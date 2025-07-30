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Meia-noite, está com a Rádio Observador, atualizamos as notícias e começamos precisamente com uma notícia Observador. O primeiro-ministro vai reunir-se esta quarta-feira com o secretário-geral do PS.

Os dois líderes já se reuniram a pedido de Luís Montenegro e no início de junho sobre os investimentos na defesa, mas José Luís Carneiro tinha dito antes disso que iria pedir uma audiência com o primeiro-ministro. Na altura, a intenção do secretário-geral do Partido Socialista era poder começar um diálogo institucional em áreas de soberania, como política externa europeia, defesa, segurança, justiça e organização do Estado. No caso da defesa, Luís Montenegro acabou por chamar o PS e o Chega, em maio de junho, no âmbito da preparação da participação de Portugal na Cimeira da NATO. Mas dias antes, Carneiro tinha desafiado a AD para um acordo estratégico nesta área, tendo mesmo pedido uma audiência formal ao primeiro-ministro. Só que Luís Montenegro não concedeu apenas ao PS, mas também ao partido liderado por André Ventura. Ora, nas últimas semanas, o clima entre AD e PS tem estado mais tenso, sobretudo depois da viabilização das leis relativas à imigração, umas leis viabilizadas ao lado do Chega. Amanhã, então, um novo encontro entre Luís Montenegro, primeiro-ministro, com o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

E é uma notícia Observador. Destaque agora, Laura, para os incêndios. Há esta hora nove incêndios de grandes dimensões em Portugal continental e que estão a mobilizar mais de 2700 operacionais.

De acordo com a Proteção Civil, os que suscitam maior preocupação são os de Penamacor, Arouca e Santarém, com populações em risco. O comandante da Proteção Civil, Elísio Pereira, explica que o facto de haver populações em risco obriga a dispersão de meios para evitar que o fogo chegue às habitações, o que dificulta o combate. A mesma fonte adianta que no incêndio de Penamacor, em Castelo Branco, já estão até dois grupos de combate a fogos urbanos, cada um com 30 operacionais, que foram mobilizados por precaução. No entanto, para já, o comandante assegura que não houve ainda necessidade de retirar pessoas das aldeias mais próximas. Quanto aos meios de combate a estes incêndios poderem ser reforçados durante a noite, a Proteção Civil duvida que isso possa acontecer, até porque já foi aumentado o número de operacionais e viaturas no terreno. O comandante Elísio Pereira diz ainda esperar que a baixa de temperaturas ajude a controlar alguns dos incêndios ativos. No entanto, explica que para os que têm áreas muito grandes e já tomadas pelo fogo, os difíceis acessos também à noite não ajuda a apagar estes fogos.

Mas Laura, como dizias, em Arouca é onde o cenário está pior. O incêndio em Castelo de Paiva, que faz fronteira com Arouca, continua sem dar tréguas.

À Rádio Observador, o presidente da Câmara de Castelo de Paiva, José Rocha, revela que os meios no terreno continuam a ser insuficientes, apesar do reforço recebido já durante a tarde. Passamos a ouvir.

Temos um reforço de três equipas, agora durante a tarde de hoje, que vieram reforçar os nossos meios, apesar de ainda serem insuficientes, porque como o incêndio está alocado ao município de Arouca, a maior parte ou quase a totalidade dos meios estão alocados ao município de Arouca e Castelo de Paiva continua com pouquíssimos meios, sejam homens, sejam viaturas.

O autarca de Castelo de Paiva explica que várias localidades já foram atingidas e alerta para o risco de incêndio em habitações.

O fogo, neste momento, ainda não se encontra controlado. Continuamos com uma longa faixa de incêndio. Há a possibilidade de o incêndio de Sinsães, de Espreira, voltar a entrar e passar o rio Paiva e passar para o nosso conselho ali na zona de Vilar de Erigo. Já temos equipas também no Carvoeiro a lutar contra reencinamentos. No Gilinho também tenho a população a ligar que já há o fogo a aproximar-se das habitações e também a Coa, no Gilde. Ou seja, para já, continua tudo muito disperso e continuamos a tentar conseguir controlar o incêndio.

Um ponto de situação feito à Rádio Observador por José Rocha, o presidente da Câmara de Castelo de Paiva.

E Laura, perante este cenário, em Portugal, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil admite a possibilidade do país ter de vir a ativar o mecanismo europeu de proteção civil.

No briefing feito pela Proteção Civil esta tarde, o comandante Mário Silvestre explicava que a ajuda dos parceiros europeus pode vir a ser necessária caso os pontos de fogo se intensifiquem.

Por acaso, no fim da análise estratégica que estamos a fazer e vai depender muito da maneira como o resto da tarde, o resto da noite evoluire do ponto de vista destes incêndios, iremos fazer a ativação do mecanismo como um.

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil revela ainda que desde o início do ano, este foi o dia mais complicado.

Hoje é o dia, já a esta hora, é o dia com mais ocorrências que já registámos durante o ano de 2025. E portanto, registamos até ao momento 132 ocorrências. Ontem tivemos 124 e portanto, no total, nos dois dias, de 256 ocorrências.

Quanto ao cenário para os próximos dias, Mário Silvestre alerta que vão ser dias de muito trabalho.

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses discorda com a ministra da Administração Interna, que considera irrelevante contabilizar os meios aéreos.

Entrevistado esta noite na CNN Portugal, António Nunes admite que não é o momento para fazer contas certas, mas sim para repensar a necessidade de meios aéreos para combater os incêndios.

Naturalmente que não é o momento de estar a contar se são 72 ou 73, mas é o momento de dizermos que sem meios aéreos de apoio aos bombeiros, nem incêndios desta dimensão e com este tempo de progressão, sem eles, tudo era muito pior.

O presidente da Liga dos Bombeiros reitera que, apesar das dificuldades, a capacidade de resposta dos operacionais está longe de estar esgotada. Ainda assim, António Nunes pede que seja ativado o mecanismo europeu da Proteção Civil.

O dispositivo atual fica insuficiente no momento em que os 28 mil bombeiros voluntários estejam todos aplicados num teatro de operações. Somando a isso, as forças de segurança e também as Forças Armadas, que são uma reserva da nação. Só nessa altura é que está esgotado. Estamos longe de esgotar toda a nossa capacidade. Porventura, se eu pudesse dar alguma sugestão, eu teria utilizado o mecanismo europeu e os acordos bilaterais com Marrocos e com Espanha para atuarem já.

De reforço de meios aéreos.

De reforço de meios aéreos.

Declarações do presidente da Liga dos Bombeiros, que prevê que a situação permaneça complicada até o final desta semana.

E com as temperaturas a manterem-se elevadas nos próximos dias, quase todos os distritos do país continuam sob risco de incêndio.

Apenas Faro fica de fora dos territórios sob alerta amarelo. É o que explica o meteorologista Pedro Sousa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à Rádio Observador. Um som que vamos escutar agora.

Amanhã está o território todo em aviso. O único distrito que não terá aviso amanhã será o distrito de Faro. Todos os outros têm aviso amarelo, estão quentes. E em termos de perigo de incêndio rural, continua muito elevada a máxima em grande parte do território. Na verdade, ele está no nível máximo da escala, em praticamente todos os concelhos das regiões Norte e Centro, do Alto Alentejo e também do Algarve. E nas outras regiões está sempre em nível elevado a muito elevado.

Quanto às temperaturas, o IPMA não prevê alterações muito significativas face ao dia de hoje.

Dia bastante quente e com tempo muito seco, um pouco por todo o continente. Na verdade, não há alterações muito significativas. Poderá eventualmente haver em um ou outro local da faixa costeira da região Sul alguma nebulosidade. Já hoje houve na costa sul do Algarve. Amanhã poderá haver no litoral alentejano e mais um ou outro ponto, mas na maior parte dos casos não será relevante. Será um dia essencialmente de sol. As temperaturas mantêm-se muito elevadas. Existe uma tendência para uma pequena descida nessas tais regiões onde pode haver um aumento temporário de nebulosidade, mas essencialmente na faixa costeira a sul de Lisboa, a temperatura máxima poderá descer um pouco, mas nas outras regiões mantêm-se muito elevada e temos alguns locais até com temperaturas próximas dos 40 °C.

As temperaturas só começam a baixar na sexta-feira e no sábado. No entanto, a partir de domingo, uma nova massa de ar quente vinda do Norte de África vai atingir Portugal. Estão novamente previstas máximas acima dos 40 °C no Alentejo e no Vale do Tejo, e muito perto disso nas zonas de Viseu, Braga ou Lisboa. Além disso, voltam as noites tropicais e tórridas acima de 20 °C ou com mais de 25 °C, o que adensa o perigo de incêndios. O terreno nunca arrefece e torna mais fácil a propagação ou os reassentimentos.

O secretário-geral do PS enaltece a dedicação e o altruísmo dos bombeiros e da Proteção Civil.

À margem da cerimônia de instalação do Conselho Estratégico do PS, que decorreu esta noite na sede do partido, José Luís Carneiro foi questionado sobre o difícil dia de combate aos incêndios e também quanto às declarações da ministra da Administração Interna sobre a utilização de meios aéreos. Ora o líder socialista recusa comentar a atuação do governo, prefere elogiar o trabalho das autoridades no combate aos incêndios.

Neste momento, apenas uma palavra de solidariedade para as forças, para os elementos da Proteção Civil, para os nossos bombeiros, que de forma generosa, altruísta, dedicada, entregam as suas vidas à proteção de pessoas e bens.

José Luís Carneiro na cerimônia de instalação do Conselho Estratégico do PS.

E Laura, nesta cerimônia ficamos também a saber que Augusto Santos Silva vai coordenar o Conselho Estratégico do PS.

Este novo órgão socialista começa os trabalhos em setembro para criar propostas para o próximo ano. O líder do PS explica o porquê da escolha de Santos Silva para conduzir os trabalhos.

O nome que mais foi consensualizado na auscultação que pude fazer e também por ter uma experiência muito larga, muito ampla, na coordenação de equipes e na produção de resultados. Esta transversalidade no exercício de funções governativas dá-lhe uma leitura do Estado e da sociedade e, por outro lado, conheço bem, tem um método de trabalho de muita organização, de capacidade de produção de propostas de política, que agora vão ter o contributo de amplos setores da nossa sociedade e que fique claro, como disse, este é um ponto de partida, não é um ponto de chegada.

José Luís Carneiro rejeita ainda que este conselho estratégico vá ser um governo-sombra.

Puderam ver que temos aqui personalidades para a constituição de vários governos, não foi para um. Se olharem para as personalidades, para a sua qualidade, para a sua experiência de vida acadêmica, temos aqui, por exemplo, três personalidades que são reitores das mais importantes universidades portuguesas.

Este novo órgão do PS conta com 94 elementos, muitos deles nomes conhecidos como Fernando Medina, Eduardo Ferro Rodrigues ou António Vitorino. Quarenta e cinco já ocuparam funções governativas e apenas um terço dos membros são mulheres. No entanto, José Luís Carneiro afirma que o grupo ainda não está fechado.

12:11. Laura, antes de fecharmos este jornal da meia-noite, que outras notícias estão em destaque?

Um incêndio num prédio na Amadora fez oito feridos, um deles está em estado grave, foi já transportado para o Hospital de Santa Maria. O incêndio começou no quarto andar de um prédio em Casal da Mira. É o que confirma à Lusa a fonte dos bombeiros, que não adianta, para já, mais pormenores. O fogo está a mobilizar mais de 30 operacionais. O alerta terá sido dado por volta das 10:00 da noite. Na atualidade internacional, a Ucrânia desmente que se tenha realizado uma reunião nos Alpes com os Estados Unidos e também com o Reino Unido. Este suposto encontro foi divulgado pelas secretas da Rússia, que alegam que altos representantes britânicos, norte-americanos e ucranianos se juntaram num resort alpinista com o objetivo de discutir perspectivas de substituição de Zelensky como chefe de regime de Kiev. A espionagem russa avança ainda que Valery Zaluzhny tinha sido o nome escolhido para suceder ao atual presidente da Ucrânia. No entanto, Kiev desmente que tal reunião tenha acontecido e acusa Moscovo de mais uma campanha contra a Ucrânia. E Malta vai reconhecer o Estado da Palestina em setembro. Junta-se assim a outros países como França e Reino Unido, com a decisão anunciada pelo Primeiro-Ministro Robert Abela no Facebook, onde escreve que enquanto governo, tomaram a decisão que durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas, em setembro, o país vai reconhecer o Estado palestiniano. O chefe de governo maltês conclui dizendo que o país está empenhado em encontrar uma solução em prol de uma paz duradoura no Médio Oriente.