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É meia-noite. As notícias com Miguel Gato.

Candidata única, eleita com 73% dos votos, Mariana Leitão é a nova presidente da Iniciativa Liberal. A sucessora de Rui Rocha foi escolhida na 10ª Convenção Nacional do Partido. No discurso de encerramento, Mariana Leitão colou AD ao Partido Socialista e diz também que Luís Montenegro tem de decidir se quer ser António Costa. João Gama.

Uma iniciativa liberal como a verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marcou o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento a Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao Executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para a habitação e para a saúde, mas primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma, menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que sem resposta, quem cresce são os treinos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos.

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal, já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não indicou uma única palavra.

O jornalista João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão após ser eleita presidente da Iniciativa Liberal. Mariana Leitão promete uma IL mais radical e também mais irreverente. E nesta convenção ficou-se a saber que João Cotrim Figueiredo está a ponderar uma candidatura à Presidência da República. O anúncio foi feito em primeira mão, em entrevista à Rádio Observador. O eurodeputado ouviu gritos de avanço para Belém a partir da plateia e respondeu João Costa Campos ao mote lançado pelas centenas de militantes presentes em Alcobaça.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da décima convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim, ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse dali do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram, de facto, as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste, resiste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma João Cotrim Figueiredo, está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer. Agora, por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não.

É uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com a maior das cautelas e prudências, evidentemente.

A avançar, João Cotrim Figueiredo garante que não vai abandonar o cargo de eurodeputado e que quer uma candidatura afastada da máquina partidária.

Eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, não gostaria que fosse uma coisa demasiado partidária.

A confirmação estará para breve. É pelo menos o que diz João Cotrim Figueiredo, que não esconde interesse em concorrer a Belém.

João Costa Campos, um dos jornalistas que acompanhou a décima convenção da IL em Alcobaça. Na análise, o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, acredita que é difícil travar esta candidatura de João Cotrim Figueiredo e que assim o antigo líder do partido acabou por roubar o protagonismo a Mariana Leitão nesta convenção liberal.

Eu não vejo que esta candidatura possa já parar. João Cotrim Figueiredo parece que já tem tudo, mesmo nas pequenas nuances, na entrevista que dá ao Observador, quando diz: "Sim, eu não vou abdicar de ser eurodeputado. Já há outras experiências de eurodeputados que foram candidatos presidenciais." Acho que referindo-se a João Ferreira. E portanto, eu creio que já ninguém para esta candidatura de João Cotrim Figueiredo, porque ainda hoje eu quase que aposto que as peças televisivas, os artigos dos jornais, nós aqui neste espaço, não estaríamos a falar de João Cotrim Figueiredo se ele não tivesse pré-anunciado uma pré-candidatura. E, portanto, se isso atrapalhou a líder, sem dúvida.

Análise de Rui Pedro Antunes à 10ª convenção da IL. A reunião magna aconteceu este sábado em Alcobaça, acabou com a eleição de Mariana Leitão como presidente do partido e com o anúncio de um possível candidato presidencial, João Cotrim Figueiredo. Mudando de tema, o Ministro dos Negócios Estrangeiros fala numa notícia totalmente descabida, em causa a polêmica de Portugal ser contra a inclusão do tema da fome em Gaza, numa declaração da Cimeira da CPLP. Em entrevista esta noite à SIC Notícias, Paulo Rangel esclarece o caso e critica também o trabalho jornalístico que revelou esta notícia.

Esta notícia é totalmente descabida, não tem qualquer sentido. Isto é de quem não conhece e não fez o trabalho jornalístico bem feito, para ao menos conhecer os mecanismos da CPLP. Porque, em primeiro lugar, não estamos a falar da declaração da CPLP, é de uma declaração de um conselho de segurança alimentar e nutricional, que não se refere, nem se deve referir aos conflitos. Portanto, é uma coisa marginal, é à margem da cimeira. Os conflitos são tratados na declaração final fundamental, na primeira declaração. Não é nas declarações setoriais de setores, porque se nós queremos condenar algo relativamente ao conflito israelo-palestiniano, é no setor dos conflitos que temos que o fazer.

De acordo com o jornal Público, a referência a que o governo se opôs condenava todas as formas de violência que punham em causa o direito humano à alimentação, com referência direta à situação na Faixa de Gaza. PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda questionaram este sábado o governo sobre esta polêmica. Estes partidos consideram a posição do governo injustificável. A empresa responsável por assegurar o transporte aéreo de emergência em Portugal culpa o governo e o INEM pelos atrasos no concurso público para a compra destes equipamentos e esclarece que se os prazos tivessem sido cumpridos, todos os meios aéreos estariam no terreno no dia 1 de julho. No artigo publicado hoje no Observador, o presidente da empresa, a empresa Golfmed, escreve que todo o processo decorreu de forma atropelada e revela atrasos de dois meses neste lançamento do concurso público internacional para a compra de helicópteros, que deveria ter sido lançado em setembro de 2024 e que apenas foi efetuado em novembro. A falta de meios aéreos do INEM tem sido colmatada por equipamentos da Força Aérea Portuguesa. Em comunicado, o Instituto Médico revela que, nos primeiros 15 dias de julho, estes meios aéreos de substituição efetuaram 5 das 29 missões efetuadas pelo INEM. Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Tel Aviv para pedirem a Benjamin Netanyahu e a Donald Trump que fechem um acordo que faça regressar os reféns detidos pelo Hamas, em causa um protesto junto à Embaixada dos Estados Unidos, em Tel Aviv, que decorreu esta noite. Num outro ponto da cidade de Tel Aviv, dezenas de ativistas concentraram-se exigindo o fim do genocídio na Faixa de Gaza. Estas manifestações ocorreram depois das declarações feitas na sexta-feira por Donald Trump, nas quais insinuou, mais uma vez, que 10 reféns serão libertados muito em breve, sem dar mais detalhes sobre o avanço das negociações entre Israel e o Hamas. Terminamos no desporto. O Braga venceu esta noite o Celta de Vigo, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos na nova temporada, na Pedreira. Os arsenalistas derrotaram a formação espanhola por 3x1, com gols de Gorbi, Rodrigo Salazar e também Diego. Foi o último teste de pré-temporada do Sporting Braga, antes de defrontar os búlgaros do Levski Sofia, jogo a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. A primeira mão joga-se na próxima quinta-feira na Bulgária.