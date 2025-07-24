Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É meia-noite. Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Laura Figueiredo. Começamos com a notícia de um tiroteio que aconteceu esta noite junto ao mercado Time Out, em Lisboa.

Uma notícia avançada pelo Correio da Manhã e confirmada à Rádio Observador pelo Comando Metropolitano da PSP. Os suspeitos estão em fuga. De acordo com as autoridades, não há feridos a registar. O alerta foi dado pelas 20h30. Desconhecem-se, para já, as circunstâncias desta troca de tiros numa das zonas mais movimentadas de Lisboa.

Neste jornal da meia-noite falamos também de eleições presidenciais. Isto porque esta noite foi conhecida a mais recente sondagem, que dá a vitória a Henrique Gouveia e Melo na primeira e na segunda volta.

Numa altura em que falta meio ano para a ida às urnas, um estudo da Aximage para a TVI apresenta o almirante com 26% das intenções de voto. A seguir, surge Marques Mendes com 19% e depois António José Seguro com 14% das intenções de voto. Já numa segunda volta e de acordo com a mesma sondagem, Gouveia e Melo é favorito frente a ambos: 41% contra 36%, se for contra o antigo presidente do PSD, e 42% contra 36%, se disputar a segunda volta contra o ex-secretário-geral socialista. O estudo indica ainda que Seguro está à frente de Marques Mendes, se a segunda volta for entre os dois. Esta sondagem foi feita entre 11 e 21 de julho, com uma amostra de 100 respostas efetivas, um intervalo de confiança de 95% para uma margem de erro de mais ou menos 3,1%.

Olhamos agora para Rui Moreira, que reitera que só em setembro vai decidir se avança com uma candidatura à Presidência da República.

O autarca do Porto recebeu hoje o grau de cavaleiro da Legião de Honra Francesa, na Embaixada de França, em Lisboa. No final da cerimónia, Rui Moreira falou aos jornalistas e a convicção mantém-se. O mês de agosto diz que é para banhos e uma decisão final só em setembro.

Principalmente nesta casa, que é a casa da França, não me poderei pronunciar sobre isso. Ainda assim, é um assunto em que estou a meditar. No tempo certo o direi, mas qualquer que seja a função que eu desempenhe ou não desempenhe, posso ser um simples cidadão, que escreve com regularidade e participa em programas e em discussões. Esses valores são valores que eu defenderei sempre, os valores da Europa.

Declarações de Rui Moreira, a destacar a importância de preservar os valores da Europa e as relações escolares entre França e Portugal.

Carlos Moedas diz que encabeça uma coligação de moderados em oposição a uma candidatura do radicalismo do contra.

Na cerimónia de assinatura de acordo de coligação, que junta PSD, Iniciativa Liberal e CDS, o autarca deixou críticas à nova coligação de esquerda, que reúne PS, Livre, Bloco e PAN. Carlos Moedas diz que a candidatura liderada por Alexandra Leitão representa o radicalismo de esquerda. O candidato social-democrata relembrou ainda aquilo que foi feito durante o mandato, mas quer fazer mais. João Lourenço.

Segurança, habitação, emprego e até o novo túnel de drenagem de Lisboa. Carlos Moedas sacou dos principais trunfos do mandato para relembrar os lisboetas de que há trabalho feito nos últimos quatro anos. O atual presidente da Câmara de Lisboa juntou PSD, Iniciativa Liberal e CDS para a assinatura de um acordo de coligação para as próximas autárquicas. Dentro da Fábrica dos Unicórnios, uma obra que tanto acompanha o legado de Moedas, o candidato afirma que os eleitores têm uma decisão importante a fazer.

É por isso que estamos aqui para assinar um acordo, para formalmente assinar um acordo. No dia 12 de outubro, os lisboetas têm uma escolha a fazer, uma escolha muito importante. É uma escolha entre uma moderação assertiva que faz e um radicalismo do contra. É isso que os lisboetas têm à frente e essa escolha vai muito para lá dos partidos.

O candidato acusa Alexandra Leitão de não respeitar os polícias e afirma que quem governa deve respeitar a lei e a ordem.

Quando eu estava a tentar chegar a acordo com o atual secretário-geral do Partido Socialista, à época ministro da Administração Interna, sobre mais polícias em Lisboa, a atual candidata do Bloco da Esquerda estava nas manifestações contra os polícias.

Durante a sessão de assinatura do acordo, representantes de PSD, CDS e Iniciativa Liberal também elogiaram o trabalho de Carlos Moedas na última legislatura. O deputado liberal Mário Amorim Lopes diz que os próximos quatro anos devem primar pela exigência e afirma que a cultura não pode ser um território apenas da esquerda.

Exigência na gestão, nas contas, no espaço público, do lixo ao passeio, da calçada ao candelabro. Exigência na cultura, porque a cultura não é uma coutada da esquerda e porque uma cidade é para ser fruída.

Telmo Correia, do CDS, afirma que a candidatura de Alexandra Leitão é uma versão renovada da geringonça.

E atenção, porque o nosso adversário principal, o adversário principal daqueles que serão candidatos em Lisboa, não é sequer este PS de nova roupagem, aparentemente mais sensato e moderado. É o antigo, o anterior, o da geringonça na sua pior versão.

Por fim, Hugo Soares, do PSD, realça que Carlos Moedas tem obra para apresentar e acrescenta que o candidato social-democrata conseguiu baixar os impostos aos lisboetas.

É caso para dizer, minhas queridas e meus queridos amigos, que na comparação com o anterior executivo, o Carlos fez mais, o Carlos fez mais, o Carlos fez mais, o Carlos fez muito mais. A única coisa que o Carlos foi menos foi mesmo cobrar impostos, porque diminuiu os impostos que Lisboa hoje cobra sobre os lisboetas.

Carlos Moedas tenta assim ser reeleito para a Câmara Municipal de Lisboa. As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.

O jornalista João Lourenço, que esteve a acompanhar a assinatura do acordo de coligação encabeçado por Carlos Moedas. Este acordo define que o PSD fica com o primeiro e terceiro lugares na lista para a Assembleia Municipal de Lisboa, a Iniciativa Liberal fica com o segundo posto e o CDS com o quarto.

O PS defende que o governo deve escolher o governador do Banco de Portugal sem manobras de distração, tais como a auditoria da Inspeção Geral de Finanças.

O vice-presidente da bancada parlamentar do PS diz que considerou o pedido de Miranda Sarmento muito irônico. António Mendonça Mendes sublinha que este poderá vir a ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal.

As decisões que o governo tem, que já deveria ter tomado em relação ao Banco de Portugal, o governo tem toda a legitimidade política para tomar as decisões que entenda. Neste momento, acho que apenas aquilo que deve ficar claro é que o governo poderá ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal. E esse é um facto que penso que é relevante.

Na perspectiva do deputado do PS e também antigo secretário de Estado, é muito irônico que seja o atual ministro das Finanças a chamar a Inspeção Geral das Finanças para fazer uma auditoria a uma operação do Banco de Portugal.

19h07, passo agora para o bastonário da Ordem dos Advogados, que apela ao Tribunal Constitucional para que se pronuncie face à Lei da Nacionalidade.

A Ordem dos Advogados alerta que a Lei da Nacionalidade viola três artigos da Constituição e, por isso, o bastonário pede esclarecimentos ao Tribunal Constitucional, numa altura em que a aplicação retroativa desta lei pode pôr em causa a segurança de muitos imigrantes, já com nacionalidade portuguesa.

Eu acho que o pior que poderia haver era não haver uma apreciação da constitucionalidade e depois passarmos a uma situação em que iria estar a ser aplicada em tribunal e a ser levantada a questão da constitucionalidade em relação a esta lei, o que ainda causaria mais insegurança jurídica. Portanto, eu acho que era muito importante que houvesse uma clarificação, até para acabar com este clima de insegurança.

João Massano, o bastonário da Ordem dos Advogados, ouvido esta tarde no Explicador da Rádio Observador.

E desta quarta-feira também a notícia de que o INEM pagou esta semana 9,7 milhões € de dívidas do serviço de emergência pré-hospitalar. Mas Laura, ainda há valores em falta por esta altura.

Uma informação avançada pela Liga dos Bombeiros Portugueses depois de uma reunião com o Ministério da Saúde e também com o Instituto Nacional de Emergência Médica. A Liga pretende, ainda assim, garantias do pagamento dos 3,7 milhões € em falta às associações. Caso a dívida não seja saldada brevemente, os bombeiros vão mesmo avançar com um protesto.

Estamos a aguardar que a senhora ministra ou o INEM nos diga que sim, que tem condições para poder pagar até ao final da próxima semana. Se não o fizer à sexta-feira, vamos prosseguir com o nosso protesto para chamar a atenção da opinião pública que os bombeiros estão em dificuldade porque não podem continuar a ter sob o seu ônus o financiamento antecipado da emergência pré-hospitalar, do transporte de emergência pré-hospitalar.

António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros, garante que o socorro à população não vai ficar em causa caso avancem com o protesto na sexta-feira.

E quando passam nove minutos, praticamente 10 minutos da meia-noite. Laura, vamos agora olhar para as outras notícias que marcam a atualidade neste início de quinta-feira.

Um aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa agrediu duas professoras depois de ser apanhado a copiar num exame. A prova ficou suspensa e o aluno saiu da sala, onde voltou novamente de forma inesperada e agrediu as docentes que vigiavam os alunos que continuavam a fazer o exame. Em comunicado, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa diz que as professoras ficaram feridas e em estado de choque. A nota adianta ainda que diante deste crime público e gravíssimo infração disciplinar, a faculdade já realizou todas as participações e diligências para que os processos tenham as condições indispensáveis para ser instauradas e para ser realizada a justiça que o caso reclama. Atualidade internacional. A Ucrânia sugere o encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, Donald Trump e Erdogan no final de agosto. É uma das novidades que sai do encontro das negociações de paz que decorreu hoje na Turquia. A conferência de imprensa de rescaldo, o líder da delegação russa revela também que Moscovo propôs um cessar-fogo temporário de 24 a 48 horas, de modo a recolher os corpos dos soldados mortos ou feridos em combate. Ficou também acordada uma troca de 1200 prisioneiros entre os dois países, uma troca que entretanto já aconteceu. É o que avança o presidente ucraniano na rede social X. E os Estados Unidos aprovaram uma venda de armas à Ucrânia no valor de 322 milhões de dólares, cerca de 273 milhões € e com vista ao reforço das defesas aéreas do país. Esta venda de armas à Ucrânia, que também inclui veículos blindados, é a segunda desde que Donald Trump regressou ao poder em janeiro. A venda de armas foi notificada pelo Departamento de Estado ao Congresso norte-americano para aprovação. No início da semana passada, o presidente norte-americano prometeu fornecer equipamento militar adicional à Ucrânia através da NATO e deu à Rússia 50 dias para terminar a guerra na Ucrânia.

É o ponto final no jornal da meia-noite, edição da jornalista Laura Figueiredo. Até amanhã, Laura.

Até amanhã.

À 00h30 a informação é atualizada numa síntese de notícias, já com a Matilde Sabino.