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A partir de janeiro. Na atualidade internacional, Donald Trump diz que o Hamas está a escavar para tentar encontrar os corpos dos reféns israelitas em Gaza. Jornal da Meia Noite, com a Laura Figueiredo e Laura, Gouveia e Melo avisa que o próximo presidente da República não pode ser um cavalo de Troia de um partido, nem um demagogo populista.

Uma posição defendida esta noite na apresentação do manifesto de apoio à candidatura do almirante à Presidência da República, uma cerimónia que decorreu no ISCTE, em Lisboa. Sem mencionar nomes, Gouveia e Melo deixou alguns recados.

O candidato Abelai disse ainda que quem vem viver para Portugal deve respeitar as leis e a história do país.

Portugal nunca foi um país de muros. Foi sempre uma terra de encontros e deve continuar a ser assim, justo e humano. Entre o entra tudo e o sai tudo, há um caminho de bom senso, inteligência e equilíbrio. A imigração deve ajudar a nossa economia a crescer. Não pode servir para precarizar e reduzir os salários dos portugueses. Não pode gerar também insegurança. Quem vem viver conosco deve respeitar as nossas leis e a nossa história.

Já no final da cerimónia, Gouveia e Melo falou com os jornalistas sobre as eleições autárquicas. O candidato presidencial diz ter ficado contente com o resultado, por o país ter votado, sobretudo, ao centro.

A empresa responsável pelos quatro helicópteros de emergência médica em Portugal garante que a partir de 1 de novembro o serviço pode funcionar em pleno.

Um esclarecimento enviado ao Observador pela Gulf Med e que surge depois de o Tribunal de Contas ter chumbado o ajuste direto celebrado entre o INEM e esta empresa. A operação que devia ter começado a 1 de julho não avançou. Mesmo assim, o INEM não se compromete com uma data concreta para o funcionamento 24h por dia dos quatro helicópteros de emergência médica, diz apenas que vão estar a funcionar de forma ininterrupta dentro de poucas semanas.

Em maio deste ano, a Gulf Med e o INEM assinaram contrato decorrente de um concurso público internacional.

Que previa o funcionamento em pleno de quatro helicópteros durante cinco anos, por um valor de cerca de 77,5 milhões de euros. Só que quando percebeu que não conseguia garantir a totalidade da operação na data de início do contrato, a companhia maltesa assinou um contrato de ajuste direto com o INEM, que já estipulava uma operação por fases. Mesmo com o novo calendário, a Gulf Med não conseguiu cumprir a 100% os termos acordados. Agora, há esta nova data, os quatro helicópteros devem estar a funcionar em 1 de novembro.

Falamos agora das eleições autárquicas. O Chega pediu a recontagem de votos no Montijo por alegadas incongruências na validação.

Uma revelação feita pelo cabeça de lista daquele partido nas eleições para a Câmara do Montijo. De acordo com a Agência Lusa, Nuno Valente também admitiu, no entanto, que o facto de o Chega ter perdido as eleições na Junta de Freguesia de Pegões, por uma escassa margem de 10 votos, contribuiu também para este pedido de recontagem. Fonte do gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Montijo confirma que a recontagem de votos teve início hoje, deve ser retomada amanhã.

E Mariana Mortágua condena a violência do Hamas na Faixa de Gaza.

As críticas surgem na sequência de relatos de execuções do grupo extremista na Faixa de Gaza, de pessoas que alegadamente colaboravam com Israel. A coordenadora do Bloco de Esquerda defende que a Palestina só poderá ser livre sem o movimento islamita.

Essa é uma decisão que cabe aos palestinianos e não a mim. Se a escolha fosse minha, não. Mas os países são aquilo que lhes permitem ser. E acho que, idealmente, eu só posso condenar execuções em praça pública como aquelas que tivemos notícia. E isso é muito claro. Não há justiça pelas próprias mãos, seja pelo Hamas, seja por Israel, seja por quem for.

As críticas de Mariana Mortágua, à margem de uma conversa em Lisboa com os ativistas portugueses que participaram na flotilha humanitária que se guia para Gaza.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos propõe um aumento de 1% na tarifa regulada de eletricidade a partir de janeiro.

A entidade apresentou hoje uma proposta de aumento no preço da eletricidade para as famílias em mercado regulado de 1% a partir de 1 de janeiro do próximo ano. De acordo com o regulador do setor energético, a subida agora proposta traduz-se num acréscimo entre 0,20 € e 0,37 € na fatura mensal, já com taxas e impostos. O aumento é inferior ao aplicado este ano, que foi de 2,1%. O regulador sublinha que esta atualização é inferior à inflação prevista, pelo que representa uma descida em termos reais do preço da eletricidade. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos vai tomar a decisão final até 15 de dezembro, depois de um parecer do Conselho Tarifário.

Na atualidade internacional, Donald Trump diz que o Hamas está a escavar para tentar encontrar os corpos dos reféns israelitas em Gaza.

O presidente dos Estados Unidos fala num processo horrível, diz que há áreas onde estão a escavar-se e a encontrar muitos corpos, alguns sob escombros. Trump avança ainda que há sepulturas que estão em túneis no fundo da terra. Até agora, o Hamas entregou a Israel nove corpos, mas no total eram 28 reféns. O grupo palestiniano diz que, para já, só conseguiu aceder a estes nove corpos.

A fechar, Laura, que outros temas estão em destaque?

A Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiares alerta para riscos de falhas recorrentes no sistema de vacinação e defende uma reorganização. Em comunicado, a associação alerta para falhas como a duplicação ou a omissão de registros no sistema de vacinação e reafirma a importância de uma vacinação segura, fiável e clinicamente fundamentada. De acordo com a associação, estas falhas têm gerado constrangimentos operacionais que comprometem a segurança, fiabilidade e a continuidade do processo de vacinação, com repercussões diretas na qualidade dos cuidados de enfermagem e na gestão da saúde pública. Donald Trump pondera avançar com ataques terrestres em solo venezuelano para combater os narcotraficantes, uma possibilidade admitida numa conferência conjunta com o diretor do FBI, quando questionado sobre uma possível expansão das operações de combate aos cartéis de droga. A afirmação de Trump surge um dia depois de o presidente dos Estados Unidos ter anunciado o quinto ataque das forças norte-americanas a uma embarcação suspeita junto da costa da Venezuela. O Brasil registou até agora cinco mortes e 36 casos de intoxicação por metanol. Existem ainda mais de 150 em investigação. Os novos dados revelam uma desaceleração de novos casos. Ainda assim, as autoridades de saúde alertam que a situação ainda não está sob controle. Em causa está a falsificação de bebidas alcoólicas para serem comercializadas.

Jornal da Meia Noite, com edição da Laura Figueiredo.