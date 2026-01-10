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Notícias da meia-noite com José Rafael Lopes e José António José Seguro volta a avisar para os riscos de um poder absoluto na direita do poder.

O candidato a Belém questiona o adiamento das eleições para o Tribunal Constitucional e para o Conselho de Estado, eleições que foram marcadas apenas para depois das eleições presidenciais. António José Seguro volta a ensaiar um apelo ao voto, baseado nos riscos de uma direita cada vez mais majoritária na Assembleia da República. À candidatura do socialista juntou-se Ana Abrunhosa, em Coimbra, para pedir o voto dos eleitores à direita. João Gama. Foi Ana Abrunhosa a receber António José Seguro na cidade de Coimbra. A autarca encontra um candidato mais magro, que mostra o que vale na rua.

É para correr rua, é para fazer com amor, é para fazer com o coração, porque as pessoas sentem quando estamos com vontade.

Ana Abrunhosa, antiga ministra de António Costa, diz que Seguro é acima de tudo um homem bom e moderado, capaz de ir buscar votos à esquerda e à direita.

Eu tenho muitos amigos na direita, graças a Deus. E esses amigos da direita, sabe para que servem, António? Eles hoje mandam-lhe muitos cumprimentos, porque vão votar em si.

E se Ana Abrunhosa virou à direita, António José Seguro guinou à esquerda, sem esquecer quem diz que está ao centro.

Sim, eu não negociei nenhum apoio. Não fui empurrado por nenhum empresário. Tive a coragem de avançar sozinho. Esta é uma candidatura que nasceu de baixo para cima, do povo trabalhador.

Críticas, sem nunca mencionar o almirante Gouveia e Melo, num comício com sala cheia em Coimbra, com uma novidade no discurso do socialista.

E passado estes meses todos, ainda não tinha conseguido, com o novo Parlamento, fazer a eleição dos cinco representantes no Conselho de Estado. O mesmo em relação ao Tribunal Constitucional. As eleições foram novamente adiadas. E eu pergunto: por quê? O que está por trás disto, deste novo campo político?

António José Seguro a questionar os atrasos nas eleições das altas figuras do Estado, com o dedo apontado à direita. E mais uma razão para ir às urnas.

Acreditam como eu?

Sim.

Mais alto. Acreditam como eu?

Sim.

Vamos a isso. É por amor a Portugal que aqui estamos.

O comício desta noite do socialista António José Seguro, aqui um trabalho do jornalista João Gama. Amanhã a caravana de António José Seguro começa em Braga, às 9h, e vai passar por Celorico de Basto, terra de Marcelo Rebelo de Sousa.

E Gouveia e Melo defende que não tem amarras e alerta que não se vai escolher o comandante da intriga partidária.

Num jantar com o apoiantes em Aveiro, o almirante volta a puxar da atualidade internacional para alertar para o desafio de assumir a presidência da República. Gouveia e Melo diz que escolher agora um presidente é diferente do que escolher um presidente há uns anos.

Nós não vamos escolher um presidente como escolhemos um presidente há 20 anos, em que a situação internacional estava estabilizada e havia regras. Nós vamos escolher um presidente que vai viver um período muito difícil e que é o comandante supremo das Forças Armadas. E as pessoas esquecem-se disso. Parece que o presidente só é o comandante da intriga político-partidária.

No jogo de Belém, Gouveia e Melo promete ser um árbitro isento e por isso reforça que não tem amarras, ao contrário dos adversários com ligações partidárias.

Eu não tenho nenhum rabo preso a uma porta de um partido qualquer onde tenha passado a minha vida. E quando alguém olhar para mim, vê-me como um árbitro isento, independente, honesto, que quer, na realidade, resolver um problema e não que quer entrar numa lógica de poder político-partidário, que tem a ver mais com a lógica da Assembleia da República e da governação, e não a lógica presidencial.

Henrique Gouveia e Melo esta noite em Aveiro. O almirante volta a defender que é preciso renovar o Estado com um perfil diferente de presidente.

Também em Aveiro, João Cotrim Figueiredo comprometeu-se a apoiar qualquer governo e não apenas o atual.

É um esclarecimento que surge depois de ontem João Cotrim Figueiredo ter anunciado que enviou uma carta aberta a Luís Montenegro, em Aveiro, na festa de São Gonçalinho. O candidato liberal sublinha que, independentemente da cor política, vai apoiar o governo regente.

Eu sou, serei o presidente da República mais parceiro e mais respaldador político de qualquer governo que queira fazer reformas significativas. Ou seja, não é de um governo em particular. Qualquer governo que queira fazer as reformas que o país precisa, eu estarei lá para ser o seu aliado.

Declarações de João Cotrim Figueiredo em Aveiro. O candidato presidencial sublinha que esta aliança entre presidente da República e governo é importante para o país evoluir.

E as dificuldades no setor da saúde prejudicam primeiro as mulheres. É um aviso deixado pela candidata Catarina Martins.

Candidata presidencial que alerta que são as mulheres que sofrem com o fecho recorrente das urgências de obstetrícia e de pediatria. É um aviso deixado durante uma visita de Catarina Martins ao Liceu Camões, em Lisboa.

Acho mesmo que precisamos de falar de novas formas de fazer política e que a democracia se reforça quando sai do debate institucional, em que se discutem cartas e conselhos de Estado, para podermos ouvir as pessoas e falar da saúde, falar da vida de todos os dias, falar das crises do país. É uma coincidência trágica que estejamos a falar destas coisas num momento em que a saúde em Portugal está a viver uma crise tão grande e em que as mulheres sentem esse impacto pela falta de acesso à saúde.

Além da saúde, Catarina Martins quer ainda desmistificar os tabus da desigualdade de gênero na política.

E Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso ter atenção à forma como a Europa se relaciona com os Estados Unidos para ajudar a Ucrânia.

Foi uma das preocupações discutidas na reunião de hoje do Conselho de Estado, no Palácio de Belém, garantia é do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa destaca que é essencial acompanhar os portugueses que estão na Venezuela, sem esquecer a situação na Ucrânia.

Quanto à Ucrânia, era esta: como é que a Europa está a conseguir relacionar-se com a América, com os Estados Unidos, para fazer a ponte, que é fundamental, para enfrentar a situação que se vive no terreno. A outra era sobre os nossos compatriotas na Venezuela. Felizmente, as notícias que chegam são boas.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, aqui um registo da RTP.

E o Presidente da República falou ainda sobre saúde.

Assegura Marcelo Rebelo de Sousa que já conversou com Luís Montenegro sobre as mortes ocorridas sem que tenha chegado socorro nos últimos dias. Diz o chefe de Estado que o governo está consciente da importância do problema.

Falo com o senhor ministro todos os dias sobre estas matérias, como imagina. Falámos ontem. Estava consciente da importância do problema e daquilo que é perturbador na vida das pessoas e, sobretudo, na maneira como elas encaram aquilo que se passa em situações críticas de saúde.

Marcelo Rebelo de Sousa reiterou ainda o apelo para que sejam prestados esclarecimentos sobre estes casos para dar confiança aos portugueses.

Noutros temas, Donald Trump diz que os Estados Unidos estão a recuperar o que lhes foi tirado pela Venezuela no que diz respeito ao petróleo.

O presidente dos Estados Unidos acusa a Venezuela de Nicolás Maduro de roubar a indústria petrolífera e assegura que os Estados Unidos vão explorar o petróleo de forma indefinida até recuperarem o que Trump diz ter sido retirado de forma injusta. O líder norte-americano vai mais longe, diz que a Venezuela já aceitou as imposições norte-americanas e que o processo de refinação para venda de até 50 milhões de barris de petróleo já começou.

Estamos a recuperar o que nos foi tirado. Eles roubaram a nossa indústria petrolífera. Nós construímos toda essa indústria, que começou há muito tempo, mas eles roubaram-na e foram muito ingratos para com este país, mas agora estão a ser muito simpáticos. As empresas americanas terão a oportunidade de reconstruir a infraestrutura energética decadente da Venezuela e, eventualmente, aumentar a produção de petróleo para níveis nunca antes vistos.

Donald Trump diz ainda que os Estados Unidos se anteciparam à China e à Rússia para tomar conta desta indústria venezuelana. O presidente norte-americano abordou ainda a questão da Gronelândia, assegura que algo vai ser feito, quer a Europa goste, quer não goste. Ainda assim, sem grandes detalhes.

Neste momento vamos fazer algo na Gronelândia, quer eles gostem ou não, porque se não o fizermos, a Rússia ou a China vão tomar conta da Gronelândia e não vamos querer ter a Rússia ou a China como vizinhos, certo? Eu gostaria de fazer um acordo da maneira fácil, mas se não fizermos da maneira fácil, vamos fazer da maneira difícil.

Declarações de Donald Trump citadas pela AP, onde o presidente norte-americano diz que se os Estados Unidos não agirem, será a China ou a Rússia a agir sobre a Gronelândia.

Nove minutos para lá da meia-noite. José, que outros temas estão em destaque?

A Liga dos Bombeiros Portugueses vão disponibilizar quatro ambulâncias para socorro pré-hospitalar este fim de semana. Ficam na sede da Confederação da Liga dos Bombeiros para operar em regime de ambulâncias adicionais das 08:00 às 20:00. A medida surge depois de três pessoas terem morrido nos últimos dias por alegados atrasos no socorro por parte do INEM. Reino Unido, França e Alemanha condenaram a morte de manifestantes no Irão. Num comunicado conjunto, dizem que as autoridades iranianas têm a responsabilidade de proteger a população e devem permitir a expressão livre e pacífica do povo, sem medo das consequências. Os três países deixam ainda um apelo ao regime iraniano, pedem contenção e o fim da violência.