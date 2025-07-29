Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal da meia-noite, na Rádio Observador, a edição é da Laura Figueiredo. E Laura, começamos com um incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco. As chamas estão nesta altura muito próximas da localidade Bemposta.

E também a passar já para a freguesia vizinha de Peruensa Velha, que pertence ao Conselho de Idanha-a-Nova, é o que confirma a presidenta junta à Rádio Observador. Ao final da tarde, o presidente do município, António Bates, dizia que a prioridade era dominar a frente que chegava à Bemposta antes do anoitecer, algo que acabou por não acontecer. À Rádio Observador, Daniel Lopes, habitante da Bemposta, explica que há dificuldades no acesso dos bombeiros ao local.

Os bombeiros nesta zona não conseguem entrar, só mesmo aqueles carros mais pequenos, os autotanques não conseguem aqui entrar. É muito difícil entrar aqui. Os autotanques estão concentrados na zona da igreja, autotanques de abastecimento, mas eles aqui nesta zona é muito difícil de entrar.

O testemunho de Daniel Lopes, habitante da Bemposta. Ao início da noite, o autarca de Penamacor receava que tivessem já ardido algumas habitações. António Bates explica que pelos estrondos que se ouviram do arrebentamento de botijas de gás, é provável que algumas casas possam ter ardido, embora não tenha confirmação. A esta hora, no local estão mais de 410 bombeiros, apoiados por mais de 140 veículos.

E Laura, falamos também do incêndio em Ponte da Barca. A aldeia de Ermida é a principal preocupação da Proteção Civil no combate ao fogo que começou este sábado no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A aldeia da Ermida está ameaçada pelas chamas, o que obrigou mesmo a confinar a população numa igreja. O comandante sub-regional do Vale do Ave, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adianta que o incêndio tem uma frente ativa e que estão a ser feitos trabalhos de consolidação de alguns locais que foram extintos durante o dia. Rui Costa acrescenta que os idosos e pessoas com mobilidade reduzida continuam abrigados na igreja de Entre Ambos os Rios e que não há condições para voltarem a casa. Na igreja estão a ser fornecidas refeições, água e também todas as comodidades necessárias. Ao início da noite, Augusto Marinho, presidente da Câmara de Ponte da Barca, confirmava que o incêndio na aldeia de Ermida enfrenta um momento complicado.

Trata-se de um incêndio muito difícil. Estamos a falar num incêndio em montanha, num incêndio de propagação muito rápida, com muito vento, com muitas propagações, e aquilo que parece a determinada altura controlado, de um momento pro outro, com alteração do vento, propaga-se novamente, ganha intensidade. Neste momento, o cenário mais difícil que temos é na freguesia da Ermida. A Ermida, e eu acabo de chegar há 10 minutos de lá, está com uma frente muito próxima das casas. A população está confinada na igreja, ou já recebeu indicações para ser confinada no interior da igreja e está a ser avaliada a necessidade de evacuação.

O presidente da Câmara de Ponte da Barca, ouvido pela CNN. Nesta altura, são mais de 350 os operacionais no terreno em Ponte da Barca e apoiados por 120 viaturas.

E o incêndio em Arouca, no distrito de Aveiro, tem neste momento quatro frentes ativas.

No terreno estão mais de 400 operacionais. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, explica à Rádio Observador que as chamas lavram nesta altura com muita intensidade.

Tenho três ocorrências. Uma em Alvarenga, com a frente ativa a descer para o rio. Tenho outra ocorrência em Canelas, com uma frente ativa e meios em combate. E tenho duas frentes ativas com meios em combate, em Canelas. É isso.

E estão a arder com muita intensidade essas frentes?

Estão a arder com muita intensidade.

Existem casas em risco?

Não há casas, agora é só mato e eucalipto, mais nada.

E os meios de combate que estão envolvidos nesta altura?

Tenho aqui operacionais, homens, tenho 364 homens e 124 viaturas, e durante o dia andaram aqui oito meios aéreos.

O comandante explica ainda quais são as expectativas de combate para esta noite.

As expectativas é ver se isso acalma um bocadinho, vamos ver o que é que se pode fazer. Não é fácil, porque os acessos são difíceis. É muito difícil, não temos acessos para isto.

Para amanhã estão previstos reforços, caso não se consiga...

Já sabe que logo amanhã, à primeira hora, pede-se logo os meios aéreos e reforços para render o pessoal que vai ficar aqui durante a noite.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, a fazer um ponto de situação à Rádio Observador.

E mudamos de tema, Laura. Luís Marques Mendes aconselhou o governo a reunir com os parceiros sociais para encontrar apoios para as empresas. Tudo isto na sequência do acordo feito entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O entendimento impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. A Europa compromete-se ainda a comprar energia e material de defesa a empresas norte-americanas num valor superior a mil milhões. Ora, Luís Marques Mendes considera que o acordo não é bom, mas é o possível, e aqui chegados, diz que é preciso é resolver o futuro.

Eu acho que é chegado o momento de o governo se sentar à mesa com os parceiros sociais, em especial as empresas, e em conjunto encontrarem formas de apoiar as empresas portuguesas para que elas diversifiquem os destinos das suas exportações, ou seja, encontrem outros países em alternativa para poderem vender os seus produtos, porque vai ser mais difícil vender para os Estados Unidos, então é preciso encontrar, na Europa e fora da Europa, outros países para exportar. Isto tem que ser feito num esforço conjugado entre as empresas, os vários parceiros sociais e também com o apoio e o incentivo do governo.

Marques Mendes, à margem de uma ação de campanha em Lisboa. Questionado sobre se o governo deveria ter atuado mais cedo sobre esta questão das tarifas, o candidato presidencial considera que se for feito agora, ainda vem muito a tempo.

E António Filipe, outro candidato presidencial, deixa também alertas sobre o acordo comercial alcançado entre os Estados Unidos e a União Europeia. Diz que Bruxelas acata as ordens de Donald Trump.

Um acordo que vem prejudicar profundamente a economia europeia, é o que considera António Filipe.

E agora o que estamos a assistir com esta negociação entre os Estados Unidos é, mais uma vez, a cedência em toda a linha da União Europeia àquilo que são as imposições vindas dos Estados Unidos, vindas da administração Trump. Temos vindo a assistir a uma situação em que, a nível da União Europeia, se critica o que Trump diz e se acata o que Trump manda fazer. Estamos perante um pseudoacordo, que não é mais do que uma cedência às imposições norte-americanas e que certamente terá consequências negativas para os povos europeus.

O candidato do PCP à presidência salienta que este acordo é uma rendição da União Europeia.

O Partido Socialista quer esclarecimentos do governo sobre as novas tabelas de retenção na fonte do IRS e ainda a aplicação do novo regime aos trabalhadores a recibos verdes.

À Rádio Observador, a deputada Marina Gonçalves alerta que a revisão do regime para recibos verdes, prometida para 2024, ainda continua por aplicar.

Nós tínhamos a necessidade de rever o regime de retenção na fonte dos trabalhadores a recibos verdes já em 2024, deveria ser nessa altura. No fundo, permite definir um regime de retenção na fonte que é mais favorável aos trabalhadores, escalonando, e o certo é que até agora essa revisão não foi feita. No fundo, seria uma revisão informática e ela ainda não foi feita. E aquilo que questionamos ao governo, aliás, hoje fizemos duas questões relativas à retenção da fonte, seja sobre essa questão dos trabalhadores a recibos verdes, seja com essa nova alteração ao IRS, é que o que vemos por parte do governo é sempre a passividade naquela que é uma solução que vem dar mais proteção aos trabalhadores.

O PS mostra ainda preocupação com o efeito prático das novas tabelas de retenção, que entram em vigor em agosto e setembro, e aproveita para questionar o timing político das alterações.

Aquilo que nós questionamos é o porquê de ser em agosto e em setembro e não de forma equitativa entre agosto e dezembro. E questionamo-nos sobre a oportunidade política e temporal de escolher agosto e setembro, quando temos eleições autárquicas em outubro.

Marina Gonçalves reitera ainda que a maior inquietação do partido é esclarecer as pessoas que vão ser abrangidas no novo regime.

E Laura, falamos ainda de autárquicas. O candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa diz que quer devolver a cidade aos lisboetas.

A apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas aconteceu esta tarde no Pavilhão Carlos Lopes. O candidato defende que a capital não pode ser um campo de experiências multiculturais.

Nós queremos devolver Lisboa aos lisboetas. Queremos uma cidade onde as pessoas voltem a sorrir, onde os jovens possam ficar, onde os idosos e os seus netos se sintam seguros, onde a política seja limpa, onde a habitação seja acessível, onde o futuro não seja um luxo, mas um direito e onde a cultura seja portuguesa.

No mesmo sentido, foram as palavras de André Ventura, que marcou presença na apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas à Câmara de Lisboa. O líder do Chega diz que é preciso devolver Lisboa aos lisboetas.

Nós sempre recebemos bem o mundo inteiro. Penso que se pode dizer assim desta cidade. Sempre recebemos bem o mundo inteiro. Mas uma coisa é receber bem o mundo inteiro, uma coisa é receber bem todos os que vêm visitar-nos, os que vêm cá para sentir aquilo que nós sentimos nesta cidade, uma enorme vibração e um enorme orgulho. Isso é uma coisa. Outra é os que, usando isso, vêm para cá para pouco a pouco nos invadir, destruir a nossa cultura, destruir a nossa história e obrigar-nos a viver como eles querem.

O líder do Chega sublinhou ainda a importância do resultado do partido no distrito de Lisboa nas próximas autárquicas. André Ventura quer perceber se os resultados das últimas legislativas estão consolidados.

Boa noite. Laura, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Com as temperaturas a aumentarem de forma acentuada em todo o país, a partir de amanhã, dezenas de conselhos vão estar em risco máximo de incêndio rural. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação mais crítica vai verificar-se nos conselhos a norte do rio Tejo, mas também nalguns conselhos do distrito de Faro. Os distritos de Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Vila Real, Bragança, Aveiro, Porto e Braga vão ter a larga maioria dos conselhos em risco máximo de incêndio. Já no Algarve, estarão em risco máximo os conselhos de Tavira, Silves, Portimão e Monchique. Na atualidade internacional, o primeiro-ministro palestiniano defende que o movimento islamita Hamas deve abdicar do controle da Faixa de Gaza e entregar as armas. Uma posição defendida numa intervenção no primeiro dia da Conferência Internacional para a solução de dois Estados no Médio Oriente, organizada por França e também pela Arábia Saudita na ONU. O primeiro-ministro Mahmoud Abbas assegura que o Estado palestiniano está pronto para assumir a total responsabilidade pela governação e segurança em Gaza, com o apoio árabe e internacional.

Jornal da meia-noite, com edição da Laura Figueiredo. Laura, bom descanso. Até amanhã.

Até amanhã.