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Muito boa noite, é o jornal da meia noite e quatro, com a Laura Figueiredo. Laura, bem-vinda mais uma vez e a começar com o primeiro-ministro, que afirma que o governo não se quer intrometer em atitudes ciumentas dos partidos na discussão da Lei da Nacionalidade.

A votação da Lei da Nacionalidade foi esta quinta-feira adiada pela terceira vez, agora para sexta-feira, às nove da manhã, em Bruxelas, à margem de uma cimeira do Conselho Europeu. Luís Montenegro diz que os portugueses estão cansados de intrigas entre os partidos.

Nós queremos resolver os problemas das pessoas e os problemas do país. Não estamos interessados em discutir se o fazemos com o maior apoio, ou participação, ou colaboração do partido A ou do partido B e muito menos nos queremos intrometer em algumas atitudes mais ciumentas de um e de outro. Sinceramente, as pessoas já estão cansadas disso. As pessoas querem é mesmo resultados e é nisso que nós nos estamos a concentrar.

Luís Montenegro apontou ainda que Portugal é um país que acolhe, que acolhe bem, que quer acolher bem, mas que não é um país de portas escancaradas.

O CHEGA mantém as linhas vermelhas na negociação da Lei da Nacionalidade. André Ventura ameaça chumbar o diploma se não chegar a acordo com o PSD.

Linhas vermelhas como a perda automática da nacionalidade para quem cometer crimes graves, como homicídio ou atos de terrorismo. A votação foi então adiada pela terceira vez. André Ventura assegura que as negociações com o PSD e o CDS continuam, mas se não forem bem-sucedidas, ameaça votar contra o diploma.

Se não houver nenhum entendimento nestes valores fundamentais, como estava a dizer, o CHEGA não viabilizará a Lei da Nacionalidade. É igual, para nós é a mesma coisa, se não forem acautelados estes valores, o CHEGA não viabilizará. Sei que as negociações continuarão hoje, noite dentro.

Os avisos de André Ventura, que espera ainda que seja possível chegar a um acordo com o PSD. Hoje mesmo o PS deu entrada de alterações ao projeto da Lei da Nacionalidade. André Ventura acusa os social-democratas de enganarem o eleitorado ao ceder aos socialistas.

E perante o terceiro adiamento da votação da Lei da Nacionalidade, o líder parlamentar do PSD justifica que hoje não estavam reunidas as condições para se aprovar uma boa lei. Isto devido ao facto do luto nacional pela morte de Pinto Balsemão.

Hugo Soares rejeita que o pedido feito pelo PSD para adiar esteja relacionado com essa nova proposta dos socialistas.

Para lhe ser muito franco, eu só tive conhecimento da proposta do Partido Socialista quando estava a descer para a comissão. Portanto, não tem nada que ver com isso. O adiamento tem que ver só com isto. Não interessa se é com o partido A, com o partido B, com o partido C, D ou E, porque eles são vários. Tem a ver com a necessidade de que as pessoas possam conversar para encontrar soluções.

Hugo Soares respondeu assim a suspeitas lançadas ainda dentro da comissão pela deputada do CHEGA, Cristina Rodrigues.

A possibilidade ou o nosso acordo para este adiamento é muito simples: se a ideia do PSD é viabilizar as propostas que acabaram de dar entrada do Partido Socialista, acho que não vale a pena adiar, porque nós vamos votar contra todas e portanto, acho que aí é simplesmente votar-se.

Na proposta entregue esta quinta-feira, o Partido Socialista tenta aproximar-se do PSD nos prazos para o pedido de nacionalidade por parte de imigrantes vindos de fora da União Europeia e da CPLP.

Laura, Ana Gomes foi constituída arguida depois da queixa da Solverde por difamação.

Uma revelação feita pela socialista à Rádio Observador no programa Vice e Suave. Ana Gomes diz que o Procurador-Geral da República está a tentar adiar o processo.

A única novidade que tenho é que fui hoje constituída arguida, num processo que a Solverde acionou contra mim. Independentemente do que faça o senhor Procurador-Geral da República, no sentido de evitar, com todas as suas forças, a abertura de um inquérito criminal que já devia ter sido aberto de início.

A Solverde apresentou uma participação criminal contra a antiga eurodeputada do PS por considerar que Ana Gomes fez declarações atentatórias de bom nome e reputação da empresa. Quanto às eleições presidenciais, às quais também concorreu em 2021, Ana Gomes revela que já há dois anos que tinha incentivado António José Seguro a avançar.

Posso lhe dizer que há mais de dois anos, no almoço que tive com António José Seguro, eu própria o incitei a candidatar-se, porque justamente acredito que ele é o tipo de pessoa de que nós precisamos, pessoa íntegra, honesta, capaz de ouvir, de procurar o máximo consenso.

Ana Gomes considera que o Partido Socialista fez a escolha certa ao apoiar António José Seguro.

E por falar em presidenciais, Laura, a direção do CHEGA aprovou hoje o apoio a André Ventura enquanto candidato Belém.

André Ventura diz que quer ser o candidato mais votado na primeira volta e ter um resultado expressivo na segunda.

O CHEGA sustentou, sublinhou, endossou este apoio, o que a mim muito me honra, com o objetivo claro de vencermos a primeira volta das eleições presidenciais de janeiro e de conseguirmos, na segunda volta, vencer ou ter o resultado mais expressivo possível, que mostre que a nossa base de sustentação, que este movimento de re acordar o país, que este movimento de redinamizar o país está vivo, está forte e é hoje o movimento político mais forte em Portugal.

André Ventura, agora formalmente candidato presidencial apoiado pelo CHEGA.

O Presidente da República diz que é necessário esperar pelo relatório final sobre o acidente no Elevador da Glória.

Em declarações à RDP, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o relatório preliminar revelou mais do que aquilo que pensava. Em causa está o relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, divulgado esta segunda-feira, que aponta para falsas tarefas de manutenção e de inspeção da responsabilidade da Carris. Por enquanto, Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso esperar pelo relatório definitivo, sem pressões.

Eu quero esperar pelo relatório definitivo. Claro que o relatório preliminar já deu algumas consequências, mas isso são decisões de quem as tomou. Eu queria ver o relatório definitivo para ver se se confirma tudo aquilo que vem no relatório preliminar, que é muito mais do que eu tinha pensado, se está no definitivo. E se está no definitivo, então, em função do definitivo, é preciso, de fato, apurar as responsabilidades.

O presidente da República reforça assim a importância de esperar pelos resultados do relatório definitivo para então apurar responsabilidades e tirar consequências.

Agora no desporto, o Futebol Clube do Porto perdeu em casa do Nottingham Forest, em Inglaterra, por 2 x 0.

Primeira derrota da época para os Dragões e num jogo a contar para a terceira jornada da fase liga da Liga Europa. Gols da partida foram marcados através de duas grandes penalidades convertidas por Gibbs-White aos 19 minutos e depois por Igor Jesus aos 77. Aos 52 foi anulado um gol dos azuis e brancos por fora de jogo. No final da partida, o treinador do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli, diz que os Dragões vão para casa sem o resultado pretendido, mas de cabeça levantada. Ainda assim, assume que faltou presença na área. O Futebol Clube do Porto queria alcançar a terceira vitória na Liga Europa, mas não conseguiu. Segue agora na 15ª posição da fase liga da competição. Na próxima ronda marcada para 6 de novembro, os Dragões vão encontrar os neerlandeses do Utrecht.

Agora é meia-noite e 12. E para fechar, vá para notícias que vão marcando a atualidade a esta hora.

O governo está a avaliar soluções para reduzir o impacto dos salários em atraso dos trabalhadores portugueses na Base das Lajes, nos Açores. É o que adiantam os Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, num comunicado conjunto. A suspensão temporária da remuneração aconteceu na sequência da paralisação parcial da administração norte-americana, por não ter sido aprovado o orçamento dos Estados Unidos. Com esta paralisação, os trabalhadores portugueses, que são remunerados quinzenalmente, têm agora um total de 24 horas de salário em atraso e já foram informados de que não vão receber nenhum montante na segunda-feira, dia em que devia ser paga a próxima quinzena. E o presidente do Conselho Europeu recusa que haja uma fadiga europeia face à Ucrânia. Em conferência de imprensa no final do Conselho Europeu, esta quinta-feira, António Costa sublinhou que não há fadiga europeia, mas sim vontade de continuar a ajudar a Ucrânia. Afirmou também que o tema vai voltar à agenda na Cimeira de Dezembros. Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu que os líderes dos 27 assumiram na Cimeira uma posição muito firme no que toca à Ucrânia. Donald Trump assegura que Israel não vai anexar a Cisjordânia ocupada, garantia que chega depois da votação preliminar no Parlamento israelita para incorporar aquele território, uma sessão que contou com 25 votos a favor e 24 contra. No entanto, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, esta quinta-feira, o presidente norte-americano disse que não é caso para preocupação. Já o vice-presidente dos Estados Unidos, Jay-Devance, que está numa visita a Israel, classificou como estúpida a proposta de anexação da Cisjordânia.

No final do jornal da meia-noite, com a informação de volta à meia-noite e meia. Conte nós. Até amanhã.

Até amanhã.

Até amanhã.