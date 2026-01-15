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Muito boa noite. A edição da meia-noite começa agora com a jornalista Diana Rosa. Diana, boa noite. Começamos com a Taça de Portugal. O Porto eliminou o Benfica e está nas meias-finais da competição.

Venceu as Águias por 1 x 0. Boa noite, Vicente. Golo de Bednarek aos 15 minutos. Na reação ao jogo, Francesco Farioli congratula-se com o resultado da equipe azul e branca, mas já está com os olhos postos no futuro.

Estou feliz. Ganhar um jogo como o de hoje é sempre especial. De destacar a celebração e a conexão com os adeptos. Por isso, estou muito feliz com o resultado, mas agora vamos arrefecer as ideias e acalmar, porque no domingo temos um jogo importante com o Vitória.

Menos animado está, naturalmente, José Mourinho, que considera que o Benfica merecia um resultado diferente esta noite.

Acho que sim. Não é fácil jogar contra o Porto, principalmente no Dragão, e fazê-lo da maneira como nós fizemos. Acho que merecíamos, obviamente, mais. Acho que o golo falhado, a oportunidade falhada no minuto 90 é elucidativo daquilo que eu estou a dizer. Não tivemos problemas no jogo. Controlamos bem. Com todos os problemas que tivemos, com ausências, com substituições forçadas, os rapazes tiveram muito bem no jogo.

Faltou eficácia, a oportunidade de golo para ter um resultado diferente. A análise de José Mourinho, que diz que o Benfica vai precisar de ajuda nos próximos dias para ultrapassar esta derrota.

E seguimos ainda dentro da atualidade nacional com as presidenciais e com uma nova sondagem, Diana. André Ventura e António José Seguro aparecem isolados para seguirem pra segunda volta.

O inquérito da Aximage para o Diário de Notícias aponta que o candidato apoiado pelo Chega aparece no topo das intenções de voto com 24,7%. Em segundo, António José Seguro, com 23. Isolados dos restantes, é porque Luís Marques Mendes e João Cotrim Figueiredo estão empatados na terceira posição, mas com 14,9%. Henrique Coveia e Melo ocupa o quinto lugar com 13,6.

E entretanto, António José Seguro quer viralizar o apelo ao voto. O candidato continua a ver a corrida a Belém como uma luta a dois entre o socialista e André Ventura.

Precisamente. Ao longo desta quarta-feira, Seguro foi confrontado com várias sondagens que lhe apontam diferentes lugares, sem nunca deixar abalar a confiança. Elege como principal alvo André Ventura, que teve hoje o primeiro lugar nas sondagens de hoje. E por isso, João Gama, o candidato a Belém quer viralizar o apelo ao voto.

Sondagens com melhores resultados e sondagens com piores não abalam a confiança de Seguro.

Eu estou moralizadíssimo. Já reparou? Todas as sondagens que têm surgido, majoritariamente, dão-me em condições de passar à segunda volta.

Vê a corrida apenas a dois com André Ventura.

É que há aqui dois candidatos que estão em condições de passar à segunda volta, mas não é indiferente qual é que passa em primeiro lugar.

E encontra na chuva um consolo.

Como sabem, uma campanha molhada é uma campanha abençoada.

Uma arruada interrompida pela chuva em Mafra, já na Lourinhã. No palco, no jantar comício, Seguro manteve as sondagens em mente para fazer um apelo ao voto.

Mas há outra viralização que precisa acontecer. É cada uma e cada um de vós, de hoje até domingo, às 19h, não pare um segundo sequer para concentrarmos os votos da nossa candidatura. Utilizem as redes sociais, trabalhem, trabalhem para que no domingo se possa saber qual é a grande vitória da nossa candidatura.

Foi na Lourinhã onde recebeu a Susana Peralta, que sempre se mostrou contra o voto útil e partilhou elogios ao candidato socialista, mas também um desabafo.

Eu ficaria realmente muito satisfeita e, apesar de tudo, com alguma esperança no futuro, que o nosso país conseguisse eleger uma pessoa que é, sobretudo, um homem decente, mas também uma pessoa progressista, humanista e, espero eu, de esquerda. Muito obrigada.

Esquerda ou não, o economista e comentador encontra em Seguro um travão à extrema-direita e à direita ultraliberal. Também na Lourinhã, Ana Jorge, antiga ministra da Saúde, subiu ao palco para elogiar a capacidade de Seguro para agregar e também a principal preocupação que Seguro trouxe pra campanha: a saúde se resolve com pacto.

As reformas profundas, mas em que as pessoas estão primeiro, só são possíveis com consensos, como a história nos ensina.

Comício na Lourinhã com António José Seguro a pedir uma viralização de votos para o levar à segunda volta.

É um trabalho do jornalista João Gama com as últimas ações de campanha de António José Seguro. Amanhã o candidato começa o dia em Montemor-o-Velho, acaba em Braga, numa ação dedicada aos jovens.

Já André Ventura pede aos eleitores que não se deixem levar pelas sondagens.

No final da tradicional descida da Rua de Santa Catarina, no Porto, o candidato apoiado pelo Chega discursou na Praça da Batalha. Perante os apoiantes, Ventura atacou a entrada de Montenegro na campanha e avisou para os riscos de confiar nas sondagens, ainda que tenha aparecido em primeiro lugar.

Não se deixem embalar pelas sondagens. Nós temos que sair e votar. Se queremos que aquilo que estamos a ver nas televisões em primeiro lugar aconteça, não basta ficarmos a olhar. Nós temos mesmo que ir lá e fazer esse voto. O primeiro-ministro pode entrar na campanha às vezes se quiser, o presidente da República pode entrar na campanha, eles podem meter na campanha quem eles quiserem. Podem meter na campanha todas as figuras conhecidas deste país. Eu não as quero, eu quero o povo português. Eu quero o povo português a levantar-se e a querer essa mudança.

De acordo com uma sondagem hoje da Intercampus, ainda há quase 20% de indecisos. Ouvimos aqui André Ventura em declarações no Porto.

E ainda na corrida a Belém, mas mais à esquerda, António Filipe critica a influência das sondagens no voto dos eleitores e a dois dias do fim da campanha, apela pela primeira vez aos indecisos.

O candidato apoiado pela CDU esteve esta noite a jantar com apoiantes em Santarém. O comunista pede que se ignorem estudos que, diz, acertam pouco Mas baralham muito.

Eu sei que há elementos que podem baralhar as pessoas. Nós somos bombardeados com várias sondagens, com resultados contraditórios entre elas, e nós sabemos que as sondagens não votam, mas influenciam muito, embora acertem pouco.

Como dizia há pouco, há quase 20% de indecisos, de acordo com uma das sondagens que foi hoje publicada. António Filipe apela aos apoiantes que saiam à rua e não deixem nenhum voto por conquistar.

Já Gouveia e Melo acredita que tem algo em comum com Isaltino Morais, Diana, diz que os dois geram inveja.

Num jantar-comício em Carnaxide, no pavilhão que serviu para vacinar milhares de portugueses no tempo da Covid-19, o almirante contou com a presença do autarca de Oeiras. O almirante falou do sucesso, do processo de vacinação e elogiou também a gestão de Isaltino Morais como presidente da Câmara. Gouveia e Melo defende que pessoas bem-sucedidas geram esse tipo de sentimentos nos outros.

Queria dizer uma coisa, se me permitem, que eu e o presidente Isaltino Morais temos uma coisa em comum, que é: criamos inveja. E isso é terrível. A inveja é o pior sentimento. Lá dizia Camões no fim da sua obra que a inveja era a pior coisa que nós tínhamos.

Perante um pavilhão com mais de 100 mil pessoas, Gouveia e Melo volta a atacar o perfil dos adversários, desde Seguro a André Ventura, e a terminar em João Cotrim Figueiredo.

A presidência não é o lugar de falinhas mansas. A presidência também não é o lugar de interesses. A presidência também não é o lugar de vaidades. A presidência, portugueses, é um lugar de serviço, de dedicação, de valor e de acrescentar valor ao sistema político.

Gouveia e Melo em Carnaxide, Oeiras, o almirante que se perder as eleições, admite continuar na política, ainda que afaste a possibilidade de criar um partido.

E seguimos agora com Luís Montenegro, avisa a base eleitoral da AD que não ter Marques Mendes na segunda volta é masoquismo político.

Na segunda aparição na campanha eleitoral, o primeiro-ministro atirou aos que abandonaram o PSD para apoiar outros candidatos e pegando na calculadora, fez contas para mostrar que Luís Marques Mendes deve estar na segunda volta. Miguel Viterbo Dias.

Luís Montenegro voltou à campanha e perante as críticas, depois da primeira participação, quis vincar.

Há um partido, que é o PSD, que não quer ter em Belém uma extensão do governo. Nós não queremos, nem precisamos. Todos os outros são projetos de governação encapotados de projetos de presidente.

Não tem, nem quer, mas para colocar Marques Mendes em Belém, nesta reta final, é preciso fazer contas. E por isso o centro-direita tem que se unir para mostrar quanto vale.

A extrema-direita em Portugal representa 20%, tem uma possibilidade forte de estar na segunda volta. O espaço político da extrema-esquerda e do socialismo, com o qual está interligada, a extrema-esquerda e o socialismo valem em Portugal hoje 25%, 30% em boas contas, juntando aqueles cacos todos.

Luís Montenegro a apelar à união da base eleitoral da AD, que deu vitórias nas duas últimas legislativas. Já Marques Mendes também falou de contas.

Esse espaço vale em Portugal 35, 40% hoje. E nós vamos aceitar que no fim da noite eleitoral de domingo, esse espaço, que é o espaço mais representativo, pode ficar de fora? Eu pergunto: não acham isso estranho, incongruente? Não acham isso um exercício quase de masoquismo político?

Já Marques Mendes também se agarrou à calculadora, agora que um estudo de opinião lhe é mais favorável.

Finalmente, hoje mesmo, parece que a sondagem da rua começa a aparecer nas sondagens das televisões.

O candidato apoiado pela AD, na segunda vez que recebe o primeiro-ministro e com 48 horas pela frente até o fim da campanha eleitoral.

Miguel Viterbo Dias, a acompanhar a campanha de Marques Mendes, que amanhã o dia começa em Amarante.

E a marcar desta feita a atualidade nacional, o presidente dos Estados Unidos, Diana, descarta desistir de uma ação militar no Irão e diz que, para já, vai ponderar.

Trump afirma que planos de execução de manifestantes no Irão foram interrompidos.

Disseram-nos que as mortes no Irão estão a parar. Pararam, estão a parar e não há planos para uma execução ou execuções. Fui informado disso por uma fonte confiável. Vamos descobrir. Tenho a certeza de que se isso acontecer, todos ficaremos muito chateados.

Antes dessas declarações, o chefe do Poder Judiciário Iraniano sugeriu que os manifestantes detidos nos protestos das últimas semanas no país vão ser sujeitos a julgamentos sumários e execuções, tratamento que o presidente norte-americano ameaçou levar a retaliações.

E quanto à eventual invasão norte-americana da Gronelândia, Donald Trump diz que não pode confiar na Dinamarca para se defender da Rússia e da China.

Repete que obter o controle do território da Gronelândia é essencial para a segurança norte-americana, mas também da própria Dinamarca.

If we don't go in, Russia is gonna go in and China is gonna go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it.

Ouvimos aqui Donald Trump a dizer que a Dinamarca não pode fazer nada se a Rússia ou a China quiserem ocupar a Gronelândia, mas os Estados Unidos podem fazer tudo.

Três minutos para lá da meia-noite, Diana Rosa, vamos a outras notícias que importa destacar nesta edição da meia-noite.

E voltamos, Vicente, a falar aqui das presidenciais. É porque a Entidade Reguladora para a Comunicação Social abriu três procedimentos sobre o cumprimento da lei das sondagens depois da monitorização da desinformação nas redes sociais em período de campanha presidencial. Isto depois de ter assinado em novembro um protocolo com a Unidade de Investigação em Ciências da Comunicação da Universidade da Beira Interior para monitorizar e identificar conteúdos de desinformação publicados nas redes durante a campanha. E, Vicente, até esta semana, a LAB.COM identificou 14 conteúdos de desinformação, a esmagadora maioria, ou seja, 85,7% dos casos, envolvem André Ventura, candidato apoiado pelo Chega. A ministra do Ambiente e Energia, Maria Graça Carvalho, reúne-se hoje com os municípios do Alentejo e anunciou intervenções em diversos sistemas e estações de tratamento de águas no Alentejo, no valor de 160 milhões de euros. Em declarações à Lusa, a ministra diz que o investimento está previsto no âmbito da segunda fase do Programa Operacional Sustentável de 2030. As intervenções vão ser realizadas em todo o sistema de abastecimento de Santa Clara, Odemira, com a abertura do concurso público para a construção da nova ETA, a tarde São Teotónio, Odemira, a instalação de um sistema de painéis fotovoltaicos, também os projetos de fornecimento, captação e conduta de água da Barragem de Santa Clara para Odemira e o sistema adutor a partir de São Teotónio.

Edição da meia-noite na Rádio Observador com a jornalista Diana Rosa. Diana, um beijinho, bom descanso.

Beijinhos, até amanhã.

A informação está de regresso à meia-noite e meia, já com o jornalista João Lourenço.