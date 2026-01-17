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Com a Diana Rosa. E começamos este jornal da meia-noite, Diana, com futebol. O Sporting venceu esta noite em Alvalade o Casa Pia por 3 x 0.

Dois gols de Geny Catamo, ainda na primeira parte, e no segundo tempo foi Daniel Bragança a fechar a vitória aos 78 minutos. No final do jogo, o técnico do Sporting, Rui Borges, revela dificuldades em perceber a dinâmica da equipe adversária, mas fala num resultado justo.

O primeiro gol desbloqueou um pouco nesse sentido, ganhamos também confiança. Depois uma segunda parte onde claramente controlamos o jogo com mais qualidade, boa intensidade, boas reações à perda, não deixamos o Casa Pia criar nada de extraordinário perto da nossa baliza. Continuou um pouco esse jogo mais na procura da sua referência, mas controlamos muito bem isso, os dois médios muito bem, o Simões Moreira está muito bem, um grande jogo também. Por isso acho que foi um resultado que acaba por ser justo.

Do lado do Casa Pia, apesar da derrota, Álvaro Pacheco destaca o bom desempenho dos jogadores e já tem em vista os próximos desafios.

Testar essas ideias que nós tivemos em cinco treinos contra o Sporting, acho que os jogadores no início do jogo deram uma grande resposta, mas penso que a segunda parte foi diferente daquela primeira, em que conseguimos equilibrar, conseguir dividir, criar oportunidades, criar também no nosso processo ofensivo algum desconforto do Sporting. E o Sporting acaba por fazer o terceiro gol mais de uma perda de bola nossa, em que nosso jogador tem uma perda de bola, o Sporting numa transição, que são muito fortes, consegue fazer o terceiro gol.

Sporting 3, Casa Pia 0, foi o resultado do jogo desta noite na abertura da jornada 18 do campeonato.

Para este sábado, é a vez do Benfica entrar em campo, defronta o Rio Ave, em Vila do Conde.

José Mourinho diz que vai à caça do Sporting e do Porto no campeonato, uma expressão utilizada pelo treinador do Benfica, que quer regressar às vitórias.

Estamos com tudo. Estamos motivados para dar caça, digamos assim, caça entre aspas, respeitosamente, às duas equipes que estão à nossa frente. Depois do empate em Braga, voltar às vitórias no campeonato.

José Mourinho confirma a ausência de Richard Rios para este e os dois encontros seguintes por causa de uma lesão. Já o técnico do Rio Ave afirma que para esta partida, os jogadores têm uma motivação extra frente ao Benfica.

Espero um jogo muito difícil. O Benfica é sempre o Benfica, é uma grande equipe, com grandes jogadores e um treinador fantástico. Por isso, vai ser muito exigente para nós. Mas, por outro lado, também é um grande desafio. Às vezes, nesses jogos contra grandes clubes, é mais fácil motivar os jogadores, porque eles têm essa motivação interna e todos querem jogar e ter o melhor desempenho possível. Por isso, espero que seja um jogo interessante e vamos dar o nosso melhor para conseguir tirar algo positivo dele.

Rio Ave, Benfica, para a jornada 18 do campeonato, joga-se este sábado às 20h30.

E há relato em direto numa emissão de esporte aqui da Rádio Observador. Na saúde, este fim de semana voltam a estar fechadas as urgências de obstetrícia e ginecologia em dois hospitais.

Tanto no sábado como no domingo, o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e o Hospital Distrital das Caldas da Rainha vão ter encerrado esse serviço. Destaque ainda para o Hospital de Braga, onde as urgências de obstetrícia e ginecologia vão ser referenciadas durante todo o fim de semana.

Os motoristas da TVDE vão desligar as aplicações da Uber e da Bolt de forma alternada durante a próxima semana, nas horas de ponta da manhã.

Entre as 7h e as 10h, uma ação de protesto promovida pelo movimento cívico Somos TVDE, que reivindica uma maior regulação do setor. O coordenador-geral do movimento explica à Lusa de que forma vai decorrer o protesto.

O que os motoristas vão fazer é o seguinte: das 7h às 10h, um dia, vão só trabalhar com uma plataforma. E no dia a seguir, vão puxar outra plataforma e assim sucessivamente. Ou seja, segunda, quarta e sexta, das 7h às 10h, não vão trabalhar com o Uber e terças, quintas e sábados não vão trabalhar com a Bolt. Basicamente, é uma ação muito simples, que permite a todas as pessoas continuar a trabalhar.

Fernando Velhoso, coordenador-geral do movimento cívico Somos TVDE, declarações à Agência Lusa. O protesto abrange todo o país, mas prevê-se que as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa sejam as zonas mais afetadas com perturbações na oferta de viagens.

Vão prolongar-se pelo menos até a próxima semana os constrangimentos no Metro do Porto. Há várias viagens a serem suprimidas por causa de uma greve da empresa que fornece a manutenção e os equipamentos.

O que leva também à circulação de veículos com menor capacidade de passageiros. As linhas azul e violeta são as mais afetadas. Em comunicado, a Metro do Porto lamenta os constrangimentos, diz estar a medir esforços para mitigar os impactos causados pela greve, que começou na semana passada. O Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários garante que se vai prolongar pelo menos até à próxima quinta-feira, dia 22, à Rádio Observador. A Metro do Porto adianta que foram canceladas quase 140 viagens até a passada quinta-feira.

Foram encerradas as estradas nas cotas mais altas da Serra da Estrela por causa da neve e também no acesso ao Maciço Central.

As ligações Sabugueiro/Lagoa Comprida e Portela de Arão/Louriga/Lagoa foram cortadas ao final da tarde, é o que adianta a Proteção Civil. Permanecem também transitáveis os troços da Estrada Nacional 338, que liga Piornos a Torre/Lagoa Comprida, que tinham sido cortados na quinta-feira.

Vamos à atualidade internacional. Donald Trump diz que os Estados Unidos estão a conversar com a NATO sobre a aquisição da Gronelândia.

Em declarações aos jornalistas, na entrada da Casa Branca, o presidente norte-americano insiste Que a Gronelândia é necessária para a segurança do país.

A NATO tem negociado conosco sobre a Gronelândia. Precisamos muito da Gronelândia para a segurança nacional. Se não a tivermos, teremos uma grande lacuna na segurança nacional, especialmente no que diz respeito ao que estamos a fazer em termos do Golden Dome e todas as outras coisas. Temos muitos investimentos das Forças Armadas, temos as Forças Armadas mais fortes do mundo e elas estão cada vez a ficar mais fortes. Portanto, sim, estamos a conversar com a NATO.

Momentos antes de revelar uma negociação com a Organização Transatlântica, Donald Trump deixa uma nova ameaça: pretende aplicar tarifas a países que sejam contra a anexação norte-americana da Gronelândia.

Eu talvez coloque tarifas em qualquer país que se oponha à nossa ideia da Gronelândia, porque nós precisamos da Gronelândia para segurança nacional, mas isso é outra história.

Fica aqui o aviso de Donald Trump.

O líder norte-americano recorreu depois às redes sociais para falar sobre o Irão.

O presidente norte-americano agradece ao regime do país por ter evitado as 800 execuções previstas para a passada quinta-feira. Desmente que tenham sido os países do Médio Oriente a fazer com que desistisse da ideia de atacar o Irão. Diz que foi ele mesmo a tomar essa decisão.

A presidente da Comissão Europeia saúda Lula da Silva pelo papel que diz ser determinante no âmbito do acordo com o Mercosul.

Ursula von der Leyen esteve esta sexta-feira com António Costa, presidente do Conselho Europeu, no Brasil, para uma reunião trilateral. A representante europeia fala num acordo poderoso.

O acordo da União Europeia-Mercosul envia uma mensagem poderosa. Diz: "Bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior zona de comércio livre do planeta". Este é o poder da parceria e da abertura. Este é o poder da amizade e da compreensão entre povos e regiões através dos oceanos. E é assim que criamos prosperidade real, uma prosperidade que é partilhada.

A presidente da Comissão Europeia diz ainda que a assinatura do acordo vai multiplicar oportunidades de crescimento para as duas regiões.

Também Lula da Silva diz que vai ser feita história com este novo acordo.

O presidente brasileiro quer restaurar a relação com a Comunidade Europeia, no momento em que é também decisivo para a economia brasileira.

A União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto de US$ 22 trilhões. Essa é uma parceria baseada no multilateralismo.

Mais de 25 anos depois do início das negociações, o tratado entre a União Europeia e o Mercosul vai ser oficializado este sábado, em Assunção, capital do Paraguai.

Temos ainda outras notícias em destaque a esta hora.

O Ministério Público abriu inquérito ao caso de um feto encontrado no hospital da CUF Tejo, em Lisboa. A CNN Portugal tinha hoje avançado que uma mulher grávida de 30 semanas deu à luz numa das casas de banho da unidade hospitalar e terá tentado desfazer-se do corpo. A Procuradoria-Geral da República confirma à Agência Lusa a instauração do inquérito. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. A Casa Branca anunciou, esta sexta-feira, a formação do recém-criado Conselho de Paz para a Faixa de Gaza. Vai ser presidido por Donald Trump, conta com nomes como Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner e também Tony Blair. Em comunicado citado pela Al Jazeera, a Casa Branca explica que cada membro do Conselho vai supervisionar áreas específicas para a estabilização e o sucesso a longo prazo do enclave palestiniano. Na Ucrânia, as escolas vão fechar durante duas semanas, em particular em Kiev. É o que anuncia esta sexta-feira o presidente da Câmara Municipal da cidade, em causa os sucessivos apagões causados pelos ataques russos às infraestruturas energéticas do país. A autarquia de Kiev limitou também o uso de eletricidade para iluminação pública, numa semana em que o presidente ucraniano decretou estado de emergência no país.

Fica por aqui o Jornal da Meia-Noite, edição da Diana Rosa. Atualizamos notícias à meia-noite e meia.