assembleia e peço: "Vejam lá isto. É mesmo para ser assim ou pode conhecer-se outra fórmula?"

Caso encontre algum ponto na lei que não respeita a Constituição, Marcelo Rebelo de Sousa admite encaminhá-la para o Tribunal Constitucional. O chefe de Estado garante ainda estar disponível para receber todos os partidos, da direita à esquerda. Quanto às demolições de habitações precárias num bairro em Loures, o Presidente da República defende que deve ser apurada a situação das pessoas afetadas e encontradas soluções efetivas e duradouras para evitar uma sensação de remendos.

A Procuradoria-Geral da República confirma a abertura de um inquérito sobre o processo de demolição de casas precárias no bairro do Talude Militar, em Loures.

A abertura do inquérito surge depois de a autora da Lei de Bases da Habitação, Helena Roseta, ter dito que ia avançar com uma denúncia ao Ministério Público contra a Câmara de Loures por abuso de poder nas operações de demolição de casas precárias. A autarquia socialista começou na segunda-feira uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem mais de 160 pessoas. Uma operação que foi, entretanto, interrompida por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro. O advogado Miguel Matias admite que não encontra sentido no inquérito da Procuradoria-Geral da República sobre este processo de demolição de casas precárias. Em declarações à Rádio Observador, o advogado diz que os moradores foram notificados atempadamente sobre as demolições e sublinha o papel da autarquia de Loures, que está a encontrar alternativas habitacionais para os lesados.

Sinceramente, não percebo porque as demolições efetuadas, portanto, às barracas, foram notificadas certamente dentro do devido tempo. E eu sei que a Câmara de Loures está a providenciar para arranjar colocação às pessoas que ficaram desalojadas das suas habitações. Portanto, eu percebo que há aqui um equilíbrio que tem que ser encontrado entre aquilo que é um direito condigno a ter um teto e o direito condigno também, e o dever, aliás, da Câmara Municipal de Loures, de agir de acordo com a lei.

Miguel Matias diz ainda que deviam ter sido esclarecidas pela Procuradoria-Geral da República as possíveis acusações que a autarquia de Loures pode vir a enfrentar. Ainda assim, diz que em causa podem estar crimes como o abuso de poder, que pode mesmo levar à perda de cargos autárquicos, políticos, mas também a nível operacional.

Falamos agora de eleições autárquicas. Carlos Moedas considera que os lisboetas têm de escolher entre uma visão moderada ou uma visão radical.

Um apelo feito durante a apresentação da recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa, num evento na Estufa Fria, onde deixou algumas promessas, como um plano de segurança conjunto com o governo para a cidade de Lisboa. O PSD vai avançar coligado com o CDS e a Iniciativa Liberal, mas Carlos Moedas pisca também o olho aos socialistas. António José Soares.

Um dia depois de ter anunciado uma coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal para a Câmara de Lisboa, Carlos Moedas apela agora ao voto dos socialistas moderados. No discurso de recandidatura, o autarca diz que em outubro os lisboetas vão ter que fazer uma escolha simples.

Entre a moderação A moderação de quem sonha e quem faz e o radicalismo. O radicalismo que já conseguiu minar uma grande parte do Partido Socialista, que prejudicou o país e que agora quer trazer esse modelo falido para Lisboa. Por isso, meus amigos, eu tenho uma mensagem e uma mensagem muito importante. Tenho uma mensagem para aqueles socialistas moderados que sabem que em mim têm um porto seguro em Lisboa. Para eles também, aqui estamos, para aqueles que são moderados, para aqueles que estão conosco e que vêm de tantos outros partidos.

Moedas aproveitou ainda a presença de Luís Montenegro na Estufa Fria para anunciar um plano de segurança conjunto com o governo para Lisboa.

A responsabilidade da segurança é do governo, é verdade, mas por isso, em conjunto, e o senhor primeiro-ministro deu-me todo o apoio, vamos ter um plano de ação de segurança para Lisboa. Vamos ter um plano de ação em que vamos ter mais polícia em Lisboa. O governo não nos vai falhar. Vamos conseguir. Em que vamos ter mais gente, em que vamos ter, pela primeira vez, guardas noturnos, em que vamos continuar a pôr câmaras de videoproteção e continuaremos a investir no policiamento comunitário.

O agora recandidato à Câmara Municipal de Lisboa deu os parabéns ao primeiro-ministro pelo trabalho que tem feito na imigração e promete não tolerar quem faz da imigração ilegal um negócio. Já na área da habitação, Carlos Moedas anuncia a criação de novos bairros lisboetas.

Do Vale de Santo António, 2400 novas casas, oito hectares de parque verde. O Vale de Chelas se vai traduzir em 2000 novas casas, 65 hectares de espaços verdes, os 10 hectares do Casal do Pinto, os seis hectares da Quinta do Ferro, que já estamos a construir.

Ainda nesta área, Carlos Moedas promete criar projetos de habitação dedicados aos mais jovens nos bairros históricos da capital.

O jornalista António José Soares com algumas das ideias do discurso de recandidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa. O acordo de coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal para as autárquicas vai ser formalizado já na próxima semana.

Olhamos agora para a saúde, mudamos de tema neste jornal da meia-noite. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde promete que este verão a situação das urgências vai ser melhor do que no ano passado.

Entrevistado na RTP, Álvaro Almeida garante que o problema das urgências pediátricas já foi resolvido, embora admita que não pode solucionar todos os problemas, o diretor executivo do SNS assegura que vai ser um verão melhor do que o do ano passado.

Não posso garantir que os problemas estão todos resolvidos, que obviamente, isso não posso garantir. Agora, que a situação será menos má do que no ano passado, será melhor que o ano passado, sim, podemos garantir. Temos todos os mecanismos para conseguir que isso aconteça.

Relativamente ao médico dermatologista que ganhou €400 mil em cirurgias extra, Álvaro Almeida considera que a situação não é normal, mas não está surpreendido.

De facto, não parece normal. Ganhar €400 mil em um ano, não sendo normal, não é necessariamente surpreendente. Provavelmente, terá ocorrido alguma irregularidade. Para começar, há uma irregularidade que não devia ter acontecido, que é ser o próprio médico que marca as cirurgias, faz a cirurgia e codifica a cirurgia. Portanto, a mesma pessoa fazer as três coisas não é suposto, não é assim que deve funcionar.

Álvaro Santos de Almeida diz que vai mudar a gestão do atual sistema integrado, a gestão de inscritos para cirurgia, para um sistema novo, mas admite que a mudança já estava a ser feita antes do conhecimento destes casos.

O incêndio de Sabrosa está agora controlado, é o que diz a autarca à Rádio Observador.

Ainda assim, o fogo em Vila Real continua a mobilizar a esta hora mais de 370 bombeiros. O comandante dos bombeiros de Sabrosa explica que o combate é difícil por causa das projeções e do vento intenso. À Rádio Observador, Helena Lapa, autarca de Sabrosa, diz que os habitantes retirados de casa por precaução já regressaram às habitações e face ao cenário das últimas horas, a situação está agora mais favorável.

De momento a situação está controlada, até porque baixou muito a temperatura, está humidade, não há vento. A situação está controlada. Estávamos em risco de ter que evacuar duas populações, mas entretanto o vento também mudou de direção, deixou de oferecer risco e suspendeu-se a evacuação. Espera-se que a noite não vá ser complicada. Os bombeiros estão neste momento a fazer uma operação de contra fogo, mas amanhã obviamente que vai haver reincendimentos, porque a área é muito extensa.

Helena Lapa, autarca de Sabrosa, a fazer um ponto de situação do incêndio em Sabrosa, Vila Real.

Meia-noite, 11 minutos, Laura Figueiredo, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

O Sporting perdeu o primeiro jogo da pré-temporada. Os Leões de Rui Borges saíram derrotados por 2 x 0, num jogo frente aos escoceses do Celtic. Os gols da partida foram apenas marcados na segunda parte. O Sporting volta a jogar na próxima segunda-feira, no Estádio do Algarve, frente ao Sunderland. O início da partida está marcado para às 20h. Ainda no desporto, Luís Ferreira é o novo treinador do futebol da Seleção Nacional do sub-21. O ex-técnico do Vitória de Guimarães assume o cargo que estava ocupado há 15 anos por Rui Jorge. A substituição foi oficializada pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença. Aos 39 anos, o novo selecionador nacional do sub-21 tem pela frente desafios como a conquista do Campeonato Europeu da categoria em 2027. Luís Ferreira vai também procurar garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos de 2028.

E é com desporto que fechamos este jornal da meia-noite. As notícias que marcam a atualidade pela voz da jornalista Laura Figueiredo.