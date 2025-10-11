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Cinco em Farte. Jornal da Meia Noite com José Rafael Lopes e começamos na atualidade internacional. O presidente francês Emmanuel Macron reconduziu o primeiro-ministro cessante Sébastien Lecornu para o cargo de primeiro-ministro de França.

É uma decisão vista como chocante, após vários dias de especulação sobre quem seria a escolha de Emmanuel Macron. O anúncio foi feito esta noite, após o presidente francês ter estado reunido com representantes dos principais partidos políticos. Sébastien Lecornu é o sexto primeiro-ministro do presidente Macron em dois anos. Ele, que no início da semana se tinha demitido poucas horas depois de ter anunciado o novo governo francês. É uma decisão que também colocou pressão sobre Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu foi agora reconduzido. O primeiro desafio vai ser a aprovação do orçamento do Estado francês para o próximo ano.

Em Gaza, mais de 200 mil pessoas regressaram esta sexta-feira ao norte da região.

Informação dada pela Defesa Civil do enclave palestiniano. Acontece no dia da entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Horas antes deste regresso, as forças israelitas mataram pelo menos 19 palestinianos no território. Fontes do enclave consultadas pela agência de notícias EFE indicaram que os bombardeamentos aconteceram antes do início do cessar-fogo. Neste entendimento, o Hamas tem 72 horas para entregar os 48 reféns israelitas que mantêm cativo.

Ainda sobre Gaza, Trump deve participar na cimeira sobre Gaza quando estiver de visita ao Egito na próxima semana.

O presidente dos Estados Unidos já tinha anunciado que pretendia deslocar-se até ao Médio Oriente, depois de ter sido alcançado o acordo entre Israel e o Hamas. De acordo com o Axios, o presidente norte-americano vai ainda marcar presença nesse encontro. Liliana Reis, professora de Ciência Política e Relações Internacionais, mostra-se otimista com o arranque do acordo de paz. Diz ainda que a cimeira liderada por Trump pode abordar temas como a reconstrução de Gaza.

Sim, eu estou otimista com esta primeira parte do acordo. O que me parece mais difícil é que as partes seguintes, nomeadamente a governação de Gaza e da Palestina, ou seja, de Gaza e também da Cisjordânia, depois da implementação deste primeiro momento, se torne mais difícil. E eu acho que Trump também está a antecipar algumas dificuldades relativamente à própria gestão do território depois deste cessar-fogo inicial.

Liliana Reis, em entrevista na Rádio Observador, destaca ainda que a presença de Donald Trump nas negociações tem permitido levar o acordo de paz ainda mais longe.

O mais importante, aliás, tal e qual e em paralelo com Donald Trump, também o Witkoff e o próprio genro de Donald Trump, o Kushner, trouxeram esta força negocial que alguns atores reconhecem como indispensável num quadro negocial tão difícil como este.

A cimeira de líderes, de acordo com o Axios, está prevista para amanhã, terça-feira.

Na Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Kiev ainda não recebeu um "não" dos Estados Unidos para a entrega de mísseis Tomahawk.

É um desejo antigo das forças ucranianas para receberem armamento capaz de atingir em profundidade o território russo. Em declarações à imprensa ucraniana, o porta-voz do ministério ucraniano admite que há esperança nas fileiras ucranianas de que esse tipo de armas poderiam ditar mudanças na guerra. As autoridades lembram ainda que há uma mudança de posição dos Estados Unidos, que no passado tinham dito "não" à possibilidade de fornecer esse tipo de equipamento à Ucrânia. Para o especialista em assuntos europeus, Paulo Sande, a entrega deste tipo de mísseis à Ucrânia pode mesmo ditar diferenças notórias no campo de batalha.

É uma aspiração antiga e isso, naturalmente, mudará muito as coisas, na medida em que a Ucrânia poderá ir muito mais longe nos ataques que tem feito, repito, que tem feito, ainda agora os fez. E no fundo, tem tentado responder a estas ofensivas russas, que são cada vez maiores, mais violentas e sobretudo, que afetam a infraestrutura de energia da Ucrânia. Na verdade, tem tentado fazer a mesma coisa, mas sem esses recursos, naturalmente, não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo efeito. Portanto, isso mudaria de alguma forma o jogo.

Paulo Sande, em declarações na Rádio Observador, o especialista em assuntos europeus diz ainda que o possível acordo de paz em Gaza não vai trazer mediatismo extra à guerra na Ucrânia.

José, este sábado assinala-se o Dia Europeu para a Doação e Transplantação de Órgãos. O Instituto Português do Sangue e das Transplantações diz que é uma data de importância máxima para Portugal.

É também uma área onde o país tem mostrado bons resultados. No ano passado, Portugal cumpriu o maior número de sempre de transplantes cardíacos. Foram 58 feitos em território nacional. Há também bons resultados nos transplantes de rim e de fígado para doentes que precisem desse tipo de cirurgia. Em entrevista na Rádio Observador, o coordenador nacional de transplantação, Nuno Gaibino, destaca mesmo o transplante de rins. Foram mais de 530 nos últimos 10 anos, o número que coloca Portugal entre os países que mais praticam esta intervenção que salva vidas. Como tal, Nuno Gaibino fala num dia europeu com muita importância em Portugal e elogia a medicina portuguesa pelos bons resultados que Portugal tem alcançado nesta área.

Este dia reveste-se de especial importância porque Portugal é líder a nível mundial, efetivamente também a nível europeu, e através desta comemoração com os nossos congéneres, queremos, em primeiro lugar, dar uma palavra de esperança aos doentes que aguardam transplante e, portanto, queremos efetivamente enaltecer o ato da doação e, uma vez mais, referir a sua importância.

Nuno Gaibino, em entrevista na Rádio Observador, o coordenador nacional de transplantes reforça ainda a importância deste tipo de procedimentos na resposta a cada vez mais doenças em Portugal.

Vamos ao desporto. Portugal joga amanhã contra a República da Irlanda e Roberto Martínez fala num jogo sem margem de erro para a Seleção Nacional.

A partida começa às 19h45. Faz parte do apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano. Roberto Martínez assegura que Portugal quer fechar a qualificação da melhor forma. Como tal, sublinha que apenas há um cenário em cima da mesa para a seleção das Quinas.

Acho que o primeiro, o que é importante é ter o melhor desempenho possível contra a Irlanda e tentar ir passo a passo. Já falamos que a fase de apuramento é uma fase esquisita, são seis jogos, então não há margem de erro. E agora, a nossa preparação foi muito boa. Temos mais um treino e o foco é a Irlanda.

Roberto Martínez em conferência de imprensa. O selecionador nacional foi acompanhado por Bruno Fernandes nesta antevisão ao jogo com a República da Irlanda. O médio da seleção e do Manchester United diz que o importante é que a equipa mostre ter boa química e que consiga deixar os egos de lado.

O mais importante em espaço de seleção é meter o ego de lado, porque aqui todos jogamos em grandes clubes, aqui quase todos ou todos somos titulares nos nossos clubes, todos queremos jogar, todos ficamos aziados quando não jogamos, mas há que tornar essa azia em algo positivo que possa acrescentar à seleção alguma coisa.

Bruno Fernandes em conferência de imprensa. A Seleção Nacional pode assegurar a presença no Mundial do próximo ano, se vencer os próximos dois jogos. Além da República da Irlanda, Portugal vai ainda medir forças com a Hungria.

Para já, o primeiro jogo é com a seleção irlandesa. O jogo está marcado para às 19h45, no Estádio de Alvalade. Há relato e análise aqui na Rádio Observador. Para já, com oito minutos para lá da meia-noite, José, que outros temas estão em destaque?

Donald Trump anunciou hoje a imposição de uma sobretaxa de 100% a importações vindas da China, numa publicação na rede social Truth Social. O presidente norte-americano diz que a medida entra em vigor a partir de novembro e que, segundo Trump, surge em resposta a medidas comerciais extremamente hostis por parte da China. O incêndio que deflagrou hoje em Montalegre, no distrito de Vila Real, foi dado como dominado pelas 21h, notícia avançada pela Agência Lusa. O adjunto do Comando da Corporação de Montalegre, Júlio Lopes, refere que não há registro de feridos ou danos a infraestruturas, garante ainda que os meios vão continuar posicionados no terreno durante a noite para evitar reacendimentos. E a fechar, Adrien Silva terminou a carreira de futebolista. O anúncio foi feito hoje pelo antigo médio, que atuou pela última vez na época passada ao serviço do Dubai United. Aos 36 anos, Adrien Silva coloca o ponto final numa carreira onde a conquista do Campeonato da Europa ao serviço de Portugal, em 2016, acabou por ser o ponto mais alto. Adrien Silva foi formado no Sporting, jogou em Portugal, no futebol francês, italiano, jogou também em Inglaterra e nos Emirados Árabes Unidos, bem como uma curta passagem por Israel.

Notícia de fecho do Jornal da Meia-Noite.