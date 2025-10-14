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Faixa de Gaza. Jornal da meia-noite com António José Soares. António, Portugal pode garantir já esta terça-feira o apuramento para o Mundial de Futebol de 2026.

A seleção nacional recebe a Hungria. Se vencer a partida e se a Arménia empatar ou perder contra a Irlanda, a equipa das Quinas carimba o passaporte para a nona presença numa fase final de um Campeonato do Mundo de futebol. Recordamos que no sábado Portugal bateu a Irlanda por 1 x 0, com um golo de Rúben Neves, já nos descontos. Esta tarde, na conferência de imprensa de antevisão, o selecionador nacional, Roberto Martínez, diz que os jogadores estão calmos e com muita energia para vencer a partida contra a seleção húngara.

O aspeto emocional é importante em todos os jogos, mas acho que o grupo está calmo, está muito focado, está a trabalhar muito bem e também percebe a força que nós temos quando jogamos em casa. No jogo contra a Irlanda, há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá.

Vitinha também esteve presente na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Hungria. O jogador português diz que o fato de a seleção poder carimbar já o apuramento para o Mundial dá uma maior motivação à equipa.

Felizmente, criámos esse hábito de estar presente nas fases finais, mas não é fácil. E nós amanhã sabemos que temos uma grande oportunidade de o carimbar desde já e fazer o estágio de novembro mais tranquilos, por assim dizer, se bem que nós queremos sempre ganhar. Por isso, uma grande oportunidade para amanhã carimbar já a qualificação e estamos bem cientes disso e vamos dar tudo por isso.

O Portugal-Hungria está agendado para esta terça-feira, às 19h45, no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Um jogo que pode garantir a qualificação lusa para a fase final do Mundial de 2026 de futebol. A partida vai ter análise e relato em direto aqui na Rádio Observador.

E quem já garantiu o apuramento para este Mundial de Futebol do próximo ano foi Cabo Verde.

Os Tubarões Azuis bateram esta segunda-feira a seleção do Eswatini por três bolas a zero. Estão pela primeira vez num Campeonato do Mundo de Futebol. Depois da vitória, José Chantre, um adepto cabo-verdiano que acompanhou a partida da seleção a partir do Café Óbvio, em Alfornelos, realça que com a qualificação para o Mundial de 2026, vão ser abertas novas oportunidades para o país.

Eu acho que a nível de visibilidade, tanto para os jogadores como para o país, é incalculável. O retorno é incalculável. Vão-se abrir portas inimagináveis até uma década atrás, por exemplo.

José Chantre, um adepto cabo-verdiano que acompanhou a partir do Café Óbvio, em Alfornelos, o jogo que garantiu o apuramento de Cabo Verde para o Mundial de Futebol de 2026. Entretanto, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, pela inédita qualificação do país.

E o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares ao Futebol Clube do Porto, ao presidente do clube, André Villas-Boas, e ao avançado do Benfica, Vangelis Pavlidis.

O Futebol Clube do Porto vai ser alvo do processo disciplinar devido às críticas feitas nas redes sociais dirigidas ao árbitro da partida entre Porto B e o Torriense, Vítor Ferreira. Já o presidente dos Dragões, André Villas-Boas, recebe o processo pelas declarações que deu na Gala Portugal Futebol Globes na semana passada e que originaram uma participação do Sporting Clube de Portugal. Por fim, Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, é alvo de uma participação feita pelo Futebol Clube do Porto, que alega que o avançado agrediu o médio dos Dragões, Gabri Veiga, no clássico entre os dois clubes.

Mudamos de tema. Pedro Nuno Santos avisa que não houve nenhuma retração do Chega nas eleições autárquicas.

Numa publicação no Instagram, o antigo secretário-geral do PS pediu para que o país não se iluda com a ideia do revés eleitoral do partido de André Ventura, sublinhando que essa interpretação não é verdade. Pedro Nuno Santos defende que não faz sentido comparar diretamente o resultado das autárquicas com o das legislativas, pois são duas eleições de natureza distinta e com temas diferentes. O ex-líder socialista considera que André Ventura cometeu um erro ao definir como objetivo eleger um grande número de autarquias, mostrando desconhecimento do funcionamento do poder local. Pedro Nuno Santos recorda que partidos como a Frente Nacional, em França, só consolidaram influência local depois de se afirmarem em eleições nacionais.

E na véspera do encontro da Comissão Política do PS, um dos membros do Secretariado Nacional acusa Alexandra Leitão de não ter sido capaz de apresentar ideias para Lisboa.

Pedro Costa defende até que João Ferreira, o candidato da CDU, esteve melhor e aponta o dedo ao desempenho da coligação que juntou PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN.

O que não ficaram com certeza foi com a ideia de que essa coligação de esquerda era uma alternativa para a cidade. Durante toda a campanha, a coligação não foi capaz de apresentar nenhuma ideia que marcasse o debate. Passamos vagamente pela ideia dos passes gratuitos. Aliás, que o PCP explicava e bem, porque não era sequer uma boa proposta para a cidade.

João Ferreira esteve melhor do que Alexandra Leitão, por exemplo, nos debates e na campanha?

Incomparavelmente melhor, tirando na matéria de higiene urbana.

O socialista Pedro Costa, entrevistado esta tarde na Rádio Observador.

Em Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes não fecha portas a diálogos nem com o PS, nem com o Chega.

A posição do presidente da Câmara eleito foi apresentada na "Tarde Política", da Rádio Observador, naquela que foi a primeira entrevista depois da vitória deste domingo. Luís Filipe Menezes diz que, apesar da larga maioria na Assembleia Municipal e com o empate de vereadores com o PS, não exclui entendimentos com outros partidos.

Nós temos uma postura aberta. Já no passado me aconteceu sair de circunstâncias semelhantes e, portanto, nós iremos dialogar com os autarcas do Partido Socialista, com o autarca que foi eleito Chega, que aliás, me parece uma pessoa muito cordata e com um discurso muito construtivo. Eu não tenho preferência por ninguém, mas eu tenho como metodologia dialogar com os dois partidos previamente.

Luís Filipe Menezes, no Explicador, o presidente da Câmara eleito de Vila Nova de Gaia, destaca a vitória do PSD em seis das 24 freguesias do Conselho.

Covais Melo surge à frente numa nova sondagem para as presidenciais, Marques Mendes em segundo e António José Seguro ultrapassa André Ventura.

Segundo um estudo publicado esta segunda-feira pela TVI CNN Portugal, o almirante consegue conquistar 26,9% das intenções de voto. Luís Marques Mendes angaria 20,3. Já António José Seguro surge com 18,4%. Quanto a André Ventura, fica-se por 13,9% das intenções de voto. Isto numa primeira volta. Numa eventual segunda volta, o almirante venceria todos os candidatos.

Passam sete minutos da meia-noite. António, vamos a outros temas em destaque.

Na atualidade internacional, o Cairo vai acolher, em novembro, uma conferência dedicada à reconstrução da Faixa de Gaza. O anúncio foi feito pelo presidente egípcio após a assinatura de um acordo de cessar-fogo em Sharm El-Sheikh e que contou com a mediação dos Estados Unidos, Egito, Qatar e Turquia.

António, antes de fechar, já está disponível o terceiro episódio do novo podcast Plus do Observador.

É verdade, Filipa, centra-se nas eleições presidenciais de 1986, as únicas que foram a uma segunda volta. A decisão final iria pôr frente a frente Mário Soares e Freitas do Amaral. A campanha correu tão bem que os apoiantes de Freitas chegaram a equacionar uma vitória à primeira volta.

No Palacete de Santa Catarina, sede da campanha de Freitas do Amaral, a máquina não para. A onda de euforia à volta do candidato sente-se nas ruas e os apoiantes até têm um dress code: um sobretudo verde e um chapéu de palha na cabeça. Mas ali continua a fazer-se de tudo para evitar que a ideia de que a eleição já está ganha desmobilize uma única pessoa. Os telefones, às dezenas, tocam todos ao mesmo tempo. Toneladas de papel continuam a ser enviadas para cada recanto do país. O staff reúne todos os dias e os tempos de antena são preparados ao pormenor.

Queremos um Portugal que não seja de direita nem de esquerda, mas para frente. Para símbolo desse Portugal, símbolo do pra frente Portugal, só há um candidato: Freitas do Amaral.

Um excerto do terceiro episódio de "A Eleição Mais Louca de Sempre", o novo podcast Plus do Observador.

Esta é uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria e guiões do jornalista Miguel Santos Carrapatoso. E é assim que fechamos este jornal da meia-noite.