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Os aliados. Jornal da meia-noite e a começar, Laura, exatamente com o mau tempo. Esta sexta-feira, Viseu, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso vermelho e é devido, sobretudo, à chuva.

Uma informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O aviso é válido entre as 06:00 e o meio-dia. Também Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria e Braga vão estar sob aviso laranja esta sexta-feira, devido à precipitação persistente e, por vezes, forte. Os destes distritos ficam no sábado sob aviso amarelo, devido também à previsão de chuva. A Proteção Civil emitiu esta quinta-feira um aviso para que a população tenha comportamentos preventivos devido à chuva forte, vento e possibilidade de cheias ou inundações nos próximos dias. Quanto às temperaturas mínimas, vão registar uma descida algo significativa. Prevê-se valores na ordem dos 10 a 15 graus nas regiões Norte e Centro e desce sempre a valores inferiores a cinco graus em alguns locais do interior Norte e Centro na noite de sábado para domingo.

Agora na política, o PS considera que o presidente da República tornou evidente que o governo falhou na saúde.

Em causa estão as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que aponta o dedo às últimas gestões do SNS, que considera que ficaram marcadas por decisões casuísticas, numa referência implícita ao plano de emergência apresentado pela ministra Ana Paula Martins no ano passado. O chefe de Estado refere que, nos últimos anos, o SNS tem apresentado, sobretudo, medidas de curto prazo.

Sem definir isto com alguma clareza, é muito difícil ter um quadro de atuação política. A atuação política passa a ser casuística. Há um buraco aqui, há um rombo na fazenda acolá, há aqui uma emergência. Começa a haver cada vez mais planos de urgência ou de emergência, imediatamente no início dos vários executivos.

Assim, Marcelo Rebelo de Sousa apela que seja feito um acordo político sobre o papel do SNS para que haja um quadro de médio prazo.

Para quem quer que esteja poder, em cada momento, leia-se o governo, em cada momento é Portugal. Entende que lhe basta definir uma política para aquele governo e aquela maioria ou minoria mais ou menos qualificada, ou não. Ganhar-se-ia em fazer convergências mais amplas para tornar mais duradoura a decisão sobre questões fundamentais no domínio da saúde.

O presidente da República criticou ainda a indefinição de competências da direção executiva do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa diz que esta indefinição provoca alguma confusão sobre se as decisões são do governo ou da direção do Serviço Nacional de Saúde.

E como dizíamos, Laura, em reação, José Luís Carneiro considera que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa tornam mais evidente que o governo falhou na política de saúde.

À saída de uma sessão de boas-vindas aos novos militantes do PS no Largo do Rato, em Lisboa, o secretário-geral socialista afirmou que o chefe de Estado acabou por certificar as palavras da oposição. José Luís Carneiro conclui que o governo falhou e mostrou incapacidade de responder às necessidades da saúde.

O senhor presidente da República acabou por tornar mais evidente que o governo falhou na sua política de saúde. Ou seja, o governo prometeu soluções no prazo de 100 dias para resolver as questões da emergência médica, não foi capaz de as resolver.

O secretário-geral do Partido Socialista acusa ainda o governo de fazer tábua rasa sobre uma reforma que estava em curso.

Ao mesmo tempo que o presidente da República falava sobre o setor da saúde, o governo emitiu um comunicado onde o Ministério da Saúde admite que o orçamento do Estado para o próximo ano é exigente. Ainda assim, garante que isso não corresponde a menos assistência aos utentes.

Um comunicado emitido um dia depois do jornal Público ter noticiado que a direção executiva do SNS deu instruções aos hospitais para cortarem a despesa do próximo ano, mesmo que isso implicasse abrandar o ritmo crescente de cirurgias, consultas ou outros cuidados de saúde. Numa nota enviada às redações sobre a proposta de orçamento para a saúde, o ministério sublinha que em causa está apenas uma otimização dos recursos existentes e adianta que está até previsto um aumento no número de consultas médicas e no número de cirurgias. No caso da lista dos utentes inscritos para cirurgia, o ministério diz que tem a previsão de melhoria na percentagem de inscritos dentro dos termos máximos de resposta garantidos.

Falamos agora da corrida Belém. Rui Moreira admite que não avançou porque podia dividir o espaço político à direita e com isso beneficiar nomes como André Ventura ou Henrique Covey Mel.

Na apresentação como mandatário de Marques Mendes, Rui Moreira revela que o fato de ter ponderado uma candidatura não foi problema para aceitar este convite, num assunto que, para Marques Mendes, não é uma questão e ele vai ter que dizer.

Rui Moreira apresentou-se como mandatário de Marques Mendes, mas o candidato, em definitivo, não fugiu ao passado recente.

Ele que tinha condições, se o quisesse, para ser muito mais até candidato presidencial.

Moreira chegou a ponderar uma candidatura presidencial, mas isso não foi problema na hora do convite.

A ideia de me candidatar à Presidência da República, diga-se, não gerou nenhuma acrimônia junto de Luís Marques Mendes.

E nesse processo de reflexão política, tirou também uma conclusão matemática.

Tornou-se evidente, quer para mim, quer para os que me apoiavam, que as nossas candidaturas eram redundantes. Por serem estribadas nos mesmos princípios, havia o risco de as duas candidaturas se canibalizarem e gerarem uma dispersão de votos. Sabemos bem quem beneficiaria com essa dispersão de votos.

Rui Moreira, que apoiando Marques Mendes, atirou sobretudo a Henrique Covey Mel e André Ventura.

Um chefe de Estado que não caia na tentação de governamentalizar a presidência Ou mesmo de reencarnar uma espécie de sidonismo fora de época.

Acrescentando que a presidência não é ponto de passagem.

De candidatos com uma visão messiânica da política e até de si próprios. De candidatos dispostos a usar a Presidência da República como trampolim para a governação do país.

Mas pelo meio, também um pedido de diferenciação face ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República tem de ser popular sem ser populista, tem de ser afetivo sem perder a gravitas.

E quando ao lado de Gouveia e Melo está o sucessor Rui Rio, Moreira faz questão de vincar.

Não aceitei este desafio para ajustar contas ou animado por qualquer revanchismo. Pessoalmente, nada me move contra os outros candidatos.

Rui Moreira na apresentação enquanto mandatário nacional da candidatura de Marques Mendes, num discurso que encaixaria num candidato à presidência.

Miguel Vito Dias com as ideias centrais da intervenção de Rui Moreira na apresentação como mandatário de Marques Mendes, numa sessão em que marcaram presença Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite e Sebastião Bugalho.

Agora para o desporto com João Noronha Lopes, diz que não se pode exigir a Mourinho que seja campeão este ano.

Esta noite aconteceu o debate da segunda volta das eleições do Benfica entre João Noronha Lopes e Rui Costa. Para além de não querer responsabilizar o treinador das Águias, Noronha Lopes assegura que vai fazer de tudo para que Mourinho seja campeão no comando do Benfica.

Um treinador que entra como o José Mourinho entrou, quando o José Mourinho entrou, não é exigível que seja campeão. Obviamente que, quer eu, quer o Rui, vamos criar todas as condições para que ele o seja. Mas quem começa com um plantel que não é escolhido por ele, com as dificuldades que tem tido neste plantel, eu não exijo a Mourinho ser campeão este ano.

Já Rui Costa afirma que Mourinho tem dois anos de contrato por cumprir e espera que durante esse período os encarnados ganhem títulos.

Ele tem dois anos de contrato e vai cumprir este ano. Evidentemente que esperamos, e ele espera muito e está a trabalhar muito para isso, obter resultados positivos este ano. E, portanto, neste momento aquilo que é exigência, que é exigência de Mourinho também para ele próprio, é conseguir obter o máximo de resultados possível no Benfica e o máximo de resultados possível no Benfica são títulos.

Para além da discussão da equipa técnica do futebol, os candidatos falaram ainda sobre o futuro processo de centralização de direitos televisivos. Rui Costa diz que votou no projeto de Pedro Proença e não na pessoa. Já Noronha Lopes acusa o atual líder encarnado de passar um cheque em branco ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Agora meia-noite e oito. Para fechar, Laura, outras notícias que vão marcando a atualidade a esta hora.

O Senado norte-americano revogou as tarifas alfandegárias de Donald Trump aos países aliados. De acordo com o jornal "The Hill", a proposta aprovada tem como objetivo eliminar as tarifas aplicadas às importações de países aliados como o Japão, a Coreia do Sul e a União Europeia. O Senado dos Estados Unidos já tinha votado a redução das taxas para o Brasil e também para o Canadá. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro pediu acesso às autópsias da megaoperação policial. Um pedido feito ao Supremo Tribunal Federal para que autorize os peritos do Rio de Janeiro a participar nas autópsias das pelo menos 121 pessoas mortas na operação policial e por receio de que o órgão máximo de justiça não seja imparcial. A Defensoria estima que o número de mortos nesta ação policial ronde os mais de 130, enquanto o governo do Estado do Rio de Janeiro reconhece apenas 121, incluindo quatro polícias. Mais de 700 mil crianças e adolescentes precisam urgentemente de alimentos e água potável nas Caraíbas, depois das inundações causadas pelo furacão Melissa. Um aviso da UNICEF que, em comunicado, refere que a tempestade deixou famílias desalojadas e causou graves danos nas infraestruturas, plantações e serviços de saúde e educação. O furacão Melissa fez pelo menos 32 mortos nas Caraíbas, com 23 vítimas no Haiti, quatro na Jamaica, quatro no Panamá e uma vítima também na República Dominicana.

Final do jornal da meia-noite, Laura Figueiredo. Amanhã de volta a partir das 18h30, que não é bem assim, porque amanhã há futebol e, portanto, é no intervalo do jogo entre o Sporting e o Alverca. Olha, bom descanso e até amanhã.

Para ti também, até amanhã.

Até amanhã.