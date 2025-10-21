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Jornal da Meia-Noite, edição da Laura Figueiredo. Laura, a começar com Luís Marques Mendes, defende que é necessário aguardar o relatório definitivo sobre o acidente no Elevador da Glória. Diz que não pode haver impunidade, mas tem que haver clareza.

Uma posição defendida esta noite em entrevista à CNN em relação ao relatório preliminar divulgado esta segunda-feira. O candidato à Presidência da República diz que neste momento é preciso ter muita cautela, mas muita exigência relativamente ao futuro. Num acidente desta gravidade, com o número de mortos que ocorreu, não pode haver impunidade, tem que haver muita clareza, tem que haver causas muito concretas e eu espero que o relatório final leve em atenção isto. Já sobre a atualidade internacional e o conflito na Ucrânia, Marques Mendes diz não ter grandes expectativas em relação à cimeira entre Donald Trump e Vladimir Putin, que vai ter lugar em Budapeste, na Hungria. Já sobre a flotilha humanitária, o candidato à Presidência da República declara que a iniciativa teve muito de hipocrisia, uma vez que Gaza já tinha visibilidade, e acrescenta que a intercessão em águas internacionais não é novidade, porque já tinha acontecido nas flotilhas anteriores.

Ainda na política, com António José Seguro, agradece o apoio do PS à candidatura à Presidência da República. Ainda assim, sublinha que é uma candidatura suprapartidária.

Um agradecimento feito esta noite em entrevista à Sic Notícias, um dia depois de o Partido Socialista ter anunciado oficialmente o apoio ao antigo líder na corrida a Belém. António José Seguro diz que se sente honrado e revela que ligou a José Luís Carneiro para manifestar agradecimento. Ainda assim, o candidato a Belém diz que o apoio soma-se a todos os que tem recebido ao longo dos últimos quatro meses e reforça que a candidatura é suprapartidária.

A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária e que tem a sua própria estrutura. Nós temos mandatários distritais, mandatários concelhios, temos diretores de campanha distritais, concelhios, temos uma estrutura própria e obviamente todos aqueles que vierem e que sejam democratas, progressistas, humanistas, que é esse o meu apelo, que convirjam nesta candidatura, são todos muito bem-vindos. Esta não é uma extensão de um partido. Eu percebo que outras candidaturas são os partidos que as anunciam. No meu caso, não foi assim.

António José Seguro deixou ainda algumas críticas a Marcelo Rebelo de Sousa.

Eu serei um presidente muito mais ativo, de forma discreta, para resolver os problemas do que propriamente um presidente que todos os dias fala para aparecer nos telejornais. Nos últimos anos, tem havido uma política de tratar os sintomas e não tanto as causas dos problemas. Nós precisamos de erradicar as causas dos problemas. Isso leva mais tempo.

António José Seguro acrescenta que, à semelhança de Marcelo Rebelo de Sousa, também promulgaria o diploma da Lei dos Estrangeiros. Entretanto, Augusto Santos Silva mantém o que disse anteriormente sobre o candidato a Belém. Considera que António José Seguro não cumpre os requisitos mínimos de uma candidatura que possa ser apoiada pelo PS. À margem das jornadas parlamentares do Partido Socialista esta tarde, Santos Silva disse ainda assim ver com naturalidade o apoio socialista a António José Seguro.

E o ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, defende que a maior maldade do PS ao governo é a abstenção no orçamento do Estado.

Porque dessa forma impede o governo de continuar a rapar o fundo do tacho bem recheado, deixado pelos governos socialistas. É a expressão utilizada por Augusto Santos Silva nas jornadas parlamentares do PS em Penafiel. Para o antigo presidente da Assembleia da República, o atual governo está a esbanjar o dinheiro guardado por antigos executivos socialistas para satisfazer interesses conjunturais de alguns funcionários públicos.

Usando o extento orçamental que recebeu, procurou conquistar esses segmentos. Por isso, aliás, é que eu pessoalmente acho que a maior maldade que o grupo parlamentar do PS vai fazer ao atual governo, maldade que o atual governo merece, é mesmo abster-se no orçamento, impedindo-os de continuar a ser uma mera comissão eleitoral, rapando o fundo do tacho que receberam bem recheado do ministro das Finanças, Fernando Medina, e dos seus predecessores.

Augusto Santos Silva acusa ainda o governo de ser especialista em degradar os serviços públicos.

Agora, meia-noite e cinco. Vamos voltar a falar do descarrilamento do Elevador da Glória. Carlos Moedas diz que o acidente ficou a dever-se a causas técnicas e não políticas.

A reação do presidente da Câmara de Lisboa surge na sequência do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, que aponta falhas à carris, à manutenção e à supervisão. O relatório revela que o cabo do elevador não estava certificado para o transporte de pessoas. O cabo não respeitava as especificações da empresa responsável pelo elevador, como explica a grande repórter de economia do Observador, Ana Suspiro.

O cabo que foi instalado não correspondia às certificações que tinham sido feitas pelo departamento de engenharia da empresa a vários níveis, inclusive é que não sequer estava certificado para ser utilizado em equipamentos de transporte de pessoas. E depois havia outras coisas mais técnicas, tem a ver com diâmetros e com espessuras. Não consegue, contudo, nesta fase, o gabinete de investigação de acidentes estabelecer uma relação direta entre as duas coisas. Ou seja, não tem a certeza de que foi essa a causa do acidente.

A jornalista Ana Suspiro acrescenta que o relatório preliminar do acidente aponta falhas acumuladas na Carris e dá um exemplo.

Das propostas que foram recebidas, duas delas não cumpriam os requisitos, os cabos que eles se propunham fornecer não cumpriam os requisitos. E, no entanto, foi escolhida uma delas por uma razão que tinha a ver com a razão pela qual este procedimento foi lançado em 2022. A Carris precisava de fazer uma substituição da motorização no elevador de Santa Justa e, portanto, estava com pressa e aceitou a proposta que prometia entregar os cabos mais depressa. E por acaso era uma das duas cujas certificações não correspondiam àquilo que era necessário para estes equipamentos.

Ana Suspiro com algumas das conclusões preliminares do acidente de 3 de setembro no elevador da Glória.

Entretanto, a Carris diz que desconhece as falhas da empresa externa responsável pela manutenção, mas afastou, entretanto, o diretor dessa área.

O diretor de manutenção do módulo elétrico foi demitido. O relatório aponta, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente estão registadas como executadas, mas há evidências de que não foram feitas no horário indicado na folha de registo. Em comunicado, a Carris diz que o Conselho de Administração desconhecia toda a factualidade descrita, até porque esse incumprimento, garante, nunca foi reportado pela Direção de Manutenção do Módulo Elétrico, nem pelo gestor do contrato. Numa nota enviada ao Observador, também cita a parte do relatório preliminar, onde se pode ler que a informação ainda é incompleta. O relatório final pode ficar pronto só em setembro do próximo ano. O relatório preliminar recomenda que os ascensor em Lisboa se mantenham parados até ser feita uma reavaliação por uma entidade externa especializada.

Já está sob a custódia da PJ, da Polícia Judiciária, a principal suspeita de agressão a José Manuel Anes é a filha do antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo.

É o que avança um comunicado da PJ. A mesma nota acrescenta que, devido à gravidade da agressão, José Manuel Anes está internado no Hospital de São José. O Observador apurou que o criminalista está livre de perigo e que a Polícia Judiciária está a investigar publicações nas redes sociais, supostamente feitas pela filha de José Manuel Anes, publicações em que eluta a tentativa de homicídio. Já de acordo com o comunicado da PSP, o alerta foi dado ao início da tarde devido ao histórico de violência doméstica. Um carro-patrulha deslocou-se de imediato à residência, onde se deparou com o homem de 81 anos no chão.

Jornal da meia-noite. Agora, Laura, tempo de desporto e ao Benfica. O Benfica que, para o técnico do Benfica, neste caso, considera que o jogo desta terça-feira não seja decisivo para a jornada europeia do clube. Está difícil.

Em Inglaterra, na antevisão do jogo de amanhã frente ao Newcastle, a contar para a Liga dos Campeões, José Mourinho afirma aos jornalistas que o Benfica vai jogar o jogo como se fosse a última oportunidade do clube na competição, apesar de não o achar.

Estão 18 pontos em disputa. Depois do jogo de amanhã estarão 15. Se nós fizermos 15 pontos, qualificamo-nos. Nem precisamos de 15, nem precisamos de 14, nem precisamos de 13, nem precisamos de 12, provavelmente nem precisamos de 11. Portanto, o jogo de amanhã não é decisivo. Agora, nós jogaremos o jogo a pensar que sim, jogaremos o jogo como se fosse a nossa última oportunidade, mas não é.

Quando questionado sobre se assumia um empate frente ao Newcastle antes do jogo, Mourinho não se comprometeu, diz que quando fez isso no embate frente ao Chelsea, o Benfica perdeu. As Águias jogam esta terça-feira frente ao Newcastle às 20h, em Newcastle, no St James' Park, para a terceira jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

E é um jogo aqui com relato e também análise na Rádio Observador. Agora é 12h10. E para fechar, Laura Figueiredo, outras notícias que vão marcando a atualidade.

Os Estados Unidos estão a hesitar sem aderir ao plano europeu que prevê usar fundos russos congelados para apoiar a Ucrânia. De acordo com a agência Bloomberg, Washington não deverá juntar-se à iniciativa que vai ser discutida à margem da reunião do FMI. A resistência norte-americana surge depois do telefonema da semana passada entre Donald Trump e Vladimir Putin, marcado por um tom de reaproximação. Nove países mediterrânicos da União Europeia exigiram esta segunda-feira o desbloqueio imediato da ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Numa reunião realizada na Eslovénia, o grupo apelou à abertura das passagens fronteiriças e ao cumprimento do cessar-fogo. Os países pedem também garantias de acesso seguro para jornalistas e observadores internacionais. A ala este da Casa Branca foi demolida para a construção do novo salão de baile de Donald Trump. Durante a tarde, enquanto o presidente norte-americano recebia o campeão universitário de basquetebol masculino, uma retroescavadora entrou nos terrenos da Casa Branca para começar a demolição. O novo salão de baile de Donald Trump, anunciado pelo governo norte-americano em julho deste ano, vai ter um custo de cerca de 250 milhões de dólares.

Dá para dizer bailando, não é? Olha, a informação amanhã, ou neste caso, sim, daqui a pouquinho. É 00h30. Nós teremos regresso exatamente amanhã. Então até amanhã.

Até amanhã.

Tchau!