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Jornal da meia-noite com edição da jornalista Laura Figueiredo. A Iniciativa Liberal vai confirmar este sábado o nome de Mariana Leitão como a próxima líder do partido.

Os liberais reúnem-se em Alcobaça para a 10ª convenção do partido. Uma convenção que vai acontecer em velocidade recorde, em menos de 24 horas. A Iniciativa Liberal vai discutir e aprovar a única moção de estratégia global que tem Mariana Leitão como candidata única ao lugar de Rui Rocha, João Gama.

E que será, por isso, eleita presidente da Iniciativa Liberal. Na moção, Mariana Leitão descreve a sua candidatura como um reencontro com o ADN liberal, ambiciona um partido sem medo de incomodar e recupera bandeiras que foram deixadas cair nas últimas eleições, como por exemplo, a taxa única do IRS. Promete ter a coragem para liderar uma transformação do país. Os liberais voltam a reunir-se cinco meses depois da última convenção e aí Mariana Leitão confessava que não lhe passava pela cabeça liderar a Iniciativa Liberal.

Há um caminho que pode culminar com Mariana Leitão como presidente da Iniciativa Liberal? Vê-se nesse fato.

Não tenho essa ambição, não é algo que esteja nos meus planos.

Mariana Leitão, há cinco meses, em Loures, em entrevista à Rádio Observador, foi o trunfo de Rui Rocha para as próximas presidenciais.

Portugal precisa de ambição, Portugal precisa da Mariana Leitão!

De lá para cá, desistiu da corrida a Belém e agora não esclarece se a Iniciativa Liberal deve apoiar um membro do partido nessa próxima eleição. A ver que novidades saem desta convenção. O certo é que Mariana Leitão será a primeira mulher a liderar o partido. Tem uma comissão que vai integrar 13 novos nomes, uma lista que procura unir a Iniciativa Liberal. Nos vogais há, por exemplo, dois nomes ligados à oposição interna e à antiga lista de Carla Castro. Há quatro deputados que não vão estar na comissão de Mariana Leitão, a começar por Rui Rocha e seguindo por Miguel Rangel, Angélique da Teresa e Joana Cordeiro.

O jornalista João Gama a resumir os trabalhos da 10ª convenção da Iniciativa Liberal, que acontece amanhã. Começam os trabalhos às 10h30 da manhã em Alcobaça. Mariana Leitão vai ser eleita como a próxima presidente da Iniciativa Liberal.

O ministro da Defesa não consegue quantificar o retorno que o investimento no setor vai ter na economia portuguesa.

O governo tem garantido que Portugal vai cumprir a meta do investimento na defesa de 2% do PIB em 2025, o que corresponde a mais de mil milhões de euros. O próprio Nuno Melo já disse, no passado, que o objetivo traçado para este ano tem como pressuposto dar retorno e fazer crescer a economia. Questionado esta noite na CNN sobre o valor desse retorno, Nuno Melo não consegue quantificar.

Nenhum de nós pode fazer, nem o ministro das Finanças acertará em todas as previsões orçamentais, menos eu teria essa veleidade em relação ao impacto, que de todo modo, eu tenho a certeza, será muito grande.

Ou seja, ao país está a ser exigido este enorme esforço de investimento na defesa. Os portugueses não merecem saber, no cômputo geral, quanto é que isso significará de retorno pra economia?

Os portugueses não só merecem, como sabem exatamente e como irão ser, aquele que será o investimento até o final de 2025, sendo que, numa relação de causa e efeito, o que nós sabemos é que, tendo em conta os projetos aquisitivos e a necessidade de envolvimento de micro, pequenas e médias empresas portuguesas em todo o processo, nós sabemos que estamos a assegurar a criação de muitos postos de trabalho.

Já sobre a carta enviada por José Luís Carneiro a desafiar Luís Montenegro para um acordo estratégico com o PS na área da Defesa, Nuno Melo recorda a posição do chefe de governo sobre esta matéria.

O primeiro-ministro sobre isso já respondeu no sentido de dizer que em matéria de defesa dialoga com todos. É isso que é suposto, procurando grandes consensos.

Não irá privilegiar o PS nesta matéria?

Estamos a falar de uma área de soberania e essa liderança no processo compete ao primeiro-ministro e, nessa medida, também a dimensão da resposta.

Portanto, não irá privilegiar o PS nesta matéria?

O diálogo tem a acontecer com todos.

O ministro da Defesa, Nuno Melo, esta noite em entrevista na CNN.

E Laura, afinal, houve acordo de princípio entre o governo e o Chega pra alterar as leis da nacionalidade.

Uma confirmação que chega pelo ministro dos Assuntos Parlamentares no explicador da Rádio Observador. Apesar de confirmar o entendimento com o Chega, Carlos Abreu Amorim explica que o Executivo dialogou com todas as forças políticas.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o fato de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

O primeiro a falar sobre um princípio de acordo para alterar as leis da nacionalidade foi André Ventura. Esta quinta-feira, Luís Montenegro garantiu no debate do Estado da Nação não saber ao que o líder do Chega se estava a referir. De qualquer maneira, Carlos Abreu Amorim rejeita que a AD esteja a ceder à agenda do partido de Ventura, mas avisa que já não se pode ignorar o Chega.

Temos que dialogar com o Chega. Não o fazer, isso sim, é que seria, eventualmente, não respeitar as regras do jogo democrático. Agora, uma coisa é existirem conversações, outra coisa é existirem concessões. E nós não vamos fazer concessões no que respeita ao Estado de direito.

E a AD não está a fazer concessões ao Chega no que toca à imigração?

Não

Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Explicador da Rádio Observador, recusa que haja qualquer tipo de aliança no horizonte com André Ventura.

E precisamente o líder do partido Chega pediu uma audiência urgente a Belém com o intuito de sensibilizar o Presidente da República para a importância de alterar a lei dos estrangeiros.

André Ventura quer impedir que Marcelo Rebelo de Sousa seja um obstáculo ao controle da imigração em Portugal e, por isso, pretende explicar ao chefe de Estado o impacto para o país, em termos de segurança, de uma eventual não promulgação.

Nós queremos sensibilizar o Presidente da República, porque esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar também não seria a do PSD. Foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o Presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

O líder do Chega acusa ainda o governo de eleitoralismo rasca por deixar para antes das eleições autárquicas o pagamento do suplemento extraordinário das pensões, em causa o diploma do governo promulgado hoje pelo Presidente da República, que prevê a atribuição de um suplemento extraordinário para as pensões até 1.566,50 €. Ainda assim, apesar das críticas, André Ventura garante que o Chega não vai inviabilizar a medida.

O Chega não vai inviabilizar nenhum aumento de pensões em Portugal, nem nenhum suplemento. Não vamos inviabilizar. Agora, nós temos que dizer a verdade. Um: é muito estranho um governo que tem eleições em outubro atribuir um suplemento extraordinário em setembro. Francamente, dá um ar de eleitoralismo rasca. Honestamente, nem sequer é de bom eleitoralismo, é um eleitoralismo rasca. Há umas eleições em outubro, dá-se umas migalhas em setembro. Parece aqueles países à moda da América do Sul, em que se dá qualquer coisa para as pessoas votarem neles. Não é positivo, não é uma boa lógica de fazermos. Segundo: nós temos um problema sério com pensões em Portugal. Nós temos mais de 1 milhão de pensões abaixo de €500. Isto é um problema sério que não se resolve com aumentar €16 ou €12 por mês as pensões.

André Ventura, na Charneca da Caparica, em Almada, à margem da apresentação dos candidatos do Chega à Câmara Municipal de Setúbal.

O Partido Socialista vai aprovar o suplemento extraordinário das pensões, mas não garante o mesmo com a baixa do IRC.

No final da apresentação da candidatura de João Paulo Correia à Câmara de Vila Nova de Gaia, José Luís Carneiro assegurou que vai votar favoravelmente a atribuição da pensão extraordinária aos pensionistas. Durante o debate do Estado da Nação, na quinta-feira, o secretário-geral do PS tinha dito que era uma medida utilitária, mas com caráter eleitoralista. No entanto, reforçou que o Partido Socialista não podia ser contra uma medida com relativo benefício para os pensionistas. Já no que diz respeito à redução do IRC, José Luís Carneiro diz que vai esperar que a proposta chegue ao Parlamento para decidir o voto.

A Câmara Municipal de Loures esclarece que das 36 pessoas do bairro do Taludo Militar que recorreram aos serviços sociais até quarta-feira, só 14 aceitaram ajuda.

De acordo com os dados divulgados pela autarquia, das 55 famílias que ocupavam as construções demolidas, 36 procuraram apoio social e destas, 14 estão a receber apoio direto da Câmara, outras 14 encontraram alternativa junto de familiares ou amigos, uma família recusou o apoio disponibilizado e sete não manifestaram interesse nas soluções apresentadas. Atualmente, três famílias com cinco menores continuam com apoio de pernoita, enquanto 10 famílias com 21 crianças recebem apoio alimentar. Cinco famílias já conseguiram autonomizar-se no mercado de arrendamento com ajuda municipal. A Câmara mantém para já, no terreno, técnicos. Entre hoje e amanhã estão a decorrer ações de limpeza no Taludo Militar para remover resíduos e melhorar a segurança do espaço. A autarquia garante ainda que todas as pessoas foram previamente informadas e que o apoio social esteve sempre disponível antes, durante e depois da operação.

Meia-noite e nove minutos. Laura Figueiredo. Que outras notícias marcam a atualidade a esta hora?

O governo vai alargar o prazo para as empresas entregarem a declaração mensal de IVA de maio. A submissão da declaração pode ser feita até terça-feira, dia 22 de julho. O prazo regular terminava a 20 de julho, no domingo. O alargamento deve-se a problemas nos programas de contabilidade, confirmados pela Ordem dos Contabilistas. De acordo com o despacho assinado hoje pela Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, não há acréscimos ou penalidades. Lula da Silva vai candidatar-se às eleições presidenciais do Brasil no próximo ano, se estiver bem de saúde. É uma garantia deixada pelo chefe de Estado brasileiro num evento no estado do Ceará, horas depois da casa e da sede do partido Bolsonaro terem sido alvo de buscas por parte da Polícia Federal. Lula da Silva diz que não vai entregar o país de volta a um bando de malucos. Os Estados Unidos e a Venezuela chegaram a acordo para troca de prisioneiros. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, numa publicação na rede social X. De acordo com essa publicação, foram libertados 10 cidadãos norte-americanos que estavam detidos pelo regime da Venezuela. Também mais de 250 venezuelanos que estavam presos no centro de confinamento do terrorismo foram libertados. E é já daqui a menos de meia hora, Maria, que a Rádio Observador passa a ser ouvida em 92.8 FM na Grande Lisboa.

É verdade, Laura. Temos um novo centro emissor em Loures que vai permitir melhorar a qualidade e o alcance do sinal da nossa rádio. E o que temos de fazer, Laura?

Então, quem nos costuma ouvir em 93.7, vai ter que ajustar o rádio para 92.8, se tiver um rádio manual. No carro, em princípio, já é automático.

É muito simples. E a mudança acontece já daqui a 20 minutos, sensivelmente. A Rádio Observador passa a ser ouvida em 92.8 na Grande Lisboa. Contamos consigo desse lado. É a notícia de fecho no jornal da meia-noite, as notícias que marcam a atualidade pela voz da jornalista Laura Figueiredo.