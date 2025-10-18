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Jornal da Meia-Noite, a edição é de José Rafael Lopes, a começar na política com André Ventura, diz que Gouveia e Melo se tornou no candidato do Partido Socialista.

Foi o que disse o presidente do Chega em declarações aos jornalistas à entrada de uma conferência dos Patriotas pela Liberdade, que decorreu no Centro Cultural de Belém. André Ventura recorre às opiniões defendidas pelo almirante para o acusar de ser