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Agora, meia-noite e um. Jornal da Meia-Noite, edição de Laura Figueiredo. Laura, a começar pela atualidade internacional, o enviado de Vladimir Putin a Washington acredita que a Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia estão bastante próximos de uma solução diplomática de paz.

Kirill Dmitriev, um dos principais negociadores russos, voou hoje para os Estados Unidos, dias depois de Donald Trump ter anunciado sanções econômicas às petrolíferas russas e também depois de ter cancelado a cimeira prevista com Putin em Budapeste. Numa entrevista à CNN, o enviado do Kremlin disse que os três Estados estão, na verdade, bastante próximos de chegarem a uma solução diplomática. Dmitriev considera que é um grande passo para o presidente Zelensky admitir que se tratam de linhas de batalha. Sublinha que a anterior posição do líder ucraniano era que a Rússia deveria sair completamente. O enviado russo esclarece ainda que a cimeira em Budapeste, onde estava previsto o encontro entre Putin e Trump, não foi cancelada, mas sim suspensa. Esta visita de Kirill Dmitriev aos Estados Unidos acontece também no meio da cada vez maior frustração norte-americana com a recusa do Kremlin em pôr fim à guerra na Ucrânia.

Entretanto, por cá, André Ventura diz que eram necessários três Salazares para pôr Portugal na ordem.

A referência a António de Oliveira Salazar foi feita numa entrevista na SIC Notícias, na sequência de uma pergunta sobre como o líder do Chega pretende cumprir a promessa de instaurar a Quarta República. André Ventura diz ser democrata por natureza. Ainda assim, invoca o tempo da ditadura.

Eu vou usar uma expressão, eu sei que isto é um risco, mas vou usar esta expressão.

Quer responder à minha pergunta?

Deixe-me usar esta expressão. Eu sou democrata, e sou mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que faz sentido. De facto, não era preciso um Salazar, eram precisos três Salazares, porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso três Salazares para pôr isto na ordem.

André Ventura justificou ainda a descrença no atual regime com a corrupção na política, diz que há uma epidemia da corrupção em Portugal e alega que as palavras são de Ramalho Eanes.

E no Partido Socialista, há quem tenha engolido o sapo e apoie a candidatura de António José Seguro e há quem ainda resista.

A expressão é de Álvaro Cunhal e foi usada na segunda volta das presidenciais de 1986, numa tentativa de aliviar a consciência comunista. Na altura, o sapo a engolir era Mário Soares. Agora o dilema chegou ao Partido Socialista com outros contornos e por antecipação. Há uns dias, o PS oficializou o apoio a António José Seguro e esta semana vários socialistas inclinaram-se para o mesmo caminho por necessidade estratégica, mesmo que a contragosto. Outros, como Eduardo Ferro Rodrigues, continuam a adiar uma decisão. Ao Observador, o antigo líder admite que desde 1980 que vota no candidato presidencial apoiado pelo PS. Desta vez está mesmo em reflexão e à espera dos debates.

Agora meia-noite e quatro e este é um artigo assinado pela grande repórter Rita Tavares, que faz também manchete a esta hora no site do Observador. E Laura, falemos agora também de eleições autárquicas. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, a CDU fica a apenas um voto do Chega na Câmara de Lisboa.

O tribunal avaliou o recurso da coligação encabeçada por João Ferreira à votação e a diferença de três votos foi encurtada para um. No entanto, não é desta que a votação fica fechada. Um voto nulo tinha sido validado a favor da CDU, enquanto ao Chega aconteceu o contrário. Por isso mesmo, o Tribunal Constitucional ordenou agora a recontagem da secção de voto número 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica. A recontagem vai ser feita pela Assembleia de Apuramento Geral num futuro próximo. Com esta decisão, a CDU continua a ter possibilidade de reeleger a vereadora Ana Jara, que tinha perdido o lugar no executivo municipal para o segundo vereador do Chega.

Edição da Meia-Noite e por cá, para já, por enquanto, o Presidente da República não vai comentar a Lei da Nacionalidade, prefere esperar pela votação final na Assembleia da República.

Em declarações aos jornalistas nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que falar antes de 28 de outubro, o dia da votação global do diploma no Parlamento, seria prematuro.

Eu aguardo pelo diploma que saia, que seja enviado para a lei, para me pronunciar sobre ele. Também sei que foi separado desse diploma a matéria da proposta que havia de perda de nacionalidade em determinadas circunstâncias, com intervenção de juiz. É outro diploma, portanto, terei de esperar pelo outro diploma para realmente me poder pronunciar. Até lá é prematuro. Ainda está na Assembleia, ainda não houve votação final global. Há que respeitar a competência, que é uma competência exclusiva da Assembleia e no tema da nacionalidade é uma competência muito importante, porque se exige uma maioria qualificada.

Declarações do Presidente da República no primeiro dia da deslocação às Ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores.

E Marcelo Rebelo de Sousa pronunciou-se ainda sobre a substituição do presidente do INEM, diz que aconteceu dentro do quadro legal e é, por isso, uma decisão que deve ser respeitada.

Dos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que esta mudança foi feita de acordo com os critérios da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. O chefe de Estado espera agora que o serviço cumpra bem a missão.

Aquilo que eu soube é que foi de acordo com critérios do CRESAP. Portanto, houve o cumprimento das condições da lei, o que significa que foram apresentadas candidaturas, houve quem se candidatasse, houve quem não se candidatasse e dentre os candidatos foram estabelecidas prioridades, uma hierarquia na aplicação dos critérios, deu um determinado resultado. É uma aplicação da lei e, nesse sentido, há que respeitar a aplicação da lei.

Recordações de Marcelo Rebelo de Sousa esta sexta-feira, na Ilha das Flores, a defender o processo administrativo da substituição do presidente do INEM. O chefe de Estado afirma que, teoricamente, a decisão é boa.

Agora, no desporto, este sábado os sócios do Benfica são chamados às urnas para eleger o próximo presidente do clube.

É um processo eleitoral muito concorrido. Há seis candidatos na corrida à presidência do Benfica. Alguns já conhecem os cantos à casa, mas há ainda quem tente de novo assumir a liderança do Clube da Luz, sendo que, José Rafael Lopes, há um número mágico.

51% dos votos assegura uma eleição imediata à primeira volta. Nas eleições do Benfica, o caso ficaria logo resolvido, mas não é certo que nenhum deles o consiga. Vamos à contagem, a começar com o incumbente Rui Costa.

Queremos um Benfica grandioso em todas as frentes, um clube moderno, único e vencedor.

Rui Costa é o atual presidente do Benfica, procura a reeleição. Aos 53 anos, tem passado como presidente, dirigente e antiga glória do clube encarnado. Rui Costa chegou à presidência do clube após a demissão de Luís Filipe Vieira. Agora volta a apresentar-se ao sufrágio nas eleições mais concorridas de que há memória no clube. Quem também está de regresso é Luís Filipe Vieira, empresário com 76 anos.

Sou o único candidato que não tem riscos para os benfiquistas. Votar em mim não é um tiro no escuro.

Vieira foi o presidente do Benfica entre 2003 e 2021. É o mais titulado na história do clube, com destaque para 22 títulos no futebol masculino. Deixou o clube de forma precoce devido às suspeitas de vários crimes na Operação Cartão Vermelho. Na corrida eleitoral, há um candidato que volta a apresentar-se ao sufrágio após ter falhado a eleição no passado. João Noronha Lopes encabeça a lista E.F.

Passei o último ano a preparar-me para isto. Estudei o clube, reuni com muitos clubes estrangeiros e, principalmente, tive a preocupação de reunir uma equipa.

Formado em Direito, perdeu as eleições para Vieira em 2020, onde alcançou 34% dos votos. Agora pretende melhorar e vencer o ato eleitoral. No currículo, conta com uma passagem no clube como vice-presidente de Manuel Vilarinho. A lista B na corrida à presidência é encabeçada por Martim Meyer.

A nossa proposta é a única que explica como pôr o Benfica de novo no caminho das vitórias do futebol.

Gestor com 51 anos, é candidato pela primeira vez. Martim Meyer não tem ligações à gestão recente do clube. Gere empresas do ramo automóvel e da mobilidade desde 2012. Agora pretende ser presidente do Benfica. A lista C conta com João Diogo Mantegas como líder.

Queremos devolver ao Benfica tudo aquilo que o Benfica nos deu. Fazemos com sentido de responsabilidade e com plena convicção de um amor profundo.

Aos 42 anos, o advogado é candidato pela primeira vez à direção do Benfica. João Diogo Mantegas é professor convidado na Liga Business School. Agora pretende, também ele, ser o próximo presidente do Clube da Luz com a candidatura "O Benfica Vencerá". A lista de candidatos fecha com a candidatura de Cristóvão Carvalho.

Pensei um Benfica ambicioso, pensei um Benfica europeu.

O advogado de 53 anos é também candidato pela primeira vez. Fez carreira em Direito e tem como baluarte a gestão financeira do clube encarnado.

Jornalista José Rafael Lopes com o perfil dos candidatos à presidência do Benfica. Seis candidatos, apenas um pode vencer. As eleições podem até nem ficar resolvidas já. Caso seja precisa uma segunda volta, está marcada para o dia 8 de novembro. Nas eleições do Benfica votam mais de 160 mil sócios. Há 108 assembleias de voto espalhadas por Portugal e pelo mundo. O Pavilhão da Luz é o local com mais afluência. As urnas abrem bem cedo, a partir das 08h30 da manhã, fecham quando forem 10 da noite.

E a Rádio Observador tem preparada uma emissão especial para acompanhar as eleições no Benfica. Vamos contar com reportagem, análise e também acompanhamento ao segundo deste ato eleitoral. Agora, 19h11. Para fechar, outros temas que, para já, Laura, vão marcando a atualidade.

As Forças Armadas norte-americanas têm usado drones de vigilância na Faixa de Gaza para garantir a adesão do Hamás e de Israel ao cessar-fogo. Isto depois do acordo que foi assinado com a intervenção dos Estados Unidos. É o que avança o New York Times, que cita fontes do exército norte-americano e também israelita. Os drones têm sido usados para vigiar a atividade no terreno da Faixa de Gaza, tendo o consentimento de Israel para o fazer. Os Estados Unidos nomearam um diplomata veterano para vigiar a trégua na Faixa de Gaza. Um anúncio feito esta sexta-feira por Washington. O Centro de Coordenação Civil-Militar, o órgão de monitorização do cessar-fogo estabelecido esta semana no enclave palestiniano, vai passar a ser liderado pelo diplomata Steve Fagin. O governo norte-americano informou também que, para já, descarta o regresso da Agência da ONU para os refugiados palestinianos. No futebol, o Gil Vicente venceu o Alverca por 4x0. Está agora no segundo lugar do campeonato, empatado com o Sporting. Os gols foram marcados por Luís Esteves, Santi Garcia, Martín Fernández e Pablo Felipe, o melhor marcador da liga. Os gilistas somam 19 pontos no campeonato, estão provisoriamente no segundo lugar da tabela.

Ponto final no Jornal da Meia-Noite com a Laura Figueiredo. Bom descanso para ti.

Obrigada.

E a seguir vamos ter também a Decisão Benfica, agora é uma versão alargada.